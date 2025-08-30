Premium| Ashish Shelar: गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा?

शंभर वर्षांची परंपरा असलेला गणेशोत्सव आता राज्य उत्सव म्हणून साजरा केला जाणार आहे. राज्यातील हा उत्सव जगाच्या नकाशावर येताना एका वेगळ्या पद्धतीने यावा, सुनियोजित पद्धतीने येताना श्रद्धा आणि भक्ती यांचे अधिष्ठान असणारा हा सण समाजापुढे आणण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे, भजनी मंडळे, आरती मंडळे यांना पारितोषिके, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रबोधनपर व्याख्याने असे अनेक कार्यक्रम या उत्सवादरम्यान राज्यभरात घेतले जाणार आहेत. गणेशोत्सव हा राज्य उत्सव व्हावा म्हणून प्रयत्न करणारे राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्याशी पांडुरंग म्हस्के यांनी केलेली बातचीत..महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव राज्य उत्सव म्हणून साजरा करण्यामागे काय उद्देश आहे?वर्षानुवर्षांची परंपरा असलेल्या आपल्या गणेशोत्सवाची सर्वांत मोठा महोत्सव म्हणून जगात ओळख झाली आहे. अशा एका महोत्सवाला नियोजनबद्ध पद्धतीने जगासमोर नेल्यास अनेक गोष्टींचे नियोजन करता येणे शक्य आहे. त्याचबरोबर हा उत्सव एका वेगळ्या उंचीवर नेता येणे शक्य आहे. या उत्सवाच्याप्रती असलेले श्रद्धा आणि भक्ती यांचे अधिष्ठान सुद्धा जगासमोर यायला पाहिजे याच उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने गणेशोत्सव राज्योत्सव म्हणून घोषित केला आहे..राज्यातील गणेशोत्सवामध्ये अशा प्रकारे सरकारचा सहभाग नोंदवण्यामागची भूमिका काय?मुळात गणेशोत्सव राज्याच्या सर्व भागात अतिशय उत्साहाने साजरा केला जातो. महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव देशातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात प्रसिद्ध आहे. प्रत्येक गावातील किंवा अनेकदा एकाच शहरातील अनेक गणेश मंडळे त्यांच्या पद्धतीने हा उत्सव साजरा करीत असतात. शतकानुशतकांची परंपरा असलेल्या पंढरीच्या वारीला काही वर्षांत वेगळेच ग्लॅमर प्राप्त झाले आहे. त्याच धर्तीवर गणेशोत्सवही अशाच पद्धतीने जागतिक पातळीवर पोचला पाहिजे, ही यामागची भूमिका आहे. यासाठी शासनाचा सहभाग असल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. त्यामुळे गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा देऊन शासनाचा सहभाग यात घेण्याचे निश्चित केले..गणेशोत्सव हा राज्य महोत्सव म्हणून साजरा करताना शासनाने काय प्रकारची तयारी केली?पहिली गोष्ट हा जगातील सर्व हिंदू समाजाचा सण आहे. त्यामुळे सार्वजनिक स्तरावर, तसेच घरगुती स्तरावर हा सण मोठ्या प्रमाणावर उत्साहाने साजरा होतो. त्यामुळे शासनाला वेगळी काही तयारी करण्याची गरज नाही. अनेक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे, तसेच सामान्य गणेशभक्त घरी गणपती आणत असतात. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक गणेश मंडळे व घरगुती गणपती यांच्यासाठी आरास स्पर्धा, चौकाचौकांत रोषणाई, ड्रोन शो, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम अशा प्रकारे हा उत्सव साजरा करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी शासनाने सुमारे ११ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे..शासनाने या उत्सवासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र हा उत्सव म्हणजेच एक मोठी अर्थव्यवस्था आहे, त्याकडे शासन कसे पाहते?गणेशोत्सव हा सण काहीशे कोटी रुपयांची उलाढाल असणारा आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्येच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही या काळात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होते. गणेश मूर्ती बनविणारे मूर्तिकार, सजावटकार, रोषणाई करणारे; तसेच साहित्याची विक्री करणारे यांपासून उत्सवाच्या दहा दिवसांत विविध वस्तू विकणारे ते थेट विसर्जनाची व्यवस्था पाहणारे होडीवाले यांच्यासह अनेक लोकांचा या उत्सवात आणि उत्सवाच्या आर्थिक उलाढालीमध्ये सहभाग असतो. या व्यावसायिकांना परवाने काढण्यासाठी अनेकदा स्थानिक यंत्रणेशी संघर्ष करावा लागत असे. आता राज्य उत्सव म्हणून मान्यता मिळाल्याने त्यांच्या परवानग्या सुलभ झाल्या. व्यवसायाची सुलभता जेवढी वाढणार तेवढे व्यावसायिक आनंदाने त्यात उतरणार पर्यायाने आर्थिक उलाढाल वाढणार. आर्थिक उलाढाल वाढणे हे शासनाच्या दृष्टीने सकारात्मक असे काम आहे. कारण त्यायोगे अनेकांना रोजगार मिळत असतो..राज्यभरातील गणेशोत्सवाचे भव्य स्वरूप पाहता शासनाने केलेली ११ कोटी रुपयांची तरतूद पुरेशी आहे, असे वाटते का?यंदा पहिल्यांदा सुरुवात करीत आहोत. त्यामुळे सांस्कृतिक खात्याच्या आर्थिक तरतुदींमधूनच शक्य तेवढी तरतूद यंदा केली आहे. आता राज्य उत्सव म्हणून मान्यता मिळाल्याने आगामी अर्थसंकल्पामध्ये स्वतंत्र तरतूद केली जाईल. त्यावेळी निधीसुद्धा यंदापेक्षा निश्चितच जास्त असेल..गणेशोत्सवाचे स्वरूप काही वर्षांत बदलले गेले असल्याची टीका केली जाते. धार्मिक गोष्टींऐवजी दिखाऊ गोष्टींवर जास्त लक्ष दिले जाते. शासन यावर काही नियंत्रण आणू शकेल का?गणेशोत्सव धार्मिक आहे, तेवढाच नैसर्गिक प्रथा-परंपरा यांचा उत्सव आहे. समाजाला सर्वच जण काही तरी देणे लागतो. त्याला शासनसुद्धा अपवाद नाही. त्यामुळे तालुका स्तरापासून राज्य स्तरावर विविध गणेशोत्सव मंडळ जे धार्मिक प्रथा-परंपरांनुसार पर्यावरणपूरक आणि सामाजिक उपक्रमात काम करत असतील, त्या गणेशोत्सव मंडळांना पारितोषिके देण्यात येणार आहेत. तसेच, गिरगाव चौपाटीवर ड्रोन महोत्सव आयोजित करण्यात येणार आहे. पुणे, नाशिक, नागपूर, मुंबई आणि राज्यातील सर्व भागांत स्थानिक स्तरावर शक्य असेल त्या सार्वजनिक ठिकाणी रोषणाई करण्यात येणार आहे. पुण्यातील शनिवारवाडा, तसेच अन्य गावांतील अशाच ऐतिहासिक वास्तू गणेशोत्सव काळात रोषणाईने उजळून काढण्याच्या सूचना सर्व संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे गणेशोत्सवावर आधारित टपाल तिकीट आणि नाणे काढण्यात येणार आहे. गणपतीविषयक परंपरा, कला संस्कृती दाखवणाऱ्या चित्रपटांचा विशेष गौरव करण्यात येईल. अशा विविध योजनांमधून हा उत्सव सर्वतोपरी उत्साहात साजरा करण्याचा शासनाचा मानस आहे..प्रत्येक शहरातील किंवा गावातील गणेशोत्सवाचे वैशिष्ट्य असते. राज्यभरातील नागरिकांना त्याचा लाभ घेता येईल, असा काही प्रयत्न सरकार म्हणून करणार का?असा प्रयत्न सुरू करण्यात आला असून, यावर्षीपासून नागरिकांना घरबसल्या गणरायाचे दर्शन व्हावे, यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्यात येत आहे. परदेशातही गणरायाचे आगमन धुमधडाक्यात व्हावे म्हणून हा राज्य महोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा व्हावा ही भूमिका आपण सगळे घेत आहोत. पु. ल. देशपांडे कला अकादमी आणि सांस्कृतिक संचालनालयातर्फे या महोत्सवाचे नियोजन व समन्वय करण्यात येणार आहे. संपूर्ण राज्यभर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. महाराष्ट्राची कला व संस्कृती आणि परंपरेचे दर्शन या कार्यक्रमांतून घडेल. हे कार्यक्रम फक्त महाराष्ट्रातच नाही, तर मराठी बांधव मोठ्या प्रमाणात आहेत, अशा राज्याबाहेरील ठिकाणीही करण्यात येईल. तसेच, भारताबाहेरील काही देशांमध्ये मराठी भाषिकांकडून सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे..गणेशोत्सव मंडळांना पारितोषिके दिली जाणार आहेत, मात्र भजनी मंडळे आणि आरती मंडळे हे अन्य घटकही गणेशोत्सवाची शोभा वाढविण्यास कारणीभूत आहेत. त्यांना काही प्रोत्साहन देणार का?गणेशोत्सव काळामध्ये भजनी मंडळांना भजनी साहित्यासाठी थेट लाखो रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना आपण घोषित केली आहे. प्रत्येक भजनी मंडळ आणि आरती मंडळ यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे थेट अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यभरात अशा सुमारे दोन हजार मंडळांची नोंद आहे. त्यांना याचा लाभ मिळणार आहे..काही वर्षांमध्ये गणेशोत्सवामधून होणारे सामाजिक प्रबोधनाचे कार्यक्रम कमी होताना दिसत आहेत. काही मोजकीच मंडळे हा उद्देश जपत आहेत. शासन यासाठी काही प्रयत्न करणार आहे का?शासन निश्चितच प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी विविध विषयांवरील व्याख्यानमालेचे आयोजन, गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने अध्यात्म नाट्यरंग महोत्सवाचे आयोजन, राज्यातील महत्त्वाची मंदिरे आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे देखावे यांचे ऑनलाइन दर्शन घरबसल्या करता यावे, यासाठी एक पोर्टल निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेश मंडळांतर्गत तालुका स्तरावर स्पर्धेद्वारे विविध पारितोषिके देण्यात येतील. त्यासाठी पर्यावरण रक्षण, सामाजिक उपक्रम; तसेच गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून दिलेला सामाजिक संदेश आणि जनजागृती याचा विचार केला जाणार आहे..आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्यीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी काही विशेष उपक्रम हाती घेणार का?परदेशी पर्यटकांनी या उत्सवाला भेट द्यावी यासाठी संपूर्ण राज्यभरातून गणपतीविषयक रील स्पर्धा आयोजित करण्यात येईल. या रीलचे प्रक्षेपण समाज माध्यमांद्वारे करण्यात येणार आहे. विर्सजन सोहळ्यामध्ये आंतरराज्यीय व आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी विविध सोयी-सुविधा व वाहन व्यवस्था उपलब्ध करण्यात येणार आहे. राज्यात शिकत असणाऱ्या देशाबाहेरील विद्यार्थ्यांना या महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी योजना, उपक्रम राबविले जाणार आहेत..Premium| Gender Disparity: न्यायव्यवस्था आणि पोलीस दलात महिलांना अजूनही पुरेसे स्थान का नाही?.गणेशोत्सव म्हटला की पर्यावरण आणि ध्वनी प्रदूषण या दोन गोष्टींची नेहमीच चर्चा होत असते. यातून कसा मार्ग काढणार?पर्यावरणाचे म्हणाल, तर मुळात हिंदूंचे सर्व सण पर्यावरणपूरक आहेत. गणेशोत्सवसुद्धा पर्यावरणपूरक आहे. तरीसुद्धा यावर्षी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींना परवानगी दिली आहे. तसेच, अनेक गणपतींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याबाबतच्या सूचना संबंधित स्थानिक प्रशासनाने केल्या आहेत. राहिला प्रश्न ध्वनिप्रदूषणाचा तर या दोन्ही प्रश्नांबाबत न्यायालयाच्या आदेशाच्या कक्षेत ज्याला परवानगी आहे, त्याचे काटेकोर पालन केले जाणार आहे..Premium| India-China Relations: पाकिस्तानसारखा चीनही भारतासाठी दीर्घकालीन धोका आहे का?\n.शासन म्हणून गणेशोत्सव हा राज्य उत्सव साजरा केला जातो. त्याचा राजकीय फायदा कितपत होणार आहे, तसा काही विचार आधी केला आहे का?कोणी काहीही म्हटले, तरी राजकीय फायदा होणारच यात वाद नाही. परंतु तो किती आणि कसा होईल, याचा विचारच केलेला नाही. सरकार आणि मंत्री म्हणून विचार करताना राजकीय फायद्याचा विचार प्रथम आला नाही. हा उत्सवच प्रथा, परंपरा, श्रद्धा भक्ती, अध्यात्म असा विविधांगी आहे. त्यामुळे हा उत्सव जागतिक पातळीवर नेण्याचा उद्देश होता. दुसरे या उत्सवातून होणारी हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल आणि त्यातून निर्माण होणारा रोजगार. शासन आणि या सरकारचा मंत्री म्हणून राजकीय फायद्याचा विचार करण्यापेक्षा राज्यातील जनतेला रोजगार कसा मिळेल, या उत्सवाच्या माध्यमातून राज्य जागतिक पातळीवर कसे जाईल, त्यातून मिळणारे परकी चलन असे विविध विचार होते. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीत राजकीय फायदा होईल हे बघणे उचित नाही, असे मला वाटते. 