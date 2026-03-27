Premium|Facebook Fine: २० वर्षीय तरूणीने मेटाविरोधातला खटला कसा जिंकला..? फेसबुक मानसिक आरोग्यावर परिणाम करतंय हे आता कायद्याने सिद्ध झालंय का..?

पुणे - अमेरिकेच्या लॉस एन्जलिंन्समध्ये रहाणाऱ्या एका २० वर्षीय तरूणीने फेसबुकची मूळ कंपनी असणाऱ्या मेटाविरोधात खटला भरला आणि तो जिंकलासुद्धा. यासाठी मेटाला आणि युट्यूबला ५० कोटी रूपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश अमेरिकन न्यायालयाने दिला. ही घटना कालची म्हणजेच २५ फेब्रुवारीची. पण त्याआधी एक दिवस न्यू मेक्सिकोमध्ये बाल शोषणाच्या खटल्यात मेटाला ३ हजार १०० कोटी रूपये दंड ठोठावण्यात आला.सध्या मेटावर जगातील वेगवेगळ्या देशामध्ये वेगवेगळे खटले सुरू आहेत. यामध्ये मेटावर मानसिक आरोग्य, डेटा प्रायव्हसी, मक्तेदारी, बालसुरक्षा, निवडणूक हस्तक्षेप अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप लावण्यात आले आहेत.हे खटले कोणत्या देशात भरले गेलेत, हे खटले कोणी भरलेत, यात केवळ मुलांचे पालक आहेत की आणखीही व्यक्ती आणि संस्था आहेत, त्यांचं सगळ्यांचं म्हणणं नेमकं काय आहे, या विषयी मेटाने काय स्टेटमेंट्स दिले आहेत आणि आता ज्या खटल्यांचे निकाल दिले गेले आहेत त्यामध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे, भारतात असा काही खटला सुरू आहे का, याविषयी तज्ज्ञांचं मत काय आहे.. हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून..२० वर्षीय तरूणीचा आरोप काय होता आणि तिने तो कसा सिद्ध केला..?अमेरिकेतील लॉस एन्जलिस या २० वर्षीय तरूणी वयाच्या सहाव्या वर्षीपासून यु ट्यूबच्या तर १० व्या वर्षीपासून इंस्टाग्राच्या आहारी गेली होती. सोशल मिडियाच्या अतिवापरामुळे तिला बॉडी डायस्मॉर्फिया म्हणजे स्वत:च्याच शरिराविषयी न्यूनगंड वाटू लागला. तिला सोशल फोबिया देखील झाला. ज्यामुळे ती घराबाहेर पडणं टाळू लागली. १० वर्षीची असताना ती इतकी नैराश्यात गेली की, तिने स्वत:ला शारिरीक इजा करून घेण्यास सुरूवात केली.ज्यावेळी तिने न्यायालयात मेटाविरोधात खटला भरला त्यावेळी तिचा मुख्य आरोप होता की, या कंपन्यांनी त्यांचे अप्लिकेशन हे अशा पद्धतीने बनवले आहे की ज्यामुळे व्यसन लागते. परंतू न्यायालयात हे तिने पुराव्यानिशी सिद्ध केले. तिच्या वकिलांनी न्यायाधीशांना हे पटवून दिले की 'इन्फिनिट स्क्रोल' आणि 'ऑटोप्ले' ही साधी फीचर्स नसून ते मानवी मेंदूला अडकवून ठेवण्याचे सापळे आहेत. त्यांनी याला 'डोपामाइन लूप' म्हटले, जो जुगाराच्या व्यसनासारखाच असतो. वैद्यकीय अहवाल आणि तज्ज्ञांचे मतया तरूणीच्या थेरपिस्टने साक्ष दिली की तरूणीचा मानसिक आजार हे थेट सोशल मीडियावरील 'फिल्टर्ड' फोटो आणि 'अनरिअलिस्टिक ब्युटी स्टँडर्ड्स'मुळे म्हणजेच सौंदर्याचे खोटे निकष यामुळे निर्माण झाले होते.तसेच व्यसनमुक्ती तज्ज्ञांनी हे सिद्ध केले की, लहान मुलांचा मेंदू इतका विकसित नसतो की तो या ॲप्सच्या 'पुश नोटिफिकेशन'चा प्रतिकार करू शकेल. या तरूणीच्या वकिलांनी पुराव्यादाखल मेटाच्या काही अंतर्गत कागदपत्रांचा संदर्भ देत हे समोर आणले की, कंपनीला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून किशोरवयीन मुलांवर होणाऱ्या वाईट परिणामांची माहिती होती पण त्यांनी नफ्यासाठी त्याकडे दुर्लक्ष केले. तसेच त्यांनी याविषयी कोणत्याही धोक्याचा इशारा दिला नव्हता..मेक्सिकोतील प्रकरणात मुलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित खटला कोणी आणि का भरला?हा खटला न्यू मेक्सिकोचे ॲटर्नी जनरल राऊल टॉरेझ यांनी दाखल केला होता. त्यांनी असा दावा केला की, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम हे प्लॅटफॉर्म्स मुलांसाठी Hunting Grounds म्हणजेच शिकारीचे मैदान बनली आहेत, जिथे लैंगिक गुन्हेगार सहजपणे लहान मुलांपर्यंत पोहोचू शकतात.यामध्ये मेटावर आरोप लावण्यात आला होता की, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरील Friend Recommendations आणि direct message यांसारख्या सोयींचा वापर करून गुन्हेगार लहान मुलांशी संपर्क साधत होते. कंपनीला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर बाल शोषणाचे प्रकार घडत असल्याची माहिती अंतर्गत अहवालांतून मिळाली होती, तरीही युजर्सची संख्या कमी होऊ नये म्हणून त्यांनी कडक पावले उचलली नाहीत. असा आरोप या खटल्यात ठेवण्यात आला होता. मेटाचे अल्गोरिदम अशा प्रकारचा कंटेंट पहाणाऱ्या मुलांना आणखीनच धोकादायक प्रकारांकडे ओढत होता ज्यामुळे मुलांची सुरक्षाच धोक्यात आली होती. यावर मेटाचे म्हणणे होते की, त्यांनी मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी ३० हून अधिक वेगवेगळी टूल्स तयार केली आहेत. अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी ते कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आणि मानवी निरीक्षकांचा वापर करतात.या प्रकरणातील दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर २४ मार्च २०२६ रोजी न्यायलयाने निकाल देत मेटाला ३ हजार १०० कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला..Meta आणि YouTube विरोधात ज्या वीस वर्षांच्या मुलीने खटला दाखल केला होता, तिने तो जिंकला आहे. तिच्या लहानपणी या platform मुळे तिला इंटरनेटचे व्यसन लागले आणि मानसिक समस्यांशी झुंजावे लागले असे तिचे म्हणणे होते. हा खटला तिने जिंकणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. हा फार महत्त्वाचा निर्णय आहे. कारण आज अनेक लहान मुलं, टीनएजर्स इंटरनेटचे व्यसन आणि त्यातून येणाऱ्या मानसिक समस्यांशी झुंजत आहेत. सोशल मिडिया आणि गेमिंग platforms वर जाताना ही माध्यमे व्यसन लावू शकतात हे कुणीही सांगत नाही. ही माध्यमे त्यासाठीच्या आवश्यक त्या सूचना देत नाही. ट्रेनिंग व्हिडिओ दाखवत नाही. कारण मुळात यांचा सगळा धंदा engagement economy चा आहे. तुम्हाला व्यसन लागो, तुमच्या मानसिक स्वास्थ्याचे तीन तेरा वाजो, तुमच्या बरोबर सायबर क्राइम घडो, तुम्हाला कुणी troll करो, काहीही होऊ देत, तुम्ही येत राहिले पाहिजे. तरच यांचे धंदे चालणार आहेत. पण मुलांच्या ग्राहक वर्गाकडेही जेव्हा याच पद्धतीने बघितले जाते तेव्हा अडचण सुरू होते. जसं सोशल मिडिया आणि युट्यूब विरोधात खटला दाखल झाला तसाच आता मोबाईल गेमिंग कंपन्यांच्या विरोधात खटला दाखल होण्याची आवश्यकता आहे. मुलाचं मानसिक जग फक्त सोशल मिडीयामुळे धोक्यात आलेलं नाही ते मोबाईल गेमिंगच्या प्रचंड मोठ्या बाजारामुळेही धोक्यात आलेलं आहे. नियम हवेत, त्यांची कडक अंमलबजावणी हवी. जागरूकता हवी आणि माध्यम शिक्षण हवेच हवे.- मुक्ता चैतन्य, सायबर विषयातील तज्ज्ञ.युनायटेड स्टेस्टसमध्ये ४१ राज्यांचा एकत्रित मेटाविरोधात खटलाअमेरिकेतील ४१ राज्यांनी मेटावर असा आरोप केला आहे की, कंपनीने नफ्यासाठी मुलांच्या मानसिक आरोग्याला जाणीवपूर्वक धोक्यात घातले. हा खटला अद्याप सुरू आहे. राज्यांचा असा दावा आहे की, मेटाने इंस्टाग्राम आणि फेसबुकची रचना अशा प्रकारे केली आहे की ज्यामुळे लहान मुलांच्या मेंदूला त्याचे व्यसन लागते. लाईक्स, कमेंट्स आणि पुश नोटिफिकेशन्सचा वापर करून मुलांच्या मेंदूतील रिवॉर्ड सिस्टमला उत्तेजित केले जाते, ज्यामुळे त्यांना सतत ॲप तपासण्याची ओढ लागते. ॲप्लिकेशन पाहण्यासाठी कोणताही शेवटचा टप्पा न ठेवल्यामुळे मुले तासनतास फोनमध्ये अडकून पडतात. यामुळे मुलांमध्ये नैराश्य, बॉडी इमेज इश्यू, झोपेची कमतरता अशी लक्षणं दिसतात. अमेरिकेतील Children's Online Privacy Protection Act नुसार, १३ वर्षांखालील मुलांचा डेटा गोळा करण्यासाठी पालकांची संमती आवश्यक असते. मेटाला माहित होते की त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर १३ वर्षांखालील लाखो मुले आहेत, तरीही त्यांनी पालकांच्या संमतीशिवाय त्यांचा डेटा गोळा केला आणि त्यांना जाहिराती दाखवण्यासाठी त्याचा वापर केला..युरोपीयन युनियन मेटाला दंडयुरोपीय युनियनमधील देशांमध्ये General Data Protection Regulation अंतर्गत खटले भरले गेले आहेत. मेटा युरोपमधील फेसबुक युजर्सचा डेटा अमेरिकेतील सर्व्हरवर पाठवत होती. युरोपियन युनियनच्या मते, अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणा या डेटावर पाळत ठेवू शकतात, ज्यामुळे युरोपियन नागरिकांच्या गोपनीयतेचा भंग होतो. मे २०२३ मध्ये, आयर्लंडच्या डेटा प्रोटेक्शन कमिशनने मेटाला साधारण ११ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. मेटाला युरोपमधील युजर्सचा डेटा अमेरिकेत पाठवणे थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.तसेच युनायटेड किंग्डममध्येही मेटाला कायदेशीर गोष्टींना सामोरे जावे लागले. मेटाने GIF बनवणारी कंपनी Giphy विकत घेतल्यामुळे बाजारपेठेतील स्पर्धा कमी होईल, असा आरोप UK च्या स्पर्धा नियामक प्राधिकरणाने केला होता. त्यानंतर मेटाने विकत घेतलेली कंपनी परत विकायला मेटाला भाग पाडले गेले..ऑस्ट्रेलियातही बातम्यांच्या लिंकवरून नफा मिळवल्याचा आरोपफेसबुक बातम्यांच्या लिंकवरून नफा कमवते, पण संबंधित वृत्तसंस्थांना त्याचा मोबदला देत नाही अशी ओरड ऑस्ट्रेलियामध्ये झाली होती. ऑस्ट्रेलियाने कायदा केल्यावर फेसबुकने काही काळ तिथे बातम्या दाखवणे बंद केले होते, पण नंतर त्यांना प्रकाशकांशी करार करून पैसे देण्यास भाग पाडले गेले.भारतातीतही प्रायव्हसी पॉलिसीवरून मोठा वाद२०२१ च्या प्रायव्हसी पॉलिसी अपडेटवरून भारतात मोठा वाद झाला होता. व्हॉट्सॲपचा डेटा फेसबुकसोबत शेअर करण्याच्या धोरणाविरुद्ध भारतीय स्पर्धा आयोगाने आक्षेप घेतला होता. सध्या मेटाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. मेटा आपल्या मार्केटमधील वर्चस्वाचा वापर करून युजर्सवर आपली धोरणे लादताना दिसत आहे असे निरीक्षण न्यायालयाकडून नोंदविण्यात आले आहे..Premium|Whats app data shareing policy: मेटाला २१३ कोटींचा दंड; सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलेला whats app चा वाद नेमका काय?.सोशल मिडियावर बंदी कोणत्या देशात..?ऑस्ट्रेलियामध्ये १६ वर्षाखालील मुलांना सोशल मिडियाचा वापर पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. यामध्ये Facebook, Instagram, TikTok, YouTube यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तर डेन्मार्क, स्पेन, स्लोवेनिया, युके, मलेशिया आणि इंडोनेशिया या देशांमध्ये सोशल मिडियावर बंदी घालण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.फ्रान्ससारख्या देशात पूर्णपणे बंदी लागू न करता १५ वर्षाखालील मुलांसाठी पालकांची परवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे.दरम्यान सगळीकडेच मेटा विरोधात राळ उठली असली तरीही मेटाने मात्र हे मान्य केलेले नाही. मेटाच्या म्हणण्यानुसार आम्हाला हा निकाल मान्य नाही. यासाठी आम्ही वरच्या न्यायायलयात अपील करणार आहोत. तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून आम्ही अपमध्ये आवश्यक ते बदल करत आहोत. 