editorial-articles

Nitish Kumar : नितीशवा सत्ता-सूत्र ना बदलै..!

आजच्या बिहार विधानसभा निवडणूक निकालाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) निश्चितपणे अधिक बळकट झाली.
nitish kumar

nitish kumar

sakal

सम्राट फडणीस samrat.phadnis@esakal.com
Updated on

भारतीय राजकारणाची बिहार प्रयोगशाळा आहे. धर्म, जात, पोटजात, उपजात, अतिमागास, मागास, मतदारांची वर्गवारी, उमेदवारांची वर्णवारी असे यच्चयावत सारे प्रयोग बिहारच्या राजकारणात निवडणूक जिंकण्यासाठी सतत सुरू असतात. औद्योगिकदृष्ट्या मागे राहिलेला बिहारी नागरिक राजकीय सजगतेत अव्वल असल्याचे सहज बोलतानाही आढळते.

Loading content, please wait...
Power
Result
NDA
winner
CM Nitish Kumar
Bihar Election Result

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com