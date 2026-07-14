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Premium|Screen Time : तुम्ही लोकांना व्यसनाधिन बनवताय, असा इशारा मेटाला कुणी दिला?

Social Media Addiction : इन्स्टा-फेसबुकमुळे users खरंच व्यसनाधीन होतायत असे आरोप होत असतात.पण आता European Unionने या प्रकारचे निष्कर्ष मांडले आहेत.
Instagram Addiction? EU Moves Against Meta Over Infinite Scroll and Reels

Instagram Addiction? EU Moves Against Meta Over Infinite Scroll and Reels

E sakal

स्वाती केतकर-पंडित
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Explained: Why Europe Wants Meta to Change Instagram and Facebook Design

इन्स्टा, फेसबुकवर स्क्रोल करताना किती वेळ जातो कळतच नाही. असं सगळेच म्हणतात. याच Infinite Scrollवरून European Unionने आता थेट मेटाला जबाबदार धरलंय.

या विषयावरील आपल्या प्राथमिक अहवालात त्यांनी मेटावर ही अ‍ॅप्स व्यसन लागतील, अशाच प्रकारे डिझाइन करण्याचा आरोप केलाय. इतकंच नव्हे तर Digital Services Act - DSAअंतर्गत कारवाईचीसुद्धा तयारी केलीय.

पण यामुळे खरंच मेटा आपल्या सोशल मीडिया अ‍ॅप्सचं डिझाइन बदलेल का, ही लढाई केवळ कोर्टात राहील की प्रत्यक्षातही तिचा परिणाम होईल?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी वाचा, सकाळ प्लसचा हा लेख.

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