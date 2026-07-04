Premium|Maternity Insurance Policy : वाढत्या प्रसूती खर्चात मातृत्व विमा का ठरतो आर्थिक आधार?

सुधाकर कुलकर्णी - sbkulkarni.pune@gmail.comबाळाचे आगमन हा कुटुंबासाठी अत्यंत आनंदाचा क्षण असतो. मात्र, आजकालच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे विवाह उशिरा होत आहेत. करिअर आणि आर्थिक स्थैर्य मिळेपर्यंत मुलाचा विचार पुढे ढकलला जातो. परिणामी, साधारणतः वयाच्या ३०-३२ वर्षांनंतर पहिल्या अपत्याचा विचार केला जातो (विशेषतः शहरी भागात). वाढत्या वयानुसार नैसर्गिक प्रसूती होण्याची शक्यता कमी होते आणि सिझेरियन प्रसूतीची शक्यता वाढते. २०२४-२५ च्या आकडेवारीनुसार, भारतात सिझेरियन प्रसूतीचे प्रमाण सुमारे २७.४६ टक्के आहे. तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काळात हे प्रमाण आणखी वाढू शकते. यामुळे प्रसूतीपूर्व, प्रसूतीदरम्यान आणि प्रसूतीनंतरचा वैद्यकीय खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. विशेषतः शस्त्रक्रियेने प्रसूती झाल्यास किंवा गर्भधारणेदरम्यान काही गुंतागुंत निर्माण झाल्यास खर्च अधिक वाढतो. अशा परिस्थितीत मातृत्व विमा पॉलिसी घेऊन या खर्चाची योग्य तरतूद करता येते.मातृत्व विमा पॉलिसीचे प्रकारमातृत्व विमा पॉलिसी पुढील दोन प्रकारे घेता येते-१. स्वतंत्र (स्टँड-अलोन) पॉलिसी२. विद्यमान मेडिक्लेम पॉलिसीसोबत रायडर किंवा ॲड-ऑन स्वरूपातमातृत्व विमा पॉलिसीचे फायदेही पॉलिसी पुढील खर्चांची भरपाई (अटी व शर्तींनुसार) करते-१. गरोदरपणातील वैद्यकीय खर्च२. प्रसूतीचा खर्च (नैसर्गिक किंवा सिझेरियन)३. प्रसूतीनंतरचा खर्च.पॉलिसीत समाविष्ट बाबी१. प्रसूती खर्च: नैसर्गिक किंवा सिझेरियन प्रसूतीसाठी हॉस्पिटलमधील खर्च- ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टरांची फी, रुग्णवाहिका आदी.२. प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरचा खर्च : गरोदरपणातील तपासण्या (उदा. रक्त तपासणी, अल्ट्रासाऊंड), डॉक्टरांचे शुल्क आणि प्रसूतीनंतर ३० ते ९० दिवसांपर्यंतचे उपचार (पॉलिसीनुसार बदलू शकतो).३. नवजात बाळाची काळजी : जन्मानंतर बाळाच्या आरोग्याशी संबंधित खर्च व काही पॉलिसींमध्ये लसीकरण खर्च.४. विशेष परिस्थिती : इक्टोपिक प्रेग्नन्सी किंवा वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक गर्भपात.पॉलिसीत समाविष्ट नसणाऱ्या बाबी१. वैद्यकीय कारणांशिवाय केलेला गर्भपात२. वंध्यत्व उपचार (IVF) किंवा सरोगसी खर्च३. पॉलिसीत नमूद नसलेले जन्मजात दोष४. पॉलिसी घेताना महिला गरोदर असल्यास क्लेम मिळत नाही..महत्त्वाचे मुद्दे१. प्रतीक्षा कालावधी (Waiting Period):स्टँड-अलोन पॉलिसी : ९ महिने ते २ वर्षेॲड-ऑन/रायडर : २ ते ४ वर्षेग्रुप किंवा कॉर्पोरेट पॉलिसीत प्रतीक्षा कालावधी नसू शकतो.२. वयोमर्यादा :किमान वय १८ वर्षे; कमाल वय ४०-४५ वर्षे (कंपनीनुसार बदलते).दोन मुले असल्यास पॉलिसी उपलब्ध नसते.३. खर्चाच्या मर्यादा :नैसर्गिक प्रसूती : सुमारे रु. ५०,००० पर्यंतसिझेरियन : रु. ७५,००० ते १,००,०००नवजात बाळ उपचार : रु. १५,००० ते ५०,०००लसीकरण : रु. ३,००० ते १०,०००(मर्यादा कंपनी व पॉलिसीनुसार बदलू शकतात.).निष्कर्षतुम्ही लग्नानंतर दोन ते तीन वर्षांनी अपत्याचा विचार करत असाल तर आधीच मातृत्व विमा पॉलिसी घेणे फायदेशीर ठरते. यामुळे प्रसूतीसंबंधित खर्चाची योग्य तरतूद होते आणि आर्थिक ताण कमी होऊन पालकत्वाचा आनंद अधिक सुखदपणे घेता येतो.(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर- सीएफपी आहेत. ९४२३००२०१४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.