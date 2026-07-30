Premium|Marathi Father Son Conversation : विदर्भातला पोप्पा-मुंबईतला गोल्या : पावसातली काळजी, शेतीचं गणित आणि पोराच्या भवितव्याची हळवी गप्पा

किशोर बळी-sakal.avtaran@gmail.com‘‘हॅलो गोल्या... कुठी हायेस बे?’’‘समुद्राच्या काठावर हाव पोप्पा मी.’‘‘तथी का मासोया धराले गेला का बे भोपयसुत्या?’’‘मित्रासंगं हाव पोप्पा मी.’‘‘मित्र व्हय का मैतरीन व्हय आम्हाले काय ठाऊक होते बे अथी बोंदरखेळ्यात हेंबाळथुतऱ्या?’’‘शिव्या काऊन देऊन राह्यले हो? सरके बोला ना!’‘‘मरसान ना सायाचेहो तथी हराममौतीनं! बातमीबी येनार नाई टीव्हीवर... आमी बसू अथी बोंबलत!’’‘टेंशन नका घेऊ ना पोप्पा तुम्ही. मी काय लाहान लेकरू राह्यलो काय आता?’‘‘जास्त शायना झाला काय तू तथी मुंबईत जाऊन? फोन काऊन नाई लागून राह्यला तुह्या?’’‘नेटवर्क प्रोब्लेम हाये पोप्पा.’‘‘अबे, तीन घंट्यापासून फोन लावून लावून बेदम झालो ना मी इकळे.’’‘रेंजच नाई ना! अजिबातच फोन लागत नाई.’‘‘मंग, आता कसा काय लागला बे?’’‘रूमवर होतो, आता चौपाटीवर आलो. आता रेंज आली.’‘‘लय रेंजच्या भाईर चालला गोल्या तू!’’‘माह्या हातात हाये का हो पोप्पा ते?’.Premium|Marathi lifestyle feature : डाएट, चीट डे आणि वाफाळता चहा; ‘जिंदगी गुलजार है’ म्हणायला पुरेसं सुख कोणतं?.‘‘असं कोनतं भयताळवानाचं नेटवर्क व्हय सायाचं? इतक्या टायमात तं आकोल्याहून निंघालो असतो तं नाशिकले पोहोचलो असतो मी.’’‘पाऊसच तेवढा आला ना इकळे. रस्ते नदीसारखे झाले. कंबर-कंबर पानी झालतं रस्त्यावर. आता ओसरलं.’‘‘मेला लेका मानूस! पानी व्हय का काय व्हय बावा! आम्ही पाहून राह्यलो ना मोबाईलात. म्हनून तं कायजी वाटते लेका.’’‘चार दिवस रेड अलर्ट सांगतला पोप्पा.’‘‘मंग तू काहाले समुद्राच्या काठावर गेला बे बोंगाळबेलन्या?’’‘अथी काहीच धोका नाई पोप्पा. दूर उभाहाव मी.’‘‘हे पानीबी गयभान्यासारखं करते. मुंबईत कितीबी पडलं तरी समुद्रातच जानार हाये. काय फायदा? अन् अथी विदर्भात गरज हाये तं अथी पडत नाई. अथी पड्याले का रोग येते का सायाच्याले?’’‘खरं हाये.’‘‘तू तुही बरोबर कायजी घेजो. बाहेर फिरत राहू नको. जेवनाचं बरोबर पाह्यजो. तुह्या मायनं बेसनाचे लाळू देलते ते खाजो. आम्हाले कायजी वाटते. आम्ही काहीच करू शकत नांई. आम्ही राह्यलो इकडे एवढ्या कोसावर.’’‘तुम्ही माही कायजी नका करू. मी ओक्केमंदी हाव पोप्पा. आईची तब्येत कशी हाये आता?’‘‘तब्येत तशी बरी हाये तिची आता. सदाई तुही कायजी करत राह्यते.’’‘छकुलीचा अभ्यास कसा काय सुरू हाये?’.‘‘अभ्यास तं करतेच बापा ते! पन तिले घरचे सगळे कामं-धामं आटपून अभ्यास करा लागते. आता तुह्या मायची तब्येत अशी म्हनल्यावर तेवढं तं करनं आलंच ना!’’‘तिकळे आपल्या भागात नाई आला का चांगला पाऊस?’‘‘इकळे तं काहीच नाही गळ्या. दोन-तीन दिवस पानी आलं तं म्हटलं आता ज्यमते गळ्या पेरन्या-पान्याचं. पन काहाचं... जे पानी गायब झालं किनी... तं आता पान्याचा थेंब नाई.’’‘शेतीचं गनित कठीनच हाये बाबा.’‘‘शेतीचं गनित पुरं पाऊस-पान्यावर अवलंबून हाये बाबू. पाह्यजे तेवढं पानी काही येत नाई. पानी असं गायब होते, की पीकं सोकून जातात, मातीले भेगा पडतात पन पानी येतच नाई अन् येते तं एवढं येते की पीकच काय वावरातली मातीबी वाहून जाते. शेतकऱ्याचं जीवन मोठं कठीन हाये बाबू.’’‘खरं हाये पोप्पा.’.‘‘ऊन-वारा-पावसात मर-मर मेहनत करा लागते. जंगली जनावराचं, इचू-काट्याचा भेव मनात धरता येत नाई. पानी-पाऊस पद्धतशीर झाला अन् एवढं केल्यावर चांगलं पीक आलं, तं मंग त्याले भाव भेटत नाई. जेवढा पैसा लावला तेवढाबी निंघत नाई. तं मंग नफा तं दूरच राह्यला.’’‘म्हनून तं शेतकऱ्याची परिस्थिती दिवसेंदिवस खराब होत चालली.’‘‘तू चांगला अभ्यास कर बाबू. चांगला अभ्यास करशील तं चांगली नवकरी लागीन. साहेब होशील. शेतीत काहीच पडेल नाई. शेतीचा धंदा कसाच पुरत नाई बाबू. तू चांगला अभ्यास कर. नाही तं तुलेबी असंच कास्तकारीत मरा लागीन...’’‘हो बाबा. अभ्यास सुरूच आहे माह्या.’‘‘इकळे-तिकळे हिंडू नोको. समुद्राजवळ जाऊ नोको. फक्त अभ्यास कर चांगला. कोन्या पोरीसोरीच्या फंदात पडाचं नाई.’’‘नाई ना पोप्पा.’‘‘अन कोन्या आंदोलनात जाशील तं बराबर ध्यान ठेवजो. लेकराईचे हाल टिवीवरबी पाहोल्या नाई करून राह्यले. तथी तुले काही झालं तं अथून आम्ही काय कराव... तूच सांग.’’‘हलो... हलो... पोप्पा, बोला ना...’‘‘......................................................................’’‘पोप्पा... ’‘‘ठीक हाये मंग. ठेवतो बाबू आता.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.