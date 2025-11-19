Premium|Mumbai Art Deco Buildings : शंभर वर्षांच्या प्रवासाची कहाणी

विनोद राऊत- rautvin@gmail.com दक्षिण मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह आणि ओव्हल मैदान परिसरातील आर्ट डेको इमारती म्हणजे मुंबईच्या आधुनिकतेची आणि सौंदर्याची जिवंत ओळख. १९२५ मध्ये पॅरिसमध्ये भरलेल्या एका जागतिक प्रदर्शनीतून आर्ट डेकोची संकल्पना पहिल्यांदा जगासमोर आली. त्यानंतर जगभर पसरत ती १९२५ ते १९३० च्या दरम्यान मुंबईपर्यंत पोहोचली. आज आर्ट डेको शैलीला १०० वर्षे झाली आहेत..Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.साव्या शतकाच्या सुरुवातीस मुंबईची ओळख ब्रिटिशांच्या गोथिक आणि व्हिक्टोरियन स्थापत्यकलेशी एकरूप झालेली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, उच्च न्यायालयाची इमारत, मुंबई महापालिका मुख्यालय किंवा ताजमहल पॅलेससारख्या दगडी महाकाय वास्तू शहराच्या साम्राज्यवादी भव्यतेची साक्ष देत होत्या; परंतु १९३० नंतर मुंबईने एक नवा चेहरा धारण केला आधुनिकता, लक्झरी आणि भारतीय स्थापत्य शैलीचा संगम असलेल्या आर्ट डेको शैलीने... आर्ट डेको वास्तुशैलीने मुंबईची स्कायलाईन बदलून टाकली. मुंबई कॉस्मोपोलिटन शहर आहे. मात्र, आर्ट डेको शैली मुंबईची खरी ओळख ठरली.ओव्हल मैदान, मरीन ड्राईव्ह पासून सुरु झालेली आर्ट डेको स्थापत्य शैलीला अगदी मध्यवर्गीयांनी स्विकारले. आर्ट डेकोच्या इमारतींचा विस्तार होत त्या अगदी भायखळा,दादर,माटुंग्यापर्यंत पोहोचल्या. १९२५ मध्ये पॅरीसमध्ये भरलेल्या आर्ट डेकोच्या पहिल्या आतंरराष्ट्रीय प्रदर्शनीने या शैलीची ओळख जगापुढे पहिल्यांदा आली होती.याला यावर्षी शंभर वर्षे पूर्ण झाले आहेत, या निमित्ताने पॅरीसला आर्ट डेको काँग्रेस भरली तर मुंबईच्या भाऊदाजी लाड वास्तुसंग्रहालयात प्रदर्शन सुरु आहे..Premium|Generation Z : जेनझीकरण..! पण.. जेन झी लोकं हा लेख वाचतील का? अमेरिका, मेक्सिको, क्यूबा आणि युरोपमध्ये १९२०- ३० च्या दशकात लोकप्रिय झालेल्या आर्ट डेको शैलीने १९३० मध्ये मुंबईत पहिले पाऊल ठेवले. पहिले महायुद्ध, जागतिक आर्थिक उलथापालथ सुरु होती, त्याच काळाच महत्वाचे बंदर म्हणून मुंबई वेगाने पुढे आली. त्यामुळे मुंबईचे व्यापारी महत्त्व वाढले होते. मुंबई ही जगासाठी खुली होत होती. त्यावेळी युरोपमधील राजकीय अस्थिरतेमुळे अनेक आर्किटेक्ट, डिझायनर्स आणि इंजिनिअर्स मुंबईत आले; ते आपल्यासोबत आर्ट डेकोचे शैली व आधुनिकतेचे नवे वारे घेऊन आले. तत्पुर्वी ब्रिटीश गोथिक शैलीचे बांधकाम करताना ३०, ३० वर्षे जायचे. मात्र आरसीसीच्या वापरामुळे आर्ट डेकोच्या इमारतीचे बांधकाम कमी कालावधीत होऊ लागले. मात्र सर्वात प्रथम या शैलीचा स्विकार भारतातील राजघराण्यांनी केला. इंदूरच्या महाराजा होळकर यांनी बांधलेला माणिक बाग पॅलेस हा देशातील आर्ट डेको स्वरूपाचा पहिला राजवाडा मानला जातो. मोरवी, जोधपूर, बडोदा, मैसूर यासह अनेक संस्थान आणि महाराजांनी ही शैली आत्मसात करत आपले महाल उभारले. देशभरात या शैलीची छटा पसरू लागली यात मुंबई हा या आर्ट डेको चळवळीचा प्रमुख केंद्रबिंदू बनला..आधुनिक मुंबईचा चेहरा१९३० ते १९५० दरम्यान मलबार हिल, पेडर रोड, चर्चगेट, मरीन ड्राईव्ह आणि ओव्हल मैदान परिसरात आर्ट डेकोची लाट उसळली. आरसीसीच्या वापरामुळे हलके, हवेशीर, प्रशस्त आणि सुंदर वक्ररेषांनी सजलेली घरे उभी राहू लागली. विस्तीर्ण गॅलऱ्या, नक्षीदार जिने, लांबट खिडक्या, भारतीय शैलीतील कोरीव काम असलेल्या या इमारती मुंबईच्या आधुनिकतेचे प्रतीक ठरल्या. अमेरिकेच्या मियामीसारख्या किनाऱ्यावर वाळू-भराव करून तयार केलेल्या मुंबईतील बॅकबे आणि कुलाबा भागात आर्ट डेकोच्या इमारती अस्तित्वात येत गेल्या. सर्वात पहिले ओव्हल मैदानाच्या आजूबाजूला इमारती तयार झाल्या त्यानंचक मरीन ड्राईव्हला इमारतीचे बांधकाम सुरु झाले. हा काळ आर्ट डेकोचा सुवर्णकाळ होता. तत्कालीन मुंबई नगरपालिका नियमामुळे एकसारखी उंची, समान रंगसंगती आणि समुद्राभिमुख रचना या सर्वामुळे मरीन ड्राईव्हची आर्किटेक्चरल स्कायलाईन जगप्रसिद्ध झाली. मुंबईत १३५० पेक्षा अधिक आर्ट डेको शैलीच्या इमारती आहे. २०१८ मध्ये ओव्हल मैदान परिसर आणि मरीन ड्राईव्हच्या आर्ट डेको इमारतींना युनेस्को जागतिक वारसा दर्जा दिला.मुंबईकरांसाठी हा अत्यंत अभिमानाचा क्षण होता. अनेकांना माहिती नसेल मात्र अमेरिकेतील मियामी शहर आणि मुंबईचे मरीन ड्राईव्हचा परिसर जवळपास एकसारखा दिसतो. आर्ट डेको मुंबई ट्रस्टचे ट्रस्टी अतुल कुमार सांगतात की अनेकदा मियामीचे नागरिक मुंबईत आले तर त्यांना ते मियामी शहरात आहे की मुंबईत हे कळत नाही..सिनेमागृह व आर्ट डेकोची ओळख१९३० नंतर मुंबईत अनेक चित्रपटगृहे उभारली गेली. यामध्ये प्रामुख्याने रिगल, इरॉस, मेट्रो, लिबर्टी, न्यू इम्पायर सिनेमा आणि प्लाझा सिनेमा होते. हे सिनेमागृह खऱ्या अर्थाने आर्ट डेको चळवळीची केंद्रबिंदू ठरली. सामान्य मुंबईकरांना आर्ट डेकोची ओळख या सिनेमागृहामुळे झाली असे म्हटले तर वावग ठरणार नाही. रिगलचे डिझाइन करणारे चार्ल्स फ्रेडरिक स्टीव्हन्स यांनी मुंबईला आधुनिक सिनेमागृहांची नवी ओळख दिली. १९३३ मध्ये रिगल हे शहरातील सुरु झालेले पहिले सिनेमागृह होते. तर १९३८ मध्ये सुरु झालेले इरॉसचे तांबूस-हिरवे संगमरवर, आकर्षक टाइल्स, वक्राकार जिने आणि प्रेक्षागृहातील प्रकाशयोजना, हे सामान्य मुंबईकरांसाठी आधुनिकतेचे पहिले केंद्र होते.याच काळात, देश स्वतंत्र होत होता त्यावेळी १९४७ मध्ये सुरू झालेले आर्ट डेको शैलीचे लिबर्टी हे सिनेमागृह पहिले वातानुकूलित थिएटर होते. १९४७ मध्ये अंदाज या राज कपूर, दिलीप कुमार आणि नरगिस यांच्या चित्रपटाने या थियेटरची सुरुवात झाली. लिबर्टी हे नाव देखील स्वातंत्र मिळाल्यामुळे पडले होते. १९३३ मध्ये मुंबईत ६० सिनेमागृह होते.१९३९ मध्ये सिनेमागृहांची संख्या ३०० वर गेली.यातील बहुतांश सिनेमागृह ही आर्ट डेको पध्दतीची होती..मुंबईत असंख्य कॉर्पोरेट हाऊसचे मुख्यालय त्यावेळी देखील होते. या उद्योगपतींनी या आर्ट डेको शैलीचा स्विकार केला. मफतलाल, वाडिया, बिर्ला यांसारख्या उद्योगपतींनी पेडर रोड आणि नेपीयन्सी रोड परिसरात भव्य आर्ट डेको घरे बांधली. १९३४ मध्ये झालेल्या मुंबईत भरलेल्या 'आयडियल होम' प्रदर्शनाने हे आर्ट डेको शैलीचे लोकप्रियतेसाठी कारणीभूत ठरले. त्यावेळी मुंबईत अनेक राजघराण्यातील 