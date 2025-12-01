Electricity on Mars: खरोखरच मंगळावर वीज सापडली का.? नासाच्या शास्त्रज्ञांना नेमकं काय आढळलं..?

पुणे : एकीकडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे डेटा सेंटर्स आंतराळात उभे करण्याचे प्रयत्न शास्त्रज्ञांकडून सुरू असतानाच दुसरीकडे शास्त्रज्ञांना मंगळावर वीज सापडली असल्याचे पुढे येते आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वाढता वापर आणि नव्याने लागणारे हे खगोलीय शोध यामुळे भविष्यात मोठे बदल होणार यात काही शंका नाही. पण वीज सापडली म्हणजे नेमकं काय झालं..? ही वीज कोणत्या प्रकारची आहे, यामुळे पृथ्वीवरच्या वीजेचा प्रश्न संपेल इतक्या प्रमाणात आहे का, असेल तर ती कधीपर्यंत वापरात येईल, की अजूनही हा सगळा शोध प्राथमिक अवस्थेतच आहे.? हे सगळं सकाळ+ या विशेष लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया..शास्त्रज्ञांना नेमकं काय आढळलं..?नासाचे २०२१ मध्ये मंगळावर उतरलेले 'पर्सिव्हिअरन्स' (Perseverance) रोव्हर हे उपकरण तेथे जीवशास्त्राचे पुरावे शोधण्यासाठी पाठवले गेले होते. गेल्या चार वर्षांपासून ते मंगळावरील जेझेरो क्रेटर (Jezero Crater) प्रदेशाची तपासणी करते आहे. रोव्हरवरील सुपरकॅम उपकरणामार्फत केलेल्या ऑडिओ आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेकॉर्डिंगमधून ‘मिनी लाइटनिंग’ नावाचे electrical discharges ऐकण्यात आले आहे. थोडक्यात सांगायचं तर या उपकरणात वीजांच्या कडाडण्याचा आवाज ऐकू आला आहे. मंगळावरचे वातावरण कसे आहे..?आज मंगळ एक थंड आणि शुष्क वाळवंट आहे. परंतु अब्जावधी वर्षांपूर्वी येथे पाणी असल्याचे पुरावे आहेत. तसेच इथे काही पाऊलखुणा देखील सापडल्या आहेत त्यामुळेच भूतकाळात येथे जीवसृष्टी असल्याचा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे. मंगळाचे वातावरण धुळीचे असून, त्यात वाऱ्यामुळे उडणारी धूळ, लहान धुळीचे भोवरे आणि हजारो किलोमीटरपर्यंत पसरणारी धुळीची वादळे अशा प्रक्रिया वरचेवर घडत असतात..Premium|Study Room: चक्रीवादळ, ‘हॉटबेड’ ठरलेला उपसागर आणि हवामानाचा संबंध.५५ वेळा नोंदविल्या गेल्या विजेच्या घटनाफ्रान्समधील संशोधकांच्या एका पथकाने रोव्हरने मंगळ ग्रहावरील दोन वर्षे म्हणजेच पृथ्वीवरी १ हजार ३७४ दिवसांमधील २८ तासांच्या मायक्रोफोनच्या रेकॉर्डिंगचे विश्लेषण केले. त्यामध्ये त्यांनी ५५ वेळा वीजेच्या घटना नोंदविल्या आहेत.मुख्य म्हणजे या उपकरणाच्या माध्यामातून केवळ आवाज रेकॉर्ड केला जात आहे. संशोधकांच्या मते हा आवाज पृथ्वीवरील विजेच्या घटनांप्रमाणेच येतो आहे. त्यामुळे आता या घटनेबाबत अधिक संशोधन करण्याची गरज असल्याचे संशोधकांनी सांगितले आहे. त्यासाठी नवीन उपकरणे आणि अधिक संवेदनशील कॅमेरे मंगळावर पाठवले जाण्याची शक्यता आहे..Premium|Climate Change: गेल्या दहा वर्षांत वादळांच्या संख्येत ११ टक्क्यांनी वाढ; शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा नेमका काय..?.या वीजेचा धुळीच्या वादळाशी संबंध..?शास्त्रज्ञांना आढळले की, ही वीज किंवा electrical discharges सामान्यतः धुळीच्या भोवऱ्यांशी आणि धुळीच्या वादळांच्या भागांशी संबंधित होती. जमिनीतून गरम हवा वर आल्याने छोटे वादळी भोवरे तायर होतात आणि त्यांच्या अंतर्गत हालचालींमुळे वीज निर्माण होऊ शकते.या संशोधनाचे प्रमुख लेखक, डॉ. बॅप्टिस्ट चिडे (Dr Baptiste Chide) यांनी सांगितले की, या electrical discharges मुळे मंगळाच्या वातावरणीय रसायनशास्त्र, हवामान, भविष्यातील रोबोटिक तसेच इथे मानवी वस्ती निर्माण होऊ शकते की नाही याविषयाबाबत मानवी संशोधनावर थेट परिणाम करणारे एक मोठे संशोधन करण्यात येत आहे.काही इतर शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, आता मंगळ हा पृथ्वी, शनि आणि गुरू या ग्रहांच्या यादीत समाविष्ट झाला आहे जिथे electrical discharges होत असल्याचे समोर आले आहे.-------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.