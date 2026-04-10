Premium|Malvani Bhasha Divas : मालवणी माणसाचो अभिमान

सुरेश गोसावी - sakal.avtaran@gmail.comमालवणी सम्राट आणि मराठी रंगभूमीवरील प्रसिद्ध अभिनेते, दिग्दर्शक अन् निर्माते अशी ओळख असलेले मच्छिंद्र कांबळी यांचा आज जन्मदिवस... विनोदी शैलीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कांबळी यांनी मालवणी बोलीला मराठी रंगभूमीच्या मुख्य प्रवाहात आणले. मालवणी भाषेला लोकप्रिय केले. त्यांचा जन्मदिवस काही वर्षांपासून मालवणी भाषा दिन म्हणूनही साजरा केला जात आहे. त्यानिमित्त त्यांच्या कार्याला मालवणी भाषेत मानाचा मुजरा....राम राम गांववाल्यानु... आज ४ एप्रिल...चार एप्रिल एकोणीसशे सत्तेचाळीस... ही तारीख म्हणजे, ज्या अवलियाने मालवणी बोली अखंड महाराष्ट्रात नव्हे; तर भारताबाहेरसुद्धा शेक्सपिअरच्या रंगभूमीवर लंडनमधे गाजवून आपल्या मालवणी भाषेत थयले नाटकवाले, शिनिमावाले ह्येच्याबरोबर बोलान संवाद साधून माजे मालवणी बोलिचो झेंडो सातासमुद्रापार न्हींल्यान त्या मच्छिंद्र ऊर्फ बाबूजी कांबळींचो जन्मदिस. मगे माज्या मालवणी बोलीभाषेक गौरवाचो मान ज्येना मिळवून दिल्यान त्याचो जन्मदिस तोच आमी मालवणी भाषा दिवस म्हणान घरादारार तोरणा-गुढयो लावलाय तर त्येतूर काय चुक्ला? बा पुरसानू मच्छिंद्र कांबळींका स्वतःक पण मालवणीचा इतक्या नशीब उघडात ह्याची कल्पनाच नाय हुती.मुळात ज्या 'वस्त्रहरण' ह्या आमच्या गंगाराम गवाणकरांच्या नाटकान ह्या सगळा आश्चर्य निर्माण केल्यान तेंका तरी खय ठावक हुता, कां 'नाटक बसता हा' ह्या नावानं लिवलली एकांकिका, कधीतरी तिचा 'वस्त्रहरण' नावाचा नाटक व्हयत. ता महाराष्ट्र राज्य कामगार कल्याण केंद्राच्या स्पर्धेत पैला यैत. पैला इल्या इल्या कांबळी आणि दोस्तानी गावाक पूजेक नाटक करुक गेले; पण दशावतारी खेळे बघून गंमत घेणाऱ्या गावकऱ्याका तेवा 'वस्त्रहरणा'चो बाज खरातर अपील नाय झालो. ते तरीव तीस-एक प्रयोग करून मुंबईक परत इले..कोणाकोणाचे किती पैसे खर्च झाले, ह्योची मोजदाद तवा कोनीच करुक नाय. मातर, मच्छिंद्र भेटले काय की अगदी दिलखुलास हसत. आधी गोरो गोरो पान. अपयश ह्या मालवणी माणसाक नई गोष्ट नाय. मच्छिंद्र तसे बऱ्याच ग्रुपमधून छोटी-मोठी नाटका करीत. कधी दिग्दर्शन, कधी भूमिका. त्यांची वाणी स्वच्छ होती. रंगमंचावर असले, की अख्खा रंगमंच उठून दिसें. त्यांने पाठीवर शाब्बास म्हणून हात ठेवलेले खयच्या खय गेले; पण ते मात्र तसे एकांडे. ते किंवा 'वस्त्रहरण' एका दिवसात मोठ्ठा झालला नाय हा. सेट नेपथ्य व्हयाच, असा नाय अशी ती गोष्ट होती म्हणून वावारणाऱ्या माणसांच्या हालचालीतून, देहबोलीतून ती थेटरमधे शेवटच्या खुर्चीर बसलेल्या नवरा-बायकोपर्यात सहज पोचणारी आपली आपल्या जिव्हाळ्याच्या बोलीभाषेत प्रत्येकाक हसवीत गोष्टीचो भाग करून घेयत रंगत जाय. तुमका सांगा गाववाल्यानु, 'वस्त्रहरण' पुस्तकं घेवन वाचूचा नाटक नव्हता; तर घर परपंच डोक्यातले सगळे किडे घराकडे ठेवन तोंडात सुपारेचो तुकडोसुद्धा न ठेवता बघून गुदगुल्या करणारा 'आमचा आमच्यासाठी' असलेला आसूसलेला नाटक हुता... कारण तेतुर आमची बोलीभाषा मालवणी थय थय नाचा हुती. मच्छिंद्रांचा गाऱ्हाणा नि दिलप्या कांबळीचो खोबऱ्याची अख्खी कवड चावान चोथो करून फस्सकन हसणारो गोप्या, त्येची चड्डी, गुंडयो तुटल्ला, शर्ट सगळाच भावणारा, गदगदावून हसवणारा...मालवणी बोलिक मच्छिंद्र कांबळी आणि मंडळींनी मानाचो फेटो बहाल केल्यानी. मग त्या चार एप्रिलला जन्माक इल्लेल्या मच्छिंद्र कांबळींच्या जन्मदिसाक आम्ही गावशिववाल्यानी 'मालवणी भाषा दिवस' म्हणान उदो उदो केलव तेतुर आमचाकाय चुक्ला?मुंबई दूरदर्शन नुकताच सुरू झालेला. आमचो पको कामत बाळ नरे (राजकीय नाय... 'रात्रीस खेळ चाले'मधली शकू नरेचो घोव) दूरदर्शनला नाटिका, छोटे-मोठे प्रोग्राम करीत. बारीक-मोठे रोल ह्यो इचार कधीच येवंक नाय. टीव्हीच्या बॉक्समधून आमचो चेहरो लोका बघतली. टाळये वाजवतली. वाटेत रस्त्यार भेटली काय 'तुमी परवा टीव्हीत होतास ना...' लोकांनी ओळखान, सोता भेटान सांगणा केव्हढो मोठो सत्कार... पण टीव्हीचा मानधनाचं याक गणितं सोप्या हुता, मच्छिंद्रांक शंभर नि सुरेश गोसायक शंभर... भांडानं नाय. तू मोठो मी मोठो, ह्यो वाद नाय. टीव्ही अकाउंट ऑफिसमधसून रोख पैसे घेऊन बाहेर येताना कधीच मच्छिंद्रंचो चेरो पडललो मी तरी बघुक नाय..'वस्त्रहरण'चे सुसाट प्रयोग चललेले आणि दिग्दर्शक गेले. मच्छिंद्रांण त्येंच्या नावानं शिरोडकर हॉलमधी 'फक्त मालवणी भाषा एकांकिका स्पर्धा' घितल्यानं. आता इचारा शिरोडकर हॉल कित्या? तर शिरोडकर हॉल अस्सल मालवणी बोलणाऱ्यांचो. गावड्याचो. शिवाय लालबाग, परळ, शिवडी, लोअर परेल ह्या सगळ्या मिल यर्यात मालवणी माणसाचीच वस्ती. लगबग. अगदी आरावतो कोम्बो घेवसाठी माणसा लालबाग मार्केट गाठीत. मसाल्याची सगळी मोठी दुकानाव थयसर. वरसा-दोन वरसाक पुरा सारो मसालो डंकेवर एकदाच कुटून घेवन बेग्मी करुची. गावची वाज मालवणी माणुस एसटीत बसताना पेटयेर सूप रवळी मुगड्याची झाडू बांधतना बरोबर घेवन इलो. कुलथाची पिटी, बांगडो नि भात चापून खाताना मुल्खातसून इलला आवशीचा पत्र ओळीन ओळ आठवीत मालवणी माणूस मनिओर्डरच्या लाईनीत पोस्टात उभो ऱ्हवा.मालवणी भाषेक उठाव मिळालो तसो स्टेशनारसुद्धा तुका नव बारा गावली. सीट काय उभ्यान ह्यो चर्चा राजरोस वाढल्यो...चाळीत मालवणी... गल्लीत मालवणी, अवो इतक्या कश्याक भराडीबायच्या जत्रेत राजकारणी मालवणी, शासकीय अधिकारी मालवणी... मालवणीच्या ह्या डॅन्क्यान ‘मी मालवणी आसय’ ह्याचो माज येता. मग मराठी भाषेतले प्रख्यात लेखक पु. ल. देशपांडे जेव्हा ‘वस्त्रहरण’ बघून मच्छिंद्र कांबळींक स्तुतीपर पत्र लिवतत तेव्हा आमच्या लाडक्या बाबूजींका किती आनंद झालो आसात!मालवणी भाषा बारा कोसार येगयेगळी व्हयत जाता. स्पर्धेतली माजी ‘त्येचा मरान’ एकांकिका बघून कांबळी बोलले, असला रडवणारा नाटक बघुक पब्लिक नाय येतं गोसावड्या. हा आता तू हसत हसत काय चिमटे घेणार असशीत तर वेगळा...दर प्रयोगात गाऱ्हाणं घालताना बाबूजी थेटरमधे उपस्थित बड्या मंडळींचं आवर्जून नामोल्लेख करायचे. हीच तर मालवणी भाषेची गोडी आणि शिकवण आसा. स्वतःचा रडा आपल्याच घरात चुलीजवळ; भुतूर काय चालल्ला ह्येचो अजिबात मागमूस समोरच्याक देयाचो नाय. म्हणान तर लोका म्हणतत,‘मालवणी माणुस कधी रडत नाय...’आमचे भाषेन हीच तर आमका शिकवण दिलली हा...कोकणी माणसाला सिंहावलोकन गरजेचं.कधी कधी प्रश्न पडतो भगवान परशुराम यांनी कोकण हा प्रांत-प्रदेश निर्माण करताना जो बाण सोडला होता त्याचा आवाका त्यांना ज्ञात होता की काही वेगळ्याच उद्देशाने कोकण भूमी निर्माण केली? आज वाटतं, भगवान परशुरामजींनी कोकणात यावं आणि निरखून घ्यावं, त्यांनी निर्माण केलेलं कोकण सुस्थितीत आहे अथवा नाही. कोणताही भूभाग तेथील ऐतिहासिक भौगोलिक स्थितीनुसार कात टाकत असतो... आजच्या मालवणी भाषा दिवसानिमित्त म्हणावंसं वाटतं, की कोकण आणि कला हे समीकरण शोधण्यासाठी अख्खं आयुष्य अपुरं पडेल. कारण दशावतार अथवा दशावतारी नाटक अचानक एक-दोन दिवसांत उभं नाही राहत. त्यामागे अभ्यास आहे. लोकांना भ्रमित करणाऱ्या, त्यांना ठाऊक असलेल्या कथा योग्य नाट्य पेरून जेव्हा गावाच्या वाडीच्या पूजेत अथवा वार्षिकात जत्रेत सादर होतात, तेव्हा शहरातून गावी जत्रा अनुभवण्यासाठी आलेल्या कलेच्या दृष्टिकोनातून अनभिज्ञ मंडळीचं मनोरंजन करता करता कथा, नाट्य आणि नाटक असा सगळा मेळ समजूतदार पद्धतीने सादर केला जातो. तेव्हा दशावतार प्रयोग वा खेळ न राहता तेथील वस्तीस असलेल्या शहरातून आलेल्याच्या नात्याची आतली गोष्ट कधी होते याचा थांगच लागत नाही. कोकणातील सामुद्री किल्ले, छत्रपती शिवाजी महाराजांची दूरदृष्टी आणि त्या सागरी तटबंदीसाठी अहोरात्र उभ्या ठाकलेल्या मावळ्यांच्या मनोरंजन हेतूने गायली जाणारी गीते, गाणी, भजन, टाळ-मृदंग, आरत्या, कवन, लग्न गीत, लग्नाच्या विविध विधीसाठी गायली जाणारी नाती, सुनियोजित गीतं आणि त्या तालावर नृत्य करणारा आमचा समाज. दशावतारातून फुललेलं नाटक आज जगभरात पोहोचलय. खरं तर कोकण-मालवणातली प्रत्येक विभागातली स्वतंत्र कलाप्रकार हा वेगळ्या स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. .तरीही जे 