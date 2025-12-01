Premium|Montaigne Self-Reflection Philosophy : अरुंद ज्ञानाचा मानसिक पिंजरा

आत्मपरीक्षण ही माणसाची खरी ओळख आहे. त्यामुळेच मिशेल दे मॉन्टेग्ने यांनी आपल्या सर्व निबंधांमध्ये स्वतःलाच केंद्रबिंदू ठेवले आहे. ते म्हणतात, माणसाने जग समजण्यापूर्वी स्वतःला समजावून घेणे जास्त गरजेचे आहे. आपण जसे वागतो, जो विचार करतो, जे अनुभवतो त्याची प्रामाणिकपणे समीक्षा करणे म्हणजेच खरी विद्या. जग बदलण्यापेक्षा स्वतःला समजून घेणे हा मानवाचा पहिला प्रवास असायला हवा. माणसाच्या प्रगतीचा आलेख आणि उत्क्रांतीविषयी जाणून घ्यायचे असेल तर त्याची सुरुवात नुसती मनुष्यप्राण्याचा अभ्यास करून होत नाही; खरेतर ती स्वतःपासून करावी लागते. जर तुम्हाला तुमच्याच जगण्याचा उलगडा होत नसेल, आपल्याच स्वत्वाचा पत्ता लागत नसेल तर अत्यंत अनाकलनीय, गूढ अशा उत्क्रांतीचा मागोवा घेऊनदेखील तुमच्या हाती काहीच लागणार नाही. आज आपल्या जगण्याच्या पद्धतीने आयुष्यात आरामदायीपणा आलाय खरा; पण त्यातून आपल्या अंगावरची चरबीदेखील अंमळ वाढलीच आहे. त्याबरोबरीनेच आपल्यात मोठ्या प्रमाणात अहंमन्यत्व विकसित झाले आहे. या अहंकारी बाण्यातून जेव्हा आपण विश्वाच्या आकाराचे माप काढायला जातो, तेव्हा आपल्या मूठभर चरबीपुढे अवघे विश्वदेखील छोटे वाटायला लागते. या अहंकारामुळे आपल्याला जगाचे वास्तव समोर असूनही वळत नाही. अहंकाराने जगाकडे पाहणारी माणसे त्यामुळेच कायम स्वत्वाच्या शोधात दिसतात. कारण आतून ती भित्री आणि असहाय्य असतात. बुद्धी कायम त्यांच्याभोवती एक प्रकारचा भ्रम निर्माण करीत असते. त्या भ्रमात जगणारी माणसे मानवी जाणिवेच्या प्रेममय लाटांचा अनुभव कधीच घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळेच उत्क्रांतीच्या प्रवासाला निघणे म्हणजे स्वतःच्या शोधात निघण्यासारखे आहे. या प्रवासात जसे स्वतःविषयीच्या शंकांचे निरसन होईल तसाच उत्क्रांतीचा प्रवास उलगडायला सोपा वाटेल. जेवढ्या स्वतःविषयीच्या शंका दुणावतील तेवढीच प्रवासातील क्लिष्टता वाढू शकते. तसे पाहिले तर डार्विनने आपल्यात उत्क्रांतीची बीजे रोवायचा प्रयत्न केला होता, असे मानले जाते; मात्र त्यापूर्वीदेखील अनेक विद्वानांनी माणूसपण उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न केला. तो प्रत्येक प्रयत्न उत्क्रांतीच्या दिशेने जाणारे एक महत्त्वाचे पाऊल मानायला हवा..Premium|AI Detective : तुम्हीही आहात का, एआय डिटेक्टिव्ह ?.मिशेल दे मॉन्टेग्ने हे सोळाव्या शतकातील फ्रेंच निबंधकार. आधुनिक सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्केप्टीसिझम, ह्युमनिझम याविषयीचे ते महान प्रवर्तक. त्यांनी उत्क्रांती हा शब्द कधी वापरला नाही. कारण डार्विनच्या उत्क्रांती सिद्धांताच्या तीन शतके आधी ते जगले; पण तरीसुद्धा त्यांच्या निबंधांमध्ये उत्क्रांती-मनशास्त्र, मानवस्वभावाचा विकास, प्राणीसृष्टीशी मानवी नाते, नैसर्गिक निवडीची झलक अशा अनेक संकल्पना बीजरूपात आढळतात. म्हणजे त्यांना थेट उत्क्रांती तत्त्वज्ञ म्हणता येत नाही; पण उत्क्रांतीच्या विचारसरणीचे ते पूर्वगामी आहेत, असे आपण म्हणू शकतो. मॉन्टेग्ने म्हणतात, की मानव आणि प्राणी यात केवळ सातत्याचा अन् नैसर्गिक फरक नाही; तर निव्वळ प्रमाणाचा फरक आहे. त्यांनी जे निरीक्षण नोंदविले त्याप्रमाणे प्राणीही विचार करतात. त्यांना भावभावना आहेत. ते साधने वापरू शकतात. शिवाय ते स्मरणशक्ती, काळजी, नाती, समाज-नीती जिवंत ठेवत असल्याचेदेखील आपल्याला दिसते. मॉन्टेग्ने यांनी मांडलेला हा विचार डार्विनच्या उत्क्रांतीतील मूलभूत तत्त्वाशी जुळणारा आहे. .म्हणजेच काय, तर मनुष्य हा इतर प्राण्यांपासून वेगळा निर्माण झालेला नाही; तर त्याच परंपरेचा विस्तार आहे, हे त्यांनी केव्हाच सांगून ठेवले होते. ते म्हणतात, की माणूस हा सतत बदलणारा प्रवाह आहे. तो स्थिर मुळीच नाही. माणसाचे विचार, भीती, इच्छा-आकांक्षा, धारणा सतत बदलत असतात. म्हणूनच स्वतःला किंवा इतर कुणालाही एका विशिष्ट चौकटीत बंद करून समजण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे ठरते. मानवाला समजण्यासाठी जास्तीत जास्त निरीक्षणाची, आत्मपरीक्षणाची गरज आहे; त्याला कोणत्याही एका सूत्रात बांधता येत नाही. त्यांच्या मते, तुम्हाला स्वतःला ओळखायचे असेल, जाणून घ्यायचे असेल तर आत्मपरीक्षण गरजेचे आहे. आत्मपरीक्षण ही माणसाची खरी ओळख आहे. त्यामुळेच मॉन्टेग्ने यांनी आपल्या सर्व निबंधांमध्ये स्वतःलाच केंद्रबिंदू ठेवले आहे. ते म्हणतात, माणसाला जग समजण्यापूर्वी स्वतःला समजावून घेणे जास्त गरजेचे आहे. आपण जसे वागतो, जो विचार करतो, जे अनुभवतो त्याची प्रामाणिकपणे समीक्षा करणे म्हणजेच खरी विद्या. जग बदलण्यापेक्षा स्वतःला समजून घेणे हा मानवाचा पहिला प्रवास असायला हवा. मनुष्य स्वतःला श्रेष्ठ मानतो; पण त्याला स्वतःच्याच मर्यादा माहीत नाहीत. खरेतर प्राण्यांतील कौशल्ये अनेकदा मानवापेक्षा जास्त आहेत, असेदेखील त्यांचे मत होते. ते तंतोतंत ‘डार्विन्स डिसेंट ऑफ मॅन’मधील तत्त्वाशी जुळते..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.मॉन्टेग्ने यांच्या निबंधांमध्ये एका ग्रामीण कथेचा उल्लेख आढळतो. एका शेतकऱ्याच्या कोंबड्यांच्या खुराड्यात एक चतुर कोल्हा वारंवार घुसखोरी करीत असतो. शेतकऱ्याच्या कोंबड्या तो पळवून फस्त करीत असतो. तेव्हा शेतकरी त्याला पकडण्यासाठी सापळा लावण्याचा निर्णय घेता. तो अनेक सापळे लावतो; पण कोल्हा काही त्यात अडकत नाही. प्रत्येक वेळी तो सुटून जातो. शेवटी शेतकरी इतकी काळजी घेतो, की कोल्ह्याला त्याच्या सापळ्याबद्दल काहीच कळू नये. अखेर तो त्याला मोकळीक देतो. काही दिवस त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो. तेव्हा कोल्ह्याला वाटते, की शेतकरी आता मंदावला आहे. त्याचे धर्य वाढते आणि तो सराईतपणे शेतकऱ्याच्या कोंबड्यांच्या खुराड्यात शिरायचा पुन्हा प्रयत्न करतो आणि फसतो. अखेर अतिधैर्यामुळे कोल्हा त्या सापळ्यात अडकतो. मॉन्टेग्ने या कथेमधून सांगतात, की सर्वात चतुर माणूसदेखील एकाच युक्तीवर अवलंबून राहिला तर निसर्ग त्याला दंड देतो. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे हेच सर्वोत्तम असते. कोल्हा आणि शेतकऱ्याच्या या चातुर्याचे मनोविश्लेषण केल्यास आपल्या लक्षात येईल, की कोल्हा सतत युक्ती बदलत होता; शेतकरी सापळे बदलत होता. अखेरीस कोल्हा अतिआत्मविश्वासामुळे पकडला गेला. अतिआत्मविश्वास बुद्धीला आंधळे करतो; म्हणजेच ओव्हरकॉन्फिडन्स बायस. सतत बदलणाऱ्या परिस्थितीत मन शांत राहण्याचा प्रयत्न करते; पण इथेच नेमका घोळ होतो. म्हणजे कॉग्निटिव्ह लेझीनेसचा आपल्याला फटका बसू शकतो. एक युक्ती यशस्वी झाली की मेंदू तिला सुरक्षित पद्धत म्हणून जतन करतो; पण निसर्ग मात्र सातत्याने बदलत जात असतो. हे एक उत्क्रांतीचे जाळे म्हणजेच इव्होल्युशनरी ट्रॅप असतो. बुद्धिमत्तेत टिकण्यासाठी चातुर्य महत्त्वाचे; पण चातुर्याला नम्रता जोडली नाही तर ते स्वतःलाच नष्ट करू शकते..असे म्हणतात, की माणूस हा दुर्गुणांचा पुतळा आहे. त्यात बरे आणि वाईट दोन्ही गुण असतात. त्यामुळे तो कायम अपूर्ण असतो; पण त्याच्यात एक वैशिष्ट्यसुद्धा आहे. तो स्वतःच्या मर्यादा जाणतो. प्रसंगी त्याला स्वतःच्या चुकादेखील कळत असतात. तो स्वतःची चूक मान्य करू शकतो. तो स्वतःच्या विचारांना प्रश्न विचारू शकतो. त्याच्यात स्वतःला सुधारण्याची क्षमतासुद्धा आहे. त्यामुळेच मॉन्टेग्ने म्हणतात, मी शंका घेतो म्हणूनच मी मानवी आहे. मॉन्टेग्ने यांच्याप्रमाणेच अनेकांनी मानवी अंतरंगाचा पडदा उघडण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. त्यातून मानवी मनोविश्लेषणाचे सारदेखील त्या त्या विद्वानांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला; पण माणूस चुका करण्याचे काही सोडत नाही. कारण तो जेवढा बुद्धिमान आहे तेवढा अहंकारीदेखील आहे. तो नम्र आहे आणि त्याचवेळी त्याला भीतीदेखील वाटते. तो विचारशील प्राणी आहे; पण स्वप्रेमात अडकलाय. तो कायम स्वतःसाठी सुरक्षित जागा शोधत असतो. त्या प्रयत्नांत तो वास्तविक आणि काल्पनिक भ्रमात गटांगळ्या खातो. प्रसंगी तो निसर्गाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतो; पण त्याच वेळी त्याच्या मनातला अहंभाव त्याला स्वस्थ बसू देत नाही. त्यातही मत्सर आणि अहंकार या दोन्ही गोष्टी एकत्र आल्या तर काय होऊ शकते, याचे अनेक दाखले आपण आजवर पाहिले आहेत. सोफोक्लीसची कहाणी हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण असू शकते.अथेन्स शहरात सोफोक्लीसची कीर्ती सर्वदूर पसरलेली होती. एडीपस, अँटीगोन, इलेक्ट्रा या त्याच्या नाटकांनी ग्रीसमध्ये नाव कमावले होते. तो ८०-९० वर्षांच्या आसपास पोहोचला तरीदेखील लिहीतच होता. तेव्हा लोक म्हणू लागले, की हा इतका वृद्ध... अजूनही नाटक लिहितो? त्याच्या स्वतःच्या मुलाच्या मनात मात्र त्याच्याबद्दल मत्सर निर्माण होत होता. त्याला वाटू लागले, की वृद्ध वडील आता असमर्थ झाले आहेत. मुलाला भीती होती की वारसा हक्कावर, संपत्तीवर, प्रतिष्ठेवर सोफोक्लीसची जुनाट कीर्ती भार बनेल. शेवटी मुलाने आपल्या बापावरच एक गंभीर आरोप केला. तो म्हणाला, ‘‘माझे वडील वेडे झाले आहेत. त्यांना घरगुती व्यवहारांपासून दूर ठेवावे.’’ अथेन्समध्ये हा आरोप अत्यंत गंभीर समजला जात होता. शेवटी विषय न्यायालयापर्यंत गेला. वृद्ध सोफोक्लीस थरथरत त्या न्यायालयात आला. .न्यायाधीशांनी त्याला विचारले, ‘‘तुम्ही खरोखरच मानसिकदृष्ट्या अक्षम आहात का?’’ त्यावर सोफोक्लीसने काय उत्तर दिले असेल? त्याने केवळ शब्दांनी स्वतःचे रक्षण केले नाही तर त्याने स्वतःची प्रतिभा व्यक्त होऊ दिली. त्याने अत्यंत शांत आवाजात सांगितले, ‘‘मी अलीकडे एक नाटक लिहिले आहे... ओडिपस ॲट कोलोनस. आपली इच्छा असेल तर मी ते तुमच्यासमोर वाचून दाखवू शकतो.’’ न्यायाधीशांनी होकारार्थी मान डोलावली. मग सोफोक्लीसने आपल्या थरथरत्या हातात कागद घेतले आणि जडावलेल्या वृद्ध आवाजाने नाटक वाचायला सुरुवात केली. वाचन सुरू झाले. त्याच्या आवाजात वृद्धत्व होते; पण शब्दांत शुद्ध तेज होते. प्रत्येक परिच्छेदाने न्यायालयाचे सभागृह शांत होत गेले. कथानकाची गती, पात्रांची खोली आणि भावनेच्या गहनतेने न्यायाधीशांचे मन मोहित केले. वाचन संपल्यावर न्यायालयात काही क्षण शांतता पसरली. न्यायाधीश उभे राहिले आणि म्हणाले, ‘‘जो मनुष्य असे नाटक लिहू शकतो तो वेडा नाही. हा तर देवांनी स्पर्श केलेला आहे.’’ सोफोक्लीसवरचा आरोप तत्काळ रद्द करण्यात आला. मुलगा लाजेने खाली पाहात स्तब्ध उभा राहिला आणि वृद्ध सोफोक्लीसने एकही कटू शब्द न बोलता न्यायालयातून बाहेर पाऊल टाकले. या कथेतील मानवी अर्थ आपल्याला पिढ्यांमधील संघर्ष आणि मत्सराचा परिणाम सूचित करतो. त्याच्या मुलाचे वर्तन फ्रॉईडच्या ‘ओडिपल कॉम्प्लेक्स’शी जुळते. मुलाला आपल्या वडिलांच्या प्रतिभेशी लढायचे, त्यांना मागे टाकायचे असते; पण प्रतिभेचे वृद्धत्वाशी नाते नसते तर ती कालातीत असते. समाजाचे म्हणणे मानायचे तर वृद्धत्व म्हणजे क्षमतांचा ऱ्हास; पण सोफोक्लीसची प्रतिभा काहीतरी निराळेच सिद्ध करते. कारण प्रतिभेचा पुरावा शब्दांत नाही, कृतीत असतो. सोफोक्लीसने न्यायासाठी तर्क न वापरता कला वापरली. हे मनुष्याच्या ‘Authenticity’चे चिरंतन प्रतीक आहे. येथे न्यायालयानेदेखील कायद्यापलीकडे जाऊन ‘सौंदर्य’ ओळखले. यातून दिसते, की मानवी मनात सौंदर्यदृष्टीलाही नैतिक मूल्य असते. मुलाला वडिलांच्या कीर्तीने गुदमरल्यासारखे वाटत होते. हे intergenerational jealousy म्हणजेच पिढ्यांमधील जळफळाटाचे उदाहरण आहे. एकंदरीत काय; तर ज्ञानामुळे आलेल्या अहंकारातून माणसाने स्वतःभोवती एक मानसिक पिंजरा तयार केलाय. या पिंजऱ्यात आता तो आणखी खोलात जातोय. त्यातून बाहेर पडायचे असेल तर केवळ उत्क्रांतीच्या तत्त्वांचा मागोवा घेऊन चालणार नाही; तर स्वतःला शोधण्याच्या प्रवासात वाटेकरी व्हायला लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.