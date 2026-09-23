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Study Room: महाराष्ट्रासमोरील पावसाची तूट; शेतीसमोरील चिंता वाढल्या!

Marathwada drought : राज्यात सरासरीपेक्षा १५ टक्के कमी पाऊस; मराठवाडा-विदर्भात खरीप पिके, धरणसाठा आणि पिण्याच्या पाण्याची गंभीर घसरण
Marathwada drought

Marathwada drought

Esakal

स्टडीरूम
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लेखक - सुदर्शन कुडचे

पावसाळ्याच्या अखेरीस वाढलेली चिंता

महाराष्ट्रात यंदाच्या पावसाळ्यात पावसाचे वितरण अत्यंत असमान राहिले आहे. काही भागांत अतिवृष्टी झाली, तर मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक भागांना दीर्घकाळ पावसाच्या खंडाचा सामना करावा लागला. एक जून ते एकतीस ऑगस्ट या कालावधीत राज्यात सरासरीपेक्षा सुमारे पंधरा टक्के कमी पाऊस झाला. किमान चौदा जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तूट पंचवीस टक्क्यांपेक्षा अधिक होती. या परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम खरीप पिकांवर आणि पाणी उपलब्धतेवर होत आहे.

जिल्ह्यांनुसार पावसातील मोठी तफावत

महाराष्ट्रातील पावसाचे चित्र एकसारखे नाही. कोकणातील काही भागांमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी मराठवाडा आणि विदर्भात परिस्थिती तुलनेने चिंताजनक आहे. एक जून ते एकतीस ऑगस्ट या कालावधीत मराठवाड्यात सरासरीच्या तुलनेत सुमारे तीस टक्के, तर विदर्भात सुमारे पंचवीस टक्के तूट नोंदविण्यात आली. पुणे विभागातही अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाला. काही जिल्ह्यांमध्ये सलग दोन ते तीन आठवडे पावसाचा खंड पडल्याने पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला.

Marathwada drought
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