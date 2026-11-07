Premium|Muhurat Trading 2026 Date and Time : दिवाळीच्या मुहूर्त ट्रेडिंगमागे काय आहे अर्थशास्त्र? ५० वर्षांची परंपरा आणि संपत्तीनिर्मितीचे गणित

निरंजन दांडेकर - niranjandandekar2007@gmail.com दिवाळी हा प्रकाशाचा आणि नव्या आशांचा सण. भारतीय शेअर बाजारातही या उत्सवाला आर्थिक परंपरेची जोड मिळते ती ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’च्या माध्यमातून. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी होणारे हे विशेष सत्र केवळ एका तासाच्या व्यवहारापुरते मर्यादित नसून, त्यामागे दीर्घकालीन गुंतवणूक, आर्थिक शिस्त आणि संपत्तीनिर्मितीचा विचार आहे. २०२६ मधील ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’च्या पार्श्वभूमीवर, या परंपरेचा इतिहास, दिवाळीच्या काळातील अर्थव्यवस्थेची गती, ‘सेन्सेक्स’ची वाटचाल आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाची धोरणे समजून घेणे आवश्यक आहे.दिवाळी हा जसा दिव्यांचा आणि अंधारावर प्रकाशाच्या विजयाचा सण आहे; तसाच तो आर्थिक समृद्धीचा आणि नव्या आशांचाही उत्सव आहे. भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील दलाल स्ट्रीटवर दिवाळीचा हा उत्साह ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’च्या रूपात आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने साजरा केला जातो. येत्या दिवाळीत, म्हणजेच २०२६ च्या ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’साठी बाजारात गुंतवणूकदारांचा उत्साह पाहायला मिळेल. यंदा लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ रविवार, ता. आठ नोव्हेंबर २०२६ रोजी, होणार आहे. शेअर बाजाराकडून या विशेष सत्राची अधिकृत वेळ जाहीर केली गेली आहे. दरवर्षीप्रमाणे हे सत्र लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर संध्याकाळी न होता यंदा दुपारी होणार आहे. परंतु, ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ हे केवळ एक तासाचे शेअर बाजारातील व्यवहाराचे सत्र नाही. या परंपरेमागे भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती, सणासुदीच्या काळातील देशांतर्गत उपभोगाचे अर्थशास्त्र आणि दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीचे, अर्थात ‘कम्पाउंडिंग’चे गणित दडलेले आहे. या लेखात आपण ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’चा ५० वर्षांपेक्षा जुना वारसा आणि ‘सेन्सेक्स’ची गेल्या १५ वर्षांतील ऐतिहासिक वाटचाल समजून घेणार आहोत..ऐतिहासिक वारसा व परंपराभारतीय शेअर बाजारात ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ची परंपरा जुनी असून, ती सांस्कृतिक मूल्यांशी जोडलेली आहे. आशियातील सर्वांत जुन्या शेअर बाजारांपैकी एक असलेल्या बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये (बीएसई) अर्थात मुंबई शेअर बाजारात १९५७ पासून, तर नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये (एनएसई) १९९२ पासून ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ची परंपरा सुरू आहे. भारतीय परंपरेनुसार दिवाळी पाडव्यापासून नव्या हिंदू आर्थिक वर्षाची, म्हणजेच विक्रम संवताची सुरुवात होते. पूर्वी गुजराती, मारवाडी आणि सिंधी व्यापारी या दिवशी हिशोबाच्या वह्यांची पूजा करून नव्या आर्थिक वर्षाच्या नोंदी सुरू करत असत. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आज हिशोबाच्या पारंपरिक वह्यांची जागा संगणक आणि डी-मॅट खात्यांनी घेतली असली, तरी या परंपरेचे महत्त्व आजही कायम आहे. शेअर बाजारातील या विशेष सत्रात गुंतवणूकदारांकडून नव्या गुंतवणुकीची सुरुवात करण्याची परंपरा आहे. दर्जेदार शेअरमध्ये गुंतवणूक करणे हे समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’च्या दिवशी विक्रीपेक्षा खरेदीकडे अधिक कल दिसून येतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या या सत्रात बाजार अनेकदा सकारात्मक पातळीवर बंद झालेला दिसतो.दिवाळी आणि बाजाराचे अर्थशास्त्रशेअर बाजार हा अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींचे एक प्रतिबिंब असतो आणि दिवाळी हा भारतातील सर्वात मोठ्या खरेदीच्या हंगामांपैकी एक आहे. भारताची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने देशांतर्गत उपभोगावर आधारित आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांत वाहन, गृहनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, कपडे आणि सोन्याच्या बाजारपेठेत खरेदीला वेग येतो. दिवाळीच्या काळात बँकांचे कर्जवाटप वाढते, कंपन्यांच्या विक्रीत वाढ होते आणि त्याचा परिणाम कंपन्यांच्या तिमाही कामगिरीवरही दिसून येतो. ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’च्या दिवशी बाजारात दिसणारा उत्साह हा या वाढत्या आर्थिक हालचालींच्या व्यापक वातावरणाशी जोडलेला असतो. मात्र, ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’च्या एका दिवसातील बाजाराची दिशा पाहून संपूर्ण वर्षाचा अंदाज बांधणे योग्य ठरणार नाही. गुंतवणूकदारांनी आर्थिक परिस्थिती, कंपन्यांची कामगिरी आणि बाजारातील मूल्यांकन यांचा व्यापक विचार करणे आवश्यक आहे..Premium|Marathi Sahitya Sammelan 2002 : साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा अनुभव आणि ज्ञानेश्वर-तुकारामांच्या संदर्भातील अनपेक्षित वाद.एका तासाचे ट्रेडिंग व ‘कम्पाउंडिंग’‘मुहूर्त ट्रेडिंग’चे सत्र साधारणपणे एक तासाचे असते. ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार, गेल्या १५ पैकी बहुतांश ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ सत्रांमध्ये ‘सेन्सेक्स’ आणि ‘निफ्टी’ने सकारात्मक पातळीवर व्यवहार पूर्ण केला आहे. मात्र, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारासाठी या एका तासातील बाजाराची दिशा किंवा अल्पकालीन नफा यापेक्षा गुंतवणुकीचा कालावधी अधिक महत्त्वाचा ठरतो. उत्तम व्यवसाय असलेल्या कंपन्यांमध्ये दीर्घकाळासाठी केलेली गुंतवणूक ‘कम्पाउंडिंग’च्या माध्यमातून वाढू शकते. सुरुवातीला केलेली छोटी गुंतवणूक कालांतराने परताव्यावर परतावा मिळत गेल्यामुळे मोठ्या संपत्तीत रूपांतरित होऊ शकते. त्यामुळे ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’च्या निमित्ताने गुंतवणूक सुरू करताना केवळ एका दिवसाच्या बाजारातील हालचालींकडे न पाहता दीर्घकालीन उद्दिष्टांचा विचार करणे आवश्यक आहे. वॉरेन बफेट यांनीही बाजारातील योग्य वेळ साधण्यापेक्षा दीर्घकाळ बाजारात गुंतवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनाला महत्त्व दिले आहे. चक्रवाढीचा लाभ मिळवण्यासाठी मात्र सातत्य, संयम आणि योग्य गुंतवणूक निवड आवश्यक असते.ऐतिहासिक डेटा व ‘सेन्सेक्स’चा प्रवासमागील १० ते १५ वर्षांचा कालावधी पाहिला, तर ‘सेन्सेक्स’ने भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी संपत्तीनिर्मितीची मोठी क्षमता दाखवली आहे. २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर; तसेच २०२० मधील कोविड महासाथीनंतर ‘सेन्सेक्स’ने केलेली सुधारणा आणि त्यानंतरची वाटचाल महत्त्वाची ठरली आहे. ‘सेन्सेक्स’ २०११ च्या ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’च्या वेळी सुमारे १७,२०० अंशांच्या पातळीवर होता. त्यानंतरच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बदल, कंपन्यांच्या नफ्यातील वाढ, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग आणि गुंतवणुकीच्या वाढत्या संस्कृतीमुळे निर्देशांकाने दीर्घ पल्ला गाठला.‘सेन्सेक्स’मधील ‘मोमेंटम’‘सेन्सेक्स’-३० या निर्देशांकात देशातील मोठ्या आणि प्रमुख ३० कंपन्यांचा समावेश असतो. गेल्या १५ वर्षांचा कल पाहिला, तर बाजारात मोठी पडझड झाल्यानंतर या प्रमुख कंपन्यांमध्येही तुलनेने लवकर सुधारणा झाल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. बँकिंग, आयटी आणि वाहन क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांनी भारतीय शेअर बाजाराच्या वाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. देशाच्या विकासाचा वेग, कंपन्यांच्या नफ्यातील वाढ आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा शेअर बाजारातील वाढता सहभाग यामुळे बाजारातील दीर्घकालीन गुंतवणुकीला आधार मिळू शकतो. मात्र, भविष्यातील बाजारातील परताव्याची निश्चित हमी देता येत नाही. भावनांच्या आहारी जाऊन गुंतवणूक करण्यापेक्षा ऐतिहासिक डेटा, बाजारातील कल आणि स्वतःची जोखीम घेण्याची क्षमता यांचा अभ्यास करून गुंतवणूकदारांनी आगामी विक्रम संवतसाठी पुढील तीन वर्षांचे गुंतवणूक धोरण आखणे अधिक योग्य ठरेल..गुंतवणूकदारांसाठी त्रिसूत्री१) लार्ज-कॅप आणि ब्लू-चिप शेअरवर लक्ष केंद्रित करा ः जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव आणि महागाईची शक्यता लक्षात घेता बाजारात अस्थिरता राहू शकते. अशा परिस्थितीत मजबूत आर्थिक पाया असलेल्या लार्ज-कॅप कंपन्यांचा विचार करता येतो. मात्र, कोणत्याही शेअरची निवड करण्यापूर्वी कंपनीची आर्थिक कामगिरी, मूल्यांकन आणि गुंतवणूकदाराची जोखीम क्षमता लक्षात घेणे आवश्यक आहे.२) देशांतर्गत उपभोग आणि पायाभूत सुविधा : पुढील काही वर्षांत भारतातील देशांतर्गत मागणी आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च हे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीतील महत्त्वाचे घटक ठरू शकतात. त्यामुळे एफएमसीजी, गृहनिर्माण, वाहन आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांतील कंपन्यांचा अभ्यास गुंतवणूकदार करू शकतात. मात्र, एखाद्या क्षेत्राची वाढ झाली म्हणजे त्या क्षेत्रातील प्रत्येक शेअर चांगला परतावा देईलच, असे नाही.३) ‘एसआयपी’ आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक : ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’च्या उत्साहात बाजारात एकदम मोठी रक्कम गुंतवण्याऐवजी, योग्य म्युच्युअल फंड किंवा इंडेक्स फंडात ‘एसआयपी’ सुरू करण्याचा विचार करता येईल. नियमित गुंतवणुकीमुळे ‘रुपी कॉस्ट ॲव्हरेजिंग’चा लाभ मिळू शकतो. मात्र, ‘एसआयपी’मुळे जोखीम संपत नाही; बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम गुंतवणुकीवर होत राहतो. डेटा आणि दीर्घकालीन बाजाराचा इतिहास असे दर्शवतो, की दर्जेदार व्यवसायांमध्ये शिस्तबद्ध आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक केल्यास संपत्तीनिर्मितीची शक्यता निर्माण होते. त्यासाठी संयम आणि योग्य जोखीम व्यवस्थापन आवश्यक आहे..आर्थिक साक्षरतेची नवी पहाट‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ हा केवळ आर्थिक उलाढालीचा दिवस नसून, गुंतवणुकीची सुरुवात आणि आर्थिक शिस्तीची आठवण करून देणारा प्रसंग आहे. २०२६ च्या ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’मध्ये केवळ एका तासातील नफा किंवा बाजाराच्या दिशेवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी पुढील तीन, पाच आणि दहा वर्षांच्या आर्थिक उद्दिष्टांचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.शेअर बाजाराच्या इतिहासातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, दीर्घकालीन गुंतवणुकीत संयम, शिस्त आणि योग्य व्यवसायांची निवड महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे या दिवाळीत ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’चा मुहूर्त केवळ व्यवहाराची सुरुवात करण्यासाठी नव्हे, तर शिस्तबद्ध आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा संकल्प करण्यासाठीही साधता येईल. हे नवे संवत्सर आणि आगामी ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ आपल्या सर्वांसाठी आर्थिक भरभराटीचे, आर्थिक स्वातंत्र्याचे आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचे जावो, याच सदिच्छा!(लेखक ‘ॲम्फी’ नोंदणीकृत म्युच्युअल फंड वितरक आणि आर्थिक अभ्यासक आहेत. ९८८१११३५०३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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