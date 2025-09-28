Premium| India Gaming Industry: मुंबई मनोरंजन क्षेत्राची राजधानी बनेल का? गेमिंग-अॅनिमेशन धोरणाचे फायदे काय आहेत?

मधुबन पिंगळे महाराष्ट्र सरकारने अॅनिमेशन-गेमिंग धोरणाला नुकतीच मंजुरी दिली. गेमिंग आणि अॅनिमेशन क्षेत्राचा वेगाने विस्तार होत आहे. या क्षेत्रामध्ये नवे रोजगार निर्माण करतानाच, हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारने पावली टाकली आहेत. याच माध्यमातून मुंबईला मनोरंजन आणि पर्यटन क्षेत्राची राजधानी करण्याचा मनोदयही जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने नुकतेच अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअॅलिटी धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या क्षेत्राला उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे. जगभरात गेमिंग क्षेत्र वेगाने विस्तारत आहे. या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्रामध्येही गुंतवणूक व्हावी आणि नवे उच्चतंत्रक्षम रोजगार निर्माण व्हावेत, या दृष्टीने सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. .जगात दुसरा क्रमांकभारतामध्ये ५९ कोटी गेमर असून, मोबाइल गेमिंगच्या क्षेत्रामध्ये भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. ही संख्या अमेरिका आणि ब्राझील या देशांतील संख्येपेक्षा साडेतीन पटींनी जास्त आहे. यात २०२४ या वर्षामध्येच २.३ कोटी गेमरची भर पडली आहे. तसेच या क्षेत्रामध्ये या वर्षभरात २.८ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली आहे. यातून लक्षणीय प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत आहे..वाढते ‘मनोरंजन’देशातील माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रामध्ये ‘एव्हीजीसी-एक्सआर’ क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. या क्षेत्रामध्ये भारतामध्ये प्रचंड क्षमता आहे. तरीही जगभरातील माध्यम व मनोरंजन क्षेत्रामध्ये भारताचा वाटा २.१ टक्के आहे. भारतातील माध्यम व मनोरंजन क्षेत्र २०२४मध्ये २७ अब्ज डॉलर होते, ते २०३०पर्यंत १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई हे हिंदी चित्रपट उद्योगाचे केंद्र आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये या क्षेत्राचे केंद्र आहे. देशातील ‘एव्हीजीसी-एक्सआर’ स्टुडिओपैकी २९५ स्टुडिओ मुंबईसह महाराष्ट्रातच आहेत. एकूण देशातील स्टुडिओंपैकी ही संख्या ३० टक्के आहे..शालेय अभ्यासक्रमातही समावेश?राज्य सरकारच्या धोरणातील नोंदीनुसार, ‘एव्हीजीसी-एक्सआर’चा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याचाही विचार आहे. यासाठी सरकार कौशल्य सल्लागार समिती स्थापन करणार आहे. त्यामध्ये या उद्योगातील तज्ज्ञ, अभ्यास आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. त्यामध्ये अभ्यासक्रम तयार करणे, त्यात महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश करणे आणि प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात येईल. राज्य सरकारने केंद्राच्या मदतीने ‘आयआयसीटी’ची दूरस्थ केंद्रे सुरू केली आहेत. यामध्ये १८ अभ्यासक्रमे आहेत..Premium| India's Foreign Policy: बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताच्या अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेसमोर कोणते आव्हान?.छोटी शहरे महत्त्वाचीदेशात १९९०च्या क्षेत्रामध्ये व्हिडिओ गेम महानगरांपुरतेच मर्यादित होते. त्यातून निर्माण होणारा महसूल अत्यल्प होता. मात्र, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीबरोबर या क्षेत्रामध्येही वेगाने वाढ झाली आहे. आता महानगरांबरोबरच छोट्या शहरांमध्ये गेमिंगचे क्षेत्र वेगाने विस्तारत आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये हे क्षेत्र दुप्पट झाले असून, यात छोट्या शहरांचा वाटा सर्वांत मोठा होता, असे दिसून आले आहे..Premium|AI And Child: तुमचं मूल ‘एआय’शी बोलतंय, तुम्ही ऐकताय का?.नव्या धोरणाचे फायदेगेमिंग- अॅनिमेशन क्षेत्रासाठी आर्थिक सवलती व प्रोत्साहन देण्यात येणार. या क्षेत्रासाठी भूखंडांवर आरक्षण ठेवणार आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्येही वाढ करणार.‘एव्हीजीसी-एक्सआर’ पार्क, क्लस्टर, स्टुडिओ, चाचणी प्रयोगशाळा आणि निर्मिती सुविधा केंद्रांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान निर्मितीसाठी मदत करणार.द्वितीय व तृतीय श्रेणी शहरांमध्येही अत्याधुनिक सुविधा उभ्या करणार.मुद्रांक शुल्क आणि वीजबिलामध्ये सवलती देणार..‘एव्हीजीसी-एक्सआर’ स्टुडिओ २४ तास सुरू ठेवण्याची परवानगी देणार.निवासी भागांसह अविकसित भाग, ग्रीन झोन अशा सर्व विभागांमध्ये ‘एव्हीजीसी-एक्सआर’ स्टुडिओ उभारण्याला मुभा देणार.केंद्रांना आवश्यक सेवा अशी मान्यता देणार.नव्या केंद्रांना नियोजित कालावधीत एक खिडकी मंजुरी देणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.