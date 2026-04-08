Premium|Naldurg Fort Maharashtra : केवळ दगडधोंडे नाहीत, तर प्रेरणास्थळं! महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा भुईकोट 'नळदुर्ग' इतिहासाचा आरसा कसा आहे?

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comमहाराष्ट्राच्या इतिहासात जसे डोंगरी दुर्गांचे, सागरी दुर्गांचे महत्त्व आहे तसेच भुईकोटांचेदेखील महत्त्वाचे स्थान आहे. राजकीय, सामाजिक, स्थित्यंतराचे ते साक्षीदार आहेत. भूतकाळ आणि वर्तमानकाळाला जोडणारे महत्त्वाचे भौतिक संदर्भ म्हणजे गडकोट आहेत. गडकोट आपणाला इतिहास समजावून सांगतात. इतिहासाची सत्यता पाहण्यासाठी गडकोट हे आरसे आहेत. प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक इतिहास कथन करण्यासाठी गडकोट आपणाला मार्गदर्शन करतात. त्यामुळे गडकोट हे केवळ दगडधोंडे नाहीत. ते जीर्ण आणि पडझड झालेल्या वास्तू नाहीत; तर ते प्रेरणास्थळं आहेत. इतिहास जिवंत करून तो कथन करण्यासाठी गडकोट आपणाला मोलाचे सहकार्य करतात. त्यामुळे आपण गडकोट आवर्जून पाहिले पाहिजेत. ते आपणाला इतिहास सांगतात. ते आपणाला ऊर्जा देतात. बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी गिर्यारोहण खूप अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात गडकोटांचे मोलाचे योगदान आहे. इतिहास हा नेहमी भूगोलाच्या मंचावर घडत असतो. प्राचीन आणि मध्ययुगाचा इतिहास गडकोटांनी घडविला. त्यापैकी महत्त्वाचा भुईकोट आहेे नळदुर्ग!.Premium|Chh. नळदुर्ग हा प्राचीन भुईकोट आहे. १०३ एकरावर उभा असलेला नळदुर्ग हा विस्तीर्ण, भक्कम आणि मजबूत आहे. हा गड चालुक्याचा सामंत असणाऱ्या नलराजाने बांधला, असे मानले जाते.नलवाडी विषय म्हणजे नळदुर्ग होय. नळदुर्ग हा नलराजाने बांधला. याला तारीख-इ-फिरिश्ता (१६०६) या ग्रंथातून पुष्टी मिळते. चालुक्य राजा कीर्तिमान याने नळदुर्ग जिंकून त्याची मजबूत उभारणी केली. कल्याणीच्या चालुक्यांचे प्रदीर्घ काळ नळदुर्गावर वर्चस्व होते. त्यानंतर बहमणींनी नळदुर्गावर ताबा मिळविला. बहमणींच्या विभाजनानंतर हा दुर्ग १५५८ मध्ये आदिलशहाच्या ताब्यात आला. अली आदिलशहाने त्याला बळकटी आणली. १५५८ ते १६७६ असा प्रदीर्घ काळ हा दुर्ग आदिलशहाकडे होता. आदिलशाही, निजामशाही, मोगल आणि मराठा यांच्या संघर्षाचे हे महत्त्वाचे केंद्र होते. आदिलशहाने नळदुर्गाचे नाव बदलून त्याला 'शाहदुर्ग' असे नाव दिले. पण ते कधीही प्रचलित झाले नाही. आदिलशहाच्या ताब्यातून नळदुर्ग जिंकण्यासाठी मोगल सरदार बहादूरखानाने वेढा घातला. आदिलशहाचा सरदार बहलोलखानाने नळदुर्ग राखण्यासाठी पराक्रमाची शर्थ केली; पण शेवटी मोगल सुभेदार बहादूरखानाने १६७७ मध्ये नळदुर्ग ताब्यात घेतला..मोगल, आदिलशहा आणि निजाम यांचा नळदुर्गासाठी चाललेल्या सत्तासंघर्षात मराठ्यांनी उडी घेतली. ज्या वेळेस नळदुर्ग मोगलांकडे होता तेव्हा छत्रपती संभाजी महाराजांनी तो जिंकण्यासाठी सरदार माणकोजी बल्लाळ यांना पाच हजारांची फौज घेऊन नळदुर्गाकडे रवाना केले. त्यांनी मोगलांच्या ताब्यात असलेल्या नळदुर्गावर हल्ला केला. त्या वेळेस कासीमखान हा नळदुर्गचा किल्लेदार होता. तो घाबरला. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मराठी फौजेने त्याला जेरीस आणले. त्याच्या मदतीला सोलापूरवरून मोगलांची कुमक आली. माणकोजींनी माघार घेतली. मराठ्यांना घोडे, रसद मिळाली. मोगलांमध्ये त्यांनी दहशत निर्माण केली. नळदुर्ग जिंकून घेण्यासाठी मराठ्यांनी पाच वेळा प्रयत्न केले. १६९४ मध्ये मराठा सरदार हणमंतराव यांनी नळदुर्गावर आक्रमण करून तेथे लुटालूट केली. या वेळेस संताजी घोरपडे होते. १७०२ मध्ये पाच हजार मराठे नळदुर्ग परिसरात आले; परंतु त्यांना नळदुर्ग जिंकता आला नाही. या वेळेस मोगल सरदार जुल्फिकारखानाने मराठ्यांचा पाठलाग केला. १७०४ मध्ये मराठ्यांनी नळदुर्गला वेढा टाकला. गडाबाहेरील कसबे नळदुर्गची त्यांनी चोहोबाजूंनी नाकाबंदी केली. छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती राजाराम महाराजांच्या अकाली निधनानंतर औरंगजेबाला वाटले मराठ्यांचे राज्य सहज जिंकला येईल; परंतु महाराणी ताराराणी यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा फौजा मोगलांविरुद्ध रात्रंदिन लढत होत्या. अर्ध्या आशिया खंडाचा बादशहा असणाऱ्या औरंगजेबाला महाराणी ताराराणींच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी जेरीस आणले होते. त्या वेळेस औरंगजेबाचे राज्य इराणपासून म्यानमारपर्यंत आणि नेपाळपासून तमिळनाडूपर्यंत पसरलेले होते. त्या तुलनेत मराठ्यांचे राज्य लहान होते; पण उमेद महान होती. औरंगजेबाचे सैन्य सुमारे सात लाख होते, त्या वेळेस ताराराणी यांचे सैन्य केवळ एक लाख होते. औरंगजेबाचा वार्षिक महसूल सुमारे पन्नास कोटी होता. त्या वेळेस महाराणी ताराराणींचा महसूल केवळ एक कोटी होता. अशा प्रतिकूल काळात मराठे तळहातावर प्राण घेऊन महाबलाढ्य व क्रूर औरंगजेबाविरुद्ध लढत होते. नळदुर्गला वेढा घालून बसलेल्या मराठ्यांचा बिमोड करण्यासाठी औरंगजेबाने चीनकुलीखानाला रसद आणि सैन्य घेऊन नळदुर्गकडे पाठवले. मराठ्यांनी नळदुर्गचा वेढा उठवला..औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर निजामाने मोगलांकडून फारकत घेऊन १७२४ मध्ये दक्षिणेत स्वतःची सत्ता स्थापन केली. त्याने नळदुर्ग ताब्यात घेतला. १७४७ मध्ये निजाम नळदुर्गवर आला होता. १७५७ मध्ये मराठ्यांनी निजामाला सिंदखेडराजा येथे बंदिखान्यात टाकले. यामध्ये पेशवा, दत्ताजी आणि जनकोजी शिंदे यांचा मोठा वाटा होता. निजाम शरण आला. त्याने स्वतःची सुटका करण्यासाठी १७५८ मध्ये नळदुर्ग मराठ्यांच्या ताब्यात दिला. अशा प्रकारे प्रदीर्घ संघर्षानंतर नळदुर्ग मराठ्यांच्या ताब्यात आला; पण तो फार काळ मराठ्यांकडे राहिला नाही. १७६० मध्ये तो निजामाने परत घेतला. त्यानंतर १९४८ मध्ये तो स्वतंत्र भारतात विलीन झाला. याकामी तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे मोलाचे योगदान आहे.नळदुर्गाचे भौगोलिक स्थाननळदुर्ग हा भुईकोट दुर्ग आहे. हा मराठवाड्यातील धाराशिव जिल्ह्यात आहे. सोलापूर-हैदराबाद महामार्गावर सोलापूरपासून सुमारे पन्नास किलोमीटर अंतरावर हा दुर्ग बोरी नदीच्या काठावर उभारलेला आहे. तुळजापूरपासून आग्नेय दिशेला सुमारे पस्तीस किलोमीटर अंतरावर हा दुर्ग आहे. या दुर्गाचे क्षेत्रफळ सुमारे १०३ एकर आहे. या दुर्गाची तटबंदी सुमारे तीन किलोमीटर लांबीची आहे. हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा भुईकोट आहे.नळदुर्गावरील प्रेक्षणीय स्थळे : नळदुर्ग हा भुईकोट अत्यंत प्रेक्षणीय आणि रमणीय आहे. या दुर्गाला ११४ बुरूज आहेत. या दुर्गाचे बुरूज अत्यंत प्रेक्षणीय आहेत. बुरूज पाहताना मन मोहून जाते. ते वैविध्यपूर्ण आहेत. दुर्गाची तटबंदी भव्य, रुंद, उंच आणि मजबूत आहे. त्याची लांबी सुमारे तीन किलोमीटर आहे. नळदुर्गाला बोरी नदीचा तिन्ही बाजूने खंदक आहे. नदीने नळदुर्गाला वळसा घातला आहे, किंबहुना नदी दुर्गाभोवती मोठ्या कौशल्याने वळविण्यात आलेली आहे. या खंदकावर बांध घालून त्यावरून दोन धबधब्यांतून पाणी सोडले आहे. अतिरिक्त झालेले पाणी या दोन धबधब्यांतून पात्रात सोडले जाते. या धबधब्याला ‘नर-मादी’ धबधबा असे म्हटले जाते. पावसाळ्यात या दोन धबधब्यांतून पात्रात पडणारे पाणी पाहण्यासाठी देशभरातून पर्यटक येतात. एका धबधब्यातून हिरवे; तर दुसऱ्या धबधब्यातून पांढरे शुभ्र पाणी कोसळत असते. याचे बांधकाम मोठ्या कौशल्याने केलेले आहे. थेट जाणाऱ्या पाण्यात शैवाल असते. त्यामुळे पाणी हिरवे दिसते; तर ज्या धबधब्याच्या नळीमध्ये सुरुवातीला दगडी उंचवटा बांधलेला आहे, त्यामुळे तेथून शैवाल जात नाही. त्यामुळे पाणी पांढरे शुभ्र दिसते. नर-मादी धबधबा हे नळदुर्गाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे..बुरूज : नळदुर्गाला एकूण ११४ बुरूज आहेत. त्यातील नवबुरूज तसेच उपळी बुरूज हा वैशिष्ट्यपूर्ण बुरूज आहे. नवबुरूज हा सुमारे १०८ फूट उंच असून त्याचा व्यास ४० फूट आहे. उपळी बुरूज हा सर्वांत उंच असून त्याची उंची सुमारे ५०० फूट असून त्याचा व्यास सुमारे ६४ फूट आहे. त्यावर तीन तोफा आहेत. त्याला एकूण ७७ पायऱ्या आहेत. त्यावरून नळदुर्गाच्या चोहोबाजूचे विस्तीर्ण आणि विहंगम दृश्य दिसते. संरक्षणाच्या दृष्टीने बुरुजाचे महत्त्वाचे स्थान आहे.वास्तू : नळदुर्गावर अनेक महत्त्वपूर्ण वास्तू आहेत. ‘पाणी महाल’ ही महत्त्वाची वास्तू आहे. अंबरखाना, रंगमहाल, हमामखाना, बारादरी, कैदखाना, न्यायालय, बारुदखाना, वाडे, गणेश महाल, हत्तीखाना, मशीद इत्यादी वास्तूदुर्गामध्ये आहेत.महाद्वार : हत्ती दरवाजा, हुलमुख दरवाजा, पाणी मंड दरवाजा, सदर दरवाजा, काठी दरवाजा इत्यादी दरवाजे दुर्गाला आहेत. महाद्वार नागमोडी वळणाचे असून ते भक्कम आणि अभेद्य असे आहे.नळदुर्गाला कसे जावे : सोलापूरवरून हैदराबाद या राष्ट्रीय महामार्गावर सुमारे पन्नास किलोमीटर अंतरावर तसेच तुळजापूरपासून सुमारे पस्तीस किलोमीटर अंतरावर नळदुर्ग आहे. सोलापूरला रेल्वे, विमान, बससेवा आहे. खासगी वाहनानेही जाता येते.आदिलशहाच्या ताब्यातून नळदुर्ग जिंकण्यासाठी मोगल सरदार बहादूरखानाने वेढा घातला. आदिलशहाचा सरदार बहलोलखानाने नळदुर्ग राखण्यासाठी पराक्रमाची शर्थ केली; पण शेवटी मोगल सुभेदार बहादूरखानाने १६७७ मध्ये नळदुर्ग ताब्यात घेतला. 