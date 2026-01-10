Premium|Mumbai Stone Age : आर्थिक राजधानी नव्हे, मुंबई आहे लाखो वर्षांची सांस्कृतिक भूमी

राकेश मोरे- rakesh.more@esakal.comमुंबई... कोट्यवधी भारतीयांची स्वप्ननगरी. देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे प्रमुख केंद्र. आर्थिक राजधानी आणि सतत धावती, अशी तिची ओळख. मात्र या झगमगत्या महानगराचा इतिहास केवळ काही शतकांचा नाही. पुरातत्त्वीय संशोधनातून समोर आलेली माहिती पाहिली तर मुंबईचा प्रवास थेट पाषाणयुगापर्यंत जातो. आज कल्पनाही करता येणार नाही अशा अतिप्राचीन काळातही मुंबईत मानवी वस्ती होती...पुरातत्त्वीय उत्खननांमध्ये मुंबईत पाषाणयुगाच्या विविध कालखंडांतील दगडी हत्यारे मोठ्या प्रमाणावर सापडली आहेत. या हत्यारांमधून त्या काळातील मानवाचे जीवन, त्यांची उपजीविका आणि पर्यावरणाशी असलेले नाते उलगडते. मुंबईतील पाषाणयुगीन मानवाचा शोध घेण्यासाठी गेल्या सव्वाशे वर्षांहून अधिक काळ संशोधकांनी सातत्याने प्रयत्न केले. के. आर. यू. टॉड, एस. सी. मलिक आणि पुढे डॉ. सांकलिया यांसारख्या विद्वानांनी या दगडी अवजारांवर सखोल अभ्यास केला. त्यांच्या संशोधनामुळे मुंबईचा ज्ञात इतिहासच नव्याने मांडला गेला आणि मुंबईच्या इतिहासला कलाटणी मिळाली. .Latest Marathi Live Update News : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? भूशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर अतिप्राचीन काळात मुंबई वेगळी नव्हती. भूकंप आणि ज्वालामुखीच्या प्रक्रियांमुळे हळूहळू तिची बेटे तयार झाली. सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये आढळणारा कातळ मुंबईतील टेकड्यांमध्येही दिसून येतो. शीव, जोगेश्वरी तसेच मुंबई बंदराच्या खालील पाण्यात ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचे पुरावे सापडले आहेत. बंदरासाठी खोदकाम करताना बेडकांचे जीवाश्म आढळले, तर प्रिन्सेस डॉकच्या बांधकामाच्या वेळी तब्बल ३२ फूट खोल समुद्रात खैर वृक्षांचे संपूर्ण अरण्य सापडले. त्यामध्ये एकूण ३३२ झाडे होती. त्यापैकी २२३ झाडे उभी होती, तर उरलेली आडवी पडलेली होती. आपण आज पाहतो ती मुंबई या बेटांना एकमेकांशी जोडून तयार झालेली आहे. रोमन भूगोलवेत्ते टॉलेमी यांनी इ. स. दुसऱ्या शतकात या बेटांना 'हेप्टानेशिया' म्हणजेच 'सात बेटांची भूमी' असे नाव दिले होते. वारंवार होणारे भूकंप आणि ज्वालामुखीच्या उद्रेकांमुळेच ही बेटे अस्तित्वात आली, असे मानले जाते.मुंबईची आधुनिक काळातील भरभराट जरी १९व्या शतकात झाली असली, तरी येथे मानवाचे आगमन १५ ते २० लाख वर्षांपूर्वी झाले होते. तेव्हापासून येथे मानवी वस्ती अखंडपणे सुरू असल्याचे पुरावे सांगतात. आज जसे व्यापारात मुंबईला महत्त्व आहे तसेच गौतम बुद्धांच्या काळात सोपाऱ्याला होते. त्याही आधी अश्मयुगात मानव या परिसरात वावरत होता, याचे स्पष्ट संकेत मिळतात..Premium|Shivaji Maharaj Padmadurg Fort history : राज्याभिषेकानंतरचा झंझावात .ब्रिटिश सेनेतील कर्नल टॉड यांना कांदिवली परिसरात अश्मयुगाच्या विविध कालखंडांतील दगडी हत्यारे सापडली. त्यांची नेमणूक मुंबईच्या भरणीच्या कामासाठी झाली होती; मात्र काम करीत असतानाच त्यांच्या संशोधक नजरेला मुंबईतील पहिली अश्मयुगीन अवजारे सापडली. या शोधात अतिप्राचीन हातकुऱ्हाडी आणि परशूसारखी हत्यारे होती. ही अवजारे मातीच्या एका टेकडीच्या वरच्या थरात आढळली. अशा प्रकारची हत्यारे संपूर्ण भारतभर सापडतात. तमिळनाडूतील अटिरमपक्कम् येथे सापडलेल्या हत्यारांचे शास्त्रीय कालमापन केल्यावर ती १० ते १५ लाख वर्षांपूर्वीची असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे मुंबईतील हत्यारेही किमान दहा लाख वर्षांपूर्वीची असावीत, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये दुमत नाही.मध्य पुराश्मयुगातील म्हणजेच साधारण ५० हजार ते ८० हजार वर्षांपूर्वीची लहान आकाराची दगडी चिपांची हत्यारेही कांदिवली परिसरात सापडली आहेत. उत्तर पुराश्मयुगात चौथे हिमयुग अवतरल्याने पर्यावरण अत्यंत शुष्क झाले होते. त्यामुळे मानवाला कंदमुळे, फळे आणि लहान प्राण्यांवर उपजीविका करावी लागत होती. मात्र मध्य पुराश्मयुगात हवामान अनुकूल असल्याने अन्नाची विपुलता होती आणि त्या काळात लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. या कालखंडातील पातळ चिपांची अवजारे मुंबईत मार्वे जेट्टी, मढ किल्ला, पाली हिल्स आणि कांदिवली येथे आढळून आली आहेत. ही स्थळे आजही मुंबईतील महत्त्वाची पाषाणयुगीन स्थळे मानली जातात. या परिसरातील पाषाणयुगीन मानवाने स्थानिक पाठळीवर उपलब्ध असलेल्या चॅल्सेडनी, चर्ट आणि काही प्रमाणात क्वार्टझ या दगडांचा वापर केला. उल्हास नदी आणि ठाणे खाडीतून ॲगेट व चॅल्सेडनीचे दगड वाहून येत असल्याची नोंद टॉड यांनी १९५०मध्ये केली होती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी थेट अवजारे तयार केली जात असावीत..महाराष्ट्रात शेतीची सुरुवात साडेचार हजार वर्षांपूर्वी झाली असली, तरी मुंबईत शेती पोहोचायला बराच काळ लागला. पावसाचे प्रमाण जास्त आणि भातशेतीला पोषक हवामान असल्यामुळे उत्तर भारतात भातशेती विकसित झाल्यानंतरच इ. स. पूर्व सहाव्या शतकात कोकणात शेतीची सुरुवात झाली. त्यामुळे मुंबईतही शेतीचा आरंभ याच काळात झाला, असे दिसते.त्याआधीच्या काळातील परिस्थितीचा मागोवा आपल्याला वाङ्मयीन पुराव्यांतून घ्यावा लागतो. बायबलमध्ये उल्लेख असलेली 'ओफिर' ही नगरी आजच्या सोपाऱ्याशी संबंधित असावी, असा अंदाज आहे. तेथून सोने, हस्तिदंत, मोर आणि माकडे यांची निर्यात होत असल्याचा उल्लेख आहे. सालोमन राजाने या वस्तू ओफिरहून आयात केल्याचा उल्लेख आहे. या वस्तू फक्त भारतातच उपलब्ध आहेत. तेव्हा ओफिर हे सोपारा असण्याची दाट शक्यता आहे. भाषाशास्त्रीय पुरावेही याला पुष्टी देतात. यावरून तीन हजार वर्षांपूर्वी मुंबई परिसरात कंदमुळे, फळे आणि शिकार करणाऱ्या जमाती वास्तव्यास होत्या आणि त्या व्यापाऱ्यांना या वस्तू पुरवत असाव्यात, असा निष्कर्ष निघतो..वाढत्या शहरीकरणात शक्यता कमी असली तरीही मुंबईच्या किनारपट्टीवर भविष्यात अधिक सखोल आणि पद्धतशीर संशोधन झाल्यास आणखी अनेक प्रागैतिहासिक स्थळे आणि दगडी अवजारे सापडण्याची दाट शक्यता आहे. त्यातून मुंबईच्या पाषाणयुगीन इतिहासावर अधिक प्रकाश पडेल आणि या महानगराची ओळख केवळ आधुनिक नव्हे, तर लाखो वर्षांची सांस्कृतिक परंपरा लाभलेली भूमी म्हणून अधिक ठळकपणे समोर येईल. 