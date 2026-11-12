Premium|Marathi Satire : प्रो. बापट यांची अफाट विद्वत्ता आणि बटाटेवड्यामुळे हुकलेला म्यागसेसे पुरस्कार

ब्रिटिश नंदी - sakal.avtaran@gmail.comप्रो. बापट, यांना अखिल विश्वात कोण ओळखत नाही? तत्त्वज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास (प्राचीन आणि अर्वाचीन), राजकारण (प्राचीन आणि अर्वाचीन तसेच नुसते चीन), मानसशास्त्र (न्यू ॲण्ड मॉडर्न), संस्कृत (अल्ट्रामॉडर्न), लॅटिन (ओन्ली न्यू) व इंग्रजी (ओल्ड डिक्शनरी) अशा विविधांगी विषयांमध्ये प्रो. बापट अतिशय पारंगत आहेत. त्यांच्याइतका भाषाकोविद व शास्त्रपारंगत विद्वान संपूर्ण ग्रहमंडळात सांपडण्याची शक्यता कमीच. एकवेळ परग्रहावर पिण्याचे शुद्ध पाणी सांपडेल; पण असे विद्वत्तेचे मिनरल पाणी सांपडणार नाही. भले भले थोर्थोर भाषापंडित प्रो. बापट यांच्यासमोर अक्षरश: लोळण घेतात. सांप्रतकाळी तर प्रो. बापट हे आदर्शवादाचेच आदर्श ठरू लागले आहेत....तर अशा दशग्रंथी विद्वानाचे चीज या महाराष्ट्राच्या भूमीत होऊ शकले नाही, याची आम्हांस खंत वाटते. ज्या गोष्टीचे पुण्यात चीज होऊ शकत नाही, तिचे महाराष्ट्रात काय होणार, कपाळ? अशा पंडितगृहस्थास खरे तर दिल्ली सरकारने घरी (नारायण पेठेत) जाऊन पद्मश्री वगैरे देण्याची गरज आहे. मध्यंतरी म्यागसेसे अवॉर्ड देणाऱ्या कमिटीची माणसे गपचूप येऊन गेली. ही कमिटी संभाव्य पुरस्कार विजेत्यांची आडून आडून चौकशी करते आणि मग हळूच पुरस्कार जाहीर करते... पण या कमिटीची माणसे येऊन जऽऽरा पुढे जाऊन ‘प्रभा विश्रांती गृहात’ बसून बटाटेवडा खाऊन गेली. तोच तो बिगर चटणी वडा! (‘चटणी वड्याच्या आतच आहे, बघा!’ - इति मालक.) बटाटेवडा खाताना कमिटीवाले मूळ काम विसरल्याने प्रो. बापट यांचा म्यागसेसे पुरस्कार थोडक्याकरिता हुकला. सध्याचे जगच मुळी असे झाले आहे, त्याला काय क्रावे? असो....कपाळावरून आठवले. प्रो. बापट यांचे कपाळ ऊर्फ भालप्रदेश विलक्षण विस्तीर्ण आहे. त्यात ते दर एकवीस दिवसांनी नारायण पेठेतल्या केशकर्तनालयातल्या खुर्चीत मान टाकून बसतात. अर्ध्या तासाने भालप्रदेश आणि त्याच्याही वर पसरलेला तालप्रदेश एकसंध होतो, जणू काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर एकमेकांत विलीन व्हावे! परंतु ही उपमा चुकली. काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर विलीनीकरण कितीही स्वप्नवत वाटले तरी ते तर्कसंगत नाही, असे प्रो. बापट यांचेच मत आहे. तसे त्यांच्या मते जगात काहीच तर्कसंगत नाही..Premium|Indian Stock Market Analysis : जागतिक संकटांचा दबाव असूनही भारतीय शेअर बाजार टिकून; गुंतवणुकीच्या संधींचा नव्याने आढावा.प्रो. बापट यांनी मध्यंतरी केशकर्तनालयातील कारागीरासच चांगले झाडले. दाढी करताना गरम पाणी वापरणे तर्कसंगत असूनही कारागिराने गार पाण्याचा फवारा तोंडावर उडवल्याने प्रो. बापट यांच्या तर्कविचारांची साखळी तुटली. अतएव त्यांचा संताप अनावर झाला. तिरकी मान करून खाली बघत त्यांनी श्लोक फेकला -‘‘उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचो यथाविधि ।मुखप्रक्षालनं कृत्वा ततो दन्तं विशोधयेत् ॥...हंऽऽ, ते बरोबरच आहे; पण तुमच्या कृतीमध्येच एक लॉजिकल फॉलसी आहे. एक म्हणजे मी आधीच दंतमंजन आणि मुखप्रक्षालन करून बाकीचे सारे विधी आटोपून स्नानपूर्व तुमच्याकडे आलो होतो. पण इथेच सगळी ऑर्डर बिघडली. तुम्ही श्मश्रूच्या निमित्ताने थंड पाण्याचे स्नान घडवले. हे नेमके त्या ट्रम्पसारखेच झाले, टॅरिफचा फवारा मारून अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना त्यांनी निपचित पाडले,’’ या शाब्दिक फवाऱ्याने गुदमरण्याची पाळी आता कारागिरावर आली!‘‘दाढी करायची म्हंजे पानी तर मारावंच लागनार ना! बिनपान्यानं कशी करावी?’’ कारागिराने तांत्रिक मुद्दा उपस्थित केला आणि पुढील सुभाषिताच्या प्राणांतिक भयाने त्याने पटदिशी प्रो. बापटांच्या तीनचतुर्थांश मुखप्रदेशावर चपळाईने फेस काढला. परिणामी चर्चा खुंटली.तात्पर्य : तर्क म्हटले की प्रो. बापट कुण्णालाही ऐकत नाहीत. युक्तिवादात त्यांनी भल्याभल्यांना पाणी पाजले. अखिल ब्रह्मांडात नावलौकिक मिळवला. नारायण पेठेतील त्यांच्या निवासातून ते बाहेर पडले की जनलोक (पक्षी : पुणेकर) हाताची घडी घालून त्यांच्याकडे नुसते बघत बसतात. आपल्याला असे बोलता यायला हवे, ही असूयेची भावना पुणेकरांच्याच मनात भिनवणारी ही एकमेव अवलिया असामी आहे.तसे पाहू गेल्यास प्रो. बापट यांना प्रसिद्धीची हाव नाही. ‘घटं छिंद्यात, पटं भिंद्यात, कुर्यात रासभरोहणम, येनकेनप्रकारेण प्रसिद्धी पुरुषो भवेत’ या गीर्वाण भाषेतील सुभाषिताचे त्यांनी अर्थवाही विवेचन केल्यानंतर काही जेन-झी चाहत्यांनी त्याची शब्दलय-गीते ऊर्फ रॅप साँग तयार केली. कारण गाढवास संस्कृतात रासभ असेही उपनाम आहे, ही गमतीशीर माहिती नव्यानेच कळली. उदाहरणादाखल आम्ही अशी डझनभर रॅपगीते येथे सहज देऊ शकू, परंतु त्यात काहीच लॉजिक नाही. एवंच विषयविस्तारभयास्तव ते टाळतो..माणसाने नेहमी लॉजिकल जगावे. तर्ककुसंगतीमुळे माणसाच्या बुद्धीस कीड लागते. अतएव मानवी समाज नासतो. तर्क नसता तर विश्व नसते. मानवाची उत्क्रांती झालीच नसती. तर्काची जोड मिळाल्यामुळे माणसास अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्याचे विविध मार्ग उपलब्ध झाले. प्रागैतिहासिक काळात मानवप्राणी गुहागुहामध्ये टोळीने हिंडत असता त्यास अचानक अंगावर काहीच नसल्यामुळे अगदीच ‘हे’ वाटू लागले. परिणामी रुंद आकाराची पाने त्याने कमरेस गुंडाळून आत्मविश्वास मिळवला. होय, वस्त्रामुळेच माणसास आत्मविश्वासपूर्ण वाटते. (जिज्ञासूंनी प्रयोग करून पाहावा.) झाडाच्या पानांमुळे आत्मविश्वास बळावतो, हे माणसास तर्कामुळे कळाले ते असे! अशी कितीक उदाहरणे देता येतील. वणव्याच्या आगीत भाजलेले मांस बरे लागते, हे कळल्यानंतर माणसाने पुढील तीन-चार कोटी वर्षांत टुंडे कबाबापर्यंत मजल मारली. याला म्हणतात उत्क्रांती. ती तर्काधिष्ठित आहे.तथापि, गणेशोत्सव तथा नवरात्रीच्या काळात ढोलताशे वाजवण्यामागील तर्क काही सांपडत नाही, हे मात्र सत्य आहे. ढोलताशे ही रणवाद्ये आहेत. ती डांबरी सडकेवर भर ट्राफिकमध्ये वाजवण्यात काय पॉइण्ट आहे? हे तर्काला धरून नाहीच. फार्फार्तर अजय-अतुल या संगीतकारद्वयीच्या चित्रपटगीतांमध्ये ढोलताशे उत्तम वाजतात; पण त्याचा सार्वजनिक प्रयोग निषेधार्ह आहे, असे प्रो. बापट यांचे लाडके मत आहे. तथापि, यात आम्हाला एक लॉजिकल फॉलसी वाटते. ती अशी : ढोलताशे ही रणवाद्ये आहेत हे ठरवले कुणी? मुदलात ही वाद्ये रणवाद्ये नव्हेतच. रणांगणावर ढोल वाजवावयास कोण जाते? समोरील शत्रू तलवार घेऊन अंगावर धावला; तर सैनिकाने ढोल वाजवत बसले तर काय हुईल? अतएव हे रणवाद्य नाहीच. ते मुदलात तयार झाले मिरवणुकीसाठी. असो.आपल्याकडे दिवाळीच्या काळात फटाके फोडण्याची चाल आहे. फटाके हे काही भारतीय स्फोटक नाही. भारतीय युद्धात ब्रह्मास्त्र, वायवास्त्राचे अमूप उल्लेख असले तरी डांबरी माळ अथवा आपटबाराचा कुठेही उल्लेख नाही. कदाचित महर्षी व्यासांनाही फटाक्यांचा तिटकारा वाटत असावा; पण त्यास पुरावा नाही. एवंच असे ठामपणे प्रतिपादित करता येते, की फटाके ही आत्ता आत्ता साताठशे वर्षांपूर्वी भारतात चिन्यांकडून आलेली चीज असून, दिवाळीत फटाके फोडणे हे काही तर्कसंगत नाही. त्यामुळे या हलक्या मनोरंजनाच्या प्रकारावर सरसकट बंदी आणली पाहिजे..Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२६.काही महामूर्ख लोक दिवाळीत वाटेल तसे फटाके लावतात. सुरसुरत जाणारे काही घातक फटाके रस्त्यावरून जाताना एखाद्याच्या पाटलोणीत शिरून अनवस्था प्रसंग ओढवतो. अशा दुर्घटना कमी नाहीत. फटाके हे सामाजिक विष आहे, फटाके आरोग्यास अपायकारक असूनही काही समाजकंटक फटाके उडवतात, याचे प्रो. बापट यांना वैषम्य वाटते. मिरवणुका नकोत, लायब्रऱ्या काढा, असे प्रो. बापट निग्रहाने सांगतात. कां की असाच एक प्रसंग त्यांचेवर गुदस्ता गुदरला होता.माणसाने शक्यतो शांततेत जगावे. घरातदेखील भांड्याकुंड्यांचे आवाज करू नये. मोबाइलवर मोठ्यांदा बोलू नये. मोबाइलवर मोठ्या आवाजात रिळे बघू नयेत. मुळात मिरवणुका काढणेच गैर असल्याने सर्व मानवी वस्त्यांमध्ये कायमस्वरूपी १४४ कलम लावावे व जमावबंदी हीच जीवनशैली असावी. गावाबाहेर मोठेसे माळरान पाहून तेथे जमेल तितके ढोलताशे वाजवावेत. उंच पहाडावर जाऊन फटाके लावावेत. इतकेच नव्हे; तर माणसांनी एकमेकांशी खाणाखुणांनीच बोलावे, इथवर प्रो. बापट यांचा युक्तिवाद गेला आहे.शांततेचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी प्रो. बापट नेहमी एक सुभाषिताचा सुतळी बॉम्ब फोडतात.ॐ द्यौः शान्तिरन्तरीक्षं शान्तिःपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिःवनस्पतयो शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिःसर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिःया सुभाषिताचा अर्थ विचारला तर ते उत्तरादाखल शांत बसतात. किती हे बोलके मौन... नै?...पण एवढ्या शांततेत जगून करायचे काय, हा मूलभूत प्रश्न इथे उपस्थित होतो. त्यावर प्रो. बापट यांचे म्हणणे आहे, की यातही लॉजिकल फॉलसी आहे. ‘एवढ्या शांततेत...’ या दोन शब्दांची मुळात गरजच नाही. नुसते ‘जगून करायचे काय?’ एवढ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले म्हंजे झाले!लायब्ररीतील मेजावरला पृथ्वीगोल टक लावून पाहत बसलेले बापट अचानक थकून जातात. कुठे चालला आहे हा मनुष्यप्राणी? चार पायांवरून दोन पायांवर आला. वल्कलांपासून टी-शर्टापर्यंत त्याने मजल मारली; पण यात किती इल्लॉजिकलपणा भरला आहे? या विचाराने ते खिन्न मनाने खांदे किंचित खाली पाडून नजर स्वत:च्या बेंबीप्रदेशाकडे वळवतात. ‘अर्थ काय बेंबीचा?’ ही मर्ढेकरांची कविता मनात रुंजी घालून जाते. या समाधी अवस्थेत बापट बराच वेळ बेंबीकडे बघत बसतात...परवा ते असेच लायब्ररीत स्व-बेंबीकडे बघत बसले होते...बेंबी ही फार चमत्कारिक गोष्ट आहे, हे त्यांना मनोमन पटले. बेंबी आहे, म्हणून माणूस आहे. बाकी कुठल्या सजीवास बेंबी असते? अमिबाला बेंबी नसते. हत्तीला बेंबी नसते. डायनॉसॉरलाही बेंबी नव्हती. हा उदरनेत्र फक्त मानवप्राण्यास! उदरनेत्र हा शब्द सुचल्यामुळे बापट खूश झाले. त्यांचा बेंबीप्रदेश हसल्यामुळे गदगदला. डोळे उघडले तेव्हा शिपाई कदम तोंड उघडे टाकून त्यांच्याकडे टक लावून पाहत होता.‘‘काय?’’ हनुवटीवरला ओहळ पुसून बापटांनी खुणेनेच विचारले. शिपाई कदम याने नुसतीच ‘काय नाय’ अशी मान हलवली.‘‘तुमच्या हुगड्या तोंडात एक माशी तीनदा आत जाऊन वापस आली!’’ शिपाई कदम याने माशीची रणनीती सांगितली. बापट अंतर्मुख झाले.अगदी या माशीप्रमाणेच अनेक देशांचे चालले आहे. - भारताचेही.जग म्हंजे एक राइस प्लेट आहे. या राइस प्लेटीत पाणीदार दाळ आहे. सांबारही असेल! पनीरची कसली तरी भाजी आहे. कुर्मा नावाचा आणखी काही चिखल आहे. सलाडच्या नावाखाली काहीच्या काहीच कोशिंबिरीचा लगदा आहे. दहीवाटी आहे. भाताची मूद आणि तीन चपात्या आहेत. शेजारी काळेठिक्कर दोन गुलाबजामून नावाचे ‘स्वीट’ आहे..अमेरिका नावाची माशी प्रत्येक पदार्थावर आपल्या बापाचा माल असल्यासारखी बसत्ये आहे, पुन्हा उडत्ये आहे. पुढल्या उड्डाणात नवा पदार्थ! इस्रायली माशी आलटून-पालटून गुलाबजामून आणि कोशिंबिरीवर वारंवार बसत्ये आहे. किती हाकला हाकला फिरी येते खिरीवर, अशी ही चिवट माशी.रशिया नावाची माशी स्वभावत:च नॉनव्हेज आहे. या शाकाहारी थाळीने तिचे समाधान नाही. ही दांडगी माशी युक्रेनच्या माशीला चिलट समजते. चिनी माशीच्या मागेपुढे धावत इतर व्हेज-नॉनव्हेज ताटांवरही रुंजी घालते. भारत नावाची माशी कुठेही बसायला गेली, की इतर माश्या तिला परस्पर वारतात! तरीही तिला वाटते, की समस्त मक्षिकाकुळाची तीच उद्धारक आहे. ‘मीच आहे विश्वमक्षिका, मलाच मच्छर समजू नका’ हे तिचे नवे गाणे ती सतत गुणगुणते. जाऊ दे. ही माशीची सिमिली नोंद करून ठेवली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर संपादकीय पानावर टिपण लिहिताना उपयोगी पडेल. पुढचा बेत आखत प्रो. बापट लायब्ररीतून उठले. जाण्यापूर्वी त्यांनी मेजावरील फिरत्या पृथ्वीगोलाचे चुंबन घेतले व रिचर्ड डॉकिन्स यांचे ‘द गॉड डिल्युजन’ हे पुस्तक सर्वांना दिसेल असे बगलेत धरत बाहेर पडले...बापट नेहमी लायब्ररीत जातात; कारण बुद्धिजीवी तिथे जातात, हे त्यांनी पाहून ठेवले आहे. बापटांचे वाचन अफाट आहे, अशी प्रतिमा जनमानसात आहे, अशी खुद्द बापटांचीच कल्पना आहे. एका अग्रगण्य (जिल्हापातळी) दैनिकात ते सहसंपादकांची चाकरी करीत असले तरी मालकसुद्धा त्यांना वचकून असतो. कारण ते बुद्धिजीवी आहेत. मध्यंतरी त्यांनी असेच एक वादग्रस्त विधान केले, तेव्हा एकदा फक्त मालकाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती. ‘‘बापट्या, तुज्या... मरतोस आणि मला पण मारतुस का काय? काय गांजा मारून लिहिता का रे?’’ हे मालकाचे वाक्ताडन बापटांच्या कानात पुन्हा एकदा गुंजले. मन पुन्हा विषण्ण झाले. या देशातले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही रसातळाला जात आहे.प्रो. बापट यांचा जिल्हीय, राज्यीय, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींचा अफाट अभ्यास आहे. आपल्या परखड लेखातून ते डोनाल्ड ट्रम्प ते दिगूतात्या टेमरे (माजी अध्यक्ष, जि. प.) यांना वेळोवेळी सुनावत असतात. मध्यंतरी पुतीन यांनी आगळीक केली, तेव्हा त्यांचेही कान उपटण्यास त्यांनी कमी केले नाही. पंतप्रधान मोदीजीही अधूनमधून रात्री साडेबारानंतर त्यांना फोन करून सल्ला घेतात, अशी बोलवा आहे. म्हंजे प्रो. बापट यांच्याच तोंडून एक-दोनदा हे गुपित निसटून गेले, म्हणून बाहेर आले!‘इराणच्या जैवइंधन तेलसाठ्याच्या मर्यादा आणि मध्यपूर्व आशियातील भूजल पातळीतील घट तसेच युरेशियन संस्कृतीतील अंत:प्रवाह यांचा तौलनिक अभ्यास’ या गुंतागुंतीच्या विषयावर ते सध्या प्रबंध लिहिण्यात व्यस्त आहेत, एवढे सांगितले तरी पुरेसे ठरावे.लायब्ररीतून बाहेर पडत असतानाचप्रो. बापट यांना काही इन्फ्लुएन्सर साथीदारांनी घेरले. हल्ली ते थोडे सावध असतात. गणेशोत्सवाच्या काळात लोक त्यांना दबकून होते. दाणकन संस्कृत सुभाषिताचे क्षेपणास्त्र फेकून गारद करणाऱ्या प्रो. बापटांच्या नादाला लागू नये, अशी बोलवा पसरली होती. पण एका ढोलसंप्रदायी कार्यकर्त्याने मध्यंतरी त्यांना ऐन गल्लीत गाठून ताशासारखे बडवले. तेव्हापासून प्रो. बापट यांनी बोलण्यापेक्षा लिहिणेच बरे, असे ठरवले. लिहिलेले कोणी वाचीत नसल्याने बलप्रयोगाचे भय नसते. केवळ एवढ्या दिलाश्यावर आज मुंबई-पुण्यातील अनेक ज्येष्ठ संपादक बिनधास्त वावरत असतात, हे त्यांनी वळखले आहे. मराठी वाचक खरेच वाचूबिचू लागले तर या संपादकांची काही खैर नाही, हे सत्य प्रो. बापट यांनी जाणिले आहे.वाचक वाचतात, ही लॉजिकल फॉलसी आहे. वाचक काहीही वाचतात किंवा काहीच्या काही वाचतात किंवा काहीबाही वाचतात, हे मात्र बऱ्याच अंशी सत्याकडे जाणारे भाष्य ठरावे. उदाहरणार्थ, तुम्ही इतका वेळ जे काही वाचताहात त्यात लॉजिकलही काही नाही आणि त्यामुळे फॉलसीदेखील नाही. प्रो. बापट म्हणतात :सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्।प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः!अर्थात, खरे बोला, प्रिय बोला; पण अप्रिय खरे बोलू नका. प्रिय वाटेल असे असत्यही बोलू नका. हाचि खरा धर्म आहे! थोडक्यात, काहीच बोलू नका ना?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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