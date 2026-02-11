Premium|Maharashtra Investment : महाराष्ट्राच्या मागास जिल्ह्यांचे मार्केटिंग करण्याची गरज; दावोस परिषदेत गुंतवणुकीचे नवे संधी

प्रा. डॉ. संजय त्रिंबकराव खडक्कारविदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य नुकत्याच झालेल्या दावोस परिषदेमध्ये महाराष्ट्रात विक्रमी ३० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले. राज्याच्या सर्वच विभागांमध्ये गुंतवणूक होणार असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीही होण्याची अपेक्षा आहे. राज्याच्या मागास जिल्ह्यांची योग्य मार्केटिंग करून आणि उद्योगांना सवलती देऊन सर्व भागांचा विकास करण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथे १९७१पासून दरवर्षी जानेवारीमध्ये वार्षिक जागतिक आर्थिक मंचची (डब्लूईएफ) वार्षिक परिषद म्हणजेच दावोस आर्थिक परिषद भरते. या परिषदेत जगभरातील महत्त्वाचे नेते, संयुक्त राष्ट्रांसारख्या मोठ्या संघटनांचे प्रमुख, वेगवेगळ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी, वेगवेगळ्या संस्थांचे ब्रँड अँबेसिडर असलेले जगविख्यात सेलिब्रेटी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रमुख, अर्थतज्ज्ञ आणि विचारवंत एकत्रित येऊन आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक समस्यांवर चर्चा करतात. या परिषदेत भारतातील विविध राज्येही सहभागी होतात व विविध देशांच्या गुंतवणूकदारांनी आपल्या राज्यात गुंतवणूक करावी, यासाठी प्रयत्न करतात. यंदा भारताच्या नऊ राज्यांच्या शिष्टमंडळांनी परिषदेत भाग घेतला.यंदा ही ५६ वी परिषद १९ ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान दावोसमध्ये झाली. या परिषदेत सुमारे ६५ देशांचे अध्यक्ष आणि सरकारप्रमुख उपस्थित होते; तसेच जगातील जवळपास ८३० प्रमुख सीईओ आणि अध्यक्षही उपस्थित होते. अधिक स्पर्धात्मक जगात अधिक चांगल्या प्रकारे सहकार्य कसे करता येईल, विकासाचे नवीन स्रोत कसे शोधू शकतो, जगात अधिक चांगल्या प्रकारे गुंतवणूक कशी करता येईल, जबाबदारीने नावीन्याचा वापर कसा पद्धतीने करू शकतो व मर्यादांमध्ये राहून समृद्धी कशारीतीने निर्माण करता येईल, या पाच प्रमुख विषयांवर यंदाच्या परिषदेत प्रामुख्याने चर्चा झाली..तंत्रज्ञानातील बदलांकडे लक्षया परिषदेत भू-राजकारणाचा संभाव्य परिणाम स्पष्टपणे दिसून आला. ग्रीनलँडच्या मालकीचा प्रश्नाचे सावट यात होते. परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी या मुद्द्यावरील आपली भूमिका काहीशी नरम केल्याने दिलासा मिळाला. यंदा भू-राजकीय घडामोडींसोबतच आर्थिक मुद्देही महत्त्वाचे होते. शेअर बाजारातील तेजी आणि पतचक्रात बदलाची चिन्हे याबद्दल चिंताही होती. त्याचबरोबर महागाई परत येत असल्याची चिंता सर्वांच्या मनात होती. भू-राजकीय अनिश्चितता आणि महागाईच्या भीती असूनही, उद्योगसमूहामधील लवचिक दृष्टिकोनामुळे व्यावसायिक नेत्यांमध्ये व्यापक आशावाद व आत्मविश्वास दिसला. यंदाच्या परिषदेत, उपस्थितांमध्ये हीच चिंता जाणवत होती की एआय व डेटा सेंटर तंत्रज्ञानामध्ये वाढणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे कंपन्यांची पुनर्रचना, उत्पादकता आणि पूर्वी उपलब्ध नसलेल्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश वाढत आहे; त्याचबरोबर उत्पादकतेतील वाढीमुळे नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे आणि याचा समाजावर कसा परिणाम होईल. गुंतवणूकदार एआयच्या दीर्घकालीन भविष्याबद्दल आशावादी असले, तरी ते आता अल्प आणि मध्यम-मुदतीसाठी अधिक सावध दृष्टिकोन स्वीकारू लागले आहेत. याच बरोबर उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या गरजा आणि गुंतवणूकदारांची आवड यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी, खासगी भांडवल आणि उत्तम सार्वजनिक-खासगी भागीदारीची आवश्यकता यावरही विचारविनिमय झाला..उच्चवर्गापुरती परिषददावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक जागतिक परिषदेची नकारात्मक बाबही पाहणे जरुरीचे ठरते. हे मोठ्या ‘भांडवलदारां’साठी एक प्रदर्शन केंद्र म्हणून पण पाहिले जाते. हवामान बदल, असमानता कमी करणे आणि सर्वसमावेशकता सुधारणे यात मोठ्या भांडवलदारांना रुची नसून, फक्त नफा कमविणे हे त्यांचे उद्दिष्ट असते, हा आरोप नेहमी होत असतो. त्यासाठी मर्यादित नैसर्गिक संसाधने मिळण्याचा अट्टहास गुंतवणूकदारांकडूनही केला जातो. दुसरी नकारात्मक बाजू म्हणजे कार्बन फूटप्रिंट. एकीकडे येथे येणारे नेते जगाला हवामान बदलावर उपदेश करताना दिसतात व परिषदेच्या दरम्यान स्वित्झर्लंडसारख्या जगातील सर्वोत्तम नैसर्गिक पर्यटन ठिकाणी आसपासच्या विमानतळांवर एक हजारांहून अधिक खासगी विमाने येतात. त्यातून येथे दरवर्षी प्रदूषित वायूचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होते. तसेच, या परिषदेसाठी कंपन्यांसाठी मूलभूत सदस्यता शुल्क ७५ लाख रुपयांपासून सुरू होऊन प्रीमियम सदस्यता शुल्क सात कोटी रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे या परिषदेमध्ये प्रवेश केवळ श्रीमंतांसाठीच आहे व त्यात फक्त श्रीमंत कंपन्यांनाच स्थान आहे, ज्यांना सर्वसामान्यांच्या कल्याणाशी काहीही देणे-घेणे नाही, असेही बोलले जाते..महाराष्ट्रावर विश्वासमहाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शिष्टमंडळ, प्रामुख्याने महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूकदार आकर्षित करण्यासाठी या परिषदेसाठी गेले होते. त्यांचे फलित म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने विक्रमी तीस लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार तेथे केले, हा आकडा मागील वर्षापेक्षा दुप्पट असल्याचे सांगण्यात आले. आणखी १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी बोलणी अंतिम टप्प्यात आहेत, असेही सांगितले गेले. महाराष्ट्रात झालेल्या एकूण गुंतवणूक करारांपैकी ८३ टक्के गुंतवणूक ही थेट परकी गुंतवणूक (एफडीआय) स्वरूपाची आहे व १६ टक्के गुंतवणूक वित्तीय संस्थांमधील तांत्रिक भागीदारीच्या स्वरूपात आहे आणि हे आयात-पर्यायी तंत्रज्ञान आहे. जगातील १८ शक्तिशाली देशांतील गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्राच्या विकासावर विश्वास दाखवला आहे व येथे गुंतवणूक करण्यासाठी करार केले. यामध्ये अमेरिका, ब्रिटन, जपान, जर्मनी, फ्रान्स आणि सिंगापूर यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. विदेशी कंपन्या भारतीय उपकंपनी स्थापन करून किंवा जागतिक फंड्सच्या गुंतवणुकीपैकी माध्यमातून थेट गुंतवणूक करतात. येथे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील मजबूत पायाभूत सुविधा आणि सक्रिय धोरणांमुळे भारताच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत, करारांचे प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतर करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र हा नेहमीच आघाडीवरच असतो. वर्ष २०२४-२५ मध्ये देशातील 'एफडीआय'पैकी ३९.४० टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात झाली. ज्या जागतिक कंपन्यांशी करार झालेत त्यात प्रामुख्याने एसबीजी, ब्रुकफिल्ड, आर्सेलर मित्तल, फिनमन ग्लोबल, इस्सार, स्कोडा ऑटो, फॉक्सवेगन, एसटीटी टेलिमीडिया, टाटा, अदानी, रिलायन्स, जेबीएल, कोकाकोला, बॉश, कॅपिटल लँड, आयर्न माऊंटेन यांसारख्या जागतिक कंपन्या आहेत. हे करार प्रामुख्याने एआय, डेटा सेंटर, ग्रीन स्टील, आरोग्य आणि लॉजिस्टिक्स अशा आधुनिक क्षेत्रांत झाले आहेत..राज्यात सर्वत्र गुंतवणूकयंदा राज्यातील गुंतवणुकीचे करार हे केवळ मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित न राहता, ते महाराष्ट्रातील विविध विभागांसाठी झालेले दिसतात. कोकण आणि मुंबईमध्ये ३.५ लाख कोटी रुपये (२२ टक्के), विदर्भ २.७ लाख कोटी रुपये (१३ टक्के) मराठवाडा ५५ हजार कोटी रुपये, उत्तर महाराष्ट्र ५० हजार कोटी रुपये व उर्वरित महाराष्ट्रात ५० टक्के असे गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत. यामुळे निश्चितच महाराष्ट्रात सर्व विभागांत रोजगार निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा आहे. विदर्भाच्या दृष्टीने विचार केला तर विदर्भात एकूण गुंतवणुकीच्या १३ टक्के गुंतवणूक करार झालेत. ११ जिल्हे असलेल्या विदर्भाची लोकसंख्या एकूण महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या २१.३ टक्के आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत औद्योगिकीकरणात विदर्भ मागासलेला आहे. त्यामुळे येथील औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी विदर्भात जास्तीत जास्त गुंतवणूक कशी आणता येईल, याचा प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.अंमलबजावणीत अग्रेसरयेथे हे पण लक्षात घेतले पाहिजे की करार झालेत याचा अर्थ गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्रात फक्त गुंतवणूक करण्यास स्वारस्य दाखवले किंवा त्या प्रकारचा करार राज्य सरकारशी केला. अजून हा करार प्रत्यक्ष उतरण्यासाठी गुंतवणूकदाराचे प्रतिनिधी जेथे प्रकल्प प्रस्थापित करावयाचा असेल, तेथील जागेची पाहणी करतील, सोयी-सुविधांचा अभ्यास करतील, मग योग्य वाटल्यास, शासन परवानगी, जमीन प्राप्त करणे इत्यादी प्रक्रिया पार पाडल्या जातील. नंतर पायाभूत सुविधांची निर्मिती व बांधकामानंतर या करारास मूर्त स्वरूप प्राप्त होईल. मागील वर्षी दावोस परिषदेत झालेल्या करारांपैकी ७५ टक्के करारांची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे शासनाने सांगितले. ही निश्चितच सकारात्मक बाब आहे. हे पण तेवढेच खरे की कोणताही मोठा प्रकल्प कार्यान्वित होण्यासाठी तीन ते पाच वर्षे वाट पाहावी लागते. यंदाच्या वर्षी झालेल्या करारांपैकी जास्तीत जास्त करार कार्यान्वित होवो, हीच अपेक्षा..छोट्या जिल्ह्यांकडे हवे लक्षदरवर्षी, दावोस शिखर परिषदेमुळे देशी-परदेशी गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचे करार करतात. त्यापैकी बऱ्याच गुंतवणूकदारांच्या करारांचे प्रकल्पात रूपांतर होते. यामुळे राज्यातील आर्थिक विषमता दूर होण्यास मदत होईलच, याबद्दल शंकाच आहे. आज महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आहेत. त्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विषमता आहे. काही जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे चार लाख रुपयांच्या वर असून, काही जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न दीड लाख रुपयांच्या आतच आहे. नेहमीच उर्वरित महाराष्ट्रात, पुणे, नाशिक, मुंबई, ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक होताना दिसते. आज गुंतवणूकदार विदर्भात आले, तरी ते फक्त नागपूरच्या परिसरात येतात. तसेच मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगरमध्येच जास्तीत जास्त गुंतवणूक होताना दिसते, मग महाराष्ट्रातील उर्वरित जिल्ह्यांचे काय? महाराष्ट्रातील औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पायाभूत सुविधा (रस्ते, ऊर्जा, पाणी) आणि डिजिटल सुविधा (इंटरनेट, यूपीआय, डिजिटल ओळख) विकसित होत नाही, तेथे औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी विशेष सवलती जाहीर केल्या जात नाही व कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ निर्मिती केल्या जात नाही, तोपर्यंत अशा मागासलेल्या जिल्ह्यांत गुंतवणूकदार कसे आकर्षित होतील? त्यामुळे पुढील काळात राज्य शासनाने औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित जिल्ह्यांना सक्षम करून त्या जिल्ह्यांचे गुंतवणुकीसाठी मार्केटिंग दावोस शिखर परिषदेत करावे, जेणेकरून महाराष्ट्र राज्याचा समतोल विकास होणे शक्य होईल.. 