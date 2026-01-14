Premium| Think and Grow Rich : केवळ विचार करून श्रीमंत होता येते? जाणून घ्या 'थिंक अँड ग्रो रिच'मधील यशाचा 'मास्टर प्लॅन'!

नववर्षाला (२०२६) नुकतीच सुरूवात झाली आहे. अनेक जण वेगवेगळ्या प्रकारचे संकल्प करत असतात. पण उत्साहाच्या भरात सुरू केलेले संकल्प पूर्णत्वास जात नाहीत, असा अनेकांचा अनुभव असतो. त्यामुळे आपल्या जीवनातील गरजा, इच्छा आणि उद्दिष्टांचा साकल्याने विचार करून, शिस्तबद्ध आणि चिकाटीने कामास सुरुवात केली तर कठीण वाटणारे उद्दिष्ट नक्कीच साध्य करता येऊ शकते. यानिमित्ताने Think and Grow Rich हे नेपोलियन हिल यांनी लिहिलेले पुस्तक सर्वांनाच प्रेरणादायी ठरेल. ot failure but low aim is crime’ या उक्तीचा संदर्भ अनेक वर्षे दिला जातो. हे वाक्य आपल्याला सांगते, की अपयश येणे हा काही गुन्हा किंवा लाजिरवाणी गोष्ट नाही. प्रयत्न करताना अपयश येऊ शकते, ते नैसर्गिक आहे. मात्र, अत्यंत छोटे किंवा मर्यादित उद्दिष्ट वा ध्येय ठेवणे हे चुकीचे आहे. जेव्हा एखादा माणूस स्वतःच्या क्षमतेपेक्षा खूपच कमी उद्दिष्ट वा ध्येय (टार्गेट किंवा गोल) ठेवतो, तेव्हा तो स्वतःच्या संधी, कौशल्ये आणि वैयक्तिक प्रगतीला स्वतःच मर्यादित घालतो. मोठे उद्दिष्ट किंवा ध्येय ठेवले आणि समजा त्यात अपयश आले तरी एक अनुभव मिळतो, त्यातून शिकायला मिळते आणि पुढे जाण्याची दिशाही मिळू शकते. .Think and Grow Rich हे नेपोलियन हिल यांनी लिहिलेले एक जगप्रसिद्ध पुस्तक आहे. ‘सकाळ प्रकाशना’ने ते प्रसिद्ध केले आहे. या पुस्तकाचे नाव जरी Think and Grow Rich (विचार करा आणि श्रीमंत व्हा!) असे असले, तरी हे पुस्तक केवळ पैसे कमवण्याबद्दल नाही. ते केवळ आर्थिक श्रीमंती मिळविण्याचे साधन नसून, वैयक्तिक विकासाचे शास्त्र उलगडून सांगते.नेपोलियन हिल यांनी हे पुस्तक लिहायला २० वर्षांहून अधिक काळ खर्ची घातला. जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेल्या अँड्र्यू कार्नेगी यांच्या सूचनेवरून प्रेरणा घेऊन हिल यांनी जगातील ५०० हून अधिक यशस्वी व्यक्तींचा (उदा. हेन्री फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल) अभ्यास केला. त्यांच्या मुलाखती आणि जीवनाचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी आपले विचार मांडले आहेत. यश हे नशिबाने मिळत नाही, तर ते एका विशिष्ट सूत्रानुसार मिळते, हे सर्वसामान्य माणसाला समजून देणे हा पुस्तकाचा उद्देश आहे. असे यश मिळविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण १३ सूत्रे त्यांनी मांडली आहेत. ती निश्चितच विचार करण्यासारखी आहेत..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.या पुस्तकातून आपल्याला घेण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत. त्यापैकी काही ठळक गोष्टी पुढीलप्रमाणे सांगता येतील १) विचारांची शक्ती (Power of Thoughts) : ‘Thoughts are things हे या पुस्तकातील एक प्रमुख वाक्य आहे. तुम्ही जसा विचार करता, तसेच तुम्ही घडता. गरिबी आणि श्रीमंती दोन्हीही तुमच्या मानसिकतेचा परिणाम असतात, हे ठळकपणे नमूद केले आहे. तुम्ही जो विचार करता आणि ज्यावर विश्वास ठेवता, ती गोष्ट तुम्ही मिळवू शकता; फक्त त्यासाठी चिकाटीने आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने कृती करण्याची गरज असते. जर तुम्ही स्वतःला सतत अपयशी मानत असाल, तर तुम्ही कधीच यशस्वी होणार नाही. श्रीमंत होण्यासाठी आधी ‘श्रीमंत मानसिकता’ तयार करावी लागेल.२) तीव्र इच्छाशक्ती (Burning Desire) : एखादी गोष्ट करताना केवळ ‘इच्छा’ असून चालत नाही, तर उद्दिष्ट वा ध्येय गाठण्याची तीव्र तळमळ असावी लागते. यासाठी विशेष ज्ञान, उत्तम नियोजन, ठोस निर्णय आणि चिकाटी यांची जोड असावी लागते. लेखकाने कृती (Action) आणि नियोजन (Planning) या घटकांवर भर दिला आहे, जे अनेकदा दुर्लक्षित होतात.३) स्वयंसूचना (Auto-suggestion) : आपल्या अंतर्मनाला सकारात्मक सूचना देऊन आपण आपली विचारसरणी बदलू शकतो, हे एक महत्त्वाचे विधान आहे. म्हणजेच नकारात्मक विचार पेरले तर अपयश आणि सकारात्मक विचार पेरले तर यश मिळते.४) चिकाटी (Persistence) : अपयशाने खचून न जाता सातत्याने प्रयत्न करणे हेच यशाचे खरे गमक आहे. यशस्वी होणारा कधीच माघार घेत नाही आणि माघार घेणारा कधीच यशस्वी होत नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.५) मास्टरमाइंड गट (Mastermind Group) : एकसमान उद्दिष्ट वा ध्येय आणि विचारसरणी असलेल्या सृजनांच्या संपर्कात राहिल्याने आपल्या प्रगतीचा वेग वाढू शकतो, ही या पुस्तकातील सर्वांत महत्त्वाची आणि आजही कॉर्पोरेट जगात वापरली जाणारी संकल्पना आहे. कोणताही माणूस सर्वज्ञ नसतो. जेव्हा दोन किंवा अधिक जाणकार माणसे एका उद्दिष्टासाठी किंवा ध्येयासाठी एकत्र येतात, तेव्हा तिथे एक तिसरी अदृश्य शक्ती निर्माण होते, जी एका व्यक्तीच्या बुद्धिमत्तेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असते..पुस्तकाची उपयुक्तताज्यांना स्वतःच्या क्षमतेविषयी शंका वाटत असते किंवा एखादे उद्दिष्ट आपल्याला गाठता येईल की नाही, अशी सतत भीती वाटत असते, त्यांच्यासाठी हे पुस्तक वैयक्तिक आत्मविश्वास वाढविणारे आहे. आपल्याला आयुष्यात नेमके काय करायचे आहे, हे ठरविण्यासाठी आणि ते मिळवण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती आराखडा तयार करण्यास हे पुस्तक निश्चितच मदत करते. हे पुस्तक तुम्हाला प्रचलित अर्थाने रातोरात श्रीमंत करणार नाही, पण ‘आर्थिक; तसेच बौद्धिकदृष्ट्या श्रीमंत’ होण्यासाठी लागणारी पात्रता आणि मानसिकता नक्कीच तयार करेल. जर तुम्हाला आयुष्यात आर्थिक स्वातंत्र्य आणि मोठे यश मिळवायचे असेल, तर हे पुस्तक वाचायलाच हवे. पुस्तकाच्या शेवटी लेखकाने Six Ghosts of Fear चा उल्लेख केला आहे. जोवर माणूस या भीतींवर विजय मिळवत नाही, तोवर तो मुक्तपणे विचार करू शकत नाही, असे लेखकाचे म्हणणे आहे. थोडक्यात सांगायचे, तर ‘थिंक अँड ग्रो रिच’ हे पुस्तक एकदा वाचून सोडून देण्याचे पुस्तक नाही, हे एक ‘मॅन्युअल’ किंवा ‘गाईड’सारखे आहे. ज्याला आपल्या परिस्थितीला दोष देणे थांबवून स्वतःचे नशीब स्वतः घडवायचे आहे, त्या प्रत्येक वाचकासाठी हे पुस्तक एका दीपस्तंभासारखे आहे..‘श्रीमंती’साठीचे सहा व्यावहारिक टप्पेनेपोलियन हिल यांनी इच्छाशक्तीचे रूपांतर ‘श्रीमंती’मध्ये करण्यासाठी सहा व्यावहारिक टप्पे सांगितले आहेत, ते असे -१. निश्चित रक्कम ठरवा : मनाला संदिग्ध सूचना देऊ नका. उदा. ‘मला भरपूर पैसे हवे आहेत,’ असे म्हणणे चुकीचे आहे. त्याऐवजी, ‘मला एक कोटी रुपये हवे आहेत,’ अशी नेमकी रक्कम निश्चित करा.२. मोबदल्यात काय देणार, ते ठरवा : या जगात काहीही न देता काहीतरी मिळवणे शक्य नाही. तुम्ही ठरविलेली रक्कम मिळविण्यासाठी तुम्ही काय देणार आहात? (उदा. तुमचा वेळ, मेहनत किंवा विशेष कौशल्य), हे स्पष्ट करा.३. तारीख निश्चित करा : तुम्ही ठरविलेली रक्कम तुमच्याकडे कोणत्या तारखेला हवी आहे, त्याची ‘डेडलाईन’ निश्चित ठरवा. तारखेमुळे तुमच्या डोक्यात एक प्रकारची सकारात्मक इच्छा निर्माण होते.४. निश्चित नियोजन करा : ती रक्कम मिळविण्यासाठी तुमची योजना काय असेल, हे ठरवा आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘तुमची तयारी पूर्ण असो वा नसो, आता, या क्षणापासूनच कामाला लागा.’ थोडक्यात, नियोजनाच्या नावाखाली वेळ वाया घालवू नका.५. स्पष्ट उद्दिष्ट लिहून काढा : वरील चारही गोष्टी एका कागदावर स्पष्ट आणि थोडक्यात लिहून काढा.६. दिवसातून दोनदा मोठ्याने वाचा : तुम्ही लिहिलेल्या गोष्टी दिवसातून दोनदा मोठ्याने वाचा. एकदा रात्री झोपण्यापूर्वी आणि एकदा सकाळी उठल्याबरोबर. महत्त्वाचे म्हणजे, केवळ वाचून थांबू नका, तर ती रक्कम तुम्हाला मिळायलाच हवी आहे, असा विश्वास मनात बाळगा.जेव्हा तुम्ही ही शेवटची गोष्ट (मोठ्याने वाचणे आणि विश्वास ठेवणे) करता, तेव्हा तुम्ही तुमच्या अंतर्मनाला ‘श्रीमंती’ची आज्ञा देत असता. एकदा का तुमच्या अंतर्मनाने ही आज्ञा स्वीकारली, की ते तुम्हाला त्या दिशेने नेणाऱ्या संधी आणि कल्पना आपोआप सुचवू लागते.Think and Grow Rich लेखक : नेपोलियन हिलप्रकाशक : सकाळ पब्लिकेशन्सपृष्ठसंख्या : २९४किंमत : रु.२९९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 