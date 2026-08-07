Premium|Mother's Struggle : घटस्फोट, संघर्ष आणि लेकीसाठी जगलेली आई; एका रणरागिणीची प्रेरणादायी कथा

किशोर बळी -sakal.avtaran@gmail.com आई आज इथे तू नाहीस; पण तुझा मायेचा हात सतत फिरत राहतो पाठीवरून. तुझ्या पायावर मस्तक टेकवल्याने पावन झाल्यात माझ्या ललाटरेषा. आई, मी खूप मोठा होईन. आभाळ कवेत घेईन. तुला कधीच नाही विसरणार...आजी सांगते की आजोबांनी तिला फारकत दिली तेव्हा आमची आई तिच्या पोटातच होती. आजीच्या वडिलांच्या नावे असलेली शेती आपल्या नावावर करून द्यावी, असा आजोबांचा आग्रह होता. त्या वादातून आजीचा घटस्फोट झाला होता. आजीची आई आजारी आणि वडील वारलेले होते अन् अशा परिस्थितीत तिच्यावर हा प्रसंग आला होता. एक स्त्री म्हणून या प्रसंगाला सामोरं जाणं, हे प्रचंड संघर्षाचं होतं.घरात एकुलती एक असलेल्या आजीला मुलगी झाली आणि तिने नंतर लग्न न करता मुलीसाठी जगायचं ठरवलं. लेकीच्या प्रेमापोटी तिने आपल्या व्यक्तिगत जीवनाचा एक प्रकारे त्यागच केला होता. सुख, समाधान, आनंद या सगळ्या गोष्टींची फारकत घेऊन तिने खडतर मार्ग निवडला. आजीच्या एकूणच जीवनपटाचा विचार जेव्हा जेव्हा करतो तेव्हा अंगावर काटा येतो आणि त्या काळात अन् त्या पद्धतीच्या समाजव्यवस्थेत खंबीरपणे काळाच्या छाताडावर पाय देऊन उभी राहिलेली आजी मला इतिहासातल्या एखाद्या रणरागिणीसारखी वाटते. तिची गोष्ट एखाद्या कादंबरीसारखी वाटते..Premium|Parenthood: पायलच्या धाडसाची कहाणी; डाऊन सिंड्रोम असलेल्या बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय.आजीला नवऱ्याचा आधार आणि आईला बापाचं प्रेम मिळालं नाही. आईचा जन्म झाला तेव्हापासून तिला तोंड भरून कोणाला ‘बाबा’ म्हणता आलं नाही. बाबांचं आपल्या जीवनात असणं म्हणजे काय असतं, याचा अनुभवच तिला कधी घेता आला नाही. लेकरं वडिलांकडे हट्ट धरतात, तसा हट्ट तिला कधी कुणाकडे करता आला नाही. तिची आई हेच तिचं सर्वस्व होतं. आई शाळेत जायला लागली तेव्हा तिच्या नावापुढे वडिलांचं नाव येत होतं; परंतु त्या नावाच्या व्यक्तीचा तिला कधी परिचयच झाला नव्हता. आपल्या नावापुढे हे नाव का बरं लावलेलं आहे, हेही कदाचित तिला समजत नसावं. जसजशी तिला समज येत गेली आणि आई-बाबा कुठल्या तरी वादामुळे विलग झालेले आहेत हे तिला कळत गेलं, तसतसं तिचं मन अधिकच दुःखी होत गेलं. मात्र त्या निरागस जीवाकडे या प्रश्नाचं कुठलंही उत्तर नव्हतं. या गोष्टीवर कसलाही उपाय तिच्याकडे नव्हता. त्यामुळे वाट्याला आलेलं जगणं पचवत पचवत पुढे पाऊल टाकत राहणं, याला दुसरा काही पर्यायदेखील नव्हता.आपल्या परिस्थितीची जाणीव ठेवून प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणारी आणि अभ्यासात अत्यंत हुशार असलेली माझी आई चौथी पास झाल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शेजारच्या गावात शिकायला जायला लागली; पण तिथे तिच्या वडिलांनी तिला परस्पर आपल्याकडे घेऊन जाण्याचा दोन वेळा प्रयत्न केल्यामुळे तिच्या मनात मोठी धास्ती भरली आणि इयत्ता सहावीपासूनच तिची शाळा कायमची सुटली. आई-वडिलांच्या वादावादीत तिला शिक्षणाला मुकावं लागलं. पुढचं शिक्षण होऊ शकलं नाही. आजी सांगते की पुढे आईच्या लग्नाच्या वेळीही अशाच संघर्षाला सामोरं जावं लागलं.आजीला आणि आईला कुठलाही आधार नसल्यामुळे बाबा सासरवाडीला राहायला आले. आम्हा चारही भावंडांचा जन्म, आमचं बालपण, शाळा, गाव, आईचे संस्कार, वडिलांची छत्रछाया असा सगळा आठवणींचा पट डोळ्यासमोरून सरकत जातो. असं वाटतं की पुन्हा त्या दिवसांमध्ये जावं आणि भरभरून जगून घ्यावं. आज सगळं काही असतानादेखील काहीतरी हरवल्याची जाणीव सारखी मनाला बोचत राहते. मनात काहीतरी सलत राहतं. मला आठवतं, मी यवतमाळ जिल्ह्यातील एका तांड्यावर शिक्षण सेवक म्हणून रुजू झालो होतो, तेव्हा मित्रांसोबत दारव्ह्यात रूम करून राहत होतो. तेव्हा मी आईला एक पत्र लिहिलं होतं -.Premium|Marathi Family Story : हलकेफुलके संवाद, कौटुंबिक अपेक्षा आणि तरुण मनाची धम्माल कहाणी.तीर्थरूप आईस, शिरसाष्टांग नमस्कार...आई, आज सकाळी तुझ्याशी फोनवर बोललो, तेव्हा तुझा कातरस्वर माझं काळीज चिरून जात होता. तुझ्या बोलण्यातून झिरपत होतं वात्सल्य. शब्दाशब्दातून पाझरत होती माझ्याविषयीची काळजी. ‘तब्बेतीकळे ध्यान देजो बापा. जेवन-खावन वक्तावर करत जाय. सर्वे दोस्त आनंदात राहा भावाभावासारखे. एकमेकायची कायजी घ्या. आमी इकळे आनंदात हावो. आमची कायजी नोको करू.’ तुझं हे नेहमीचंच. घर सोडून आज तीन वर्षं झालीत; पण तुझं काळजी करणं सुटलं नाही. तुझ्या काळजातली ओल थोडीदेखील कमी झाली नाही. मी गावाकडून इकडे येताना तुझ्या डोळ्यात पाणी आलं नाही, असं कधीच झालं नाही. आई, मी आता लहान राहिलो आहे का? माझं बरं-वाईट नाही कळत का मला? का असा त्रास करून घेतेस स्वतःच्या जीवाला? असे अनेक प्रश्न माझ्या डोक्यात येतात आणि त्यापाठोपाठ उत्तरही येतं - ‘तू आई आहेस’ आणि यातच सगळं काही आलं.आई, नियतीने काय वाढून ठेवलंय पुढ्यात, हे नाही कळू शकत गं आपल्याला. पोटापाण्यासाठी जावंच लागतं घरापासून दूर. मायेचे बंध बांधून ठेवतात. प्रेमाच्या शृंखलांनी पाय जखडले जातात; पण तरीही जगण्यासाठी ही अवघी तडजोड करावीच लागते. पंखात बळ आलं की पाखरं उडून जातात. त्यांना उंचच उंच भरारी घ्यावीशी वाटते. नुसतं झाडाच्या फांदीवर बसून राहण्यात नसतं ना जीवन? आणि चिमणीचेही डोळे आतुर असतातच ना ही भरारी पाहण्यासाठी? ‘आकांक्षांचे पंख असावे, उंबरठ्यावर भक्ती’ ही अपेक्षा करावी आईच्या पृथ्वीएवढ्या काळजाने आणि आभाळभरून आशीर्वाद द्यावेत आपल्या लेकराला, जिवलग पाखराला. आई प्रसवकळा सोसून लेकराला जन्म देते. त्याला आपल्या रक्ताचं दूध पाजते. त्याच्या जीवनाची रांगोळी काढायची असते म्हणून आपल्या घामाचा सडा शिंपडते. त्यात स्वप्नांचे रंग भरते. लेकरू कितीही मोठं झालं तरी आईला ते लहानच असतं आणि ईश्वर तरी कुठे मोठा असतो आईहून?आई, तुझ्या पापण्यातली ओल दिसते मला मनाच्या डोळ्यांनी. चिंतेने, कष्टांनी किती खंगलीस गं आई तू! प्रकृती किती खराब करून घेतलीस स्वतःची! आई, तू तशीच राहिलीस साधी-भोळी. तुला नाहीत कळत शहरातल्या सभ्यता. दिवसभर काळ्या मातीत राबणं, मातीच्याच घरात राहणं. मातीत घट्ट रोवलेल्या जात्यासारखं तुझं मातीशी नातं. त्यामुळे अजूनही तुझं साधेपण गेलं नाही. तुझ्या जगण्यात खोटेपण आलं नाही.लहानपणीच्या आठवणींमध्ये रमतो मी बरेचदा. पहाटेच उठून तू अंगणात सडा टाकायचीस. मग तुळशीपुढे सारवायचीस. शेणामातीच्या सारवणाने घरदार आरशासारखं लख्ख व्हायचं. मग तुळशीपुढे रांगोळी काढायचीस. रांगोळीच्या दोन्ही बाजूंनी टपोऱ्या अक्षरात ‘राम’ आणि ‘सीता’ लिहायचीस. मग सर्वांच्या आंघोळी. देवाची पूजा. आभाळभर दरवळायचा उदबत्त्यांचा गंध. आरतीतल्या दिव्याने उजळून जायचं मन. मग स्वयंपाक, जेवणं. नंतर भाकर पालवात बांधून तू शेतात जायचीस. जाताना आम्हा भावंडांना सांगायचीस, ‘दुपारी शाळेतून आल्यावर भांडणं नका करू.’ सगळं आठवतं गं आई मला. आई काय असते हे ती जोवर जवळ असते तोवर कळतच नाही का गं? तुझी आठवण आली की मन भरून येतं. लिहायला बसलो की नकळत शब्द धावत येतात. मला जणू म्हणतात, ‘आम्हालाही पाठव ना तुझ्या आईकडे.’.आज इथे तू नाहीस; पण तुझा मायेचा हात सतत फिरत राहतो पाठीवरून. तुझ्या पायावर मस्तक टेकवल्याने पावन झाल्यात माझ्या ललाटरेषा. आई, मी खूप मोठा होईन. आभाळ कवेत घेईन. तुला कधीच नाही विसरणार. तुझे आशीर्वाद मला आयुष्यभर पुरतील. पुरूनही उरतील. काय लिहू आणखी?तुझाच,किशोरदोन-तीन वर्षांपूर्वीची गोष्ट. आईने साठी ओलांडली होती. सगळं काही सुरळीत आणि व्यवस्थित सुरू असताना तिला कॅन्सरने ग्रासलं. अनेक दिवस लक्षातच आलं नाही. जेव्हा निदान झालं तेव्हा आम्ही सगळे मनाने कोसळूनच गेलो. नंतरची दोन वर्षं केमो-रेडिएशन्स वगैरे उपचार आणि एकूणच जीवघेणा वेदनादायी प्रवास तिने पचवला. आजीची सेवा करण्यासाठी तिला जिवंत राहायचं होतं... शेवटचे दोन महिने तर ती कोमामध्ये गेली होती. तिच्या असह्य यातनांकडे बघवत नव्हतं. दरम्यान, हृदयविकाराच्या झटक्याने बाबाही निघून गेले. आधारवड कोसळला, आम्ही पोरके झालो. आजी आता शून्य नजरेने आई-बाबांच्या फोटोकडे बघत राहते. जावई आणि मुलीच्या आधी मला का मरण आलं नाही, असं तिला सतत वाटत राहतं. पापण्या ओलावत नाहीत आताशा; परंतु मन मात्र नेहमीच गलबलून येतं....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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