Premium| Asiatic Society Mumbai: एशियाटिक सोसायटीसारखी दोनशे वर्षांची परंपरा असणारी संस्था संकटात सापडली आहे. हा सांस्कृतिक वारसा वाचवण्यासाठी मुंबईकरांनी पुढे येणे गरजेचे

विनोद राऊतrautvin@gmail.comमुंबई मराठी साहित्य संघ, एशियाटिक सोसायटी, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय इत्यादी ऐतिहासिक संस्था सध्या कुठल्यातरी कारणावरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. त्या बळकावण्याचा एक सुनियोजित प्रयत्न सध्या सुरू आहे. दोन शतकांहून अधिक काळाचा इतिहास असलेली एशियाटिक सोसायटीही त्यांच्या निशाण्यावर आहे. ती वाचवण्यासाठी मुंबईकर आणि मराठी माणसाने जागरूक राहण्याची गरज आहे.मुंबईत साहित्य, संस्कृती व संशोधन क्षेत्राशी निगडित अनेक प्रतिष्ठित संस्था कार्यरत आहेत. त्यामध्ये मराठी साहित्य संघ, एशियाटिक सोसायटी, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय इत्यादी ऐतिहासिक संस्थांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल; मात्र अलीकडे या संस्था कुठल्यातरी कारणावरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. नियोजनाचा अभाव, शासनाचे दुर्लक्ष व व्यवस्थापन मंडळाची निष्क्रियता यामुळे या संस्थांचा आर्थिक डोलारा डळमळीत झाला आहे. याचा फायदा घेत या संस्था बळकावण्याचा एक सुनियोजित प्रयत्न आता होत आहे. ९० वर्षांचा इतिहास असलेल्या गिरगावमधील मराठी साहित्य संघाच्या निवडणुकीत हा प्रकार ठळकपणे समोर आला. आता दोन शतकांहून अधिक काळाचा इतिहास असलेल्या एशियाटिक सोसायटीच्या बाबतीतही हे होताना दिसत आहे..मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीची स्थापना १८०४ मध्ये ब्रिटिश ज्युरी जेम्स मॅकिन्टॉश यांनी केली. विद्वान, प्राच्यविद्या अभ्यासक, संशोधक यांच्यासाठी ज्ञानमंदिराची मूहर्तमेढ या संस्थेच्या माध्यमातून रोवली गेली. बंगालच्या एशियाटिक सोसायटीच्या धर्तीवर ही संस्था स्थापन झाली. दोनशेहून अधिक वर्षांपासून मुंबईच्या स्कायलाइनमध्ये एशियाटिकच्या वास्तूला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. हॉर्निमन सर्कल परिसरातील एशियाटिक सोसायटीच्या प्रवेशद्वारावर असणाऱ्या ३२ ऑयकॉनिक पायऱ्या मुंबईकरांसह संपूर्ण देशाला परिचित आहेत. अनेक गाजलेल्या हिंदी सिनेमांचे चित्रीकरण या पायऱ्यांवर झाले. आता रील्स, व्हॉट्सॲप स्टेटसवर या पायऱ्या सर्वत्र झळकतात; मात्र ही भव्य वास्तू आतमधून घुसमटत आहे, याची जाणीव अनेकांना नाही.एशियाटिक सोसायटीकडे अमूल्य अशी साडेतीन लाखांहून अधिक ग्रंथसंपदा, वैभवशाली ऐतिहासिक वारसा जसे गुप्तकालीन दुर्मिळ नाणी, दुर्मिळ नकाशे, हस्तलिखित, गौतम बुद्धांचे भिक्षा पात्र, भिक्षा पात्रासोबतच मिळालेल्या तांब्याच्या सात दुर्मिळ मूर्ती असा आठव्या शतकातील खजिना दडलेला आहे; मात्र ही संस्था चालवण्यासाठी लागणारा आवश्यक व स्थायी निधी यांचा अभाव संस्थेकडे आहे. एशियाटिक ही केंद्र व राज्य शासनाच्या अल्प अनुदानावर चालणारी एक संस्था व पब्लिक ट्रस्ट आहे.एशियाटिक सोसायटीच्या आजवरच्या वाटचालीत मराठी माणसांनी आपल्या कर्तृत्वाने समृद्ध करण्याचे कार्य केले. भारतरत्न पाडुरंग वामन काणे यांनी एशियाटिकमध्ये ४५ वर्षे धर्मशास्र या विषयावर ज्ञानसाधना केली. डॉ. पां. वा. काणे रिसर्च सेंटर १९७३ पासून एशियाटिकमध्ये आहे. याअंतर्गत येथे संशोधन केले जाते. संशोधकांना पीएच.डी. दिली जाते. अनेक नामवंत साहित्यिक, लेखिका, विचारवंत, दुर्गाबाई भागवत, वेलणकर, एम. डी. पराडकर, गजेंद्र गडकर अशा लेखकांचा वावर या संस्थेत होता. मुंबईचे शिल्पकार नाना जगन्नाथ शंकरशेठ यांचा एशियाटिक सोसायटी स्थापनेत मोठा वाटा आहे. या संस्थेच्या अध्यक्ष आणि विश्वस्तपदावर न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण, बॅरिस्टर छागला, शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर अशा दिग्गजांनी कार्य केले आहे; मात्र त्या वेळी सेवा व ज्ञानदान या वृत्तीने कार्य करणाऱ्या या संस्थेने स्थायी निधी किंवा ही संस्था कायमस्वरूपी आपल्या पायावर कशी उभी राहील, याचा विचार केला नाही. .आर्थिक डोलारा डळमळीतएशियाटिक संस्थेच्या अडचणीच्या मुळाशी आर्थिक कारणे आहेत. त्यात शाश्वत निधीचा अभाव व निष्क्रिय नियामक मंडळाचाही तेवढाच वाटा आहे. या संस्थेत २५ कायमस्वरूपी कर्मचारी व पाच कंत्राटी कामगार काम करतात. त्यांच्या वेतनाचे प्रश्न उत्पन्न झालेत. निधीअभावी ग्रंथपाल, लेखापाल अधिकारी, अभिरक्षक, ग्रंथालय परिचर यासह असंख्य महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. डिजिटायझेशन संवर्धित हार्ड डिस्क, मायक्रोफिल्मिंगचे सुमारे पाच हजार रोल सांभाळणारा कर्मचारी निवृत्त झाला तरी त्याच्या जागी नवीन नियुक्ती झालेली नाही. गेल्या दशकापासून एशियाटिकला नियमित ग्रंथपाल नाही, यावरून संस्थेची काय वाताहत झाली, हे लक्षात येईल. पै पै जमा करून ही भव्य इमारत एशियाटिकने बांधली; परंतु कालांतराने या ठिकाणी राज्य सरकारच्या ग्रंथालय संचालनालयाने आपले हातपाय पसरले. आता टाऊन हॉलमध्ये संचालनालयाचे कार्यालय आहे. तसेच राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयसुद्धा आहे. त्यामुळे एशियाटिकला आपला अमूल्य ठेवा प्रदर्शित करण्यालादेखील मर्यादा आली आहे. ग्रंथ ठेवण्यास जागा उरलेली नाही. अ दर्जाच्या या वास्तूच्या दुरुस्ती-देखभालीसाठी शासनाकडे वेळ व पैसा नसल्याचे स्पष्ट दिसून येते.मुंबईत देशभरातील मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचे मुख्यालय आहे. या वास्तूपासून हाकेच्या अंतरावर शेअर मार्केट आहे; मात्र या कंपन्यांना गाठून सीएसआर निधी मिळवण्यात नियामक मंडळ कमी पडताना दिसते आहे. काही कंपन्यांनी सीएसआर निधी दिला; मात्र तो पुस्तकांचे जतन व देखभाल करण्यासाठी तसेच पुस्तकांच्या डिजिटायझेशनसाठी... मात्र एशियाटिकचा सांभाळ करणाऱ्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी आजपर्यंत स्थायी निधी उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. महाराष्ट्राचे राज्यपाल या संस्थेचे चीफ पॅट्रॉन आहेत. एशियाटिक सोसायटीचे साडेतीन हजारांहून अधिक सदस्य आहेत. त्यामध्ये विविध क्षेत्रांत प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वे, अनेक आयएएस, आयपीएस अधिकारी, नामवंत वित्तीय संस्थांचे प्रमुख, सनदी लेखापाल इत्यादींचा समावेश आहे; मात्र संस्था अडचणीत आली असताना यातील एकही जण संस्थेच्या मदतीसाठी पुढे आला नाही, हे विशेष. .Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.संस्थेच्या १० कोटींच्या कॉर्पस ठेवी आहेत. ठेवीच्या व्याजापोटी ७० ते ७५ लाखांचे वार्षिक उत्पन्न मिळते; मात्र संस्थेचा देखभालीसह वार्षिक खर्च साडेतीन कोटींपेक्षा जास्त आहे. केंद्राकडून वार्षिक एक कोटी रुपये; तर राज्य सरकारकडून वार्षिक एक कोटी वेतनेतर अनुदान मिळते. मुंबई महापालिकेकडून गेल्या दोन वर्षांपासून ७५ लाखांचे अनुदान मिळते; परंतु ते निश्चित नाही. दैनंदिन खर्च व वेतनाचा ताळमेळ जुळवण्यासाठी वार्षिक दोन कोटींची तूट आहे. वेतनवाढ, ग्रंथखरेदी, देखभाल, दैनंदिन खर्च भविष्यात वाढणार आहे. संस्थेकडे असलेला ऐतिहासिक व मौल्यवान ठेवा लोकांपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी कुठलीही ठोस योजना नाही. त्यामुळे या वस्तू लॉकरमध्ये पडल्या आहेत. संस्थेच्या अध्यक्षा प्रो. विस्पी बालापोरिया ८२ वर्षांच्या आहेत. काम करण्यासाठी त्यांना काही मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे व्यवस्थापन मंडळावर आता नव्या रक्ताला वाव देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.एशियाटिकच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाच्या वतीने १९७६ मध्ये निहार रंजन रे उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीत तत्कालीन मुंबई पालिका आयुक्त द. म. सुकथनकर यांचा समावेश होता. राज्य सरकारने संस्थेला आर्थिक मदत करावी, संपूर्ण इमारत एशियाटिकच्या ताब्यात द्यावी, तसेच राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाला वांद्रे कलिना येथे तीन एकराचा भूखंड देण्याच्या शिफारसी समितीने केल्या. त्यातील कलिना येथील इमारत पूर्णत्वाकडे असल्याचे समजते; मात्र यातील आर्थिक शिफारसी पूर्ण झालेल्या नाहीत. डॉ. अरुण टिकेकर यांच्या प्रयत्नाने केंद्राकडून दरवर्षी एक कोटी वार्षिक अनुदान मिळाले. त्या अनुदानात वाढ झालेली नाही. तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव बी. जी. देशमुख हे सोसायटीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी एशियाटिकला राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था हा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले; मात्र यश आले नाही..Premium| Maratha Reservation: कुणबी नोंदींमुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग सोपा होणार की नवीन कायदेशीर लढाई सुरू होईल?.एशियाटिकचे तत्कालीन अध्यक्ष दिवंगत सनदी अधिकारी शरद काळे यांच्या कार्यकाळात, केंद्र सरकारने एशियाटिक पुनरावलोकन समिती नेमली. त्यात वरिष्ठ सनदी अधिकारी रस्तोगी यांचाही समावेश होता. या समितीने एशियाटिकला ५० कोटींचा स्थायी निधी देण्याची शिफारस केली. त्यात केंद्राकडून ३०; तर राज्याकडून २० कोटी रुपये देण्यास सुचवले; मात्र महाराष्ट्र शासनाने निधी दिला नाही. २००७ मध्ये टाटा उद्योग समूहाने स्थापन केलेल्या एका अभ्यासगटाचा अहवाल व्यवस्थापन समितीने बासनात गुंडाळला. सरकारची आर्थिक मदत घेतल्यास संस्थेची स्वायत्तता धोक्यात येईल, असा युक्तिवाद आजपर्यंत व्यवस्थापन समितीचा राहिला आहे. या आर्थिक अडचणींचा थेट परिणाम कर्मचारी व संस्थेच्या ऐतिहासिक ठेव्यावर होत आहे.कोलकाता एशियाटिक सोसायटीला १९८४ मध्ये राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थेचा दर्जा मिळाला. त्यानंतर संस्था आर्थिक सक्षम झाली; मात्र एशियाटिक मुंबईला मात्र हा दर्जा मिळू शकला नाही. त्यासाठी राज्य सरकार तेवढेच जबाबदार आहे. या संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीवर राज्याचे ग्रंथालय संचालक हे राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून असतात; मात्र त्यांची एशियाटिकविषयी भूमिका नेमकी काय आहे, हे कळायला मार्ग नाही. मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या एशियाटिकच्या समस्या समजून घेण्यासाठी सत्ताधारी, विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना फुरसत नाही. त्यामुळे एकाही अधिवेशनात एशियाटिकचा प्रश्न मांडावा, असे एकालाही वाटले नाही.संस्थेच्या या असहाय्यतेचा फायदा उचलत काही विशिष्ट मंडळींनी आता एशियाटिककडे आपला मोर्चा वळवला आहे. वाचन किंवा एशियाटिकशी ज्यांचा दुरान्वये संबंध नाही त्यांनाही अचानक त्याचे सदस्यत्व हवे आहे. त्यासाठी अचानक अर्जांचा महापूर आला आहे. ‘सकाळ’ने यातील अनेक गोष्टी चव्हाट्यावर आणल्या. एक तर संस्थेचे बहुतांश सदस्य सक्रिय नसतात, निवडणुकीत मतदान करायला त्यांना वेळ नसतो. त्यामुळे साडेतीन हजार सभासदांच्या एशियाटिकमध्ये केवळ दीडशे सदस्य अध्यक्ष-उपाध्यक्षाची निवड करतात. चुकीच्या व्यक्तींच्या ताब्यात या संस्था जाऊ नये, यासाठी मुंबईकर, मराठी माणसाने जागरूक राहण्याची गरज आहे; मात्र मुळात त्यासाठी या संस्थेचे सभासद व्हावे लागेल. गिरगावच्या मराठी साहित्य संघाच्या ताज्या प्रकरणानंतर आता तरी मुंबईकर, मराठी माणूस एशियाटिकसारखा आपला सांस्कृतिक, बौद्धिक ठेवा वाचवण्यासाठी पुढे येईल का, हा प्रश्न कायम आहे.(एशियाटिक संस्था वाचवण्यासाठी तुम्हाला काही सुचवायचे असेल तर ई-मेलवर संपर्क करावा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 