Premium|Naga Issue in India : नागालँडमधील ‘नागालिम’ वाद पुन्हा चर्चेत; ईशान्य भारताच्या शांततेसमोरील नवे आव्हान

सारंग खानापूरकरअनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर ‘आपण सारे भारतीय’ ही कल्पना ईशान्येत आणि उर्वरित भारतातही रुजली आहे. मात्र, या अस्मितेला आव्हान मिळाल्यास नागा विरुद्ध भारत असा संघर्ष होईल, असा इशारा बंडखोरांनी दिला आहे. हा संघर्ष खरोखरच निर्माण झाल्यास त्याचे लोण सर्वत्र पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे नागांच्या समस्या सुटल्याशिवाय ईशान्य भारतात पूर्ण शांतता नांदणे अवघड आहे.आमच्या मागणीवर राजकीय तोडगा निघाल्याशिवाय तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्खनन करू दिले जाणार नाही, असा इशारा नागालँडमधील नागा संघटनांनी दिला आहे. केवळ राजकीय फायदा उकळण्यासाठीचे दबावतंत्र या दृष्टिकोनातून या वादाकडे पाहिल्यास समस्या समजणार नाही आणि सुटणारही नाही. त्यामुळे या मागणीमागील इतिहास थोडक्यात जरी समजून घेतला, तरी तटस्थपणे विचार करण्यास मदत होऊ शकते.आमचे स्वतंत्र अस्तित्व असून आमच्या अस्मितेचे संरक्षण होणे आवश्यक असल्याने आमच्या समुदायाचे वास्तव्य असलेला सर्व भूभाग एकत्र करून द्यावा, आमची वेगळी राज्यघटना असावी, अशा मागण्या नागा पीपल्स कन्व्हेन्शन (एनपीसी) संघटनेने भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर दशकभरातच केल्या होत्या. सध्याच्या नागालँडसह आसाम, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशातील काही प्रदेश मिळून ‘नागालिम’ची स्थापना व्हावी, असा या संघटनेचा मूळ उद्देश होता. या प्रदेशातील सर्व जमिनीवर आणि नैसर्गिक स्रोतांवर आमचा पूर्ण हक्क असल्याचाही दावा नागांनी केला. १९६०मध्ये भारत सरकारने ‘एनपीसी’बरोबर १६ मुद्द्यांचा करार करत १९६३मध्ये नागालँड राज्याची निर्मिती केली. या करारामुळे एनपीसीमध्ये फूट पडून नंतर नॅशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालिम (एनएससीएन) या गटाची स्थापना झाली. नागालँडच्या निर्मितीचा करार ही घोडचूक असून त्याद्वारे नागांच्या भूप्रदेशाच्या आकुंचित सीमा मान्य केल्याचा आरोप बंडखोर गटाने केला. तसेच, जमिनीवरील आणि स्रोतांवरील हक्क आणि स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व ही मागणी कायम ठेवली..अग्रलेख : युद्ध महागाईविरुद्ध.Premium|Bonded Labour Liberation Movement : संघर्षातून मिळालेला आंतरराष्ट्रीय सन्मान आणि सामाजिक परिवर्तनाची वाटचाल.केंद्र सरकारने ११ जून २०२६ला आसाम आणि नागालँडबरोबर त्रिपक्षीय करार करत दोन्ही राज्यांदरम्यानच्या वादग्रस्त सीमा भागात तेल, नैसर्गिक वायू आणि दुर्मीळ खनिजांचे उत्खनन करण्याची परवानगी मिळवली. मात्र, आमच्या मागणीवर राजकीय तोडगा निघाल्याशिवाय या कराराची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही, अशी भूमिका ‘एनएससीएन-आयएम’ या मूळ गटापासूनही वेगळा झालेल्या गटाने घेतली आहे. पहिल्या कराराला आता ६६ वर्षे झाली. दरम्यानच्या काळात आणखीही काही करार झाले, मात्र नव्याने झालेल्या करारानंतरही नागा संघटनांची मूळ मागणी पूर्ण झालेली नाही किंवा त्यांची पूर्णपणे समजूत काढण्यात केंद्र सरकारला यश आलेले नाही. अनेक दशकांपासून सुरू असलेला सशस्त्र संघर्ष संपून शांतता निर्माण व्हावी, यासाठी २०१५मध्ये केंद्र सरकार आणि ‘एनएससीएन-आयएम’ यांच्यात शांतता करार करण्यात आला. यानुसार केंद्र सरकारने नागांचा वेगळा इतिहास आणि अस्मिता अधिकृतपणे मान्य केली. नागांना विशेष दर्जा देत भारताच्या भौगोलिक सीमांच्या अंतर्गत संयुक्त स्वायत्तता देण्याबाबतचा आराखडा यामुळे तयार झाला. तसेच, नागालिमच्या संकल्पित चित्रात मोठ्या भूप्रदेशाचा समावेश असला, तरी सध्याच्या राज्यसीमांना हात न लावण्याचे नागा संघटनांनी मान्य केले. त्यामुळे मागील महिन्यात झालेला नवा करार हा २०१५च्या कराराला वळसा घालून दामटवण्यात येत असल्याचा आरोप एनएससीएन-आयएमने केला आहे. मागणीवर राजकीय तोडगा न काढताच स्रोतांचा वापर केला जाणे आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका या संघटनेची असल्याने इतिहासाची पुनरावृत्ती होत पुन्हा मोठा संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता आहे.आसाम-अराकन या १,१६,००० चौरस किलोमीटरच्या विस्तीर्ण भूप्रदेशातील नागा-शुप्पन पट्ट्यातील सुमारे एक हजार चौरस किलोमीटरच्या प्रदेशात अनेक अस्पर्शित स्रोत असून तेथे उत्खनन केले जाणार आहे. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून आसाम आणि नागालँड या दोन्ही राज्यांना समान वाटा मिळणार आहे. सध्या ईशान्येतील तेल क्षेत्रातून दिवसाला एक ते दीड हजार पिंपे तेलाचे उत्पादन होते. प्रकल्प सुरू झाल्यावर हे उत्पादन दसपटीने वाढू शकेल, असा केंद्राचा दावा आहे. आसाममध्ये १८६७मध्ये रेल्वे मार्ग बांधला जात असताना तेल क्षेत्र सापडले होते. त्यानंतर तिनसुखिया जिल्ह्यातील दिग्बोई येथे १९०१पासून तेल उत्पादनाला सुरुवात झाली. मात्र, त्यानंतर या भागातील स्रोतांकडे दुर्लक्ष झाले. कच्च्या तेलाच्या व्यापाराची सध्याची जागतिक स्थिती, त्यावर होणारा वाढता खर्च आणि पुरवठ्यातील अनिश्चितता या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी हे स्रोत अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकतात. भारतातील कच्च्या तेलाच्या एकूण साठ्यांपैकी २२ टक्के आणि नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांपैकी १५ टक्के साठे ईशान्य भारतात आहेत. नागा-शुप्पनमधून तेल उत्पादन सुरू झाल्यास भारताचे तेल आयातीवरील अवलंबित्व घटेल आणि स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळून ईशान्येच्या अर्थव्यवस्थावाढीला गती येईल, असा केंद्राचा दावा आहे. ईशान्येतील अशांतता दूर करण्यासाठी २०१९पासून विविध गटांबरोबर केंद्राने १२ शांतता करार केले आहेत. ईशान्येतील ८० टक्के क्षेत्रांतून लष्कराचा विशेषाधिकार कायदा हटविला असून, उर्वरित क्षेत्रातूनही तो लवकरच हटविण्याचे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहे..अस्मितेचा मुद्दा महत्त्वाचानागालिमची मागणी नागा गटांनी कायम केली असली, तरी विविध टप्प्यांवर भारत सरकारबरोबर झालेल्या करारानंतर या गटांमध्ये फूट पडली आहे. १९६०मधील १६ मुद्द्यांचा करार, १९७५मधील शिलाँग करार या करारानंतर वाद निर्माण होऊन नवे गट तयार झाले आहेत. सुरुवातीला राजकीय संघर्ष असे स्वरूप असलेल्या या वादाला १९८०च्या दशकात सशस्त्र संघर्षाचे स्वरूप आले. सरकारला शरण जात भारताच्या राज्यघटनेअंतर्गत काम करण्याचा आणि नागा अस्मितेला तिलांजली दिल्याचा आरोप, नवे बंडखोर गट सरकारशी करार करणाऱ्या नागा संघटनांवर करत आले आहेत. या त्यांच्या अंतर्गत वादातून बंडखोर नागांची संख्या घटत आहे. मात्र, आपल्या मागण्यांसाठी सरकारला जेरीला आणण्याची अद्यापही त्यांच्यात क्षमता आहे. ते मागणी करत असलेल्या आसाम, मणिपूर आणि अरुणाचलमध्येही मैतेई, कुकी आणि इतर वांशिक गट आहेत. संकल्पित नागालिममधील जमिनीवर फक्त नागांचाच अधिकार असेल, इतर समुदाय राहू शकतात पण मालकी सांगू शकत नाहीत, हा नागा बंडखोरांचा हट्टही शांततेच्या मार्गातील अडथळा ठरत आहे. आमची अस्मिता स्वतंत्र असून ती मान्य करायलाच हवी, असे येथील सर्वच समुदायांचे म्हणणे असते. ही अस्मिता टिकवून ठेवण्यासाठी, तिच्या मान्यतेसाठी ईशान्य भारतात मागील सात दशकांत अनेकवेळा वाद, संघर्ष झाला आहे. सध्याच्या वादालाही अस्मिता जपणुकीचाच गाभा आहे. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर ‘आपण सारे भारतीय’ ही कल्पना ईशान्येत आणि उर्वरित भारतातही रुजली आहे. मात्र, या अस्मितेला आव्हान मिळाल्यास नागा विरुद्ध भारत असा संघर्ष होईल, असा बंडखोरांनी इशारा दिला आहे. हा संघर्ष खरोखरच निर्माण झाल्यास त्याचे लोण सर्वत्र पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,त्यामुळे नागांच्या समस्या सुटल्याशिवाय ईशान्य भारतात पूर्ण शांतता नांदणे अवघड आहे. ‘लुक ईस्ट’नंतर भारताने ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण राबवत पूर्वेकडील देशांशी व्यापार वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी ईशान्य भारत हाच महत्त्वाचा मार्ग आहे. त्यामुळे ‘विकसित भारता’साठी ईशान्येत सर्वमान्य शांतता निर्माण होणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी नागांच्या प्रश्नांचा सहानुभूतीने विचार करावा लागेल. त्यासाठी घटनांचा अभ्यास करून इतिहास सांगायचा की ऐतिहासिक घटनांच्या विश्लेषणांचा सोयीनुसार अर्थ लावून नवा इतिहास लिहायचा, हे ठरवावे लागेल.लेखक दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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