Premium|Muslim Voting Trend India : मुस्लिम मतदानाचा बदलता चेहरा; प्रतीकात्मकतेपासून मुद्द्यांवर केंद्रित प्रवाह

खालिद अख्तरहिंदी पट्ट्यात अनेक मुस्लिम मतदारांना असे वाटते की, प्रमुख भाजपविरोधी पक्षांना पाठिंबा दिल्यानंतरही ते भाजपचा उदय रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत. परिणामी, जिथे कुठे एखादा नेता किंवा मुस्लिमांच्या हक्कावर बोलणारा पक्ष त्यांच्या अधिकारांसाठी निर्भयपणे बोलताना दिसतो, तिथे ते त्या पक्षाला पाठिंबा देतात. बिहारमधील निवडणुकीतही हेच दिसले. हा मतदार लालूप्रसाद यादव यांच्यापासून दूर गेला आणि त्याने ‘एमआयएम’च्या पारड्यात मते टाकली. मुस्लिम मतदानातील बदलत्या ‘ट्रेंड’चा घेतलेला आढावा...देशात २०२४मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मला अनेक जण संभाव्य निकालांविषयी विचारत होते. उत्तर प्रदेशात काय होईल, याबाबत मला काही जण विचारत होते. मी स्वतः जनमत संशोधन क्षेत्रात काम करीत असल्यामुळे आणि मी स्वतः उत्तर प्रदेशचा असल्यामुळे मला असे प्रश्न विचारले जात होते. उत्तर प्रदेश देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे. उत्तर प्रदेशमधील नगिना लोकसभा मतदारसंघ विशेष चर्चेत होता. तिथे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आझाद रावण उमेदवार होते. मी अनेकदा म्हणायचो की, ‘‘नगिना हा कदाचित उत्तर प्रदेशातील एकमेव लोकसभा मतदारसंघ आहे जिथे मुस्लिम मतदार समाजवादी पक्षाच्या मागे एकत्रितपणे येत नव्हते; राज्यातील इतर ठिकाणी ते ठामपणे अखिलेश यादव यांच्यासोबत होते.’’ मला परिचित असलेले राजकीय नेते, वरिष्ठ निवडणूक विश्लेषक आणि पत्रकार सातत्याने मला विचारायचे नगिना येथे मुस्लिम मतदार चंद्रशेखर आझाद यांच्याकडे का झुकत आहेत? मुस्लिम मतदारांशी बोललो आणि आझाद यांच्या प्रचंड संख्येने झालेल्या सभांना मी स्वतः उपस्थित राहिलो. आझाद हे धैर्याने निवडणूक लढणारे नेते आहेत, असे मतदारांना वाटत होते. ‘सीएए-एनआरसी’विरोधातील २०२० मधील आंदोलनादरम्यान झालेल्या त्यांच्या अटकेने ही धारणा अधिक दृढ केली. चंद्रशेखर आझाद निवडणूक जिंकले. ते नगिना लोकसभा मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार आहेत. त्यामध्ये ४५ ते ४७ टक्के मुस्लिम आणि २३ ते २५ टक्के दलित मतदार आहेत..Nitish Kumar : नितीशवा सत्ता-सूत्र ना बदलै..!.एक व्यापक प्रवाह मुस्लिम मतदानाच्या वर्तनात दिसू लागला आहे. हा एक वेगळ्या स्वरूपाचा ‘ट्रेंड’ निवडणुकांमध्ये दिसत आहे. निवडणुकीबाबत दीर्घ काळ एक समुदाय म्हणून परिचित असलेल्या मिथकाला मोडून काढणारा हा बदल आहे. मुस्लिमांचे मतदान आता केवळ भाजपविरोधी किंवा ‘नकारात्मक’ मतदान राहिलेले नाही. बदललेल्या प्रमाणात ते एक सकारात्मक आणि एखाद्या विशिष्ट मुद्द्याभोवती केंद्रित असलेले मतदान ठरले आहे.प्रतीकात्मकतेवर मतदानएका बाजूला समुदाय हळूहळू अशा प्रमुख भाजपेतर पक्षांपासून दूर जात आहे. मुस्लिम मतदान प्रतीकात्मकतेवर अवलंबून असल्याचे जाणवते आणि वास्तविक स्थितीला सामोरे जात नसल्याचेही दिसते. अशा परिस्थितीत पक्ष कितीही लहान असला तरी मुस्लिम मतदार त्या पक्षाकडे झुकतात. जे पक्ष खुलेआम मुस्लिम ओळख मांडतात. अधिकार आणि प्रतिनिधित्वाबाबत निःसंकोच बोलतात, मुस्लिमांचे प्रश्न मांडतात अशा उमेदवारांना मुस्लिम मतदार मते देतात. त्याच वेळी, जेव्हा एखादा प्रमुख राजकीय पक्ष त्यांच्या चिंतांना संकोच न करता मांडतो, अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व देतो आणि भाजपच्या उदयाला रोखण्यास सक्षम म्हणून पाहिला जातो, तेव्हा मुस्लिम मतदार त्याच्या मागे एकत्र येतात. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेससोबत असेच दिसते.हिंदी पट्ट्यात अनेक मुस्लिम मतदारांना असे वाटते की, प्रमुख भाजपविरोधी पक्षांना पाठिंबा दिल्यानंतरही ते भाजपचा उदय रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत. परिणामी, जिथे कुठे त्यांना एखादा नेता किंवा पक्ष त्यांच्या अधिकारांसाठी निर्भयपणे बोलताना दिसतो, तिथे ते त्या पक्षाला आणि उमेदवाराला ते पाठिंबा देतात. उत्तर प्रदेशातील नगिना लोकसभा मतदारसंघात चंद्रशेखर आझाद यांच्या बाबतीत हेच दिसते.मुस्लिम मतदारांमधील हा बदलाचा प्रवाह अलीकडेच बिहार विधानसभा निवडणुकीत दिसला. तिथे मुस्लिमबहुल सीमांचल प्रदेशात असदुद्दीन ओवेसींच्या एमआयएमकडे लक्षणीय झुकला.पक्षाच्या २९ जागांपैकी २४ सीमांचलमध्ये होत्या. पक्षाने पाच जागा जिंकल्या आणि दोन ठिकाणी पक्षाचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर आले. ‘एमआयएम’ने लढविलेल्या मतदारसंघांत मुस्लिम मतदारसंख्या ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. हा प्रदेश एकेकाळी महाआघाडीचा बालेकिल्ला होता, समाजवादी पक्षाचा मतदार या भागात होता. बिहारमध्ये यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडीला फक्त पाच जागा मिळाल्या..मतदानाचे ‘पॅटर्न’सन २०१४ मध्ये भाजप केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर आणि राज्यांमध्ये आपला विस्तार केल्यानंतर, अनेक वेगळे मुस्लिम मतदारांचे गट, त्यांचे मतदानाचे ‘पॅटर्न’ उदयास आले आहेत. भाजप सध्या १२ राज्यांमध्ये पूर्ण बहुमतामध्ये आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आसाम, छत्तीसगड, हरियाना, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपूर, गोवा आणि अरुणाचल प्रदेश, ही ती राज्ये. महाराष्ट्र, मेघालय, नागालँड आणि सिक्कीममध्ये त्यांची आघाडी सरकारे आहेत आणि दिल्लीतील विधानसभेवरही त्याचे प्रभावी नियंत्रण आहे. या वाढत्या राजकीय वर्चस्वासोबत मुस्लिम निवडणुकीच्या पसंतींचा विस्तृत असा पट दिसू लागला आहे. मुस्लिमांना एकसंध मतदान गट म्हणून पाहण्याच्या दीर्घकाळ टिकलेल्या संकल्पनेला आव्हान दिले जात आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशासारख्या राज्यांत मुस्लिम अजूनही काँग्रेसला पाठिंबा देतात. याच काँग्रेसला पारंपरिकपणे भाजपविरोधी पक्ष म्हणून पाहिले जात आहे. कोणताही व्यवहार्य पर्याय अस्तित्वात नसतो, तेव्हा याच दोन पक्षांमध्ये मतदार विभागला जातो, हे सत्य आहे. महाराष्ट्रात मात्र काँग्रेसने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेलाही पाठिंबा दिला आहे. एकेकाळी शिवसेना कट्टर हिंदुत्वाशी जोडला गेलेला पक्ष होता, पण तो आता भाजपविरोधी महाविकास आघाडीचा प्रमुख घटक आहे. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना इतर महाविकास आघाडीतील इतर सहभागी पक्षांपेक्षा भाजपविरोधी ठाम भूमिका अधिक आक्रमकतेने घेत आहे, असे अनेक निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच मुस्लिम मतदार महाआघाडीला मतदान करीत आहेत. सन २०२४ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुस्लिम मतदारांनी महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला होता. ‘सी व्होटर’च्या अभ्यासानुसार, नोव्हेंबर २०२४ विधानसभा निवडणुकांमध्ये ७१ टक्क्यांहून अधिक मुस्लिम मतदारांनी महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला..Premium|Bihar Election Results : पच्चीस से तीस फिरसे नितीश... .मुस्लिम मतदारांचे वर्तनआसाम, केरळ, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आणि पुदुच्चेरी या राज्यांमध्ये सन २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणूक आहे; तसेच महत्त्वाच्या महानगरांत महापालिका निवडणूकही आहे. यांपैकी भाजप सत्तेत असलेले आसाम हे एकमेव राज्य आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये प्रमुख विरोधक आहे. केरळ आणि तमिळनाडूमध्ये भाजपचे अस्तित्व मर्यादित आहे, तर महाराष्ट्राच्या महापालिका क्षेत्रात भाजप अजूनही मोठा खेळाडू आहे. आसाम, बंगाल आणि महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांमधील मुस्लिम मतदानाचे वर्तन विशेष लक्षवेधी ठरेल. आसाममध्ये मुस्लिम नेतृत्व असलेला पक्ष अस्तित्वात असला, तरीही तेथील मुस्लिम अजूनही प्रामुख्याने काँग्रेसवर विश्वास ठेवतात, असा ट्रेंड दिसतो. पश्चिम बंगालमध्ये त्यांची पसंती ममता बॅनर्जी यांना आहे. महाराष्ट्रात मुस्लिम व्यापकपणे महाविकास आघाडीला पाठिंबा देऊ शकतात, तर मालेगावसारख्या ठिकाणी मुस्लिम मतदान निर्णायक असल्यामुळे, तेथे एमआयएमला चांगली कामगिरी करता येईल.राजकीय निवडीमध्ये वैविध्य आले आहे, असे मुस्लिम मतदानाचा प्रवाह स्पष्टपणे सांगतो. मुस्लिम समाज आता केवळ भाजपविरोधावर किंवा भाजपेतर पक्षांच्या प्रतीकात्मक राजकारणावर विसंबून नाही. भाजपचा पराभव महत्त्वाचा आहे; पण मुस्लिम मतदार आता विविध राजकीय पक्षांनी त्यांच्या प्रश्नांवर ठाम बोलावे आणि धैर्याने हक्कांसाठी लढावे अशी अपेक्षा करतात. येत्या निवडणुकांमध्येही मुस्लिम मतदार त्याच दिशेने विचार करतील. कितीही लहान पक्ष असला तरी मुस्लिम मतदार मुस्लिमांचे मुद्दे मांडणाऱ्या पक्षांकडे अधिक झुकतात, हेच या निमित्ताने दिसून आले आहे. ध्रुवीकरणाच्या भीतीला बळी न पडता मुस्लिम मतदार याबाबत विचार करताना दिसतील..Premium|Bihar election results 2025 : संकेत आणि संदेश.बिहारमधील मुस्लिम मतदानाचे गणित१७.७ टक्के बिहारची मुस्लिम लोकसंख्या (राज्य जातिनिहाय सर्वेक्षण २०२२–२३).६६.९१ टक्के बिहारमध्ये २०२५ निवडणुकीत एकूण मतदान २वर्ष \tमुस्लिम आमदार \tएकूणात % (अंदाजे)२०१५ \t२४ \t ९.९%२०२० \t१९ \t७.८%२०२५ \t११ \t ४.५%.पक्षनिहाय आमदारएमआयएममुस्लिम उमेदवार : २३विजेते : ५बहुतांश सीमांचल (पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज) भागातील मुस्लिमबहुल मतदारसंघ.राष्ट्रीय जनता दलमुस्लिम उमेदवार : १८विजेते : ३काँग्रेसमुस्लिम उमेदवार : १०विजेते : २जेडीयूमुस्लिम उमेदवार : ४विजेते : १.इतर पक्षांकडून मुस्लिम उमेदवार रिंगणात पण कुणालाही विजय नाही. गेल्या निवडणुकीत काय घडले?सन २०२० च्या निवडणुकीत बिहारमध्ये एकूण १९ मुस्लिम उमेदवार आमदार म्हणून निवडून आले होते. त्यामध्ये सर्वाधिक आठ आमदार राष्ट्रीय जनता दल पक्षाचे होते. त्यापाठोपाठ ‘एमआयएम’चे पाच, काँग्रेसचे चार, तर बहुजन समाज पक्ष आणि ‘सीपीआय’च्या प्रत्येकी एक आमदाराचा समावेश होता. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या ‘जेडीयू’ने ११ मुस्लिम उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते; विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या 'जेडीयू'ने ११ मुस्लिम उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते; पण त्यातील एकही उमेदवार निवडून आला नाही. अशा प्रकारे मावळत्या विधानसभेत मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व ७.८१ टक्के होते.(लेखक 'सी व्होटर्स'चे संपादक आहेत.) 