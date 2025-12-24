Premium|Business Ethics and Values : संकटांचा फायदा घेण्याला व्यवसाय म्हणायचं का...?

विठ्ठल काळे- mailvitthalkale@gmail.comव्यवसाय आहे म्हटल्यावर नफा कमावलाच पाहिजे. घर जाळून कोणी कोळशाचा व्यवसाय करत नाही; परंतु निव्वळ नफ्यासाठीच व्यवसाय करणं, त्यासाठी व्यावसायिक नीतिमत्ता बाजूला ठेवून ग्राहकांना कात्रीत पकडणं याला व्यवसाय म्हणता येईल का? ही ग्राहकांची फसवणूक नाही का?मोरच्याला कचाट्यात पकडणं आणि त्याच्या हतबलतेचा फायदा करून घेणं ही यशस्वी व्यवसायाची व्याख्या बनत चालली आहे का?माणूस प्रगत होऊ लागला तसं त्याला व्यवसायासाठी वेगवेगळी क्षेत्रं खुली होऊ लागली. मानवाची प्रगती होऊ लागली तशी त्याला वेळेची कमतरता भासू लागली. त्याचा वेळ वाचावा म्हणून सेवा पुरवणारे अनेक व्यवसाय सुरू झाले. तुमच्या वतीने आम्ही तुमचं काम करू किंवा आम्ही सेवा देऊन तुमचा वेळ वाचवू, अशा स्वरूपाचे व्यवसाय... एका व्यवसायाची कमतरता भरून काढण्यासाठी दुसरा व्यवसाय निर्माण झाला. सेवा पुरवणाऱ्या व्यवसायाला, सेवा पुरवणारा नवीन व्यवसाय निर्माण झाला. ही साखळी वाढतच गेली आणि आपल्या आजूबाजूला व्यवसायांचं एक जाळं निर्माण झालं..Premium| Generative AI in daily life: म्हणून इथून पुढे एआय तुमचा मित्र, सहकारी आणि मार्गदर्शक असेल.मानवाचा सर्वात पहिला व्यवसाय कोणता? तो कोणी केला? कधी केला? त्याचं स्वरूप काय असावं? याच्या नेमक्या नोंदी सापडणं जवळजवळ अशक्य आहे; परंतु एखादी सेवा पुरवणं आणि त्या बदल्यात धन मिळवणं किंवा कमावणं हे त्या काळी व्यवसायाचं सर्वसाधारण स्वरूप असावं. काळ बदलला तसं व्यवसायाचं स्वरूप बदलत गेलं. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, प्रादेशिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादी गोष्टींचा व्यवसायाच्या जडणघडणीवर परिणाम झाला. या सर्व गोष्टींमधून व्यवसाय प्रगत झाला, परिपक्व झाला आणि व्यवसायामध्ये स्पर्धा वाढली. कालांतराने ही स्पर्धा जीवघेणी झाली. व्यवसायाच्या या स्पर्धेमध्ये यश मिळवणं आणि टिकून राहणं अत्यंत गरजेचं झालं आणि इथेच चालू झाला, ग्राहकांना हतबल करून सेवा किंवा वस्तू विकत घ्यायला भाग पाडण्याचा खेळ. या जीवघेण्या स्पर्धेत ग्राहकांना ओढलं गेलं. ज्यांना सेवा पुरवायची आहे त्यांनाच वेठीस धरलं गेलं. त्याचबरोबर व्यवसायाच्या यशाच्या व्याख्या बदलल्या. उत्तम सेवा पुरवून ग्राहकांचा विश्वास कमावणं आणि सोबतच नफा कमावणं ही यशस्वी व्यवसायाची व्याख्या कालबाह्य होऊ लागली, तर कमी भांडवलात जास्त नफा कमावणं ही यशस्वी व्यवसायाची व्याख्या रूढ होऊ लागली. यात ग्राहकांच्या विश्वासाला महत्त्व कमी दिलं गेलं. आपल्याबरोबरच ग्राहकांचादेखील फायदा झाला पाहिजे, ही संकल्पना मागे पडली. आधी आपला फायदा करून घ्या, ग्राहकांचा फायदा रामभरोसे! हे मान्य आहे, की व्यवसाय आहे म्हटल्यावर नफा कमावलाच पाहिजे. घर जाळून कोणी कोळशाचा व्यवसाय करत नाही; परंतु निव्वळ नफ्यासाठीच व्यवसाय करणं, त्यासाठी व्यावसायिक नीतिमत्ता बाजूला ठेवून ग्राहकांना कात्रीत पकडणं याला व्यवसाय म्हणता येईल का? ही ग्राहकांची फसवणूक नाही का? व्यवसाय करणं म्हणजे एक प्रकारचा खेळ झाला आहे का? सुरुवातीला ग्राहकांना आमिष दाखवायचं, सवय लावायची आणि नंतर त्यांच्याकडून मनमानी किंमत वसूल करायची! किंवा एखादी सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक बंद करायची त्यामुळे ग्राहकांची गैरसोय होणार आणि जर त्यांना सोय पाहिजे असेल किंवा त्यातून सुटका करून घ्यायची असेल तर अव्वाच्या सव्वा रक्कम आकारायची. हा व्यवसाय आहे का? याला का आपण लूट म्हणू नये? मग अशा व्यावसायिकांपेक्षा कोपऱ्यावरचा किराणा दुकानदार हा सामाजिकदृष्ट्या जास्त यशस्वी व्यावसायिक म्हणता येईल. कारण तो त्याच्या नफ्याची काळजी करतोच, त्याचबरोबर तो ग्राहकांना उत्तम सेवा पुरवण्याची काळजीसुद्धा घेतो..याचा अर्थ असा होत नाही, की सर्वच व्यावसायिक निव्वळ नफ्याच्या मागे लागलेले आहेत; परंतु बहुतांश व्यवसायाचं स्वरूप हे जास्तीत जास्त नफा कमावणं असं झालेलं आहे, हे आपल्याला मान्य करावं लागेल. आम्ही दिलेल्या वेळेत आणि ठरलेल्या कालावधीत तुम्हाला सेवा पुरवतो आहोत ना? झालं तर मग. ती कशी पुरवतो आहोत? त्याचा दर्जा काय आहे? किंवा ती सेवा बहुतांश वेळा ग्राहकांसाठी डोकेदुखी ठरते आहे का, हे बघणं आमचं काम नाही आणि असेल आमचं काम तर ते आम्ही फक्त काम म्हणूनच बघू, अशी धारणा होत चाललेली आहे व्यवसायांची.या डिजिटल युगात जगातील कोट्यवधी लोक आपल्या वेळेच्या नियोजनाला महत्त्व देतात, अशा वेळी जेव्हा त्यांनी घेतलेली एखादी सेवा विस्कळित होते तेव्हा त्यांचं निव्वळ पैशांचं नुकसान होत नाही तर वेळेचं, कष्टांचं, नियोजनाचं नुकसान होतं आणि या सर्वांचा परिणाम त्याच्या आयुष्यावर, त्याच्या प्रगतीवर होतो. अचानक विस्कळित झालेल्या सेवेमुळे त्यांच्यावर जे संकट येतं त्यातून त्यांना बाहेर काढण्यापेक्षा त्यांच्यावर आलेल्या संकटामुळे आपल्या व्यवसायाला जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल, याचा प्रयत्न केला जातो आणि दुःखद गोष्ट ही आहे, की असं एखाद्याच्या हतबलतेचा फायदा घेणं सामान्य झालेलं आहे. ग्राहकही गुमान मागतील तेवढे पैसे मोजतात आणि चला सुटलो बाबा एकदाचा! हुश्श... असं म्हणत समाधान मानतात; परंतु एका दृश्य किंवा जाणवणाऱ्या संकटातून आपण एका अदृश्य किंवा न जाणवणाऱ्या संकटात अडकलो आहोत, हे त्यांच्या ध्यानात येत नाही आणि मग अशी वाटमारी प्रवृत्ती वाढीस लागते. बऱ्याचदा आपल्या लक्षात येतं, की हा व्यावसायिक आपली लूट करतो आहे. आपल्या हतबलतेचा फायदा घेतो आहे; परंतु ‘गरजवंताला अक्कल नसते’ या म्हणीप्रमाणे आपण गप्प बसतो. ‘अडला हरी गाढवाचे पाय धरी’ असं म्हणत आपण गप्प बसतो. परिस्थिती अशा बिकट वळणावर आहे, की आपल्याला हतबल करून एखादी सेवा घ्यायला लावली जात आहे, हे लक्षात येऊनही आपण काही करू शकत नाही. कारण दुसरा पर्यायच ठेवलेला नसतो आणि जे असतात ते खर्चिक असतात. आगीतून फुफाट्यात एवढीच काय ती अवस्था होते ग्राहकाची. नाइलाजाने आपल्याला ‘हो’ला ‘हो’ करावं लागतं. प्रवाहात ओढले जाऊन वाहत जावं लागतं..अपेक्षा हीच आहे, की ‘ग्राहक हा राजा आहे’ हे केवळ भिंतीवर चिकटवण्याचं वाक्य म्हणून उरू नये. राजा नको; परंतु ग्राहक हा आपल्यासारखाच माणूस आहे. त्यालाही भावभावना आहेत. त्याच्याही वेळेला, पैशाला किंमत आहे. त्याचा वेळ, कष्ट वाचवण्याचं काम आपलं आहे आणि त्यासाठी तो योग्य ते पैसे मोजतो आहे, एवढंही व्यावसायिकांनी लक्षात ठेवलं तरी हेही नसे थोडके....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.