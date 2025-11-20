Premium | Work-life Balance : नारायण मूर्तींनी नावाजलेलं चीनचं ‘९-९-६’ वर्क कल्चर काय आहे?

Work–Life Balance vs 72-Hour Weeks: The Debate Narayan Murthy Reignitedभारतात जेव्हा जेव्हा वर्क लाईफ बॅलन्सचा मुद्दा चर्चिला जातो त्या त्या वेळी न चुकता नारायण मूर्तींचं नाव येतंच. कारण भारतीयांनी जीव तोडून काम करावं, हे नारायण मूर्ती कायमच सांगत असतात. यावेळीसुद्धा एका मुलाखतीत मूर्ती म्हणाले, भारतीयांना प्रगती करायची असेल तर चीनचं ९-९-६ हे मॉडेल आपण वापरलं पाहिजे. चीनच्या या मॉडेलप्रमाणे काम केलं तर भारताला चीनची जागा घेणं अवघड नाही, असा दावासुद्धा केला जातोय.काय आहे हे मॉडेल? कामगारांसाठी ते कितपत फायद्याचं अथवा तोट्याचं आहे?कामगार कायद्यांचं काय, जागतिक पातळीवर या पद्धतीकडे कसं पाहिलं जातं?याविषयी सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..चीनची ९-९-६ कार्यसंस्कृती म्हणजे काय?९-९-६ हे आकडे कामाचे तास दर्शवतात. म्हणजे जिथे लोक सकाळी ९ ते रात्री ९ असं काम आठवड्याचे सहा दिवस करतात. म्हणजेच ते एकूण आठवड्यात ७२ तास काम करतात. चीनच्या तंत्रज्ञानविश्वातील मोठे उद्योगपती, बलाढ्य साम्राज्य यांनी ही कार्यसंस्कृती मधल्या काळात अगदी सवयीचीच करून टाकली. चीनमधील टेक्नोबूमच्या काळात तर याच पद्धतीने अनेक कंपन्यांमध्ये कामं केली जात असतं. अलिबाबा (Alibaba), हुआवे (Huawei) यांसारख्या कंपन्यांतून तर अशाप्रकारे अक्षरशः मान मोडून काम करण्याला प्रतिष्ठाच दिली गेली. मग सगळ्याच कर्मचाऱ्यावर याच पद्धतीने काम करण्याची एक अपेक्षा लादली गेली..चीनने अल्पावधीत गेलेल्या प्रगतीच्या मागे हीच राक्षसी कार्यसंस्कृती होती, असं मानलं जातं. मुळातच अत्यंत कष्टाळू असलेल्या चिनी माणसाने ही संस्कृती आत्मसातही केली. पण याच्या फायद्यांप्रमाणे तोटेही होतेच. एकीकडे प्रगतीच्या विकासाच्या इंधनाला हवा देताना हा मान मोडून काम करणारा कामगारच त्यात जळून जाऊ लागला. मग कामाच्या ठिकाणी जाणवणारा प्रचंड थकवा, संपलेलं खासगी आयुष्य, विस्कटलेली नाती हे सगळं सगळं जाणवू लागलं. चीनमधील अनेक कर्मचारी आणि कामगार संघटनांनी याला विरोध केला. काहीजणांनी तर या प्रकारच्या कार्यपद्धतीला आधुनिक गुलामगिरी म्हटलं..Premium|China Social media : आता डिग्री असेल तरच इन्फ्लुएन्सर्सना बोलता येईल, चीनचा नवा फतवा!.अर्थात चीनसारख्या अलिखित हुकुमशाही असलेल्या देशात या सगळ्या आवाजांना फार कंठ फुटेल, अशी परिस्थिती नव्हतीच. तरीही कर्मचारी वर्गातला वाढता असंतोष, मानसिक आरोग्याच्या अगणित समस्या आणि या कामापायी उद्ध्वस्त होणारी पारंपरिक कुटुंबसंस्था असे अनेक मुद्दे एकत्र आले आणि सरकारने याकडे लक्ष द्यायचं ठरवलं. द रॉयटरच्या वृत्तानुसार २०२१ मध्ये चीनच्या सरकारने या समस्येत हस्तक्षेप करायचं ठरवलं आणि कामाच्या ठिकाणी पाळण्यासाठी काही नियम आखून दिले जेणेकरून कामगारांचे हक्क शाबूत राहतील..त्याच वर्षी चीनमधीलच बाइट डान्स (ByteDance) आणि टेन्सेट (Tencent) सारख्या कंपन्यांनी मात्र या अघोरी कार्यपद्धतीपासून थोडं दूरच राहणं पसंत केलं.हा बदल झाला याचं कारण थोडंसं दुर्दैवीच होतं. पिन्दुओदुओ (Pinduoduo) या कंपनीत कामाला असलेला २२ वर्षीय तरुण मध्यरात्रीनंतर कामावरून घरी येताना कोसळला आणि मृत्यूमुखी पडला. या घटनेने एकच खळबळ माजली. कम्युनिस्ट असल्याचं मिरवणाऱ्या चीनमध्ये कामगारांसाठीचेच नियम योग्य नाहीत का, अशी टीका झाली. नव्याने कामगार कायदे लिहीण्याची गरज स्पष्ट भासू लागली..जिथे आठवड्याचे ७२ तास काम करणं हे कामाप्रती निष्ठेचं प्रतिक मानलं जाई तिथे हा काळ दर दिवसासाठी ४ तासांनी कमी करण्यात आला. आता आठवड्याचे ४४ तासच काम करायचं होतं. कामाची वेळ संपल्यानंतर अधिक काळ राहुन काम करण्याचीही परवानगी नव्हती. अगदी मिळालीच तरी हा ओव्हर टाईम एक तासापेक्षा जास्त असू नये, असा नियम आला. कधीकधी ही मर्यादा ३ तासांपर्यंत ताणता येऊ शकेल, अशीही टुम निघाली पण तरीही ही संख्या महिन्याला ३६ तासांपेक्षा अधिक असता कामा नये, ही अटही आलीच.हे सर्व निर्बंध आणि नियम आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (International Labour Organisation -ILO) मानकांशी सुसंगत आहे तरीही परिपूर्ण नाहीतच.इतके सगळे नियम करूनही अनेक उद्योगांत कामाचे प्रदीर्घ तास, कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, पायदळी तुडवले जाणारे कामगार अधिकार, टार्गेट मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर येणारं दडपण आणि या सगळ्याच्या तुलनेत मिळणारी कमी मजुरी, पगार या सगळ्या समस्या आहेतच. त्यामुळे सरकारने नियम केले तरी चिनी कामगारांसाठी जादा काम करणं काही चुकत नाही..Premium| India-China Relations: पाकिस्तानसारखा चीनही भारतासाठी दीर्घकालीन धोका आहे का?\n.आता परत एकदा मूर्तींच्या विधानाकडे येऊनारायण मूर्ती काय म्हणाले?रिपब्लिक टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत नारायण मूर्तींनी हे विधान केलं.उत्पादन आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रतिस्पर्धी म्हणून भारत खरंच चीनला मागे टाकू शकतो का या प्रश्नाला उत्तर देताना नारायण मूर्तींनी चीनच्या या वादग्रस्त कार्यपद्धतीचं उदाहरण दिलं. आपण चीनला निश्चित मागे टाकू शकतो पण त्यासाठी त्यांच्याप्रमाणे प्रचंड प्रयत्न करायला हवेत, असंही मूर्ती म्हणाले.मूर्ती म्हणाले, आपल्याकडे जर चांगली कल्पना आणि त्यासाठी काहीही करण्याची तयारी असेल तर आपण चीनला सहज मागे टाकू शकतो. अर्थात फक्त कामगार नव्हे तर प्रत्येक नागरिक, सरकारी नोकर, राजकीय नेते, नगरसेवक, कार्यकर्ते अशा सगळ्यांनी मिळून हे मनावर घेणं गरजेचं आहे, असंही ते म्हणाले.खरा बदल तेव्हाच घडेल जेव्हा लोक मनापासून स्वतः ठरवून तो घडवतील आणि त्यासाठी प्रचंड कष्ट घेतील..चीनच्या पुढे जाण्यासाठी भारताने काय करायला हवं?आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चीनला मागे टाकण्यासाठी भारतातील तरुण आणि कार्यक्षम पिढीने प्रचंड काम करण्याची आवश्यकता आहे, असं मूर्ती म्हणाले. ते म्हणतात, हे काम सोपं नाहीच पण ते करतानाही आपण त्या कामाचा दर्जा प्रचंड उंचावला पाहिजे. या सगळ्या बाबींचा एकत्रित परिणाम म्हणूनच आपण चीनची बरोबरी करू शकू, असं मूर्ती म्हणाले.त्याचवेळी त्यांनी चीनमधल्या ९-९-६ या कार्यसंस्कृतीचा उल्लेख केला. देशाची प्रगती अधिक वेगाने व्हावी यासाठी भारतीय तरुणांनी कठोर परिश्रम करण्याची नितांत गरज आहे, असं ते म्हणाले.मूर्ती म्हणाले, चीनमध्ये ९-९-६ ही चीनमधली एक म्हणच आहे, सकाळी ९ ते रात्री ९ आठवड्यातून ६ तास काम करत असाल तर तो ७२ तासांचा आठवडा तुमच्या देशाच्या संपत्तीत भर घालतो. भारतीयांना खरंच अशा कार्यपद्धतीची आवश्यकता हवी आहे.इथवर तर ठीक होतं पण पुढे मूर्ती जे म्हणाले, त्यामुळे या चर्चेला अधिकच तोंड फुटलं. ते म्हणाले, वर्क लाईफ बॅलन्स वगैरे काही नसतं आधी कामाला प्राधान्य द्या मग बाकीचं सगळं..Premium | Apple Foxcon China :भारतातल्या आयफोन उत्पादनात चीनचा खोडा, शेकडो चिनी इंजिनीअर मायदेशी रवाना!.सोशल मीडियावरून प्रचंड टीकानेहमीप्रमाणेच मूर्तींच्या या विधानानंतरही सोशल मीडियावरून प्रचंड टीका झाली. आम्ही रोबोट नाही माणसं आहोत, अशापद्धतीने मत मांडत लोक सोशल मीडियावर व्यक्त होऊ लागले.रेडिटवर एका युजरने लिहीलं, ते ६ दिवस ९-९ तास काम हे कागदावरच चांगलं दिसतंय पण ते भारतात अजिबात शक्य नाही. इथे साधे पगार चांगले नाहीत तर कशाला करायचं काम?अनेक युजर्सनी चांगला पगार, वर्कलाईफ बॅलन्स, मानसिक आरोग्य आणि उत्पादकतेवर अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचं सांगितलं.तर एकाने उपहासाने कमेंट करत म्हटलं, अच्छा आम्ही इतका वेळ काम करायचं म्हणजे तुम्ही तुमच्या तान्ह्या नातवाला जन्माला येताक्षणी कोटींचे शेअर्स देऊ शकाल.दुसऱ्याने म्हटले, “जर तुम्ही कर्मचाऱ्यांकडून सकाळी ९ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत काम करण्याची अपेक्षा करत असाल, तर तसा पगार आणि प्रोत्साहनही द्यायला हवं. जर वाजवी भरपाई देता येत नसेल तर कशाला करायचं कर्मचाऱ्यांनी यंत्रासारखं काम? आम्ही माणूस आहोत, यंत्रमानव नाही.”.तर एक्सवर एका यूजरने युरोपचं उदाहरण दिलंय. तो म्हणतो, “युरोपमध्ये एक म्हण आहे, १०, ५, ५ याचा अर्थ तुम्हाला माहीत आहे - सकाळचे १० ते संध्याकाळचे ५ वाजेपर्यंत, आठवड्यातून ५ दिवसच काम करा. युरोपमधली लोकं कामही करतात, फिरायला जातात, ट्रेकिंग करतात, मित्रांना भेटतात आणि 'जीवनाचा आनंद' घेतात. ते आणि त्यांची अर्थव्यवस्था इतर देशांपेक्षा बरीच प्रगत आहे.".भारतात वर्क लाइफ बॅलन्सची काय स्थिती आहे?भारतातला कामगार वर्ग आधीच जास्त तास काम करतो. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (ILO) च्या २०२५ च्या सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार, भारतीय कर्मचारी दर आठवड्याला सरासरी ४६.७ तास काम करतात, त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक लोक ४९ तासांपेक्षा जास्त काम करतात..२०२४ च्या 'इनडीड इंडिया वर्क-लाईफ बॅलन्स सर्व्हे'मध्ये असे आढळून आले,की ८८ टक्के कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त कामाचे संदेश येतात आणि ८५ टक्के कर्मचाऱ्यांशी ते आजारपणाच्या रजेवर किंवा सुट्टीवर असतानाही संपर्क साधला जातो..Indeed India च्या या अहवालातून आरोग्यावर होणारा परिणाम देखील दिसून येतो:५२ टक्के कर्मचाऱ्यांनी बर्नआउट (कामामुळे पूर्णपणे थकवा येणे) मागचं कारण अती काम आणि हरवलेला वर्क लाईफ बॅलन्स असल्याचं सांगितलं..कामाच्या वेळा वाढवणं कदाचित कंपनीसाठी आणि भांडवलशाहीसाठी चांगलं असू शकेल पण कर्मचाऱ्याच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी ते फारसं योग्य नसतं.त्यातच भारतात लोकांना कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठीही प्रचंड यातायात करावी लागते. वाहतुक कोंडी, उशिरा धावणाऱ्या ट्रेन्स, भरलेल्या मेट्रो या सगळ्यातून घरी पोहोचेपर्यंत कर्मचारी पुरता थकून जातो..बंगळुरुमध्ये काम करणारी सुखदा म्हणते, वर्क लाइफ बॅलन्स नावाची काही गोष्ट असते, हेच मला माहिती नाही की काय, असं झालंय. आम्ही सोमवार ते शुक्रवार काम करतो. त्यानंतर शनिवारी घरातून ऑफिसचे कॉल अटेंड करतो. रविवारी मॉलला गेलो तरी तिथून मीटिंग्ज करतो. त्या बंगळुरुचं ट्रॅफिक आहेच.एकूणच चीनची ९,९,६ कार्यपद्धती भारतात आणणं म्हणजे आधीच अर्धमेल्या झालेल्या नोकरदार वर्गाला अधिकच त्रासात ढकलण्यासारखंच आहे.. 