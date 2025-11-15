Nitish Kumar : नितीशवा सत्ता-सूत्र ना बदलै..!

भारतीय राजकारणाची बिहार प्रयोगशाळा आहे. धर्म, जात, पोटजात, उपजात, अतिमागास, मागास, मतदारांची वर्गवारी, उमेदवारांची वर्णवारी असे यच्चयावत सारे प्रयोग बिहारच्या राजकारणात निवडणूक जिंकण्यासाठी सतत सुरू असतात. औद्योगिकदृष्ट्या मागे राहिलेला बिहारी नागरिक राजकीय सजगतेत अव्वल असल्याचे सहज बोलतानाही आढळते..अशा राज्याचे नेतृत्व सातत्याने करण्यासाठी समाजाची नेमकी जाण आवश्यक आहेच; त्याहीपलीकडे विलक्षण राजकीय चातुर्य हवे. नितीश कुमार यांच्याकडे हे चातुर्य आहे. ते त्यांनी सातत्याने सिद्धही केले आहे. या चातुर्याला कोणी 'पलटू राम' म्हणतो, कोणी कणाहीन बाणा म्हणो किंवा कोणी संधीसाधू म्हणो. साऱ्या टीकाकारांच्या साऱ्या उपमांना पुरून उरत नितीश कुमार १९ वर्षांहून अधिक काळ बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी राहिले आहेत..आजच्या निवडणूक निकालाआधी नवव्यांदा मुख्यमंत्रिपद त्यांनी सांभाळले. आजपासून येत्या दोन-तीन दिवसांत सारा अनुभव, डावपेच पणाला लावून दहाव्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात घालून मिरवताना नितीश कुमार दिसले, तर अजिबात आश्चर्य वाटू नये. कारण, गेल्या दोन दशकांतील त्यांचे प्रत्येक पाऊल बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाभोवतीच आहे आणि खुर्चीवरही त्यांचीच पकड आहे..अधिक शक्तिशालीआजच्या बिहार विधानसभा निवडणूक निकालाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) निश्चितपणे अधिक बळकट झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे यदाकदाचित डळमळू शकणारे आसन घट्ट झाले. याचबरोबर नितीश कुमार यांचीही बिहारवरील पकड मजबूत झाली. ‘एनडीए’ म्हणून ३९ पक्ष असले, तरी प्रत्यक्षात भाजप हाच आघाडीचा सर्वेसर्वा आहे.त्यानंतर तेलुगू देसम (सोळा खासदार) आणि नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाचे (बारा खासदार) बहुमतासाठी निर्णायक पाठबळ आहे. त्यामुळे, बिहारमध्ये स्वबळाचा नारा भाजपने ताणला नाही आणि नितीश कुमार यांच्यासोबत जमवून घेण्याचे सूत्र राखले..बिहारमध्ये गडबड झाली, तर केंद्राचा डोलारा अडचणीत सापडेल आणि बिहार राखले तर इतरत्र योग्य संदेश पोहोचेल, याचे पूर्ण भान भाजप नेतृत्वाला असल्याचे विधानसभा निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान सातत्याने दिसले. त्याचा परिणाम निकालात स्पष्टपणे दिसला. वयाच्या पंचाहत्तरीच्या टप्प्यावर पोहोचलेले नितीश कुमार मुख्यमंत्रिपदाच्या विसाव्या वर्षांत अधिक शक्तीशाली संख्याबळ घेऊन बिहार विधानसभेत पुन्हा प्रवेश करतील..राज्याच्या सत्तेची परंपराराज्याच्या राजकारणात दीर्घकाळ मांड ठोकून राहून केंद्रीय सत्ताकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची मोठी परंपरा भारतात आहे. ज्योती बसू, नवीन पटनाईक, करुणानिधी, प्रकाश सिंग बादल, शिवराज सिंह चौहान अशी नावे या परंपरेत येतात. नितीश कुमार हेदेखील याच परंपरेतील नाव.राज्याच्या राजकारणातील पकड घट्ट ठेवायची आणि केंद्रीय सत्तेत निर्णायक भूमिका बजावून तो लाभही मिळवायचा, हे या परंपरेतील राजकारणाचे सूत्र. नितीश कुमार यांनी हे सूत्र चोख बजावले. त्यासाठी कधी राज्यात तर कधी केंद्रात तडजोडी कराव्या लागतात. त्यामध्ये नितीश पारंगत..लालूप्रसाद यादवांशी मैत्री आणि युतीपासून ते भाजपशी आघाडी-बिघाडी-आघाडी असे साऱ्या प्रकारचे राजकारण त्यांनी बिनदिक्कत केले. नितीश कुमार म्हणजे''पलटू राम'', अशी टीका अगदी अलीकडची. ही टीका करणाऱ्यांचे हात हातात घेऊन मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतानाही नितीश कुमार यांच्या चेहऱ्यावरचे विशिष्ट हसू कधी लपले नाही. अगदी, ताज्या निवडणुकीच्या प्रचारात ''नितीश कुमार संपले', अशी हाकाटी झाली, तरी ते बधले नाहीत.मुख्यमंत्रिपदावरची नजर हटू दिलेली नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'भाजपला येत्या काळात कुबड्यांची गरज नाही' अशी गर्जना केली. आजचा बिहारचा संदेश स्पष्ट आहे. प्रादेशिक पक्षांना सरसकट मोडीत काढता येणार नाही, हे नितीश कुमारांनी दाखवून दिले आहे..सात दिवसांचे मुख्यमंत्रिपदसमता पक्षाचे प्रमुख नितीश कुमार सन २००० मध्ये वाजपेयी सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री होते. भाजपच्या बळावर समता पक्षाचे सरकार स्थापन करण्यासाठी नितीश कुमार बिहारला परतले. तत्कालीन राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे यांनी १५१ सदस्यांच्या पाठबळाचा दावा करणाऱ्या नितीश कुमार यांना सत्ता बनवण्याचे निमंत्रण दिले. तेव्हाच्या संयुक्त बिहार विधानसभेत ३२४ सदस्य संख्या होती..लालूप्रसाद यादव यांच्याकडे १५९ सदस्यसंख्या असतानाही त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आले. तीन मार्च २००० रोजी नितीश कुमार पहिल्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. काँग्रेसच्या २३ आमदारांना फोडण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न नितीश कुमार आणि वाजपेयी सरकारने केले. सारे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यावर १० मार्च २००० रोजी नितीश कुमार यांनी राजीनामा दिला.त्यानंतर २००५ च्या फेब्रुवारीत झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा निवडणूक झाली. त्यानिवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मिळालेल्या बहुमताच्या जोरावर नितीश कुमार २४ नोव्हेंबर २००५ रोजी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलेले नाही..३५ वर्षांत चार मुख्यमंत्रीबिहारमध्ये १९९० ते आजअखेर केवळ चार मुख्यमंत्री झाले. त्यातील सर्वाधिक म्हणजे १९ वर्षांहून अधिक काळ नितीश कुमारांचा आहे. उर्वरित काळ लालू प्रसाद यादव, त्यांच्या पत्नी राबडी देवी आणि नितीश कुमार यांनी स्वतःच्या अनुपस्थितीत नेमलेले जीतन राम मांझी असे तीन मुख्यमंत्री बिहारने पाहिले.सन २००० पासून नऊवेळा मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होताना एकदाही नितीश कुमार यांच्याकडे संपूर्ण बहुमत नव्हते. २०१० च्या निवडणुकीत १४१ जागा लढवून ११५ जागांवर संयुक्त जनता दल विजयी झाले. ही आजअखेरची सर्वोत्तम कामगिरी. तेव्हा सहकारी पक्ष भाजप धाकट्या भावाच्या भूमिकेत होता. त्यानंतरच्या दीड दशकात भाजपची ताकद वाढली..नितीश कुमार कमकुवत झाल्याची चर्चा झाली. संधी दिसताच २०१५ मध्ये लालू प्रसाद यादवांच्या राष्ट्रीय जनता दलाशी महाआघाडी साधून नितीश कुमार पुन्हा सत्तेवर आले. २०१७ मध्ये काही तासांत राष्ट्रीय जनता दलाशी काडीमोड घेऊन त्यांनी भाजपसोबत संसार थाटला आणि मुख्यमंत्रिपद राखले.२०२२ मध्ये आधीच्या साऱ्या घडामोडी बाजूला ठेवून परत एकदा नितीश कुमारांची गाडी महाआघाडीमध्ये आली. भडकलेल्या भाजपने नितीश कुमारांविरोधात रान पेटविण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, लगेचच २०२४ मध्ये 'एनडीए'मध्ये सन्मानाने नितीश कुमारांना स्थान देण्यात आले. या संपूर्ण प्रवासात मुख्यमंत्रिपदावरून नितीश कुमारांनी एकदाही नजर हटविली नाही..मतदारांची बांधणीमुख्यमंत्रिपदासाठी एका बाजूने झाडून सर्व प्रकारचे राजकारण करायचे आणि दुसरीकडे सरकारी योजना राबवताना स्वतःचा प्रभाव ठेवायचा असे नितीश यांच्या राजकारणाचे आजवरचे स्वरूप आहे. शालेय मुलींना गणवेश, सायकल पुरवण्यापासून ते दारूबंदीपर्यंत आणि गावांच्या विद्युतीकरणापासून ते मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेपर्यंत सर्वत्र नितीश कुमार यांनी स्वतःची छाप उठवली.सन २००० मधील अल्पकालीन मुख्यमंत्रिपदासून ते आजच्या निवडणुकीपर्यंत त्यांचा भर अतिमागास, मागास मतदार आणि महिला वर्ग यांच्याभोवतीच्या योजनांवर राहिला. मतदारांचा हा मोठा गठ्ठा नितीश कुमार यांनी कौशल्याने बांधला. विशेषतः महिला मतदारांनी नितीश कुमारांची पाठराखण केल्याचे प्रत्येक निवडणुकीत दिसले..अतिमागास, मागास आणि महिला हा मतदार वर्ग हाताशी धरून भाजपसोबतची आघाडी करणे त्यांना फायद्याचे ठरले. भाजपचा प्रामुख्याने हिंदुत्ववादी, उच्चवर्णीय, आणि इतर मागासवर्गीय मतदार आणि नितीश कुमार यांचा हुकमी मतदार यांच्या तटबंदीचा भेद करणे महाआघाडीला निव्वळ अशक्यप्राय ठरले. मतदार वर्गाची ही बांधणी नितीश यांच्या दीर्घकालीन आणि सातत्याच्या धोरणांचा परिपाक आहे..लक्ष्याधारित योजनालालूप्रसाद आणि राबडी देवी यांच्या काळात बिहारला आलेले ''जंगलराज''चे स्वरूप नितीश यांनी बदलवले. कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित केली. गुन्हेगारी घटली. त्यानंतरच्या टप्प्यात पायाभूत सुविधांचे विशेषतः ग्रामिण विकासाचे आणि गावांच्या विद्युतीकरणाचे प्रकल्प त्यांनी हाती घेतले.वंचित घटकांसाठीच्या कल्याणकारी योजना, महिला विकास आणि शिक्षणासाठी सातत्याने प्रयत्न, याच वर्षीच्या जानेवारीमध्ये सुमारे लाखभर शिक्षकांना दिलेले नेमणूकपत्र अशा अनेक निर्णयांमधून नितीश कुमार त्यांच्या लक्ष्याधारित मतदारांपर्यंत नियमित पोहोचत राहिले. महसूल तूट सहन करूनही त्यांनी दारूबंदीचा निर्णय मागे घेतला नाही..या निर्णयावर अनेक स्तरावर टीका होत असताना नितीश यांनी महिला मतदारांच्या प्रतिसादावरच लक्ष ठेवले. दारूचा मानसिक, आर्थिक, शारीरिक फटका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहन करणाऱ्या महिला मतदारांनी नितीश यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहात त्यांच्या निर्णयाची राजकीय उपयुक्तता सिद्ध केली.महिला सदस्य म्हणून राबडी देवींचा आणि महिलांचा अवमान नितीश कुमार यांनी केला, असा वाद २०२४ मध्ये उभा राहिला तरीही त्यांची महिला मतदारांमधील लोकप्रियता कमी झाली नाही..केंद्रस्थानी नितीशराजकीय भूमिका बदलत राहिल्याने टीका होत असतानाही सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य ठेवल्याने अतिमागास, मागास मतदारांशी बांधिलकीदेखील टिकून राहीली. भ्रष्टाचाराचे, प्रशासनात शैथिल्य आल्याचे, अल्पसंख्याकांची फसवणूक केल्याचे आरोप नितीश कुमारांच्या सरकारवर झाले..मात्र, या आरोपांवर मात करून मुख्यमंत्रिपदी टिकून राहण्याचे चातुर्य नितीश कुमारांकडे होते. यंदाच्या निवडणुकीत त्यांच्या आरोग्याचीही चर्चाही उघडपणे झाली. ते शब्दशः गलितगात्र झाल्याचे विरोधकांनी जाहीरपणे म्हटले. त्यावरही नितीश कुमारांनी मात केल्याचे आजची आकडेवारी सांगते.परिस्थिती कोणतीही असो, मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग आपल्याच टप्प्यात पाहिजे, या भोवती राजकारण विणणाऱ्या नितीश कुमारांनी लालू प्रसाद यादव यांना तर आधी मात दिलीच होती; आता त्यांचे पूत्र तेजस्वी यादव यांनाही धोबीपछाड दिली. बिहारच्या राजकारणातील केंद्रस्थान आपलेच असल्याचे निकालातून नितीश यांनी सिद्ध करून दाखवले.. 