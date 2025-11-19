प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Mumbai Art Deco Buildings : शंभर वर्षांच्या प्रवासाची कहाणी

heritage architecture of Mumbai : पॅरिसमधून उदयास आलेली आर्ट डेको शैली मुंबईत येताच शहराच्या स्थापत्यकलेला नवा आकार मिळाला. मरीन ड्राईव्ह, ओव्हल मैदान परिसर आणि ऐतिहासिक सिनेमागृहांनी या शैलीचे अनोखे दर्शन घडवले.
Mumbai Art Deco Buildings

Mumbai Art Deco Buildings

Sakal

अवतरण टीम
Updated on

विनोद राऊत- rautvin@gmail.com

दक्षिण मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह आणि ओव्हल मैदान परिसरातील आर्ट डेको इमारती म्हणजे मुंबईच्या आधुनिकतेची आणि सौंदर्याची जिवंत ओळख. १९२५ मध्ये पॅरिसमध्ये भरलेल्या एका जागतिक प्रदर्शनीतून आर्ट डेकोची संकल्पना पहिल्यांदा जगासमोर आली. त्यानंतर जगभर पसरत ती १९२५ ते १९३० च्या दरम्यान मुंबईपर्यंत पोहोचली. आज आर्ट डेको शैलीला १०० वर्षे झाली आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
Architecture
heritage
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com