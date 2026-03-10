Premium|Climate Change: जगातील समुद्रांची पाणीपातळी शास्त्रज्ञांच्या अंदाजापेक्षाही अधिक वेगाने वाढते आहे; नेचरमध्ये प्रसिद्ध झालेलं नवं संशोधन नेमकं काय सांगतंय?

पुणे – आपल्यातील अनेकांसाठी समुद्राची पाणीपातळी, समुद्र सपाटीपासून शहराची उंची असे शब्द हे केवळ भुगोलाच्या पुस्तकापुरतेच मर्यादित असतील. पण ते प्रत्यक्ष मानवी जीवनावर कसा परिणाम करतात हे पाहण्याची वेळ आता आली आहे.Nature या जागतिक पातळीवरच्या सायन्स जर्नलमध्ये नुकताच एक अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अभ्यासानुसार जगातील सर्व समुद्रांची पाणीपातळी शास्त्रज्ञांनी यापुर्वी वर्तवलेल्या अंदाजापेक्षाही अधिक वेगाने वाढते आहे. यामुळेच येत्या काही वर्षात मुंबईसह जगातील अनेक शहरं ही पाण्याखाली जाऊ शकत असल्याचे शास्त्रज्ञांनी सांगितले आहे. मुख्य म्हणजे शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार हे आपण उपाययोजनांनी कमी करू शकत असलो तरी हे होणे आता अपरिहार्य आहे.हा नव्याने केलेला अभ्यास नेमका काय आहे, यापुर्वी या विषयात काय संशोधन झाले आहे, यापुर्वीचा अंदाज आणि सद्यपरिस्थिती यात कसा फरक आहे, भारतातील कोणत्या शहरांना याचा धोका होऊ शकतो, पाणीपातळी वाढली तर नेमका बदल काय होणार, शास्त्रज्ञांनी यावर सुचवलेले उपाय कोणते, ते उपाय खरंच करणं शक्य आहे का.. हा सगळा विषय जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून..समुद्राच्या पाणीपातळीचा आतापर्यंतचा इतिहास काय सांगतो?पृथ्वीच्या इतिहासात समुद्राची पाणीपातळी कधीच पूर्णपणे स्थिर राहिलेली नाही. Nature आणि Proceedings of the National Academy of Sciences मधील संशोधनांनुसार, हिमयुगाच्या काळात म्हणजेच साधारण ५० हजार वर्षापुर्वी समुद्राची पातळी आजच्या तुलनेत सुमारे १२० मीटरने कमी होती. मात्र, गेल्या १० हजार वर्षांपासून ही पातळी तुलनेने स्थिर होती, ज्यामुळे मानवी संस्कृतीला किनारपट्टीवर शहरे वसवणे शक्य झाले.१९व्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीनंतर परिस्थिती बदलू लागली. कोळसा, तेल आणि गॅस यांच्या ज्वलनातून उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साइडमुळे पृथ्वीचे तापमान वाढू लागले. १९०० ते १९९० या काळात समुद्राची पातळी दरवर्षी सरासरी सुमारे १.२ ते १.५ मिमीने वाढत होती. १९९३ नंतर सॅटेलाईट सुरू झाल्यानंतर हा दर सुमारे २.५ ते ३ मिमी प्रति वर्ष झाला. तर अलीकडील दशकात हा दर ३.५ मिमी प्रति वर्षाच्या आसपास पोहोचला आहे. हा वेग वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे निसर्गाच्या संतुलनावर वाढत चाललेला मानवी हस्तक्षेप. Nature मधील नवे संशोधन काय सांगते?Nature आणि Nature Climate Change मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनात वैज्ञानिकांनी उपग्रह अल्टिमीट्रीच्या सुमारे ३० वर्षांच्या डेटाचे विश्लेषण केले आहे. या संशोधनानुसार,हिमालयातील बर्फ वितळतोयपूर्वी असे मानले जात होते की, समुद्राची पातळी वाढण्यास प्रामुख्याने पर्वतीय हिमनद्या कारणीभूत आहेत. परंतु नव्या संशोधनाने ग्रीनलँड आणि अंटार्क्टिकातील विशाल बर्फाच्या चादरी यांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. ग्रीनलँडमधील बर्फ सध्या अत्यंत वेगाने वितळत आहे. काही अभ्यासांनुसार, तिथून दरवर्षी अब्जावधी टन बर्फ महासागरात मिसळत आहे आणि गेल्या दोन दशकांत बर्फ वितळण्याचा वेग अनेक पटींनी वाढलेला दिसतो. .थ्वाइट्स हिमनदी आणि संभाव्य 'टिपिंग पॉईंट'अंटार्क्टिकातील थ्वाइट्स हिमनदी ही जगातील सर्वाधिक चिंतेची हिमनदी मानली जाते. तिला अनेकदा 'Doomsday Glacier' असेही म्हटले जाते. ही हिमनदी ब्रिटनच्या आकाराएवढ्या क्षेत्रफळाची आहे. जर ती मोठ्या प्रमाणावर कोसळली, तर जागतिक समुद्र पातळी सुमारे अर्धा मीटर किंवा त्याहून अधिक वाढण्याची शक्यता काही अभ्यासांनी व्यक्त केली आहे. संशोधकांच्या मते, समुद्राचे तुलनेने गरम पाणी या हिमनदीच्या तळाशी शिरत आहे, ज्यामुळे ती आतून बदलू लागली आहे.थर्मल एक्सपेंशनचे वाढते प्रमाणमहासागर पृथ्वीवरील अतिरिक्त उष्णतेपैकी सुमारे ९० टक्के उष्णता शोषून घेतात. जेव्हा पाणी गरम होते, तेव्हा त्यातील रेणू एकमेकांपासून थोडे दूर जातात आणि पाणी प्रसरण पावते. या प्रक्रियेला थर्मल एक्सपेंशन असे म्हणतात. अलीकडील निरीक्षणांनुसार महासागरांच्या वरच्या थराचे तापमान विक्रमी स्तरावर पोहोचले आहे, ज्यामुळे समुद्राची पातळी वाढण्यामध्ये या प्रक्रियेचा मोठा वाटा आहे.शास्त्रज्ञांचे म्हणणे काय..?अनेक हवामान शास्त्रज्ञांच्या मते, १९९० च्या दशकातील वाढीच्या दरापेक्षा सध्याचा दर जवळपास दुप्पट झाला आहे. जर कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवले नाही, तर २१०० सालापर्यंत समुद्राची जागतिक पातळी सुमारे १ मीटरपर्यंत वाढू शकते आणि काही अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ही वाढ त्याहून अधिकही असू शकते. यामुळे किनारपट्टीवरील अनेक प्रदेशांचा भौगोलिक नकाशाच बदलू शकत असल्याचं नेचरमधील शोधनिबंधात शास्त्रज्ञांनी म्हटलं आहे.लीड्स विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि IMBIE प्रकल्पाचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. शेफर्ड यांनी अंटार्क्टिकाच्या अभ्यासात असे नमूद केले आहे की, १९९० च्या दशकात अंटार्क्टिका आणि ग्रीनलँडमधून होणारी बर्फाची घट ही समुद्राच्या पातळीतील वाढीसाठी केवळ ५ टक्के कारणीभूत होती. मात्र, आता ती २५ ते ३० टक्क्यापर्यंत पोहोचली आहे. हे केवळ निसर्गातील बदल नसून मानवी हस्तक्षेपामुळे आलेली गती आहे. .सॅटेलाईटमधील डेटा काय सांगतो?नव्या संशोधनात सॅटेलाइट अल्टिमीट्री वापरून समुद्राची पातळी अत्यंत अचूकपणे मोजली जाते. या डेटावरून असे दिसते की समुद्राची पातळी जगभर समान दराने वाढत नाही. पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण, समुद्रप्रवाह आणि तापमानातील फरक यांमुळे काही भागांमध्ये वाढीचा वेग अधिक असू शकतो. काही अभ्यासांनुसार हिंदी महासागरातील काही प्रदेशांमध्ये समुद्र पातळी वाढीचा दर जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त दिसून येतो. चक्रीवादळांची वाढती तीव्रताअरबी समुद्र पूर्वी तुलनेने शांत मानला जात होता. मात्र गेल्या काही दशकांत चक्रीवादळांची तीव्रता वाढल्याचे निरीक्षण अनेक अभ्यासांनी नोंदवले आहे. जेव्हा समुद्राची पातळी आधीच वाढलेली असते आणि त्याच वेळी शक्तिशाली चक्रीवादळ येते, तेव्हा storm surge मुळे किनारपट्टीवरील नुकसान अनेक पटीने वाढू शकते..Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .मुंबईच्या बाबतीत हा धोका नेमका काय आणि कसा आहे..?समुद्राचे पाणी शहरात शिरण्याची शक्यताभारताची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि सुमारे ७,५०० किलोमीटर लांबीची भारतीय किनारपट्टी या बदलांमुळे विशेषतः संवेदनशील मानल्या जातात.१७ व्या ते १९ व्या शतकादरम्यान सात बेटांना जोडून हे शहर उभे करण्यात आले. त्यामुळे शहरातील अनेक भाग समुद्रसपाटीपासून अवघ्या काही मीटर उंचीवर आहेत. जर समुद्राची पातळी ३० ते ५० सेंटीमीटरने वाढली, तर मुंबईतील पर्जन्य जलवाहिन्यांची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी या वाहिन्यांतून उलट दिशेने शहरात शिरण्याची शक्यता वाढते.पिण्याचे पाणी आणि शेतीला धोकासाकीनाका ते माहिम खाडीपर्यंत वाहणारी मिठी नदी ही मुंबईच्या जलनिचऱ्याची महत्त्वाची प्रणाली आहे. समुद्राची पाणीपातळी वाढल्यास नदीच्या मुखाशी पाण्याचा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. ज्यामुळे कुर्ला, चुनाभट्टी आणि वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्ससारखे भाग वारंवार पुराच्या धोक्यात येऊ शकतात. समुद्राची पातळी वाढल्यास खारे पाणी जमिनीखालील गोड्या पाण्याच्या साठ्यात झिरपते. या प्रक्रियेला Saltwater Intrusion असे म्हणतात. यामुळे किनारपट्टीवरील विहिरी आणि भूजल स्रोत खारे होऊ शकतात, ज्याचा शेती आणि पिण्याच्या पाण्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. भारतातील किनारपट्टीवर राहणारे लाखो लोक मासेमारी, शेती आणि पर्यटनावर अवलंबून आहेत. समुद्र जमिनीच्या आत शिरल्यास या लोकांचे स्थलांतर करावे लागू शकते. शास्त्रज्ञ यावर काय तोडगा सांगतात..?नेचरमधील संशोधक आणि जागतिक हवामान तज्ज्ञांच्या मते, आता प्रश्न केवळ समुद्र वाढण्यापासून रोखण्याचा नाही, तर त्याच्याशी जुळवून घेण्याचा आहे. शास्त्रज्ञ डॉ. नॅथली सेडन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मते, काँक्रीटच्या भिंती समुद्राला दीर्घकाळ रोखू शकत नाहीत. त्याऐवजी आपल्याला निसर्गाकडे वळावे लागेल.खारफुटी ही जगातील सर्वात प्रभावी 'कार्बन सिंक' मानली जाते. ती जमिनीवरील जंगलांपेक्षा अधिक वेगाने कार्बन शोषून घेते आणि लाटांची शक्ती ७० ते ९० टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकते. मुंबईच्या विक्रोळी किंवा वांद्रे सारख्या भागात उरलेल्या खारफुटीचे संरक्षण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.समुद्रातील हे जिवंत अडथळे लाटांचा जोर जमिनीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच तोडतात. नेदरलँड्ससारख्या देशांनी समुद्राला रोखण्यासाठी Dykes आणि मोठे दरवाजे बांधले आहेत. त्याप्रमाणेच मुंबईसारख्या शहरांना वाचवण्यासाठी काही ठिकाणी समुद्रात कृत्रिम भिंती उभाराव्या लागतील. वाढत्या पाणी पातळीमुळे शहरातून पाणी बाहेर फेकण्यासाठी प्रचंड क्षमतेची पंपिंग स्टेशन्स उभारावी लागतील, जेणेकरून पावसाळ्यात शहर जलमय होणार नाही. .Premium|Study Room : लडाखमध्ये भारताचा पहिला भूऔष्णिक ऊर्जा प्रकल्प; स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल.नेट-झिरो हाच शेवटचा उपाय ठरेल का?नेचरमधील संशोधनात यावरचा उपाय म्हणून हेच सांगितले आहे की, कार्बन उत्सर्जन कमी केला तर हे काही प्रमाणात आपण थाबवू शकतो. नेट झिरो म्हणजे काय? तर आपण जितका कार्बन वातावरणात सोडू, तितकाच तो नैसर्गिक किंवा कृत्रिम पद्धतीने शोषून घेणे.शास्त्रज्ञांचे उद्दिष्ट आहे की जागतिक तापमान वाढ १.५°C च्या वर जाऊ नये. जर तापमान २°C च्या पुढे गेले, तर अंटार्क्टिकातील बर्फाचे वितळणे मानवी नियंत्रणाबाहेर जाईल, ज्याला 'कॅस्केडिंग इफेक्ट' म्हटले जाते. यासाठी कोळसा आणि खनिज तेलाचा वापर थांबवून जगाने सौर, पवन आणि ग्रीन हायड्रोजनकडे १०० टक्के वळले पाहिजे.ज्या किनारपट्टीवरील वस्त्या वाचवणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे, तिथून लोकांना सुरक्षितपणे आणि नियोजित पद्धतीने दुसऱ्या ठिकाणी हलवणे. इंडोनेशियातील जकार्ता हे शहर समुद्राच्या पातळीत वाढ आणि जमिनीच्या खचण्यामुळे आपली राजधानी बदलत आहे. मुंबईतील काही सखल भागांसाठी भविष्यात ही वेळ येऊ शकते, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.Nature मध्ये सांगितले आहे की, जर आजच कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवले नाही आणि किनारपट्टी नियोजनात बदल केले नाहीत, तर भविष्यातील पिढ्यांना मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन आणि पर्यावरणीय संकटांचा सामना करावा लागू शकतो.-------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 