Premium|Marathi Ghazal : दुःख माझे लहानसे झाले!

भीमराव पांचाळे - sakal.avtaran@gmail.comगझल म्हणजे शब्द, स्वर आणि भावनांचं अद्वितीय रसायन. कधी ती अंतर्मुख करते... कधी काळजाचा ठाव घेते. प्रसिद्ध गझलकारांच्या गझला आजही आपल्याशी संवाद साधतात. अशाच काही गझलांतील काव्यरूप शब्दबद्ध करणार आहेत, गझलनवाज भीमराव पांचाळे आजपासून सुरू होत असलेल्या पाक्षिक सदरातून...रसिकांशी गझलच्या मार्फत संवाद साधण्याचा झकास योग आला आहे... शुक्रिया सकाळ!‘सुखन अज माशूक गुफ्तन’...गझलच्या या आद्य परिभाषेतच या संवादाचे सूचन व प्रतिपादन आहे. आरंभी या व्याख्येचे ‘आपल्या प्रिय व्यक्तीशी हितगूज’ एवढेच म्हणणे असले तरी गझल यातून खूप लवकर बाहेर पडली आणि वैश्विक झाली... मानवी सुख आणि दुःखाच्या जाणिवांचा हुंकार झाली.गझलच्या प्रत्येक शेराला उचंबळून दाद मिळते ती यामुळेच! शेराचा आशय रसिकाच्या जगण्याशी कुठेतरी रिलेट होतो आणि आपसूक दाद येते - ‘व्वा... क्या बात है!’मजरूह साहेब म्हणतात -‘गझलचा शेर आपला अर्थ कधीच सांगत नाही; तर अर्थाची केवळ दिशा दाखवतो; ज्याचा अर्थ त्याने काढायचा असतो.’ .Gordon Hall : भारतातील सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते गॉर्डन हॉल यांची कहाणी त्यांच्या नातवाच्या शब्दांत .ज्याची त्याची जगण्याची परिस्थिती आणि शैलीनुरूप तो अर्थ भिन्न भिन्न असू शकतो. हेच तर असते काव्याचे बहुआयामित्व... असो...सुरुवात करण्याआधीच नम्रपणे नमूद करतो, की या माझ्या संवादात मराठीसोबतच उर्दू, हिंदी गझलांचाही समावेश असेल. कधी संपूर्ण गझल असेल, कधी निवडक शेर असतील; तर कधी एक शेरसुद्धा आपल्या शब्दमर्यादेसाठी पुरेसाहोईल. बघूया!गझल संवादाची सुरुवात करतोय, अर्थात मराठी गझलचे खलिफा सुरेश भट यांच्या एका अप्रतिम गझलने...मजरूह साहेब सांगतात त्यानुसार मी अर्थ वगैरे सांगणार नाही; तर ते माझे निरुपण असेल किंवा रसग्रहण म्हणा हवं तर...सुरेश भट म्हणतात -आसवांचे जरी हसे झालेहे तुला पाहिजे तसे झालेपाहिले दुःख मी तुझे जेंव्हादुःख माझे लहानसे झालेशोधुनी मी तुला कुठे शोधूचेहऱ्यांचेच आरसे झालेसंपले हाय बोलणे माझे!जे तुझ्याशी कसेबसे झालेआसवांचे हसे झाले...आपल्याच काय, कुणाच्याही आसवांची खिल्ली उडविली जाणे यासारखी अपमानास्पद आणि यातनादायक गोष्ट दुसरी कोणती असेल? पण हे जर का कुणाच्या मनासारखे होत असेल, यातून जर कुणाला आनंद मिळत असेल, तर ती विकृतीच ना!दुःख माझे लहानसे झाले...अशा परिस्थितीतही सुखी व्हायचे असेल तर भट (दी ग्रेट) साहेबांनी आपल्या शेरातून सांगितलेला इलाजच असरदार ठरेल....होते असे, की आपण फक्त वर म्हणजे आपल्यापेक्षाही सुस्थितीत असणाऱ्या लोकांकडे बघतो आणि त्या तुलनेत स्वतःला विनाकारण दुःखी करून बसतो. त्यापेक्षा खाली, आपल्या अवतीभोवतीच असणाऱ्या आपल्यापेक्षाही अभावग्रस्त लोकांच्या अवस्थेकडे बघावे म्हणजे आपले दुःख त्या तुलनेत आपोआप लहानसे होऊन जाईल आणि आपण खूप सुखात आहोत हेसमाधान मिळेल.प्रत्येकाने अनुसरावा असा हा प्रयोग आहे आणि सुखी होण्याचा सहज सोपा मार्गही...चेहऱ्यांचे आरसे झाले...जो सिद्धांत मांडण्यासाठी ग्रंथ लिहिले गेले तो अद्वैतवादाचा सिद्धांत सोपा करून केवळ दोन ओळींच्या एकाच शेरात समजावून सांगण्याची किमया श्रद्धेय भट साहेबांना सहज साध्य झाली आहे. तू आणि मी दोन नाही; तर एकच आहोत, असे अद्वैताच्या धाग्यात ओवलेले भक्त आणि भगवान असोत की एकरूप झालेले मानवीय जीव असोत यांसाठी भटांनी ‘आरसा’ मध्ये घेतलेला आहे. आहेस तू, पण तुझ्यात दिसतोय मी. आता कुणाला शोधायचे, कुठे आणि कशाला?संपला शोध!संपले हाय बोलणे माझे!सुरेश भटांनी जरी या गझलच्या समारोपाला ‘कसेबसे’ म्हटले असले तरी त्यांची अभिव्यक्ती सर्वार्थाने परिपूर्णच. माझे त्यावर बोलणेमात्र कसेबसे!आज इतकेच....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.