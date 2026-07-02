Premium| Monsoon Health Tips for Kids: पावसाळ्यात मुलांची काळजी कशी घ्याल? जाणून घ्या बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला

पावसाळा सुरू झाला आहे. पाऊस सुरू झाला की दरवर्षी वातावरणात बदल होताच अनेक आजार डोकं वर काढतात. डेंग्यू, मलेरिया, कॉलरा, डायरिया, टायफॉइड हे सगळे शब्द तर पावसाळ्यात सतत कानावर पडतात. या काळात प्रौढ आणि तरुण आजारी पडतातच पण याचा सर्वाधिक परिणाम होतो लहान मुलांच्या आरोग्यावर. ICMR चा अहवाल सांगतो की या काळात १० वर्षांखालील मुले आजारी पडण्याचे प्रमाण २०-३० टक्क्यांनी वाढते.या काळात पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याची समस्या निर्माण होते. अस्वच्छ पाणी या आजारांसाठी कारणीभूत ठरणारा सर्वात मोठा घटक आहे. युनिसेफची आकडेवारी सांगते की अस्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतेचा अभाव यांमुळे जगभरात दररोज ५ वर्षांखालील १ हजार मुलांचा मृत्यू होतो. म्हणूनच पावसाळ्याच्या काळात लहान मुलांची विशेष काळजी घ्यायला हवी. पावसाळ्यात लहान मुलांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यायची याची सविस्तर माहिती आपण सकाळ+च्या या लेखातून जाणून घेणार आहोत. .मुलांच्या श्वसनसंस्थेला बसणारा पावसाळ्याचा फटकारोगप्रतिकारक शक्ती कमी असल्याने पावसाळ्यात मुलांना विविध प्रकारचे आजार होतात. नाक गळणे, घसा खवखवणे, शिंका येणे आणि हलका ताप येणे ही लक्षणे या काळात अनेक मुलांमध्ये दिसतात. बहुतेक वेळा ही सामान्य सर्दी असते, ज्याला वैद्यकीय भाषेत एक्युट रायनोफॅरिंजायटीस असे म्हणतात. मात्र काही मुलांमध्ये विषाणू किंवा जीवाणूंचा संसर्ग फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचल्यास न्यूमोनिया होऊ शकतो. पावसाळ्यात वातावरणात बुरशी, परागकण आणि धुळीचे कण वाढल्याने दम्याची समस्या सुद्धा निर्माण होऊ शकते. तर श्वासनलिकांना सूज येऊन ब्रॉन्कायटिस होऊ शकतो. .दूषित पाण्यामुळे वाढणारे पोटाचे विकारपावसाळ्यात पिण्याचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर दूषित होते. यामुळे कमकुवत पचनसंस्था असलेल्या लहान मुलांमध्ये टायफॉइड, कॉलरा आणि अतिसार म्हणजे Diarrhea यांसारखे पोटाचे आजार वेगाने पसरतात. वातावरणातील सततच्या ओलाव्यामुळे मुलांच्या त्वचेवर पुरळ येणे, फंगल इन्फेक्शन होणे या समस्या वाढतात. पावसाळ्यात ठिकठिकाणी साचलेल्या पाण्यामुळे डासांची पैदास वाढते. डेंग्यू आणि मलेरिया यांसारखे आजार याच काळात डोकं वर काढतात. अनेकांना साधा ताप आणि डेंग्यू-मलेरिया यातला फरक कळत नाही, मग तो कसा ओळखायचा याबद्दल आम्ही बालरोगतज्ज्ञ डॉ. सौरभ मांगडे यांच्याशी बोललो. ते म्हणाले की, डेंग्यूमध्ये अचानक खूप जास्त ताप येतो, अंगदुखी, डोकेदुखी, मळमळ किंवा उलट्या होऊ शकतात. मलेरियामध्ये तापासोबत थंडी वाजणे आणि नंतर घाम येणे हे अनेकदा दिसून येते. सामान्य व्हायरल तापात सर्दी, खोकला, घसा दुखणे अशी लक्षणे असतात. पण लक्षात ठेवा की केवळ लक्षणांवरून निदान करणे नेहमीच शक्य नसते. त्यामुळे ताप २-३ दिवसांपेक्षा जास्त राहिला तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. .मुलांचा आहार कसा असावा?आपल्या मुलांना पावसाळ्यातील आजारांपासून वाचवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करणे. यासाठी पालकांनी मुलांच्या आहाराकडे लक्ष द्यायला हवे. मुलांची प्रतिकारशक्ती बळकट ठेवण्यासाठी संत्री, पेरू, आवळा यांसारख्या Vitamin C युक्त फळांचा मुलांच्या आहारात समावेश करावा. मूल एक वर्षापेक्षा मोठे असल्यास त्याच्या आहारात हळद, आले आणि मध यांचा वापर करावा, ज्यामुळे नैसर्गिकरीत्या रोगप्रतिकारक शक्ती वाढायला मदत होते. आहारामध्ये फळे, हिरव्या भाज्या आणि कडधान्यांचा समतोल असावा. आहारासंबंधी डॉ. सौरभ मांगडे म्हणतात की, पावसाळ्यात रस्त्यावरचे उघडे खाद्यपदार्थ, कापून ठेवलेली फळे, बराच वेळ बाहेर ठेवलेले अन्न टाळावे. तसेच लहान बाळे आणि कमी प्रतिकारशक्ती असलेल्या मुलांना पिण्याचे पाणी उकळून थंड करूनच द्यावे. .छोट्या सवयी, मोठे संरक्षणमुलांना जेवण्यापूर्वी आणि बाहेरून खेळून आल्यावर किंवा शिंकल्यानंतर हात साबणाने स्वच्छ धुण्याची सवय लावा. फंगल इन्फेक्शन टाळण्यासाठी मुलांच्या अंगावर ओले कपडे जास्त वेळ ठेवू नयेत. रोगप्रतिकारक शक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी आणि आजारातून बरे होण्यासाठी वयानुसार मुलांना ९ ते १२ तासांच्या झोपेची आवश्यकता असते. त्यामुळे मुले योग्य प्रमाणात झोप घेत आहेत ना, याची काळजी घ्यावी. मुलांना त्यांचे हात-पाय पूर्ण झाकले जातील असे कपडे घाला, जेणेकरून डास चावणार नाहीत. घराच्या आसपास कुठेही पाणी साचू देऊ नका. विशेषतः कुंड्या, छत, टायर, रिकामे डबे, बादल्या, पाण्याच्या टाक्या यांची नियमित तपासणी करा. .Premium|Vitamin B12 and D3 deficiency : सतत थकवा जाणवतोय? व्हिटॅमिन बी-१२ आणि डी-३ची कमतरता असू शकते.अँटीबायोटिक्सचा अतिरेक का टाळावा?औषधोपचारासंबंधी डॉ. मांगडे म्हणाले की, लहान मुलांना पावसाळ्यापूर्वी फ्ल्यूची लस देणे गरजेचे आहे. फ्ल्यूची लस सहा महिन्यांवरील सर्व मुलांना देता येते आणि ती दरवर्षी घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे टायफॉइडची आधुनिक कॉन्जुगेट लस साधारणतः ६ ते ९ महिन्यांनंतर देता येते. ती सुद्धा घ्यायला हवी. ते पुढे असेही म्हणाले की, आजकाल ताप आला की अनेकदा स्वतःहून अँटीबायोटिक्स सुरू केल्या जातात. पण प्रत्यक्षात बहुतेक ताप हे व्हायरल असतात आणि त्यात अँटीबायोटिक्सचा काहीही फायदा होत नाही. उलट जुलाब, उलट्या, अॅलर्जी यांसारखे दुष्परिणाम होऊ शकतात. यासंबंधीचा मोठा धोका म्हणजे गरज नसताना अँटीबायोटिक्स घेतल्याने जंतूंमध्ये औषधांविरोधात प्रतिकारशक्ती निर्माण होते. त्यामुळे भविष्यात खरोखर गरज पडल्यावर तीच औषधे या जंतूंविरोधात परिणामकारक ठरत नाहीत. म्हणून कोणतेही अँटीबायोटिक सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. .Premium|Gen Z sleep crisis : जेन-झी आणि झोप....डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?जर मुलाला ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ तीव्र ताप असेल, मूल अन्न किंवा पाणी घेत नसेल, त्याला सतत उलट्या किंवा जुलाब होत असतील, श्वास घेण्यास त्रास होत असेल, तर अजिबात वेळ न घालवता तातडीने बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. जर मुलाला दम्याचा (Asthma) त्रास असेल, तर पावसाळ्यासाठी आधीच डॉक्टरांकडून योग्य मार्गदर्शन आणि management plan तयार करून ठेवावा.पावसाळा हा लहान मुलांसाठी मैदानावर मनसोक्त खेळण्याचा, पावसात भिजण्याचा आणि आयुष्यभरासाठी सुंदर आठवणी निर्माण करण्याचा काळ असतो. या काळात मुलांना घरात डांबून ठेवणे योग्य नाही. म्हणून आम्ही सांगितलेल्या गोष्टींची काळजी घ्या. त्यामुळे मुलं त्यांचे बालपण सुद्धा जगतील आणि आजारांपासून सुद्धा लांब राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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