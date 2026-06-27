Premium|Study Room : मुझफ्फरपूर कट प्रकरणाने भारतीय क्रांतिकारी चळवळीला दिले नवे ऐतिहासिक वळण

लेखक : विपुल वाघमोडेभारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात काही घटना अशा आहेत की ज्यांनी केवळ तत्कालीन राजकीय परिस्थितीवर परिणाम केला नाही, तर संपूर्ण राष्ट्रीय चळवळीची दिशा बदलून टाकली. ३० एप्रिल १९०८ रोजी घडलेले मुझफ्फरपूर कट प्रकरण (Muzaffarpur Conspiracy Case) हे त्यापैकीच एक महत्त्वाचे प्रकरण मानले जाते. बंगालच्या फाळणीनंतर भारतीय राजकारणात निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या वातावरणातून जन्माला आलेली ही घटना भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवादाच्या इतिहासातील एक निर्णायक वळण ठरली.१९०५ मध्ये तत्कालीन व्हाइसरॉयने बंगालची फाळणी केली. बंगालमध्ये स्वदेशी, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षणाच्या चळवळी उभ्या राहिल्या. या चळवळींच्या पार्श्वभूमीवर काही तरुणांना असे वाटू लागले की केवळ सभांमधून आणि निवेदनांमधून स्वातंत्र्य मिळणार नाही. ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष हाच एकमेव मार्ग आहे, अशी भावना वाढू लागली. याच काळात अनुशीलन समिती आणि युगांतरसारख्या गुप्त क्रांतिकारी संघटना सक्रिय झाल्या..Premium|Honest Taxpayers Vs Freebie Politics India : प्रामाणिक करदाते विरुद्ध मोफतखोरीचे राजकारण; कष्ट, गुणवत्ता आणि विशेषाधिकारांच्या अन्याय्य हिशेबावर टोकदार प्रश्न.या संघटनांच्या रडारवर आलेल्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांमध्ये डग्लस किंग्जफोर्ड याचे नाव विशेष महत्त्वाचे होते. कलकत्त्यात मुख्य प्रेसिडेन्सी मॅजिस्ट्रेट म्हणून काम करताना किंग्जफोर्डने राष्ट्रवादी वृत्तपत्रांवर कठोर कारवाई केली होती. अनेक तरुण क्रांतिकारकांना त्याने शिक्षा दिली होती. त्यामुळे बंगालमधील क्रांतिकारकांच्या नजरेत तो ब्रिटिश दडपशाहीचे प्रतीक बनला होता. वाढत्या धोक्यामुळे त्याची बदली बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली; परंतु क्रांतिकारकांनी त्याचा पाठलाग सोडला नाही.युगांतर गटातील दोन तरुण क्रांतिकारक, खुदीराम बोस आणि प्रफुल्ल चाकी, यांना किंग्जफोर्डला ठार मारण्याची जबाबदारी देण्यात आली. दोघेही काही दिवस मुझफ्फरपूरमध्ये राहून त्याच्या हालचालींचे निरीक्षण करत होते. ३० एप्रिल १९०८ च्या रात्री त्यांनी युरोपियन क्लबमधून बाहेर पडणाऱ्या घोडागाडीवर बॉम्ब फेकला. मात्र त्यांची माहिती चुकीची ठरली. त्या गाडीत किंग्जफोर्ड नसून वकील प्रिंगल केनेडी यांची पत्नी आणि मुलगी प्रवास करत होत्या. बॉम्बस्फोटात दोघींचा मृत्यू झाला, तर किंग्जफोर्ड बचावला.या घटनेने ब्रिटिश प्रशासन हादरून गेले. पळून जात असताना प्रफुल्ल चाकीने अटक टाळण्यासाठी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. दुसरीकडे खुदीराम बोसला वैनी रेल्वे स्थानकाजवळ अटक करण्यात आली. अटक झाल्यानंतर अवघ्या अठरा वर्षांच्या खुदीरामचे धैर्य आणि निर्भयता भारतीय जनतेसाठी प्रेरणादायी ठरली. न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली आणि ११ ऑगस्ट १९०८ रोजी त्याला फाशी देण्यात आली. त्याच्या मृत्यूने तो भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा पहिला युवा शहीद म्हणून जनमानसात अमर झाला..मुझफ्फरपूर बॉम्बप्रकरणाचे महत्त्व केवळ या हल्ल्यापुरते मर्यादित नाही. या घटनेनंतर ब्रिटिश सरकारने बंगालमधील क्रांतिकारी जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी व्यापक कारवाई केली. या तपासातून पुढे प्रसिद्ध अलिपूर बॉम्ब खटला उघडकीस आला. कलकत्त्याजवळील माणिकतल्ला येथील गुप्त बॉम्बनिर्मिती केंद्रांवर छापे टाकण्यात आले. अनेक क्रांतिकारकांना अटक करण्यात आली. या खटल्यात अरविंद घोष यांच्यावरही आरोप ठेवण्यात आले, जरी पुढे त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली.या प्रकरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारतीय राष्ट्रवादाच्या विचारविश्वातील बदल. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात संविधानिक मार्ग, याचिका आणि निवेदन यांवर भर दिला जात होता. परंतु मुझफ्फरपूरसारख्या घटनांनी तरुण पिढीतील असंतोषाचे स्वरूप बदलले. ब्रिटिश सत्तेचा सामना करण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती आणि सशस्त्र संघर्षाची कल्पना अधिक लोकप्रिय झाली. पुढील काळात पंजाब, महाराष्ट्र आणि उत्तर भारतातही क्रांतिकारी संघटनांच्या वाढीवर या घटनेचा प्रभाव पडला.या प्रकरणाचा संबंध बाळ गंगाधर टिळक यांच्याशी विशेष उल्लेखनीय आहे. टिळकांचा या कटात प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता; तथापि त्यांनी आपल्या केसरी या वृत्तपत्रातून ब्रिटिश दडपशाहीवर कठोर टीका केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जेव्हा सरकार जनतेच्या भावना दडपते आणि राजकीय स्वातंत्र्य नाकारते, तेव्हा समाजात संताप निर्माण होतो आणि त्यातून अशा घटना घडतात..मुझफ्फरपूर बॉम्बप्रकरण आणि टिळकांचा राजद्रोह खटला हे आधुनिक भारतीय इतिहासातील परस्पर संबंधित अध्याय मानले जातात. एका बाजूला क्रांतिकारक हिंसेचा उदय दिसतो, तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी पत्रकारितेवर ब्रिटिशांनी केलेला कठोर प्रहार दिसून येतो.काही इतिहासकारांच्या मते, या घटनेमुळे भारतीय तरुणांमध्ये बलिदानाची भावना जागृत झाली आणि स्वातंत्र्यलढ्याला नवीन ऊर्जा मिळाली. तर काहींच्या मते, अशा हिंसक कृतींमुळे ब्रिटिशांना दडपशाही वाढविण्याचे निमित्त मिळाले. तथापि, या दोन्ही मतांच्या पलीकडे जाऊन पाहिले तर ही घटना भारतीय समाजातील वाढत्या राजकीय जागृतीचे आणि ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध निर्माण होत असलेल्या तीव्र असंतोषाचे प्रतीक होती.मुझफ्फरपूरच्या त्या एका बॉम्बस्फोटाने ब्रिटिश साम्राज्याला हादरा दिला, खुदीराम बोससारखा तरुण राष्ट्रीय स्मृतीत अमर झाला, बंगालमधील क्रांतिकारी चळवळीला नवे स्वरूप मिळाले आणि लोकमान्य टिळकांसारख्या नेत्यांना ब्रिटिश दडपशाहीचा सामना करावा लागला. त्यामुळे मुझफ्फरपूर कट प्रकरण हे केवळ एका अयशस्वी हत्या-प्रयत्नाचे नाव नसून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, औपनिवेशिक दडपशाही आणि राष्ट्रवादी विचारांच्या संघर्षाचा एक जिवंत दस्तऐवज आहे.