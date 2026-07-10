Premium|Study Room : मेकेडातू प्रकल्प : पाणी, पर्यावरण आणि संघराज्याचा संघर्ष

लेखक : सुदर्शन कुडचेकावेरी नदी ही दक्षिण भारतातील कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ आणि पुदुच्चेरी या राज्यांतील लाखो नागरिकांच्या जीवनाचा आधार आहे. या नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून अनेक दशकांपासून वाद सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत कर्नाटक सरकारने प्रस्तावित केलेला मेकेडातू प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या प्रकल्पाला मंजुरी देण्याबाबत, पर्यावरणीय परवानग्या, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि राज्यांमधील मतभेद यांमुळे हा विषय केवळ जलसंपत्तीपुरता मर्यादित राहिलेला नसून संघराज्य व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण आणि जलसुरक्षा या तिन्ही दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला आहे.मेकेडातू म्हणजे काय?मेकेडातू हे कर्नाटकातील रामनगर जिल्ह्यात कावेरी नदीवरील एक नैसर्गिक दरीचे ठिकाण आहे. कावेरी आणि अर्कावती नद्यांचा संगम झाल्यानंतर काही अंतरावर हा भाग येतो. स्थानिक भाषेत 'मेकेडातू' या शब्दाचा अर्थ 'शेळीने उडी मारलेली जागा' असा होतो. नदीची दरी अत्यंत अरुंद असल्यामुळे या ठिकाणी धरण उभारण्याची योजना अनेक वर्षांपासून विचाराधीन आहे.प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्येमेकेडातू प्रकल्पामध्ये सुमारे साठ ते सत्तर हजार दशलक्ष घनफूट पाणी साठविण्याची क्षमता असलेला जलाशय उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पातून बंगळुरू महानगर तसेच आसपासच्या भागांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे शहरीकरण आणि पिण्याच्या पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेऊन हा प्रकल्प आवश्यक असल्याचे कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पातून सुमारे चारशे मेगावॅट जलविद्युत निर्मितीचीही क्षमता विकसित होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प जलसंपत्तीबरोबरच ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जातो..Premium|Study Room : ई-शंभर इंधनाला मंजुरी; ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने भारताचे नवे पाऊल!.बेंगळुरू शहराच्या पाणीटंचाईशी संबंधभारतातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या महानगरांपैकी बंगळुरू एक असून शहराची लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. शहराचा मुख्य पाणीपुरवठा कावेरी नदीवर अवलंबून असून भूजलाचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. दोन हजार चोवीसमध्ये बंगळुरूमध्ये निर्माण झालेल्या तीव्र पाणीटंचाईनंतर दीर्घकालीन जलसाठा निर्माण करण्यासाठी मेकेडातू प्रकल्प आवश्यक असल्याचे कर्नाटक सरकारचे मत आहे.तामिळनाडूचा तीव्र विरोधतामिळनाडूचा दावा आहे की कावेरी नदीवरील अतिरिक्त जलसाठ्यामुळे खालच्या प्रवाहातील जिल्ह्यांना मिळणाऱ्या पाण्यावर परिणाम होऊ शकतो. कावेरीच्या पाण्यावर राज्यातील लाखो शेतकरी, विशेषतः तंजावूर आणि कावेरी डेल्टा परिसरातील भातशेती अवलंबून असल्याने न्यायालयाने निश्चित केलेल्या पाणीवाटप व्यवस्थेला धक्का बसू शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.कावेरी नदी पाणीवाटपाचा इतिहासकावेरी नदीवरील पाणीवाटपाचा वाद शंभर वर्षांहून अधिक जुना आहे. दोन हजार सातमध्ये कावेरी जलविवाद न्यायाधिकरणाने अंतिम निर्णय दिला, तर दोन हजार अठरामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित पाणीवाटप निश्चित केले. त्यामुळे मेकेडातू प्रकल्पाचा या व्यवस्थेवर परिणाम होणार का, हा आजच्या वादाचा मुख्य मुद्दा आहे..हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाचे महत्त्वअनियमित पाऊस, दुष्काळ आणि वाढती पाणीटंचाई लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणावर जलसाठा निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे समर्थकांचे मत आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते मोठ्या धरणांसोबतच जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, पर्जन्यजल साठवणूक आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर यांनाही समान महत्त्व दिले पाहिजे.मंजुऱ्या, न्यायालय आणि प्रशासकीय अडथळेया प्रकल्पासाठी पर्यावरण, वन आणि जलसंपत्तीशी संबंधित विविध केंद्रीय मंजुऱ्या आवश्यक आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि कावेरी जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निर्णयांचाही विचार करावा लागणार असल्याने केवळ एका राज्याच्या निर्णयावर हा प्रकल्प पुढे जाऊ शकत नाही..विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोलमेकेडातू प्रकल्पामुळे पिण्याचे पाणी, जलसाठा आणि जलविद्युत निर्मितीला चालना मिळू शकते. मात्र, पर्यावरणीय हानी, जंगलांचे नुकसान आणि नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहावर होणारा परिणाम यांचाही विचार तितकाच आवश्यक आहे. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन राखणे हीच या प्रकल्पाची खरी कसोटी ठरणार आहे.दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनाची गरजतज्ज्ञांच्या मते या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्यांमधील संवाद, वैज्ञानिक अभ्यास आणि नदीखोऱ्याचे एकात्मिक व्यवस्थापन आवश्यक आहे. जलसंधारण, पर्जन्यजल साठवणूक, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि कार्यक्षम सिंचन पद्धतींचा अवलंब केल्यास भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यास मदत होऊ शकते.निष्कर्ष मेकेडातू प्रकल्प हा केवळ एका धरणाचा प्रश्न नाही. तो जलसुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, संघराज्यीय सहकार्य आणि शाश्वत विकास यांची कसोटी आहे. वाढती लोकसंख्या, बदलते हवामान आणि पाण्याची वाढती मागणी या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकल्पांची गरज नाकारता येत नाही. मात्र, त्याचवेळी पर्यावरणीय संतुलन, न्याय्य पाणीवाटप आणि सर्व संबंधित राज्यांच्या हितांचा विचार करूनच पुढील निर्णय घेणे आवश्यक आहे. वैज्ञानिक पुरावे, पारदर्शक प्रक्रिया आणि सहकार्याच्या भावनेतून मार्ग काढला तर मेकेडातू प्रकल्प विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल साधण्याचे उदाहरण ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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