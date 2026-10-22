Premium|Navi Pillay Nobel Peace Prize : न्यायाच्या वाटेवरची शांतिदूत!

प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हेवंशभेदाविरुद्धचा लढा, आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्थेची भक्कम उभारणी आणि मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी आयुष्यभर केलेले कार्य, असा नवी पिल्लई यांचा प्रेरणादायी प्रवास आहे. जागतिक शांततेसाठी कायद्याचे अधिष्ठान महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित करणाऱ्या त्यांच्या कार्याची दखल नोबेल पुरस्कारासाठी घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय न्याय आणि मानवी हक्कांच्या लढ्याला नवे बळ मिळाले आहे.दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जगभरातील नागरिकांची उत्कंठा शिगेला पोहोचते. याच काळात विविध नोबेल पुरस्कारांची घोषणा केली जाते. यंदा साहित्याचा नोबेल पुरस्कार कॅनेडियन साहित्यिक अॅन कार्सन (जन्म : १९५०) यांना; तर शांततेचा नोबेल पुरस्कार भारतीय वंशाच्या आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या नागरिक असलेल्या नवनीथम ‘नवी’ पिल्लई (जन्म : १९४१) यांना जाहीर झाला. भारतीय वंशाच्या व्यक्तीला हा मानाचा पुरस्कार मिळाल्याचा आनंद आहेच; पण मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्तीच्या कर्तृत्वाची दखल या पुरस्काराच्या माध्यमातून घेतली गेली, याचेही विशेष समाधान आहे. २००७ मध्ये पिल्लई वडिलांच्या अस्थींचे विसर्जन करण्यासाठी भारतात आल्या होत्या. तमिळनाडूमधील दिंडिगुल जिल्ह्यातील पझाया वथालकुंडू हे त्यांचे मूळ गाव. शांततेच्या नोबेल पुरस्कारामध्ये सुवर्णपदकासह सुमारे दहा कोटी रुपयांच्या रोख रकमेचा समावेश असतो..Premium|Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices : डॉक्टरांना औषध कंपन्यांकडून प्रलोभने ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे काय बदलणार?.१९०५ मध्ये ऑस्ट्रियाच्या बर्था वॉन सटनर यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या. पिल्लई यांना हा पुरस्कार जाहीर झाल्याने त्या दक्षिण आफ्रिकेतील पहिल्या महिला आणि या देशातील पुरस्काराच्या पाचव्या मानकरी ठरल्या आहेत. यंदाच्या पुरस्कारासाठी २०८ व्यक्ती आणि ७९ संघटनांची नामांकने होती. अलीकडच्या काळात शांततेचा नोबेल पुरस्कार व्यक्तींऐवजी संघटनांना जास्त प्रमाणात मिळत असल्याचे दिसून येते. २०१७ मध्ये ‘इंटरनॅशनल कॅम्पेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स’ (ICAN) या संस्थेला, तर २०२० मध्ये ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम’ (WFP) या संघटनेला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.आजच्या आंतरराष्ट्रीय स्थितीत पिल्लई यांना हा पुरस्कार मिळणे यात वेगळे औचित्य आहे. एकविसाव्या शतकात जागतिक पातळीवर संयुक्त राष्ट्रसंघ धरून अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटना कमकुवत होत असताना पिल्लई यांना मिळालेल्या पुरस्काराला महत्त्व प्राप्त होते. मात्र यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा जळफळाट झाला आहे. ‘मी आठ युद्धे थांबवली, म्हणून मला शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळालाच पाहिजे,’ हा ट्रम्प यांचा दावा नोबेल पुरस्कार समितीने ग्राह्य धरला नाही. यात आणखी एक मजेची बाब म्हणजे याही खेपेला पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्या नावाची शिफारस केली होती. ट्रम्प यांना पुरस्कार मिळाला असता तर फार टीका झाली असती. १९७३ मध्ये अमेरिकेचे डॉ. हेन्री किसिंजर यांना पुरस्कार जाहीर झाला होता, तेव्हा किती टीका झाली होती! हा पुरस्कार आपल्याला मिळाला नाही, हे समजल्यावर ट्रम्प महाशयांनी काही तासांतच आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाला अमेरिकेतर्फे देण्यात येणाऱ्या निधीत कपात घोषित केली.नोबेल समितीने जाहीर केल्यानुसार पिल्लई यांना जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याची चौकट अधिक भक्कम करण्यासाठी नोबेल पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे. त्यातील ‘आंतरराष्ट्रीय कायद्याची चौकट अधिक भक्कम करण्यासाठी’ हा शब्दप्रयोग महत्त्वाचा आहे. कायद्याच्या जगतात ‘आंतरराष्ट्रीय कायदा’ ही कायद्याची शाखा कमकुवत असल्याचे मानले जाते. आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात ही शाखा जेवढी भक्कम होईल तेवढे चांगले, हे लक्षातघेतले पाहिजे..Premium|France Student Protests : शाळांतील अपुऱ्या सुविधांमुळे विद्यार्थी रस्त्यावर; फ्रान्समधील आंदोलनातून शिक्षणव्यवस्थेवर प्रश्न.दक्षिण आफ्रिकेत जेव्हा वंशवादी राजवट सुरू होती, तेव्हा पिल्लई यांनी या घृणास्पद प्रथेच्या विरोधात लढा दिला होता. तसे पाहिले तर त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात या लढ्यानेच झाली होती. त्यांचा जन्म २३ सप्टेंबर १९४१ रोजी डर्बन शहरात झाला. १९४८ सालापासून दक्षिण आफ्रिकेत वंशवादी धोरणांना सुरुवात झाली. याचा अर्थ असा की पिल्लई यांना लहानपणापासून या घृणास्पद धोरणाचे चटके बसत गेले. इसवी सन १८९० साली त्यांचे आजोबा वेठबिगार म्हणून भारतातून दक्षिण आफ्रिकेतील नाताल भागात गेले. अशा प्रकारे पाश्चात्त्य कंत्राटदारांनी तिथे नेलेले भारतीय मजूर म्हणजे नवे गुलाम होते. (याच काळात आणि याच प्रकारे सुप्रसिद्ध लेखक व्ही. एस. नायपॉल यांचे पूर्वज त्रिनिदादमध्ये गेले होते.) पिल्लई यांचे आजोबा कामगार, तर वडील साधे बसचालक होते. घरी सतत गरिबी. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत पिल्लई वकील झाल्या आणि त्यांनी १९६७ मध्ये वकिलीचा व्यवसाय सुरू केला. वकिलीचा अभ्यास करताना त्यांनी नाझी गुन्हेगारांवर न्युरेंनबर्ग येथे झालेल्या खटल्यांची महत्त्वाची कागदपत्रे वाचून काढली. त्यातून त्यांच्या कार्याची दिशा अधिक स्पष्ट होत गेली. त्यांनी जेव्हा वकिलीला सुरुवात केली तेव्हा त्या अशी स्वतंत्रपणे वकिली करणाऱ्या पहिल्या बिगर-श्वेतवर्णीय महिला होत्या. त्या काळी नेल्सन मंडेला तुरुंगात आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगत होते. पिल्लई यांनी वंशवादी धोरणांविरुद्ध लढणाऱ्या अनेक नेत्यांवरील आणि कार्यकर्त्यांवरील खटले मोफत चालवले. काळानुसार त्यांच्या अनोख्या प्रवासाची व्याप्ती वाढत गेली. वकिलीबरोबर त्यांनी कायद्याच्या सैद्धान्तिक बाबींचा अभ्यास सुरूच ठेवला आणि १९८८ साली हार्वर्ड विद्यापीठातून न्यायशास्त्रात पीएच.डी. केली. १९९० मध्ये नेल्सन मंडेला यांची सुटका झाली. १९९४ मध्ये ते दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. या राजकीय परिवर्तनाचे प्रतिबिंब समाजजीवनाच्या इतर क्षेत्रांतही उमटू लागले. त्याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे १९९५ साली पिल्लई यांची नियुक्ती दक्षिण आफ्रिकेतील उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून झाली. येथेही त्या पहिल्या बिगर-श्वेतवर्णीय न्यायाधीश ठरल्या. त्यानंतरचा मानाचा तुरा म्हणजे त्याच वर्षी मे महिन्यात त्यांची रवांडासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायाधिकरणात (International Criminal Tribunal for Rwanda) न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. रवांडातील नरसंहाराशी संबंधित गुन्ह्यांची सुनावणी करण्यासाठी या न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. एप्रिल १९९४ मध्ये रवांडामध्ये शंभर दिवसांत सुमारे आठ लाख लोकांची हत्या करण्यात आली. हुतू समाजातील लोकांनी तुत्सी समाजातील नागरिकांना लक्ष्य करून केलेल्या या नरसंहाराने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले. यासंदर्भात पिल्लई यांनी दिलेल्या एका निकालात म्हटले होते, की काही विशिष्ट परिस्थितीत बलात्कार आणि लैंगिक शोषण हेसुद्धा नरसंहारच ठरतात. पिल्लई नंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (International Court of Justice... स्थापना : जून १९४५) आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात (International Criminal Court... स्थापना : जुलै २००२) न्यायमूर्ती झाल्या. (या दोन न्यायालयांपैकी आपला भारत ‘आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचा’ सदस्य नाही. जगातील १२५ देशांनी हे न्यायालय मान्य केले आहे, मात्र भारताने नाही. ज्या नियमांनुसार हे न्यायालय स्थापन करण्यात आले, ते भारत सरकारला मान्य नाही. का मान्य नाही, हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.) नंतर पिल्लई सप्टेंबर २००८ ते ऑगस्ट २०१४ दरम्यान ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार प्रमुख’ या महत्त्वाच्या पदावर होत्या..शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाल्याची बातमी पिल्लई यांना समजली, तेव्हा त्या जर्मनीतील न्युरेंनबर्ग येथे ऐतिहासिक स्थळी होत्या. या गावी दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर नाझी गुन्हेगारांवर खटले चालवण्यात आले होते. काही अभ्यासकांच्या मते, हे स्थळ म्हणजे आधुनिक काळातील आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे जन्मस्थळ. पुरस्कार जाहीर झाल्यावर पिल्लई म्हणाल्या, ‘People involved in human rights, in international law - we never get recognized. We do work quietly. So, this is huge recognition for all of us.’ पुढे त्या म्हणाल्या, ‘This is not just an award to a single person, it’s for all of us.’ हे शब्द त्यांच्या अंगीभूत चांगुलपणाचे द्योतक आहेत.nashkohl@gmail.comलेखक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कलासंस्कृतीच्या घडामोडींचे अभ्यासक आणि राज्यशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.