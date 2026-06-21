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Premium|Marathi Film Industry Experiences : अंबादास चालतो... खंबादास नको का?

Marathi Film Industry Experiences : कलाक्षेत्रातील नातेसंबंध, कलाकारांच्या मूल्यांकनाची पद्धत आणि सहकलाकारांकडून मिळणारी मनापासूनची दाद याविषयीचा हा अनुभव अभिनयविश्वातील वास्तवाचे वेगळे पैलू उलगडून दाखवतो.
Marathi Film Industry Experiences

Marathi Film Industry Experiences

esakal

सप्तरंग टीम
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डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com

मध्यंतरात आम्ही सगळे जमलो.. मकरंदनं सुदृढ आश्‍वासक मिठी मारली आणि म्हणाला ‘मिल्या, या एका सीनमध्ये तू आमाला उचलू उचलूच फेकलंस.’ एकाच सिनेमात काम करणाऱ्या आपल्या दुसऱ्या कालाकाराला इतकी पारदर्शक दाद विरळच. मग मीही म्हणालो, ‘तूही काही कमी नाहीस...’ त्यानंतर तो पुन्हा त्याचं मराठी मुलखाला आवडणारं लाघवी, मनस्वी, लोकप्रिय हसला...

‘‘अरे भेजो ना फोटो...’’

राजेश पिंजारी पुन्हा पुन्हा फोन करत होता... आणि मी त्याला सांगत होतो.

‘‘गुगल करो, वहाँ से ले लो...’’

बहोत सारी फिल्मे हैं मार्केट में. वो देखो, वहाँ तो परफॉर्ममंस भी है... सिर्फ फोटो से क्या पता चलेगा? फिल्मे देखो... ”

‘‘अरे यार... आप भी ना...’’

तो वैतागून फोन ठेवत होता...

मला नेहमी असं वाटतं. तुम्हाला मला सिनेमात घ्यायचं आहे म्हणजे तुम्हाला मला काय काय येतं हे माहीत आहे. नुसत्या फोटोतून काय कळणार आहे? त्यात दुसरी गोष्ट मी कसं तुमचं मूल्यांकन करतो... ॲसेसमेंट करतो आणि तुम्हाला सिनेमात काम देतो असं दाखवण्याचा काही निर्माता-दिग्दर्शक यांचा दृष्टिकोन असतो. एक मेहरबानी केल्याचा अर्थात इथं पिंजारी याचा तसा होरा असेल असं मला वाटत नाही. नंतर कळलं ते तसं नव्हतंही. आणखी एक निरीक्षण... जर आम्ही आधी काम केलं आहे यावरून जर आम्हाला जोखायचं असेल तर मग तुम्ही आधी काय काम केलं आहे यावरूनच आम्ही तुमच्यासोबत काम करायचं की नाही हे ठरवणार. तेवढी मुभा आम्हालाही आहे. त्यावरून मला आठवतंय. माझ्या एक एनएसडी पास मित्रानं एकदा असं केलं होतं. जेव्हा त्याला एक दिग्दर्शकानं (तो त्याचा पहिलाच सिनेमा दिग्दर्शित करत होता.) माझ्या मित्राला विचारलं, ‘‘आपने पहले क्या किया है...?’’

Marathi Film Industry Experiences
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