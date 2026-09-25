Premium|Study Room : महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेत नेमकं काय घडतंय?

लेखक - अभिजित मोदेमहाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेंतर्गत प्रसिद्ध झालेली मसुदा मतदारयादी (Draft Electoral Roll) ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीत एकूण सुमारे ९.७८ कोटी मतदारांची नावे आहेत, जी महाराष्ट्राची मूळ मतदारसंख्या मानली जाते. मात्र, या मसुदा यादीत अंदाजे १.२२ कोटी मतदारांच्या नावांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांची नावे पुन्हा तपासण्यात येत आहेत. यामध्ये ६२.४८ लाख मतदारांच्या नातेसंबंधांच्या माहितीत चुका आहेत, तर ५९.७५ लाख मतदारांना मागील यादीतील नातेसंबंधांशी जोडता आलेले नाही. ज्यांचे नाव या मसुदा यादीत नाही किंवा ज्यांच्या नावात चुका आहेत, त्यांनी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत दावे किंवा आक्षेप दाखल करावेत, अन्यथा त्यांची नावे अंतिम यादीतून वगळली जाऊ शकतात. ही मसुदा यादी निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर आणि स्थानिक निवडणूक कार्यालयांमध्ये तपासण्यासाठी उपलब्ध आहे.एसआयआर म्हणजे काय?एसआयआर म्हणजे Special Intensive Revision, मराठीत विशेष सखोल पुनरीक्षण. ही एक अशी मोहीम आहे, ज्यामध्ये निवडणूक आयोगाचे अधिकारी (BLO – बूथ लेव्हल ऑफिसर) घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती तपासतात, चुका दुरुस्त करतात आणि नवीन मतदारांची नावे जोडतात. याचा मुख्य उद्देश असा आहे की, मतदारयादीत फक्त पात्र नागरिकांचीच नावे असावीत आणि कोणत्याही चुकीमुळे कोणाचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाऊ नये.एसआयआर का राबवली जाते?मतदारयादी ही लोकशाहीचा पाया आहे. जर या यादीत चुका असतील, तर निवडणुकीत गोंधळ होऊ शकतो. काही लोकांची नावे वगळली जाऊ शकतात किंवा एकाच व्यक्तीची नावे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी असू शकतात. एसआयआर मुळे अशा चुका शोधल्या जातात आणि दुरुस्त केल्या जातात. यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक न्याय्य आणि पारदर्शक बनते..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....महाराष्ट्रात एसआयआर कधी सुरू झाली?महाराष्ट्रात एसआयआर ची प्रक्रिया ३० जून २०२६ पासून सुरू झाली. सुरुवातीला ही प्रक्रिया २९ जुलैपर्यंत चालणार होती, पण नंतर तिची मुदत वाढवण्यात आली. आता अंतिम मतदारयादी ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.एसआयआर प्रक्रियेचे टप्पेएसआयआर ही एकाच दिवसात पूर्ण होणारी प्रक्रिया नाही. ती अनेक टप्प्यांत पार पाडली जाते. यातील पहिला टप्पा म्हणजे घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करणे (Enumeration). या टप्प्यात BLO (बूथ लेव्हल ऑफिसर) प्रत्येक घरात जाऊन गणना प्रपत्र (Enumeration Form) देतात. या प्रपत्रात मतदाराचे नाव, वय, पत्ता, ओळखपत्र क्रमांक इत्यादी माहिती भरावी लागते. हे प्रपत्र भरून BLO कडे परत द्यावे लागते.दुसरा टप्पा म्हणजे मसुदा मतदारयादी प्रसिद्ध करणे (Draft Electoral Roll). सर्व प्रपत्रे जमा झाल्यानंतर, निवडणूक आयोग एक मसुदा मतदारयादी (Draft Electoral Roll) प्रसिद्ध करतो. महाराष्ट्रात ही यादी ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाली. या यादीत ज्यांची नावे आहेत, ते मतदार म्हणून पात्र आहेत.तिसरा टप्पा म्हणजे दावे आणि आक्षेप (Claims and Objections). जर एखाद्याचे नाव मसुदा यादीत नसेल किंवा त्यात काही चूक असेल, तर तो दावा (Claim) किंवा आक्षेप (Objection) दाखल करू शकतो. यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदत आहे. या कालावधीत नवीन मतदार फॉर्म ६ भरून आपले नाव यादीत जोडू शकतात.चौथा आणि अंतिम टप्पा म्हणजे अंतिम मतदारयादी (Final Electoral Roll). सर्व दावे आणि आक्षेप तपासल्यानंतर, अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाते. महाराष्ट्रात ही यादी ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. या यादीत ज्यांची नावे असतील, तेच पुढील निवडणुकीत मतदान करू शकतील..Parbhani SIR: जिल्ह्यात १.८० लाख मतदारांवर टांगती तलवार; एसआयआरमध्ये मृत, अनुपस्थित, स्थलांतरित मतदारांची छाननी ; परभणी मतदारसंघात सर्वाधिक ६४ हजार १०५ नावे.एसआयआर मध्ये कोणती कागदपत्रे वापरली जातात?एसआयआर दरम्यान, मतदारांना आपली ओळख पटवून देण्यासाठी काही कागदपत्रे दाखवावी लागतात. निवडणूक आयोगाने १२ कागदपत्रांची यादी दिली आहे, ज्यांपैकी कोणतेही एक कागदपत्र वापरता येते. यामध्ये जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, १० वीचे प्रमाणपत्र किंवा मार्कशीट, रहिवासी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक किंवा पोस्ट ऑफिसचे ओळखपत्र, सरकारी नोकरीचे ओळखपत्र किंवा पेन्शन ऑर्डर, जमीन किंवा घर वाटपाचे प्रमाणपत्र, वन हक्क प्रमाणपत्र (Forest Rights Certificate), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) चे कागद, जर उपलब्ध असतील, आणि १ जुलै १९८७ पूर्वीचे कोणतेही शासकीय ओळखपत्र यांचा समावेश आहे.एसआयआर चे महत्त्वएसआयआर ही फक्त एक औपचारिक प्रक्रिया नाही, तर ती लोकशाहीला मजबूत करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे मतदारयादी अचूक राहते. चुकीमुळे कोणाचा मतदानाचा हक्क हिरावला जात नाही. एकाच व्यक्तीची नावे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी असल्यास ती दुरुस्त केली जातात. नवीन मतदारांना यादीत जोडले जाते. निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनते.याशिवाय, एसआयआर मुळे मतदारयादीतील मृत व्यक्तींची नावे वगळली जातात, ज्यामुळे यादी अधिक अद्ययावत राहते. स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची नावे जुन्या पत्त्यावरून काढून नवीन पत्त्यावर जोडली जातात. यामुळे निवडणुकीच्या वेळी गोंधळ टळतो आणि मतदान केंद्रावर रांगा कमी होतात. एसआयआर मुळे मतदारांची माहिती डिजिटल स्वरूपातही अद्ययावत केली जाते, ज्यामुळे भविष्यात निवडणूक व्यवस्थापन अधिक सोपे होते.एसआयआर चा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे यामुळे मतदारांमध्ये जागृती येते. जेव्हा BLO घरोघरी जातात, तेव्हा ते मतदारांना त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती देतात. अनेक तरुण मतदार, जे पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत, त्यांना एसआयआर मुळे आपले नाव यादीत कसे जोडावे हे समजते. यामुळे लोकशाहीत तरुणांचा सहभाग वाढतो आणि निवडणुकीतील टक्केवारी सुधारते..एसआयआर मध्ये आलेल्या अडचणीमहाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेत काही अडचणीही समोर आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, १.२२ कोटी मतदारांच्या नावांमध्ये काही त्रुटी आढळल्या आहेत. यामध्ये ६२.४८ लाख मतदारांच्या नातेसंबंधांच्या माहितीत चुका आहेत, तर ५९.७५ लाख मतदारांना मागील यादीतील नातेसंबंधांशी जोडता आलेले नाही. अशा मतदारांची नावे पुन्हा तपासली जात आहेत.याशिवाय, अनेक मतदारांनी एसआयआर दरम्यान आपले प्रपत्र वेळेवर भरले नाहीत, ज्यामुळे त्यांची नावे मसुदा यादीतून वगळली गेली. काही ठिकाणी BLO नी घरोघर जाण्याऐवजी फोनवरून माहिती घेतली, ज्यामुळे चुका राहिल्या. अनेक ग्रामीण भागात इंटरनेटचा अभाव असल्यामुळे डिजिटल प्रक्रियेत अडचणी आल्या.काही मतदारांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांची नावे जोडण्यात अडचणी आल्या. विशेषतः वृद्ध मतदार, आदिवासी आणि स्थलांतरित कामगार यांच्यासाठी कागदपत्रे गोळा करणे कठीण झाले. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने काही प्रकरणांमध्ये मुदतवाढ दिली आहे, पण अजूनही अनेक मतदार यादीबाहेर राहण्याची शक्यता आहे.निष्कर्षमहाराष्ट्रातील एसआयआर ही एक महत्त्वाची आणि आवश्यक प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे मतदारयादी अधिक अचूक आणि विश्वसनीय बनते. प्रत्येक नागरिकाने या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, आपली माहिती तपासावी आणि चुका असल्यास त्या दुरुस्त करून घ्याव्यात. यामुळे लोकशाही मजबूत होते आणि प्रत्येकाला आपला मतदानाचा हक्क योग्य रीतीने वापरता येतो.एसआयआर मुळे मतदारयादीतील चुका दुरुस्त होतात, नवीन मतदार जोडले जातात आणि निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनते. मात्र, या प्रक्रियेत आलेल्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे, नागरिकांनी सतर्क राहावे, आपली नावे तपासावीत आणि आवश्यक तेथे दावे किंवा आक्षेप दाखल करावेत. सरकार आणि निवडणूक आयोगानेही अडचणी दूर करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावेत, जेणेकरून कोणत्याही पात्र मतदाराला वंचित राहावे लागणार नाही.अशा प्रकारे, एसआयआर ही केवळ एक तांत्रिक प्रक्रिया नसून ती लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक नागरिकाने यात सक्रिय सहभाग घेऊन आपली जबाबदारी पार पाडावी, कारण निवडणूक ही लोकशाहीचा सण आहे आणि मतदारयादी हा त्या सणाचा पाया आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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