Study Room: महाराष्ट्रासमोरील पावसाची तूट; शेतीसमोरील चिंता वाढल्या!

लेखक - सुदर्शन कुडचेपावसाळ्याच्या अखेरीस वाढलेली चिंतामहाराष्ट्रात यंदाच्या पावसाळ्यात पावसाचे वितरण अत्यंत असमान राहिले आहे. काही भागांत अतिवृष्टी झाली, तर मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक भागांना दीर्घकाळ पावसाच्या खंडाचा सामना करावा लागला. एक जून ते एकतीस ऑगस्ट या कालावधीत राज्यात सरासरीपेक्षा सुमारे पंधरा टक्के कमी पाऊस झाला. किमान चौदा जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तूट पंचवीस टक्क्यांपेक्षा अधिक होती. या परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम खरीप पिकांवर आणि पाणी उपलब्धतेवर होत आहे.जिल्ह्यांनुसार पावसातील मोठी तफावतमहाराष्ट्रातील पावसाचे चित्र एकसारखे नाही. कोकणातील काही भागांमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी मराठवाडा आणि विदर्भात परिस्थिती तुलनेने चिंताजनक आहे. एक जून ते एकतीस ऑगस्ट या कालावधीत मराठवाड्यात सरासरीच्या तुलनेत सुमारे तीस टक्के, तर विदर्भात सुमारे पंचवीस टक्के तूट नोंदविण्यात आली. पुणे विभागातही अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाला. काही जिल्ह्यांमध्ये सलग दोन ते तीन आठवडे पावसाचा खंड पडल्याने पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला. .Premium|Drought 2026: दुष्काळ कधी जाहीर केला जातो? त्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?.खरीप पिकांवर परिणामपावसातील खंडाचा थेट परिणाम शेतीवर होत आहे. सोयाबीन, कापूस, मका आणि इतर खरीप पिकांना त्यांच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या काळात पुरेसा पाऊस मिळाला नाही. मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी सोयाबीन, कापूस आणि मका या पिकांची वाढ खुंटल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. पाऊस पुन्हा झाला तरी दीर्घकाळ झालेली तूट पूर्णपणे भरून निघेलच असे नाही. त्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थितीपावसाच्या तुटीचा परिणाम केवळ शेतांपुरता मर्यादित राहत नाही. धरणांमध्ये जमा होणाऱ्या पाण्यावर पिण्याचे पाणी, शेतीचे सिंचन आणि विविध शहरांचा पाणीपुरवठा अवलंबून असतो. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला राज्यातील धरणांमध्ये साठवलेले पाणी मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे आठ टक्क्यांनी कमी होते. काही भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची गरज निर्माण झाली असून राज्यातील चौदाशेहून अधिक गावे आणि वाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत असल्याची माहिती देण्यात आली होती. .सप्टेंबरच्या पावसाकडे लक्षसप्टेंबर हा पावसाळ्याचा शेवटचा महत्त्वाचा टप्पा असल्याने राज्याचे लक्ष आता या महिन्यातील पावसाकडे लागले आहे. सप्टेंबरच्या पहिल्या अकरा दिवसांतही महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा सुमारे सतरा टक्के कमी पाऊस झाला. मात्र त्यानंतर काही भागांत पावसाने पुन्हा हजेरी लावली आहे. चौदा आणि पंधरा सप्टेंबर रोजी कोकण, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांत मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे काही भागांना शेती आणि पाणीसाठ्याच्या दृष्टीने दिलासा मिळू शकतो.पावसाचे बदलते स्वरूपयंदाच्या पावसाळ्यात एकीकडे काही भागांत दीर्घकाळ पावसाचा खंड, तर दुसरीकडे अल्प कालावधीत मुसळधार पाऊस असे परस्परविरोधी चित्र दिसून आले आहे. हवामानातील बदलांमुळे पावसाचे दिवस आणि त्याची तीव्रता यामध्ये बदल होत असल्याचे हवामान अभ्यासातून दिसते. त्यामुळे केवळ राज्याची एकूण पावसाची आकडेवारी पाहण्यापेक्षा जिल्हानिहाय आणि स्थानिक पातळीवरील पावसाचे वितरण लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरत आहे. गेल्या काही आठवड्यांच्या पावसाच्या नोंदींमध्ये देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोरड्या परिस्थितीची चिन्हे दिसून आली असून महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भातील भागांचाही त्यात समावेश आहे.पाणी आणि शेतीच्या नियोजनाची गरजपावसाची तूट कायम राहिल्यास खरीप उत्पादन, रब्बी हंगामाची तयारी आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन या तिन्ही बाबींवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर, पिकांच्या स्थितीचे नियमित निरीक्षण, पाणीसाठ्याचे जिल्हानिहाय नियोजन आणि संभाव्य टंचाईग्रस्त भागांसाठी वेळेवर उपाययोजना करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर पावसाचे पाणी साठवणे आणि जमिनीत मुरवणे यावरही दीर्घकालीन भर देणे आवश्यक आहे. .Premium|Drought 2026: दुष्काळ कधी जाहीर केला जातो? त्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?.निष्कर्षमहाराष्ट्रातील पावसाची तूट ही केवळ पावसाच्या आकडेवारीची बाब नसून तिचा संबंध शेती, पिण्याचे पाणी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी आहे. काही भागांत झालेला चांगला पाऊस राज्यातील सर्व भागांची तूट भरून काढू शकत नाही. सप्टेंबरमधील उर्वरित पाऊस परिस्थितीत कितपत सुधारणा करतो, याकडे आता लक्ष आहे. त्याचबरोबर पावसाचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन पाणी साठवण, शेती नियोजन आणि स्थानिक पातळीवरील जलव्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे ही पुढील काळातील महत्त्वाची गरज ठरणार आहे.-------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.