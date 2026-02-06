Premium|Whats app data shareing policy: मेटाला २१३ कोटींचा दंड; सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलेला whats app चा वाद नेमका काय?

पुणे – ‘Are you agree with this terms and condition?’ असा मेसेज आला की आपण क्षणाचाही विचार न करता ‘Agree’ असं बटन दाबतो आणि एखादं अप डाऊनलोड करताना आपली सगळी प्रायव्हसी समोरच्या कंपनीच्या हातात देऊन मोकळे होतो. पण आपल्यासमोर याशिवाय पर्याय तरी काय असतो? एकतर व्हॉट्स अप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वापरायचं असेल तर या अटी आणि शर्ती मान्य करा आणि त्या मान्य नसतील तर हे प्लॅटफॉर्म वापरूच नका.. असाच पवित्रा कंपन्यांनी घेतला आहे. मग आपसूकच या अटी मान्य केल्या जातात.फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि आता व्हॉट्स अपही अशा सगळ्याची मालकी असणारी मेटा कंपनी याच एका कारणामुळे आता भारतातही वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. मेटा कंपनीला, विशेषतः व्हॉट्सअॅपच्या २०२१ मधील प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे, भारतीय स्पर्धा आयोगाने २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आणि पाच वर्षापासूनचा हा वाद आता थेट देशाच्या सुप्रीम कोर्टात जाऊन पोहोचला आहे.यावर सुप्रीम कोर्टानेही दोन पर्याय देत मेटा कंपनीच्या तोंडचं पाणी पळवलं आहे. कोर्टाने मेटाला सांगितलं आहे की, एकतर तुम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर करा की आम्ही आमच्या भारतीयांच्या डेटाचा गैरवापर होऊ देणार नाही अन्यथा आम्ही आम्ही असा आदेश देऊ की तुम्ही भारतातून तुमच्या सेवा देणे पूर्णपणे बंद करा..सुप्रीम कोर्टाच्या मते हा वाद फक्त मेटा कंपनी आणि भारतीय संस्थेचा नाही तर हा नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचा आणि डिजिटल सार्वभौमत्वाचा आहे.एकूणातच या प्रकारणाला कुठून सुरूवात झाली, कोणत्या संस्थेने मेटाला पहिल्यांदा फटकाले, हा वाद हायकोर्टात गेल्यावर काय झाले आणि अखेर हा वाद सुप्रीम कोर्टात कसा पोहोचला, सुप्रीम कोर्टाने यावर काय म्हटले, जगात मेटाविरोधात कोणत्या देशात खटले दाखल झाले हे सगळं जाणून घेऊया ‘सकाळ प्लस’ च्या या विशेष लेखातून....२०२१ मध्ये मेटाने व्हॉट्सअॅप पॉलिसीमध्ये केलेले बदलया प्रकरणाची सुरुवात ४ जानेवारी २०२१ रोजी झाली, जेव्हा व्हॉट्सअॅपने आपल्या युजर्सना एक 'इन-अॅप' नोटिफिकेशन पाठवत सांगितले की, व्हॉट्सअॅपने आपल्या सेवाशर्ती आणि गोपनीयता धोरणात मोठे बदल केले आहेत.या धोरणातील मुख्य आक्षेपार्ह मुद्दे काय होते?डेटा शेअरिंग : व्हॉट्सअॅप युजर्सचा डेटा जसे की फोन नंबर, व्यवहारांची माहिती, आयपी ॲड्रेस मेटाच्या इतर कंपन्यांशी म्हणजेच फेसबुक आणि इंस्टाग्राम यांच्याशी शेअर केला जाईल.'टेक इट ऑर लीव्ह इट' : यावेळी युजर्सकडे हा बदल नाकारण्याचा पर्यायच नव्हता. जर तुम्हाला व्हॉट्सअॅप वापरायचे असेल, तर तुम्हाला या अटी मान्य कराव्याच लागतील, अन्यथा तुमचे अकाऊंट बंद होईल.या सक्तीच्या धोरणामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त झाला होता. युरोपमध्ये कडक GDPR कायद्यांमुळे मेटाला अशी सक्ती करता आली नाही, पण भारतात मजबूत डेटा सुरक्षा कायदा नसल्याने त्यांनी हा दुजाभाव केल्याचा आरोपही यावेळी झाला..Competition Commission of India ने कोणती कारवाई केली..?भारतीय स्पर्धा आयोग म्हणजेच Competition Commission of India ही देशातील अशी संस्था आहे जी कंपन्यांच्या मक्तेदारीवर लक्ष ठेवते. मार्च २०२१ मध्ये, CCI ने या धोरणाची दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले.CCI चे मेटाविषयी काय म्हणणे होते..?मक्तेदारीचा गैरवापर : व्हॉट्सअॅपने मेसेजिंग मार्केटमधील आपल्या वर्चस्वाचा फायदा घेऊन युजर्सवर अटी लादल्या.अवाजवी डेटा संकलन : जाहिरातींच्या उद्देशासाठी युजर्सचा खासगी डेटा फेसबुकशी शेअर करणे हे स्पर्धाविरोधी कृती आहे असे सांगत त्यांनी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, CCI ने मेटाला २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आणि पुढील ५ वर्षे व्हॉट्सअॅपचा डेटा जाहिरातींसाठी इतर मेटा कंपन्यांसोबत शेअर करण्यास बंदी घातली. हा सगळा प्रकार हाय कोर्टात कसा गेला?मेटाने CCI च्या चौकशीला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले. मेटाचा युक्तिवाद असा होता की, हा मुद्दा प्रायव्हसीचा आहे, स्पर्धेचा नाही. त्यामुळे CCI ला यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. हा खटला आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे CCI ने समांतर चौकशी करू नये. मात्र, दिल्ली हायकोर्टाने मेटाचा हा दावा फेटाळून लावला. कोर्टाच्या मते, डेटा गोळा करणे आणि त्याचा वापर करून बाजारात वर्चस्व गाजवणे हा थेट स्पर्धा आयोगाच्या अखत्यारीतील विषय आहे..सुप्रीम कोर्टाचा कडक पवित्राहायकोर्टातून दिलासा न मिळाल्याने मेटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सध्या हा वाद सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाने मेटाला अतिशय गंभीर इशारा दिला. त्यांचे म्हणणे आहे की, प्रायव्हसी हा भारतीयांचा मुलभूत अधिकार आहे हे सांगताना कोर्टाने पुट्टास्वामी निकालाचा दाखला दिला आहे. कोणताही प्लॅटफॉर्म त्यांच्या युजर्सना डेटा शेअर करण्यासाठी भाग पाडू शकत नाही. त्यामुळेच कोर्टाने मेटाला स्पष्ट सांगितले की, एकतर लेखी प्रतिज्ञापत्र द्या की भारतीयांचा डेटा जाहिरातींसाठी किंवा इतर कंपन्यांना दिला जाणार नाही किंवा, भारतात सेवा देणे बंद करा.सुप्रीम कोर्टाचा हा पवित्रा मेटासाठी मोठा धक्का ठरला आहे, कारण भारत ही मेटासाठी जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. ५० कोटींहून अधिक भारतीय व्हॉट्सअॅप वापरतात. जगात मेटाविरोधी अनेक ठिकाणी खटले..केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात मेटाला अशाच प्रकारच्या कायदेशीर संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे.युरोपियन युनियन : युरोपमधील डिजिटल मार्केट ॲक्टमुळे मेटाला डेटा शेअरिंगवर कडक निर्बंध लादले आहेत. तिथे त्यांना अब्जावधी डॉलर्सचा दंड यापूर्वीच झाला आहे.अमेरिका : फेसबुकवर डेटा प्रायव्हसी आणि लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांवरून अमेरिकन सिनेटमध्ये अनेकदा सुनावणी झाली आहे.ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा : बातम्यांचा मजकूर वापरल्याबद्दल पैसे देण्यावरूनही मेटाचा या देशांशी वाद झाला आहे. .व्हॉट्स अप End-to-End Encrypted असणे म्हणजे काय?व्हॉट्सअॅप नेहमी दावा करते की तुमचे मेसेजेस End-to-End Encrypted आहेत. म्हणजे तुमचे मेसेज मेटा वाचू शकत नाही. पण वाद मेसेजचा नाही, तर 'मेटा-डेटा'चा आहे.मेटा-डेटा म्हणजे काय? तुम्ही कोणाशी बोलता, किती वेळ बोलता, कोणत्या ठिकाणाहून बोलता, तुमचा आयपी ॲड्रेस काय आहे, तुमच्या बॅटरीची टक्केवारी किती आहे आणि तुम्ही कोणते मॉडेल वापरता. जरी तुमचे मेसेज वाचले जात नसले, तरी तुम्ही कोणाशी व्यवहार करता किंवा कोणाशी जास्त संवाद साधता, यावरून तुमची संपूर्ण प्रोफाईल तयार केली जाते.डेटा क्रॉस-लिंकिंग कसा केला जातो..?मेटा कंपनीकडे व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम या तिन्ही मोठ्या प्लॅटफॉर्मचा ताबा आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ते याला इकोसिस्टम इंटिग्रेशन म्हणतात.तुम्ही व्हॉट्सअॅपवर एखाद्या वस्तूची चौकशी केली, तर त्याच वस्तूची जाहिरात तुम्हाला फेसबुक किंवा इंस्टाग्रामवर दिसते. हे शक्य होते कारण तुमचा व्हॉट्सअॅप नंबर तुमच्या फेसबुक आयडीशी लिंक केला जातो.प्रोफाईलिंग आणि प्रेडिक्टिव्ह अल्गोरिदम म्हणजे काय?तुमचा डेटा गोळा करून मेटाचे अल्गोरिदम तुमची एक प्रेडिक्टिव्ह प्रोफाईल तयार करतात. तुमच्या आवडी-निवडी, राजकीय कल, खरेदीच्या सवयी यांचा अभ्यास करून तुम्हाला जाहिरातींच्या जाळ्यात अडकवले जाते. .तुमचा डेटा परदेशात साठवला जातो?भारताच्या डिजिटल डेटा संरक्षण कायद्यानुसार डेटा भारतातच राहणे आवश्यक आहे. पण मेटाचा जास्तीत जास्त डेटा हा अमेरिकेतील किंवा इतर देशांतील सर्व्हर्सवर प्रोसेस होतो. जेव्हा डेटा देशाबाहेर जातो, तेव्हा भारतीय कायद्यांची त्यावर मर्यादा येते. भारतीयांचा डेटा परदेशातील सर्व्हर्सवर पाठवून तिथे तो कशा प्रकारे वापरला जातो, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही.युरोपात एक आणि भारतात एक पॉलिसीमेटाने युरोपमध्ये General Data Protection Regulation मुळे वेगळी तांत्रिक यंत्रणा राबवली आहे. युरोपात युजरला विचारले जाते की तुमचा डेटा फेसबुकशी शेअर करायचा का? आणि युजरला नाही म्हणण्याचा पर्याय आहे. युजरने नाही म्हटले तरी त्याचे व्हॉट्सअॅप सुरू राहते. भारतात मात्र त्यांनी Opt-out म्हणजेच नाकारण्याचा पर्याय दिला नाही. तांत्रिकदृष्ट्या हे एकाच ॲपमध्ये दोन देशांसाठी दोन वेगवेगळे नियम लावण्यासारखे आहे, जे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे मानले जाते. सामान्य नागरिकांवर याचा काय परिणाम होईल?जर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल मेटाच्या जर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल मेटाच्या विरोधात गेला आणि भारताने कडक नियम लागू केले, तर..तुमच्या व्हॉट्सअॅप चॅट्सचा आधार घेऊन फेसबुकवर जाहिराती दिसणे बंद होऊ शकते.तुमचा वैयक्तिक डेटा 'मेटा इकोसिस्टम' इतरत्र शेअर करण्यावर बंदी येऊ शकते.जर मेटाने भारतातील सेवा बंद करण्याची टोकाची भूमिका घेतली तर मात्र अरट्टई, टेलिग्राम या पर्यायांकडे नागरिकांना वळावे लागेल. 