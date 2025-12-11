Premium|Health Diet: ताटभर खाऊ की पोटभर? शरीराचं एनर्जी इंजिन घ्या समजून!

एखादी बारीकशी व्यक्ती चांगलं ताटभर अन्न खाते तरीही तिचं वजन वाढत नाही पण दुसरी एखादी व्यक्ती अगदी थोडंसं खाते तरीही ते गालांवर अगदी दिसून येतं... असं का हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडतो. त्यामागे नुसता आहार-विहार नाही तर अनुवंशिकतासुद्धा आहे हे माहितीय का तुम्हाला?'खाल तर व्हाल' असं म्हटलं जातं खरं पण खाण्यापासून ते होण्यापर्यंत अन्न ते उर्जा असा मोठा प्रवास असतो आणि त्यातला महत्त्वाचा खेळाडू असतो, चयापचय म्हणजेच मेटाबोलिझम. त्याबद्दलच जाणून घ्या सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखात. सोबतच कमी खाल्लं तरी वजन का वाढतं, बैठं काम असेल तर त्यातही शरीराला व्यायाम कसा द्यायचा आणि वर्क लाइफ बॅलन्सचा तुमच्या वजनाशी नेमका कसा संबंध असतो, असं सगळं काही वाचायला मिळेल....मेटाबॉलिझम म्हणजे काय?आपला आहार उर्जेमध्ये रूपांतरीत करण्यासाठी शरीरात अनेक रासायनिक क्रिया होत असतात त्यालाच चयापचय म्हणतात. आपण काहीही न करता फक्त झोपलेले असलो तरी श्वास, रक्ताभिसरण, अन्नपचन आणि पेशींची दुरुस्ती या सर्व क्रिया सुरू असतात. या सर्व क्रिया चयापचयामुळे शक्य होतात. म्हणजेच जेवल्यानंतर थेट ऊर्जा निर्माण होत नाही, तर अन्न अगोदर सूक्ष्म घटकांमध्ये विघटित होते. नंतर शरीर त्या घटकांचा इंधन म्हणून वापर करून ऊर्जा तयार करते..शरीरात उर्जा निर्माण होण्याची प्रक्रिया कशी असते?अन्न पचन होतानाची प्रथम पायरी म्हणजे ग्लायकोलायसिस जिथे ग्लुकोज cytoplasm मध्ये विघटित होवून त्याचे दोन छोटे प्युरुवेट रेणू बनतात. यानंतर, या प्युरुवेट रेणूंना आपल्या पेशींच्या पॉवर-हाऊस म्हणजेच माइटोकॉन्ड्रियात पाठवले जाते. माइटोकॉन्ड्रिया ही पेशींतील अशी रचना आहे जिथे अन्न ऊर्जेमध्ये मोठ्या प्रमाणात रूपांतरीत होते.माइटोकॉन्ड्रियात, प्युरुवेटकडून मिळालेले पदार्थ सायट्रिक ऍसिड सायकलमध्ये जातात. यानंतरचा टप्पा म्हणजे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन + ऑक्सीडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन. यामध्ये माइटोकॉन्ड्रियाच्या आतल्या भागावर उपस्थित प्रोटीन कम्प्लेक्सद्वारे इलेक्ट्रॉन्स वेगाने जागा बदलतात ज्यामुळे हाय एनेर्जी रासायनिक ऊर्जा एटीपी (एडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट) मध्ये रूपांतरीत होते..अनुवंशिकतेचा चयापचयवर कय परिणाम होतो?अनुवंशिकतेमुळे प्रत्येकाला ठराविक मेटाबॉलिक यंत्रणा जन्मतः मिळालेली असते. या चयापचय यंत्रणेचा शरीरातील ऊर्जा प्रक्रिया, एन्झाइम्स, हॉर्मोन्स, चरबीवृध्दी, भूक नियंत्रण या गोष्टींवर परिणाम होत असतो. उदा, काही लोकांना सहज जास्त चरबी साठत नाही, कारण त्यांच्या जीनमध्ये ऊर्जा जाळण्याची क्षमता (metabolic rate) थोडी जास्त असते. तर काहींच्या बाबतीत जीनमध्ये ऊर्जा जाळण्याची क्षमता कमी असल्याने चरबी मोठ्या प्रमाणावर साठवली जाऊ शकते. एकंदरच चरबी साठवण्याची प्रवृत्ती, हॉर्मोन नियंत्रण किंवा अन्न पचवण्याची पद्धत या गोष्टी जन्मत: अनुवंशीकतेमुळे प्राप्त होतात.भारतीय विज्ञान अकादमीने प्रकाशित केलेल्या संशोधनानुसार काही व्यक्तींमध्ये चरबी साठवणारे जीन अधिक सक्रिय असतात. ज्यामुळे भूक, पचन आणि ऊर्जा खर्च यात फरक जाणवतो. म्हणूनच एकाच घरात सारखं जेवण करणाऱ्या दोन मुलांमध्ये एक बारीक आणि दुसरा लठ्ठ असं असू शकतं.वजन, उंची, रक्तदाब, ताकद, दमणूक होण्याची गती, रोगप्रवणता (Disease susceptibility) या सर्व बाह्यरूपात दिसणाऱ्या गोष्टींना फिनोटाइप म्हणतात. हा फिनोटाइप मेटाबॉलिझमवर परिणाम करतो. National Institute of General Medical Sciences या अमेरिकन वैज्ञानिक संस्थेच्या मते फिनोटाइप हे मुख्यत: जीन आणि पर्यावरण या दोन गोष्टींवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. पर्यावरण, म्हणजे आहार, झोप, हालचाल, ताण, प्रदूषण, औषधे या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम. म्हणजेच तुमचे जीन कसे आहेत या बरोबर तुमची जीवनशैली कशी आहे हे सुध्दा महत्त्वाचे आहे. उदा. ज्या लोकांमध्ये लठ्ठपणाशी संबंधित जीन आढळतात ते नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि पुरेशी झोप पाळली तर निरोगी राहू शकतात. पण जर याच लोकांनी जास्त तेलकट, साखरयुक्त अन्न, झोपेतील अनियमितता या गोष्टींचा अंगिकार केला तर त्यांच्यात वजन वाढ, मधुमेह, थायरॉईड आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या आजारांची शक्यता खूप वाढते. म्हणजेच, शरीराचा पाया जीन ठरवतात, पण त्या पायावर आपण आरोग्याची किती मजबूत इमारत उभी करतो हे पूर्णपणे आपल्या हातात आहे..Premium| Love Chemical : प्रेमाचा केमिकल लोचा, ह्दय प्रेमात पडतं तेव्हा मेंदुमध्ये नेमकं काय काय होतं?.काही लोक खूप खावून सुध्दा बारीक असतात तर काही कमी खावून सुध्दा लठ्ठ, असं का?आपल्याभोवती असे लोक दिसतात जे दिवसभर सतत काही ना काही खात असतात, तरी सुध्दा त्यांच वजन वाढत नाही. दुसरीकडे असे काही लोक असतात ते खाण्याचे नियम पाळतात त्यांनी काही दिवस नियम पाळले नाही थोडंही जास्त खाल्लं तर त्यांचं वजन लगेच वाढल्यासारखं वाटतं. असं का होत? तर यामागे विज्ञान दडलेलं आहे? व्यक्तीच्या बॅसल मेटाबॉलिक रेट (BMR) वर या गोष्टी ठरतात. BMR म्हणजे शरीर काहीही काम न करतानाही शरीरीला गरजेची असणारी किंवा शरीराकडून जाळली जाणारी उर्जा.ज्यांचा BMR जास्त असतो त्या लोकांनी जास्त प्रमाणात खाल्लं तरी त्यांचं वजन वाढत नाही कारण त्यांच्या शरीराची जास्त कॅलरी जाळण्याची प्रवृत्ती असते. ज्यांचा BMR कमी असतो त्यांचं शरीर ऊर्जा साठवण्याची प्रवृत्ती जास्त दाखवतं आणि परिणामी त्यांचे वजन पटकन वाढते. शिवाय शरीराची रचना हेही समीकरणात महत्त्वाचं आहे. ज्या व्यक्तींच्या शरीरात स्नायू जास्त असतात त्यांचा BMR आणि ऊर्जा खर्चाचे प्रमाण जास्त असते, कारण स्नायू टिकवण्यासाठी शरीराला मोठी ऊर्जा लागत असते. म्हणून जिममध्ये नियमित व्यायाम करणारे लोक जास्त खाऊनही लठ्ठ दिसत नाहीत.NEAT (नॉन एक्सरसाइज ॲक्टिव्हिटी) हा सुध्दा वजन वाढी संदर्भात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. व्यायामाव्यतिरिक्त दिवसभर होणाऱ्या हलचाली चालणे, घरकाम, ऑफिसमध्ये उठबस, हात पाय सतत हलवत राहणे, जिने वापरणे. याशिवाय शरीरातील थायरॉईड, इन्सुलिन, लेप्टिन आणि कोर्टिसोल या गोष्टीं सुध्दा वजनावर प्रभाव टाकतात. कारण या गोष्टींवरच शरीराची भूक, ऊर्जा वितरण, चरबी साठवण व चरबी जाळण्याची प्रक्रिया अवलंबून असते. काही लोकांची हार्मोनल प्रणाली कॅलरी लवकर जाळते, तर काहींमध्ये ही हार्मोनल प्रणाली चरबी साठवण्यासाठी कारणीभूत ठरते.त्यातच मायक्रोबायोम गट हा सुध्दा महत्त्वाचा भाग आहे, म्हणजे पोटातील सूक्ष्मजंतू किती प्रमाणावर कॅलरी शोषतात हा सुध्दा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. काही लोकांच्या शरीरातील सूक्ष्मजंतू अन्नातून जास्त प्रमाणावर कॅलरी शोषतात तर काहीच्या शरीरात तेवढ्याच अन्नातून कमी प्रमाणत कॅलरी शोषल्या जातात. म्हणून समान जेवण खाल्लं तरी शरीरावरचा परिणाम वेगळा असू शकतो.जंक फूड, साखरयुक्त पदार्थ, तळलेले पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स हे कमी खाल्लं तरी वजन वाढवू शकतात, तर प्रथिने, फायबर, नैसर्गिक अन्न, पुरेशी झोप, कमी ताण आणि भरपूर हालचाली या गोष्टी वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकतात. कोणी बारीक किंवा जाड असणं हे कोणत्याही एका गोष्टीवर अवलंबून नाही. व्यक्तीच्या वजनावर व्यक्तीचा BMR, शरीररचना, हार्मोन्स, खाण्याचा प्रकार आणि जीवनशैली यांचा एकत्रित परिणाम असतो..Winter Health Care : हिवाळ्यात आरोग्य जपा! कोणते आजार वाढतात अन् त्यावर काय करावे? वाचा एका क्लिकवर.या चुका कधीच करू नकातुमच्या बऱ्याच सवयी तुम्हाला संकटात आणू शकतात. काही लोक वजन कमी करण्यासाठी खूप कमी खातात किंवा वारंवार जेवण टाळतात परंतू अशा गोष्टींमुळे शरीर उर्जा वाचवून वापरायला लागते त्यामुळे शरीराचं चयापचय म्हणजेच कॅलरी जाळण्याचा वेग कमी होतो. त्यामुळे दीर्घकाळात वजन कमी होण्याऐवजी परत वाढण्याची शक्यता जास्त वाढते. शिवाय अशा गोष्टींमुळे थकवा, हार्मोन्सची गडबड, केसगळती, स्नायू कमी होणे हे दुष्परिणाम दिसतात.दुसरी चूक म्हणजे प्रथिन कमी खाणे. प्रथिन हे सर्वाधिक थर्मिक पोषकघटक मानलं जातं. म्हणजे प्रथिनांचं पचन करण्यासाठी शरीराला जास्त ऊर्जा खर्च करावी लागते. म्हणजे जास्त प्रथिनं असलेला आहार चयापचय वाढवायला मदत करतो. त्यामुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखं वाटतं व पुढचं खाणं आपोआप कमी होतं. उलट, प्रथिन खूप कमी असेल तर स्नायू कमी होऊन बेसल मेटाबॉलिक रेट घटतो आणि वजन लवकर वाढू शकतं.तिसरी मोठी सवय म्हणजे दिवसभर बसून राहणे. कार्यालयीन काम, मोबाईल, टीव्ही यामुळे आपण तासन्तास खुर्चीत बसून असतो. व्यायामा बरोबरच दिवसभरातील साध्या हालचाली चालणे, उभं राहणं, घरकाम अशा नॉन एक्सरसाइज अॅक्टिव्हिटी थर्मोजेनेसिस महत्त्वाच्या ठरतात.सतत उशिरापर्यंत जागरण, कमी तासांची झोप किंवा तुटक झोप यामुळे घ्रेलिन आणि लेप्टिन हे भूक आणि तृप्ती नियंत्रित करणारे हार्मोन्स बिघडतात. त्यामुळे दिवसभर जास्त भूक, गोड आणि जंक खाण्याची इच्छा, आणि हळूहळू वजन वाढ असे परिणाम होतातपुरेसं पाणी न पिल्याने सुध्दा शरीरातील कॅलरी शोषन कमी होते. हलक्याशा डिहायड्रेशनमुळेही शरीराची कार्यक्षमता, व्यायाम करताना ऊर्जा जाळण्याची क्षमता कमी होते. साखरयुक्त चहा–कॉफी, कोल्ड्रिंक यामुळे शरीरात अतिरीक्त कॅलरी वाढतात.सततचा ताण, ओव्हरथिंकिंग, वर्क लाईफ बॅलन्स या गोष्टींचा वजनावर मोठा परिणाम होत असतो. दीर्घ काळ उच्च ताण असताना शरीरात कोर्टिसोल नावाचा हॉर्मोन जास्त प्रमाणात तयार होतो. हा हॉर्मोन जंक फूड किंवा साखर आणि तेलकट पदार्थ खाण्याची भूक वाढवतो. त्याच बरोबर दीर्घकालीन उच्च कोर्टिसोल मुळे ऊर्जा जाळण्याचा वेग कमी होऊ शकतो. पोटाभोवती चरबी साठते आणि रक्तातील साखर वाढण्याचा धोका वाढतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.