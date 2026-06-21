Premium|Marathi Film Industry Experiences : अंबादास चालतो... खंबादास नको का?

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com मध्यंतरात आम्ही सगळे जमलो.. मकरंदनं सुदृढ आश्वासक मिठी मारली आणि म्हणाला ‘मिल्या, या एका सीनमध्ये तू आमाला उचलू उचलूच फेकलंस.’ एकाच सिनेमात काम करणाऱ्या आपल्या दुसऱ्या कालाकाराला इतकी पारदर्शक दाद विरळच. मग मीही म्हणालो, ‘तूही काही कमी नाहीस...’ त्यानंतर तो पुन्हा त्याचं मराठी मुलखाला आवडणारं लाघवी, मनस्वी, लोकप्रिय हसला...‘‘अरे भेजो ना फोटो...’’राजेश पिंजारी पुन्हा पुन्हा फोन करत होता... आणि मी त्याला सांगत होतो.‘‘गुगल करो, वहाँ से ले लो...’’बहोत सारी फिल्मे हैं मार्केट में. वो देखो, वहाँ तो परफॉर्ममंस भी है... सिर्फ फोटो से क्या पता चलेगा? फिल्मे देखो... ”‘‘अरे यार... आप भी ना...’’तो वैतागून फोन ठेवत होता...मला नेहमी असं वाटतं. तुम्हाला मला सिनेमात घ्यायचं आहे म्हणजे तुम्हाला मला काय काय येतं हे माहीत आहे. नुसत्या फोटोतून काय कळणार आहे? त्यात दुसरी गोष्ट मी कसं तुमचं मूल्यांकन करतो... ॲसेसमेंट करतो आणि तुम्हाला सिनेमात काम देतो असं दाखवण्याचा काही निर्माता-दिग्दर्शक यांचा दृष्टिकोन असतो. एक मेहरबानी केल्याचा अर्थात इथं पिंजारी याचा तसा होरा असेल असं मला वाटत नाही. नंतर कळलं ते तसं नव्हतंही. आणखी एक निरीक्षण... जर आम्ही आधी काम केलं आहे यावरून जर आम्हाला जोखायचं असेल तर मग तुम्ही आधी काय काम केलं आहे यावरूनच आम्ही तुमच्यासोबत काम करायचं की नाही हे ठरवणार. तेवढी मुभा आम्हालाही आहे. त्यावरून मला आठवतंय. माझ्या एक एनएसडी पास मित्रानं एकदा असं केलं होतं. जेव्हा त्याला एक दिग्दर्शकानं (तो त्याचा पहिलाच सिनेमा दिग्दर्शित करत होता.) माझ्या मित्राला विचारलं, ‘‘आपने पहले क्या किया है...?’’.Premium|Milind Shinde life journey : मलबार हिलच्या बंगल्यात राहून 'स्ट्रगल'? डॉ. मिलिंद शिंदे यांनी सांगितली त्या आलिशान परिसरातील एका छोट्या अंधाऱ्या खोलीची रंजक गोष्ट!.त्यावर माझा मित्र म्हणाला, ‘‘ वो तो मैं जरूर बताऊंगा लेकीन आपने पहले क्या किया है? आप भी जरा बताईये.’’ त्या दिग्दर्शकाला राग आला. माझा मित्र त्या सिनेमात दिसला नाही. आमची कुवत विचारलेलं चालतं... तुमची कुवत विचारली की राग येतो. असं का?आणखी एक वेगळा अप्रोच... कास्टिंग (पात्रयोजना) त्या बाबतीत मी एकदा गजेंद्र अहिरेला विचारलं, ‘‘तू कसं कास्टिंग करतोस? फोटो मागवतोस का..? की ऑडिशन घेतोस..?’’तो फोटो, ऑडिशन या प्रकाराला नाही म्हणाला, ‘‘यातलं मी काहीच करत नाही. मला जी माणसं जे कलाकार हवे असतात त्यांना मी शोधून आणतो. त्यांना मी कुठं कुठं पाहिलेलं असतं त्यांना मी लक्षात ठेवलेलं असतं... हवं तेव्हा त्यांना शोधून काढतो...’’मलाही हे माहीत आहे तो हे असं (फोटो मागवणं किंवा अन्य बाबी पाहणं) काही करत नाही. लिहितानाच त्याचं जवळपास कास्टिंग झालेलं असतं. ना त्या फोटोतून तुमचा आवाज ऐकू येतो. ना त्यातून तुमची अभिनय क्षमता कळते... मग काय उपयोग त्याचा? पण तरीही कुणाला पाहायचे असतीलच... तसा आग्रह असेलच तर आपलं उत्तर ठरलेलं आहे.. गुगल पे जाव...आता हा घटनाक्रम पाहा...‘‘पुढचे आठ-दहा दिवस काय करतोयस...?’’पलीकडून गजेंद्र बोलत होता...‘पारध’ नावाचा सिनेमा करतोय.. शूटिंग ऑल रेडी सुरू झालंय.. तसा रोल काय आणि कसा असणार आहे माहीत नाही, पण तू ये. काहीतरी चांगलं काढू...?सिनेमाचं शूटिंग ऑल रेडी सुरू झालंय... आपली भूमिका कुठली असणार आहे, हे काहीच माहीत नव्हतं... पण गजेंद्रवरच्या विश्वासापोटी सिंहगडच्या पायथ्याला शूटिंग चालू होतं, तिथं पोहोचलो... व्हॅनिटी व्हॅन (कलाकारांना विसावा घेण्यासाठीची चालती फिरती एक प्रकारची बस) मध्ये बसलो. सगळे शूटिंगला जातायत.. मी दिवसभर व्हॅनमध्येच बसून. या सिनेमात मकरंद अनासपुरे, सिद्धार्थ जाधव, हेमांगी कवी, वृंदा गजेंद्र, दिवंगत विठ्ठल उमप असा कलाकारांचा चमू होता... दुसरा दिवस देखील सगळं कलाकार आपापलं शूटिंग करतायत परत व्हॅनमध्ये येतायत जाताहेत, मी तिथंच दिवसभर बसून असे. चार दिवस गेले. सगळे आपापल्या शूटिंग मध्ये व्यस्त. माझं पार हसं झालं होतं. सेटवर बसणं, व्हॅनमध्ये बसणं. सिनेमात काहीच काम नाही.पाचव्या दिवसी मकरंद अनासपुरे म्हणाला,‘‘मिल्या, तुला काय गजानं शूटिंग कसं असतं ते बघायला बोलावलंय काय...?’’ असं म्हणत तो त्याचं नेहमीचं जनमानसाला आवडणारं लोकप्रिय हासला... या दरम्यान थोडसं कथानक माझ्या हाती लागलं. राजकारणावर करिअर करू पाहणाऱ्या, त्यासाठी आपल्या सगळ्या निष्ठा आपल्या नेत्याच्या पायावर वाहणाऱ्या आणि त्या पायी स्वतःसकट आपल्या परिवाराची वाट लावून घेणाऱ्या एका तरुणाची कथा आहे, असं वरवर जाणवलं. धूर्त आणि कपटी, स्वार्थी राजकारणी या सगळ्या तरुणांचा कसा वापर करून घेतात, काम संपलं की कसं झटकतात याचा सगळा आलेख या सिनेमात होता....Premium|Marathi Cinema Struggles : सेन्सॉरच्या लढाईत अडकलेला सिनेमा आणि दिग्दर्शकाचा संघर्षमय प्रवास.त्या दिवशी पॅकअप झालं. गजेंद्र माझ्याकडे आला... उद्यापासून आपण तुझं काम सुरू करू.. त्याच्या डोळ्यात कुठल्या पात्रानं आकार घेतलाय ते फक्त त्यालाच ठाऊक होतं. दुसऱ्या दिवशी त्यानं मला माझं ‘बाबा’ नावाचं पात्र सांगितलं... ते व्हॅनिटीमध्ये ठेवलेल्या सिनेमाच्या स्क्रिप्टमध्ये कुठेच नव्हतं. हे मूळ पटकथेत नसलेलं ‘बाबा’ नावाचं पात्र मला करायचं होतं. मनात घोडे दौडू लागले. आता या पात्राला कोरायचं कसं.. मकरंद आणि बाबा दोस्त पण मकरंद पुढे निघून गेला. मकरंद (अंबादास) ला बाबाची भीती. त्याला लांब ठेवण्यासाठी तो सिद्धार्थला जवळ घेतो. तिथून एकमेकांना संपवण्याचा जीवघेणा खेळ सुरू होतो. नेहमीच्या सवयीने या पात्राचे मॅनरीजमस् (वागण्या बोलण्याच्या तऱ्हा) काय असेल यावर विचार करू लागलो. अनेक पाहिलेले, त्या वर्गातले राजकारणाकडं व्यवसाय म्हणून पाहणारे चेहरे डोळ्यासमोरून सरकू लागले... त्यातल्या बऱ्याच लोकांमध्ये एक साम्य होतं. त्यांना असणारं तंबाखू, जर्दा किंवा मावा या तंबाखूजन्य पदार्थाचं व्यसन... गजेंद्रला सांगितलं. अप्रुवल मिळालं. मग असं ठरवलं की हा एकदोन नाही तर पूर्ण माव्याच्या (गुटखा) पट्ट्याच खरेदी करतो. तो ती गळ्यात ठेवतो. जेव्हा जेव्हा बाबा असेल तो ते खात असेल त्याचा एक वचवच आवाज आणि त्या गुटख्याच्या पुडीचं रॅपर हातात मुडपत बसायचं. त्याचा एक होणारा चुरचुर आवाज हे सगळं पेरायचं ठरलं. बोलताना त्याचे बारीक बारीक किळस आणणारे शिंतोडे समोरच्यावर उडतील असं सगळं गचाळ प्रयोजन आखलं. जोडीला कॉलर खराब होऊ नये म्हणून कॉलरला कव्हर म्हणून रुमाल जोडला. मराठवाड्यातल्या भाषेचा हात धरला. ‘पारध’मधला बाबा आकार घेऊ लागला. दिल्लीला एनएसडी मध्ये शिकत असताना एम. के. रैना नावाचे शिक्षक म्हणायचे, “दोतीन चीजेंही करना पर बडी सफाईसे करना. कॅरेक्टर बिखरके आता है...”सीन दर सीन, बाबा कांबळे आकार घेऊ लागला... रात्री पॅक अप नंतर मकरंदच्या रूममध्ये गहन चर्चा होत असे. त्याचा सिनेमाला फायदा होई... चर्चेला मी गजेंद्र, मकरंद, सिद्धार्थ जाधव असत. चर्चेनंतर गजेंद्र म्हणाला, की उद्या तुमचं थोडं लेट शूटिंग आहे. तुम्ही अकरा वाजेपर्यंत या. उद्या मिलिंदचा पहिला सीन आहे. तो संपला की आपण सगळ्यांचं पुढे सुरू करू. दुसऱ्या दिवशी मी आणि गजेंद्र बरोबर साडेसहाला हॉटेलवरून त्याच्या त्या वेळेसच्या पांढऱ्या शुभ्र होंडा ॲकॉर्डमधून चित्रीकरण स्थळी पोहोचलो. व्हॅनिटीच्या माझ्या कंपार्टमेंटमध्ये बसून गजेंद्रनं माझ्यासमोरच सीन लिहिला. साधारण आठ पानांचा सीन त्यानं एका दमात लिहून माझ्या हातात दिला... म्हणाला, ‘‘किती वेळ लागेल?’’‘‘लायटिंग झालं की सांग लगेच सुरू करू.’’ - मीअर्ध्या तासात लायटिंग झालं. माझ्या आणि हेमांगी कवीचा तो सीन होता. त्याच्यामध्ये दोनतीन वाक्य सोडली तर सगळी आठही पानं मलाच बोलायची होती. लगेच एक तालीम करू अशी गजेंद्रनं आरोळी दिली. कॅमेरासोबत एक तालीम झाली आणि टेक सुरू झाला. मी आठही पानं परफॉर्म केली. आठ वाजता सीन संपला...‘‘अंबादास चालतो आन ---- खंबादास नको का...?’’ अशा वाक्यांनी सुरू होणारा हा सीन पडद्यावर साडेचार मिनिटं चालतो... आणि जनतेमध्ये बराच लोकप्रिय आहे. यू ट्यूबवर चर्चेत आहे. सीन संपता संपता अचानक खिडकीतून (ज्या खिडकीतून मी दोनदा गुटखा बाहेर थुंकतो) मकरंद डोकावला. तो बाहेर मॉनिटरवर हा सीन बघत-ऐकत होता.. डोकावून तो म्हणाला.. ‘‘आता मला कळलं मिल्या, गजाचा तुझ्यावर का जीवंय ते.’’ अतिशय आरोग्यदायी सांस्कृतिक वातावरणात संपूर्ण सिनेमाचं चित्रीकरण पार पडलं. निर्माते सतीश तलाठी यांनी मुंबईच्या फन रिपब्लिकमध्ये सिनेमाचा निमंत्रितांसाठी खास खेळ ठेवला होता.. अतिशय देखणा आणि दिमाखदार सोहळा होता तो...‘‘अंबादास चालतो आणि खंबादास नको का?’’ हा माझा आणि हेमांगीचा सीन बरोबर मध्यंतराच्या आधी आहे. तो सीन संपतो आणि मध्यंतर होतं. मध्यंतरात आम्ही सगळे जमलो.. मकरंदनं सुदृढ आश्वासक मिठी मारली आणि म्हणाला ‘मिल्या, या एका सीनमध्ये तू आमाला उचलू उचलूच फेकलंस.’ एकाच सिनेमात काम करणाऱ्या आपल्या दुसऱ्या कालाकाराला इतकी पारदर्शक दाद विरळच. मग मीही म्हणालो, ‘तूही काही कमी नाहीस...’ त्यानंतर तो पुन्हा त्याचं मराठी मुलखाला आवडणारं लाघवी, मनस्वी, लोकप्रिय हसला....प्रभात सिनेमागृहामध्ये सिनेमाचा खेळ चालू असताना गजेंद्र तिथं होता. प्रेक्षकांचा प्रतिसाद पाहत होता. शेवटी जेव्हा जेव्हा सिद्धार्थच्या मनात येतं की या बाबानंच आपल्या बहिणीवर अत्याचार केला आहे... बाबा त्याला त्याची कशी काही चूक नाही हे सोदाहरण स्पष्ट करतोय...तेव्हा प्रेक्षकांतून आरोळ्या येत होत्या...‘‘त्याचं काही ऐकू नको... मार त्या बाबाला... मार बाबाला... नीच आहे तो... घाल दगड त्याच्या डोक्यात... मार बाबाला... ’’हा सगळा प्रसंग गजेंद्रनं मला फोनवर ऐकवला. या सगळ्याचं श्रेय पूर्णतः गजेंद्रलाच आहे.. ते सगळं त्याच्या लेखणीतून पडद्यावर अवतरलं होतं. दोरी त्याच्याकडं होती... मी बाहुला... वर्तमानपत्रांतून या चित्रपटाची आश्वासक परीक्षणं- समीक्षण आली... सिनेमाचं कौतुक झालं.माझा कुठलाही सिनेमा आला की माझे वडील तो सिनेमा पुण्याला जाऊन कुणालाही न सांगता (चोरून) पाहत. पाहून आल्यावर सांगत असत.. घरच्यांनी पाहावा की नको.. या सिनेमाबद्दल ते थोडेसे द्विधा मनस्थितीत होते. पण मग म्हणाले, पाहा चांगलं काम केलंय नटसम्राटाने. (ते हे मला टोचून म्हणत की कौतुकानं हे त्यांनी त्यांच्या उच्चारांनी कधी कळूच दिलं नाही.)सिनेमा सर्व दूर पोहोचला. काही नवीन उदयोन्मुख मंडळी सांगतात आम्ही तुमचा ‘‘अंबादास चालतो आन खंबादास नको का...? हा डायलॉग ऑडिशनसाठी करतो...’’हायसं वाटतं... गजेंद्र ब्रावो... पेन तुझा, फेम तुझा... या सगळ्या गदारोळात पिंजारीचा फोन येतो. ‘‘अरे यार गुगलसे फोटो ले लिये. अब कमसे कम मिले तो सही...’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.