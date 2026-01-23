Premium|Mumbai Municipal Corporation : मुंबईला चांगले राहणीमान, चोख प्रशासनाची अपेक्षा!

डॉ. अरुण सावंत, माजी प्र-कुलगुरूदेशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या बृहन्मुंबई महापालिकेची निवडणूक नुकतीच पार पडली आहे. राजकीय आरोप प्रत्यारोपांचा धुरळा आता खाली बसला आहे. अनेक वर्षांनंतर सत्तेवर आलेल्या लोकप्रतिनिधींना आता निवडणूक प्रचार काळात दिलेल्या आश्वासनांची सतत आठवण देत राहावे लागणार आहे. मुंबईची हवा प्रदुषित झाली आहे. प्राथमिक ते उच्चशिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. बेरोजगारी, महागाई या पारंपरिक प्रश्नांसोबतच अनेक नवे प्रश्न या महानगरात तयार झाले आहेत. या प्रश्नांना या लोकप्रतिनिधींना व त्यांच्या पक्षाला भिडावे लागेल. मुंबईकरांना चांगले राहणीमान मिळण्याची अपेक्षा इथला सर्वसामान्य माणूस बाळगून आहे. .Premium| Mumbai rail protest: मुंबई रेल्वे आंदोलनात दोन प्रवाशांचा मृत्यू जबाबदारी कोणाची?.मुंबई महापालिकेची निवडणूक नुकतीच पार पडली आहे. ही निवडणूक का व कशासाठी घ्यायची, असे प्रश्न सुशिक्षित जाणकारांना पडले. त्याची कारणेही साहजिकच राजकीय नीतिमत्ता ढासळली असून निवडून येण्यासाठी ज्या क्लृप्त्या वापरल्या गेल्या त्या बघून उमेदवारांचे निवडून येण्याचे अंतिम ध्येय काय, हे समोर दिसले. काही अपवाद वगळता दुसरीकडे सर्व समस्या या अशिक्षित व तळागाळातला माणूस ही निवडणूक म्हणजे निवडून येणारा नेता त्यांची वैयक्तिक काय समस्या सोडविल, त्याला सत्तेत आल्यावर काय मिळेल, एवढीच त्याची विचारक्षमता व ध्येय ठरलेले असते. निवडणुकीच्या या सर्व गदारोळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी काय? हा महत्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित राहतो. या निवडणुकांचे एकतर सर्वसामान्यांना काही सुख-दुःख नाही. किंवा हा सामान्य माणूस आशावादी राहिलेला नाही. सुशिक्षित उच्च राहणीमानाच्या माणसांनी राजकारण हे समाजकारणासाठी असते, ही आशा सोडली आहे..जीवनमान उंचावण्याचे प्रयत्न हवेतमुंबईच्या समस्यांकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता अतिशय ढासळली आहे आणि आपली वाटचाल दिल्लीच्या दिशेने चालू आहे. त्यावर महानगरपालिकेने लक्ष देऊन नागरिकांचा घटनेच्या २१ कलमानुसार ते अधिकारी मिळवून दिला पाहिजे. मानसिकता चांगली असेल तर ही शक्य आहे आणि इतर देशांनी ते करून दाखवले आहे. दुसरा प्रश्न शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा व तो प्रदूषणाची भेसळ न होऊ देता सुरक्षित व मुबलक पाणीपुरवठा केला पाहिजे. पिण्यायोग्य पाणी सामान्य लोकांना मिळते, ही सुद्धा मुंबई महानगरपालिकेच्या दृष्टिने मोठी मजल आहे. रोज ५००० एमएलडी पाणी मुंबईला १३० किलोमीटर वरून आणून पिण्यायोग्य बनवून पुरवले. पण प्रचंड खर्च करून आणलेल्या पाण्याचा विनियोग होत नाही. ३० टक्के पाणी गळतीने फुकट जाते, पाण्याची चोरी होते ती थांबवली पाहिजे..आता आपण मुंबईकर प्रगत शहराचे नागरिक म्हणत असू तर आपल्याला मिळणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता आपण विकसित राष्ट्रांतील दर्जावर नेली नाही. परिणामी दूषित पाणी व प्रक्रियेतून होणारी अपायकारक पाण्याची स्थिती यातून मुंबईकरांना बाहेर काढले पाहिजे. वापर केलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया केली तर आपण ६० टक्के पाणी परत मिळवू शकतो. त्यामुळे नवीन नवीन धरणे बांधून शेतीवर पाण्याचा ताण, जंगलांची हानी, परिस्थितिकी (इकॉलॉजी) आणि जैववैविधतेचे रक्षण करू.वीज आणि पाण्याचे तसेच घनकचऱ्याच्या नियोजनात मुंबई शहर आणि आपल्या सर्व महानगरपालिका अयशस्वी ठरल्या आहेत. त्याचे कारण तेथे इच्छाशक्ती कमी पडते व त्याचे व्यवस्थापन भ्रष्टाचाराचे चक्रात अडकले आहे. हा विषय युद्ध पातळीवर हाताळला गेला पाहिजे..मुंबई पदपथ, झोपडपट्टीमुक्त करावीमुंबई झोपडपट्टीमुक्त होणारच नाही. या दुसऱ्या मुंबईत राहणाऱ्यांचे असंख्य प्रश्न आहेत. राजकारणाच्या वळणावरील तरुणांना योग्य व्यवसाय व मार्गदर्शन मिळत नाही म्हणून ते भटकत आहेत. मिळेल तेथे बस्तान मांडून तो रस्ते अडवून बसला आहे. या तरुणांचे कौतुक केले पाहिजे. वाईट मार्गाला न जाता तो काहीतरी धंदा, व्यवसाय करतो आहे. त्यांना कुटिरोद्योग घालून देऊन मुंबई पदपथ आणि झोपडपट्टीमुक्त केली पाहिजे. हवा, पाणी, कचरा याचे व्यवस्थापन झाली तर सार्वजनिक रुग्णालयातील रुग्णांची गर्दी कमी होईल. आपला आरोग्यावरील खर्च कमी होईल. सुदृढ नागरिक मुंबईची उत्पादन क्षमता वाढवू शकतो. नागरिकांच्या जबाबदाऱ्या प्रत्येकाने पार पडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली पाहिजे. मुंबईच्या नागरिकाला सक्षम नागरिक बनवले तरच मुंबईच्या समस्या दूर होऊ शकतील.आम्हाला स्वच्छ, सुंदर आणि हरित मुंबई बघायची आहे. मिठी नदी स्वच्छ करून तिला लंडनच्या थेम्स नदीसारखी केली पाहिजे. प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात जबाबदारीच्या उत्तरदायित्त्वाचा आराखडा तयार केला पाहिजे. अशा अर्थाने मुंबईचे प्रशासन राबवले तरच खऱ्या अर्थाने आमची मुंबई सुंदर मुंबई होईल..वाहतूक, पाणीवितरण समस्या सुटाव्यातमुंबईच्या चिंचोळ्या भूभागावरील वाहतूक ही वेगळीच समस्या आहे. मुंबईत दर किलोमीटरवरील वाहन घनता ही जगात सर्वात जास्त आहे. मग सरळ रस्ते म्हणा की समुद्र मार्ग. ठराविक दिशेने जाणाऱ्या जास्तीत जास्त वाहनांमुळे आजुबाजूच्या रहिवाशांचे आरोग्य प्रदूषणाने बाधित होत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी विशेष नियोजन करणे आवश्यक आहे. सातत्याने होणारे वाहन अपघात याचे मूळ शोधले पाहिजे. दुचाकी वाहने सर्रास सिग्नल तोडून जातात, पादचाऱ्यांना चिरडतात यावर पोलिस काहीही कारवाई करताना दिसत नाही. गाडी चालकाचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण तपासणे आवश्यक आहे.मुंबईची पाणीवितरण व्यवस्था ही समसमान नाही. पाणी आणि माणसाचे आरोग्य यांचे अतूट नाते आहे. जे गरीब आहेत त्यांना अत्यावश्यक हिश्याचे पाणी मिळत नाही. त्यामुळे शहरात दुर्गंधी व रोगराई पसरते. या गोष्टीचे नियोजन झाले पाहिजे. मिठी नदीच्या पुनरूज्जीवनासाठी आम्ही काम करतो, त्या सूचना त्वरीत अंमलात आल्या पाहिजेत. नदीचा प्रवाह मोकळा केला पाहिजे. सांडपाणी नदीत जात कामा नये. असे झाले तर मिठी नदी ही मुंबईची नवसंजीवनी ठरेल..Premium| Climate warning: मानवी हस्तक्षेपाला हवा लगाम.मातृभाषेतून दर्जेदार शिक्षण हवेविनाशिक्षकी आणि मोडकळीस आलेल्या शाळा व परिसर गचाळ झालेला दिसतोय. मराठी माध्यमाची आणि सुबक शिक्षण व्यवस्था आणि प्रभावशाली शिक्षक नसल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक बुजगावणे दाखवणाऱ्या इंग्रजी शाळांकडे आकृष्ठ होतात. मुळात मराठी मातृभाषेचे महत्त्व सांगायला आम्ही कमी पडलो. आपल्यापेक्षा रशियन, जर्मन अथवा डच विद्यार्थी अधिक प्रभावित ठरतो कारण त्याचे शिक्षण मातृभाषेत झाल्यामुळे ते मुद्दा चांगला आत्मसात करतो.आम्ही उर्जेचे चक्र किंवा उष्मगतिशास्त्र (Themodynsmics) नुसते पाठांतराने शिकलो पण ते व्यवहारात कुठे येते हे नोकरी करताना समजले. नवीन शैक्षणिक धोरण हे आपल्या देशासाठी अयोग्य आहे, हे मी सुरवातीलाच डॉ कस्तुरीरंगन यांना सांगितले होते. आता त्याची प्रचिती शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांना फक्त आली आहे, पण ते बोलणार नाहीत. तेथेही लोकशाही मारली जात आहे. भाषा स्वातंत्र्य वापरले जात नाही. वैद्यकीय शिक्षणाची तुटपुंजी अवस्था आणि मोठ्या लोकसंख्येची सेवा याचा डॉक्टरांवर प्रचंड ताण आहे. या बाबतीत काहीच नियोजन नाही..मुंबईला चांगले प्रशासन मिळावेदूषित पाणी, स्वच्छता, पर्यावरण, निकृष्ट व बाधित अन्नधान्य, भाजीपाला, प्रदूषित हवा यांमुळे मुंबईची सार्वजनिक दवाखानेच नव्हे तर त्याचे वऱ्हांडे पण भरलेले दिसतात. यावर उपाय झाला पाहिजे. फेरीवालेमुक्त पदपथ मुंबईकरांना मिळणे एक दिवास्वप्न आहे. बंगळूर आणि बरीच शहरे हे करू शकले. पदपथावरील दुकान म्हणणे प्रशासकीय पद्धतीचा रतीब ठरला आहे. निवडून येण्यासाठी झोपडपट्ट्या वाढवणे आणि पदपथावर आधार मिळवून देणे ही वोटबँक विकायची पद्धत ठरली आहे. राजकीय हस्तक्षेप हा प्रशासनाचा अडथळा ठरला आहे. प्रशासनाला काम करू द्यावे. हस्तकाच्या नेमणुका मोक्याचा ठिकाणी करू नका, ज्यामुळे मुंबईला चांगले व्यवस्थापन मिळायला बाधा ठरेल. सार्वत्रिक, सरकारी, सहकारी जनसामान्यांचे व त्यांच्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था व्हावी. नाही तर पारतंत्र्य काळात मुंबई आंदण दिली तशी परिस्थिती ठराविक उचापती उद्योगपतींच्या हाती जाऊ नये, हीच अपेक्षा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.