Premium| Micro Retirement: नव्या पिढीला भूरळ घालणारी ‘मायक्रो रिटायरमेंट’ ही संकल्पना काय आहे?

प्रियदर्शिनी मुळ्येpriya@arthafinplan.com'विभव' (नाव बदलेले आहे), एक पंचविशीतला म्हणजेच 'जेन झी'मधील उच्चशिक्षित तरुण! नामांकित मल्टिनॅशनल कंपनीमध्ये नोकरी, सहा आकडी पगार! कोणालाही हेवा वाटेल असे आयुष्य! आर्थिक नियोजनाबाबत मार्गदर्शन घेण्यासाठी तो माझ्याकडे आला, तेव्हा त्याच्या उद्दिष्टांमध्ये एक सर्वांत महत्त्वाचे उद्दिष्ट होतं, ते म्हणजे या नोकरीतून 'मायक्रो रिटायरमेंट' घेण्याचं! ते ऐकून मला जरा नवलच वाटलं, करिअरची अशी चांगली सुरुवात असताना; निवृत्तीची भाषा, भले ती तात्पुरती आणि अगदी अल्पकाळासाठी का असेना, पण असा विचार ही पिढी कसा करू शकते, याबद्दल मलाच खूप कुतूहल निर्माण झालं. ही 'जेन झी' दीर्घकाळ नोकरी आणि मग साठाव्या वर्षी निवृत्ती, या पारंपरिक चौकटीबाहेरचा ते विचार करतात. त्यांचा आयुष्याकडे आणि करिअरकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अधिक लवचिक, धाडसी आणि अनुभवांना जास्त प्राधान्य देणारा झाला आहे.'मायक्रो रिटायरमेंट'चा उद्देशबहुतेक वेळा अनेक तरुणांना 'मायक्रो रिटायरमेंट' घेऊन एक ते दोन वर्षांच्या काळात नवं काहीतरी शिकायचं असतं, प्रवास करायचा असतो, एखादी बिझनेस आयडिया पडताळून बघायची असते, कुठेतरी समाजोपयोगी काम करायचं असतं. मात्र, या काळात त्यांचे नियमित उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बिघडतो, त्यात काही काळासाठी व्यत्यय येतो; त्यातही कर्ज, किंवा अन्य आर्थिक जबाबदाऱ्या असतील तर त्याचाही विचार करावा लागतो. परंतु, योग्य आर्थिक नियोजनाद्वारे हे शक्य आहे..आर्थिक नियोजन महत्त्वपूर्ण'मायक्रो रिटायरमेंट'साठी आर्थिक नियोजन करताना काही आवश्यक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.१. उद्दिष्टनिश्चिती ः सर्वांत आधी तुमची उद्दिष्टनिश्चिती महत्त्वाची आहे. किती काळानंतर आणि किती काळासाठी तुम्हाला करिअरमधून ब्रेक घ्यायचा आहे, ते आधी पक्के ठरवले पाहिजे. हे निश्चित झाले, की त्यानुसार मग नियोजन करणे सोपे जाते.२. आवश्यक निधी ठरविणे ः या ब्रेकमध्ये किती रकमेचा निधी आवश्यक आहे, हे ठरवणे महत्त्वाचे ठरते, जेणेकरून महत्त्वाचे खर्च नियमितपणे तुम्ही करू शकाल. यात कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा ही विचार करायला हवा.उदा. किराणा, विजेची, इंटरनेटची बिले, घराचे भाडे, कर्जाचे हप्ते, विमा पॉलिसीचा प्रीमियम आदी खर्चांची रक्कम दरमहा ५० हजार रुपये इतकी येत असेल आणि तुमचा मायक्रो रिटायरमेंट कालावधी हा दोन वर्षांचा असेल, तर तुम्हाला किमान १२ लाख रुपयांचा निधी तयार केला पाहिजे.३. निधी तयार कसा करायचा? ः तुम्ही करिअर ब्रेकचा विचार करताना, तुमच्या हातात जो वेळ आहे त्यात तुम्ही शिस्तबद्ध पद्धतीने, योग्य गुंतवणूक करून हा निधी तयार करू शकता. त्या काळानुसार तुम्ही दरमहा ती रक्कम गुंतवली, तर सहजपणे ते साध्य होऊ शकते.उदा. वरील उदाहरणात ६.५० टक्के परतावा गृहीत धरला आणि गुंतवणूक कालावधी चार वर्षांचा असेल, तर तुम्हाला दरमहा २२ हजार रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल.ही गुंतवणूक तुम्ही बँक किंवा पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉझिट, अथवा एका डेट लिक्विड फंडामध्ये 'एसआयपी'द्वारेही करू शकता..या बाबी लक्षात ठेवा...१. हा निधी किंवा ही गुंतवणूक ही निव्वळ याच उद्दिष्टासाठी करण्यात यावी.२. यातून खूप जास्त परताव्याची अपेक्षा ठेवू नये.३. यासाठी लागणारी गुंतवणूक ही तुम्ही लिक्विड प्रकारातील गुंतवणुकीद्वारे केली पाहिजे, जेणेकरून तुम्हाला तुमचे पैसे सहजपणे काढून घेता येतील आणि तुमच्या बँक खात्यात ते जमा होतील..Premium|Retirement planning :निवृत्तीचे अर्थपूर्ण नियोजन.'मायक्रो रिटायरमेंट' : महत्त्वाची पंचसूत्री१. तुम्ही 'मायक्रो रिटायरमेंट'चा विचार करत असाल, तर तुमची बचत करण्याची क्षमता खूप जास्त हवी. तुमच्या मासिक उत्पन्नाच्या किमान ४० टक्के रक्कम तुम्ही बचत केली पाहिजे. ही बचत तुम्हाला गुंतवणूक करण्यासाठी उपयोगी पडते.२. गुंतवणुकीची सुरुवात लवकर करा. करिअरच्या सुरुवातीपासूनच तुम्ही तुमच्या उद्दिष्टांसाठी गुंतवणूक करणे चांगले. जोपर्यंत तुमचे उत्पन्न नियमित सुरू आहे, तोपर्यंत तुम्ही ही गुंतवणूक सुरू ठेवू शकता.३. कर्जे, क्रेडिट कार्डे कमी ठेवा. कोणत्याही प्रकारचे वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड खर्च आदी कमी ठेवा, जेणेकरून तुमचे पैसे योग्य प्रकारे गुंतवू शकाल आणि त्याचा विनियोग चांगला होईल. शैक्षणिक कर्ज असेल, तर ते मात्र या काळात लवकरात लवकर फेडणे चांगले..४. दीर्घावधीसाठी गुंतवणूक करा. 'मायक्रो रिटायरमेंट'चा विचार करत असाल, तरी तुमची दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करून त्यासाठी गुंतवणूक सुरू करा. ही गुंतवणूक तुमच्या 'मायक्रो रिटायरमेंट'च्या काळात मार्केट लिंक्ड परतावा देत राहील.५. योग्य तो विमा घ्या. तुमच्यासाठी वैयक्तिक आरोग्य विमा आणि आयुर्विमा पॉलिसी असणे आवश्यक आहे. तुमचे उत्पन्न जेव्हा नियमित नसेल, तेव्हा तुम्हाला आरोग्य विम्यामुळे आरोग्यविषयक खर्चाचा अतिरिक्त भार पडणार नाही. आयुर्विमा पॉलिसीमुळे, तुमच्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असणारे तुमचे कुटुंबीय आर्थिकदृष्टीने स्वावलंबी राहतील.'मायक्रो रिटायरमेंट'चा विचार करण्यास हरकत नाही; पण त्याआधी आर्थिक बाबी सक्षम करणे अत्यावश्यक आहे, हे नक्की लक्षात ठेवा!(लेखिका सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर आणि 'सेबी' नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९७६९९३५०११).