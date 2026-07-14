Premium|Screen Time : तुम्ही लोकांना व्यसनाधिन बनवताय, असा इशारा मेटाला कुणी दिला?

Explained: Why Europe Wants Meta to Change Instagram and Facebook Designइन्स्टा, फेसबुकवर स्क्रोल करताना किती वेळ जातो कळतच नाही. असं सगळेच म्हणतात. याच Infinite Scrollवरून European Unionने आता थेट मेटाला जबाबदार धरलंय. या विषयावरील आपल्या प्राथमिक अहवालात त्यांनी मेटावर ही अॅप्स व्यसन लागतील, अशाच प्रकारे डिझाइन करण्याचा आरोप केलाय. इतकंच नव्हे तर Digital Services Act - DSAअंतर्गत कारवाईचीसुद्धा तयारी केलीय.पण यामुळे खरंच मेटा आपल्या सोशल मीडिया अॅप्सचं डिझाइन बदलेल का, ही लढाई केवळ कोर्टात राहील की प्रत्यक्षातही तिचा परिणाम होईल?या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी वाचा, सकाळ प्लसचा हा लेख..युरोपियन युनियनने कोणती कारवाई केली?इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवरच्या अमर्याद स्क्रोलिंगवर युरोपियन देशांनी अनेकदा आवाज उठवला आहे. १० जुलैला युरोपियन आयोगाने (European Commission) प्राथमिक निष्कर्ष जाहीर केले आणि म्हटलं की, मेटाने इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकची रचना केवळ त्यांच्या यूजर्सना गुंतवून ठेवावं यासाठी केलेली नाही. तर चक्क युजर्सना त्याचं व्यसन लागावं अशापद्धतीने केलीय. डिजिटल सर्व्हिसेस अॅक्ट (Digital Services Act - DSA) अंतर्गत हा अहवाल काढण्यात आलाय. .Premium|AI Financial Privacy Risks : डिजिटल धोका समजून घ्या!.हा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढला?हा निष्कर्ष काढताना आयोगाने काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांवर बोट ठेवलंय.अमर्याद स्क्रोलिंग (Infinite Scroll), ऑटोप्ले (Autoplay), पुश नोटिफिकेशन्स आणि यूजरने सतत स्क्रोल करत राहावं, यासाठी फीडमध्ये खास तयार केलेल्या शिफारसी अथवा Recommendationआयोगाचे मुख्य आक्षेपयुरोपियन आयोगाचा मुख्य आक्षेप आहे की, मेटाने आपल्याच उत्पादनांच्या डिझाइनचे परिणामच तपासले नाहीत. त्याबाबत पुरेसं गांभीर्य दाखवलं नाही. रात्री किशोरवयीन मुलं इन्स्टा, फेसबुकवर किती तास घालवतात, त्याची माहिती मेटाकडे होती, रील्स आणि स्टोरीजसारख्या फॉरमॅटमुळे यूजर्सचा वापर कसा वाढतो, हेही माहिती होतं पण कंपनीने त्याकडे लक्षच दिलं नाही. मेटाने यूजर्ससाठी जी सुरक्षेची साधनं दिली होती, तीसुद्धा केवळ नावाला होती प्रभावी नव्हती असं आयोगाला वाटलं. टीन अकाऊंट्सवर डिफॉल्टने सुरू असलेले स्क्रीन टाइम रिमाइंडर्स एका क्लिकमध्ये बंदही करता येतात आणि त्यामुळे वापरात फारसा फरक पडत नसल्याचं आयोगानं म्हटलं. सोबतच Parental controlsसुद्धा फारशी कामाची नसल्याचं मत आयोगाने मांडलं कारण पालकांकडे ती सेट करण्यासाठी पुरेशी माहिती नसते आणि वेळही नसतो. .याचा यूजरवर कसा परिणाम होतो?गेली दोन वर्षं आयोगाने या सगळ्याविषयी बारकाईने अभ्यास केला. त्यातून असा निष्कर्ष निघाला की, अॅप्स अशाप्रकारे डिझाइन केल्याने त्याचे यूजर्सच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होतात. विशेषतः अल्पवयीन मुले आणि संवेदनशील प्रौढ नागरिक यांना याचा सर्वाधिक फटका बसतो. या अॅप्सची वैशिष्टयं यूजर्सच्या मेंदूला "ऑटोपायलट मोड"मध्ये ढकलतात. .Premium|Meta AI Hacking Incident : एआयच्या मदतीने हाय-प्रोफाईल इन्स्टाग्राम खाती कशी हायजॅक झाली?.युरोपियन आयोगाने काय सुचवलं?ऑटोप्ले आणि अमर्याद स्क्रोलिंग ही वैशिष्ट्ये डिफॉल्टने बंद असावीत. ठराविक वेळेनंतर यूजर्स स्क्रीन बाजूलाच ठेवतील, त्यापासून ब्रेक घेतील याची सक्ती करणारी काही व्यवस्था असावी. महत्त्वाचं म्हणजे Recommendation प्रणाली केवळ यूजर्सचा सहभाग वाढवण्याच्या उद्देशाने तयार केली जाऊ नये. थोडक्यात त्यात केवळ फायदा नव्हे तर यूजर्सचं हितही लक्षात घेतलं जावं..पुढे काय?आता यावर मेटाने स्पष्टीकरण देणं अपेक्षित आहे. ते समाधानकारक ठरलं नाही आणि हे निष्कर्ष कायम राहिले, तर कंपनीला चांगलच दंड बसू शकतो.कंपनीच्या जागतिक वार्षिक उलाढालीच्या ६ टक्क्यांपर्यंत दंड होऊ शकतो.गेल्या वर्षीचा मेटाचा महसुल पाहिला तर त्याआधारे हा दंड १२ अब्ज डॉलर्सपेक्षाही जास्त असू शकतो..मेटाने काय सांगितलं?मेटाने आयोगाच्या निष्कर्ष अमान्य केले आहेत. कंपनीचे प्रवक्ते बेन वॉल्टर्स यांनी सांगितले की, कंपनीने अलिकडेच काही बदल केले आहेत पण आयोगाने त्या बदलांकडे दुर्लक्ष केलंय. वॉल्टर्सच्या मते, Teen Accounts ची सुविधा पालकांना मुलांच्या इन्स्टा वापरावर निर्बंध घालता येतात. सोबतच पालक मुलांचा दररोजचा स्क्रीन टाइम १५ मिनिटांपर्यंत मर्यादित करु शकतात. मात्र मेटाला आयोगाला संवाद सुरू ठेवायचा आहे. सध्या कंपनीला आयोगाच्या चौकशीतील कागदपत्रांचा आढावा घेण्याची आणि आपलं अधिकृत उत्तर सादर करण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे दंडाची कारवाई अगदी लगेच न होता, अंतिम कारवाई होण्यासाठी अजून काही महिने लागू शकतात..Premium|Environmental concerns : एआयचा झपाट्याने वाढता वापर आणि डेटा सेंटर्सची तहान; पर्यावरण, पाणीटंचाई व तापमानवाढीचा धोक्याचा इशारा.मेटावर याआधीही आरोप झाले होते का?याआधीही मेटावर अशाप्रकारे आरोप झालेले आहेत. यंदा एप्रिलमध्ये युरोपियन आयोगाने मेटावर ठपका ठेवला होता कारण १३ वर्षांखालील मुलांना आपल्या प्लॅटफॉर्मपासून दूर ठेवण्यात मेटा अपयशी ठरले. यासोबत आयोग सध्या "रॅबिट होल" इफेक्टविषयीही अधिक तपास करत आहे. Recommendation देणारी अल्गोरिदम प्रणाली तरुण यूजर्सना हळूहळू अधिक टोकाच्या किंवा अतिवादी स्वरूपाच्या आशयाकडे (Content) कशी वळवते, याची चौकशी त्याअंतर्गत सुरू आहे.याआधी फेब्रुवारीत टिकटॉकवरही याच पद्धतीचे आरोप झाले होते. आता युरोपियन युनियनच्या तज्ज्ञ समितीकडून आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डर लेयन यांना ऑनलाइन बालसुरक्षेबाबत काही शिफारसी सादर केल्या जाणार आहेत. फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियामध्येही अशाच प्रकारे किशोरवयीन मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचे प्रस्ताव आले आहेत. युरोपियन आयोगाच्या शिफारशींमुळे या प्रस्तावालाही आणखी बळ मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. 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