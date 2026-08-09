Premium|NEET Paper Leak : भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेसमोर परीक्षा सुरक्षेपलीकडची आव्हाने

डॉ. मालिनी नायर - sakal.avtaran@gmail.comपरीक्षा सुरक्षित ठेवण्याइतकेच दर्जेदार शिक्षण, सहज उपलब्ध शाळा, सक्षम शिक्षक आणि विश्वासार्ह मूल्यमापन व्यवस्था उभारणे गरजेचे आहे. युरोपीय देशांनी शिक्षणाला सार्वजनिक गुंतवणूक मानून मजबूत व्यवस्था उभी केली आहे. केवळ एक प्रवेश परीक्षा विद्यार्थ्यांचे भविष्य ठरवू शकत नाही. नीट पेपरफुटीसंदर्भात निर्माण झालेला वाद आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनांमुळे भारतात परीक्षा सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. पेपरफुटीपुरताच हा मुद्दा मर्यादित नाही. केवळ त्यावरच लक्ष केंद्रित केल्यास मूलभूत समस्येकडे दुर्लक्ष हाेण्याचा धाेका आहे. विद्यार्थी परीक्षा केंद्रात पोहोचण्यापूर्वी आपण त्यांच्यासाठी नेमकी कोणत्या प्रकारची शिक्षणव्यवस्था निर्माण करत आहोत, या प्रश्नाचे उत्तर शाेधावे लागेल.प्रवेश परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील केवळ त्यांची तयारी तपासण्याची अंतिम पायरी असते. त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाची गुणवत्ता ही त्याआधी उभारलेल्या शिक्षणव्यवस्थेच्या भक्कम पायावर अवलंबून असते. त्यामुळे पेपरफुटीकडे परीक्षा व्यवस्थेचे अपयश म्हणून न पाहता भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेच्या पायाभूत रचनेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याची संधी म्हणून पाहणे अधिक उचित ठरेल.शिक्षणाला मूलभूत अधिकार मिळालेली मान्यता हा भारत आणि युराेपमधील समान धागा आहे. भारतात संविधानाच्या कलम ‘२१-अ’अंतर्गत, तसेच मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (आरटीई ॲक्ट) यांच्या माध्यमातून सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत अन् सक्तीच्या शिक्षणाची हमी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे युरोपियन युनियनच्या मूलभूत अधिकारांच्या सनदेतील कलम १४ प्रत्येक व्यक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराला मान्यता देते आणि मोफत सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्कावरही शिक्कामाेर्तब करते. त्यामुळे दोन्ही व्यवस्थांमधील घटनात्मक उद्देश सारखाच आहे. फरक असलाच तर ताे त्याच्या अंमलबजावणीत आहे..Premium|Corporal Punishment In Schools : शिस्त आणि शिक्षा... एक शोकांतिका .युरोपमध्ये दर्जेदार शिक्षणाची जबाबदारी सरकारवरयुरोपमधील बहुतांश देशांत शिक्षणाकडे दीर्घकालीन सार्वजनिक गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती कशीही असाे, प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण देण्याची प्राथमिक जबाबदारी सरकार स्वीकारते. ‘ओईसीडी’च्या ‘एज्युकेशन ॲट अ ग्लान्स २०२५’च्या अहवालानुसार, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी निधीचा मुख्य स्रोत सार्वजनिक यंत्रणाच आहे. ओईसीडी देशांत बहुसंख्य विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. या सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीमुळे या शाळांबाबत तेथे समाजात विश्वास निर्माण झाला आहे. फिनलॅँड, नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि नॉर्वेसारख्या देशांत सर्व आर्थिक स्तरांतील कुटुंबे सरकारी शाळांची निवड करतात. दर्जेदार शिक्षण ही तेथील अपेक्षित बाब आहे; अपवादात्मक नाही. खासगी शाळाही अस्तित्वात आहेत; मात्र त्या सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेला पर्याय ठरत नाहीत, तर त्या पूरक भूमिका बजावतात.भारताची घटनात्मक बांधिलकीही तितकीच भक्कम असली, तरी सार्वजनिक शिक्षणावरील येथील लोकांचा विश्वास हळूहळू कमी होत गेला. पायाभूत सुविधा, शिक्षक, शैक्षणिक साधनसामग्री आणि सहज उपलब्धता यामधील दीर्घकाळातील अपुऱ्या गुंतवणुकीमुळे ही व्यवस्था कमकुवत झाली आहे. अनेक सरकारी शाळा बंद करणे किंवा त्यांचे एकत्रीकरण करण्याच्या निर्णयांमुळे अनेक भागांत शिक्षणाची व्याप्ती मर्यादित झाली आहे. परिणामी, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबे खासगी शाळांची वाट धरत आहेत. त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ही आर्थिक क्षमतेशी जोडली जात आहे. परिणामी इथे द्विस्तरीय शिक्षणव्यवस्थेचा जन्म झाला आहे. त्यातून सामाजिक विषमतेला खतपाणी घातले जात आहे. पालकांवरील आर्थिक भार वाढत आहे. विशेष म्हणजे दर्जेदार शिक्षणाची जबाबदारी हळूहळू सरकारकडून कुटुंबाकडे सरकत आहे. शिक्षण हे बाजारातील वस्तू बनते, तेव्हा समान संधीची संकल्पना कमकुवत होते. म्हणूनच भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेवरील चर्चा ‘नीट’ किंवा ‘जेईई’पासून सुरू होता कामा नये. ती शाळांची गुणवत्ता, शिक्षणाची उपलब्धता आणि विश्वासार्हता यापासून सुरू झाली पाहिजे. हे घटकच मुलांना अशा परीक्षांसाठी सज्ज करत असतात. जर मुलांना शाळेत पोहोचण्यासाठीच संघर्ष करावा लागत असेल, तर घटनात्मक अधिकाराला फारसा अर्थ उरत नाही.युरोपमधील अनेक देशांत शाळा या समाजाच्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा भाग असतात. स्वायत्त संस्था म्हणून त्यांचे अस्तित्व नाही. प्राथमिक शाळा बहुधा निवासी वस्त्यांत असतात. त्यामुळे लहान मुलांनाही पायी किंवा सायकलने सुरक्षितरीत्या शाळेत पाेहाेचता येते. शाळा दूर असेल तर स्थानिक प्रशासन मोफत किंवा शालेय वाहतूक सेवा उपलब्ध करते. नेदरलँड्समध्ये विशिष्ट परिस्थितींत विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करणे किंवा प्रवास खर्चाची परतफेड करणे ही स्थानिक प्रशासनाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. तसेच तेथील स्वतंत्र सायकल मार्गांमुळे अनेक मुले स्वत:च शाळेत ये-जा करतात. अशाच प्रकारच्या व्यवस्था अनेक नॉर्डिक देशांतही आहेत.भौगोलिक अडथळे कमी करणे हा शैक्षणिक समतेचा महत्त्वाचा आधार आहे. शाळेपर्यंतचा कमी आणि सुरक्षित प्रवास विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, वेळेवर पोहोचणे, मानसिक स्वास्थ्य आणि अभ्यासातील सहभाग वाढवण्यास मदत करताे, हे संशोधनांतून दिसून आले आहे. प्रवासात वेळेची बचत झाल्यामुळे गृहपाठ, खेळ, पुरेशी झोप आणि कुटुंबासोबत अधिक वेळ मिळताे. मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे..Premium|ITEP Course Benefits : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील आयटीईपी शिक्षक शिक्षणासाठी कसा ठरणार गेमचेंजर?.विद्यार्थ्यांचा वेळ प्रवासात!भारतासमोर वाहतूक व्यवस्थेचे प्रचंड माेठे आव्हान आहे. अवाढव्य भौगोलिक विस्तार, विखुरलेली ग्रामीण लोकसंख्या आणि वेगाने वाढणारी शहरे यामुळे प्रत्येक मुलापर्यंत शिक्षण पोहोचवणे दिवसेंदिवस कठीण हाेत आहे. आजही लाखो विद्यार्थ्यांना अनेक मैल पायी किंवा बेभरवशाच्या वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून राहून शाळेत जावे लागते. दर्जेदार शिक्षणासाठी दूरच्या शाळेत जावे लागत असल्यामुळे महानगरांत अनेक विद्यार्थी दररोज दोन ते चार तास प्रवास करतात. कार्यक्षमतेत वाढ आणि संसाधनांचा अधिक चांगला वापर करण्यासाठी अनेक राज्यांनी सरकारी शाळांचे एकत्रीकरण केले आहे. मोठ्या शाळांत सुविधा अधिक चांगल्या मिळू शकतात; मात्र त्याच वेळी शिक्षणतज्ज्ञांचा इशाराही दुर्लक्षून चालणार नाही. घरापासून शाळेचे वाढलेले अंतर विशेषतः ग्रामीण भागातील, लहान मुलांवर प्रतिकूल परिणाम करते. ग्रामीण भागात वाहतुकीची सुविधा अजूनही अपुरी आहे. युनेस्काेच्या मते, घरापासून शाळेचे अंतर हेसुद्धा शिक्षणाची उपलब्धता, स्वीकारार्हता आणि अनुकूलता इतकेच महत्त्वाचे आहे. भारताने युरोपमधीलच्या शिक्षणव्यवस्थेची नक्कल करण्याची गरज नाही; मात्र शिक्षणासारख्या घटनात्मक अधिकाराचा वापर करण्यासाठी कोणत्याही मुलाला दररोज तासन्तास प्रवास करावा लागू नये, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. कोणत्याही शिक्षणव्यवस्थेची खरी ताकद तिच्या शिक्षकांच्या गुणवत्तेत असते. युरोपममध्ये अनेक देशांत अध्यापन हा राष्ट्रनिर्मितीचा मूलभूत आधार मानला जाताे. या व्यवसायात प्रवेश मिळवण्यासाठी कठोर शैक्षणिक तयारी, वर्गातील प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास आवश्यक असतो. फिनलंडमध्ये प्रत्येक शिक्षकाकडे पदव्युत्तर पदवी (मास्टर्स डिग्री) असणे बंधनकारक आहे. एस्टोनिया, डेन्मार्क आणि नेदरलँड्ससारखे देशही शिक्षकांची तयारी आणि आजीवन प्रशिक्षणावर मोठी गुंतवणूक करतात. या गुंतवणुकीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेबराेबरच समाजात शिक्षकांविषयीचा विश्वास आणि सन्मानही वाढताे. भारतातही समर्पित शिक्षक आहेत. देशभरातील असंख्य सरकारी शाळांतील शिक्षक अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काम करतात आणि औपचारिक जबाबदाऱ्यांपेक्षा अधिक योगदान देतात. समस्या त्यांच्या बांधिलकीची नाही; तर त्यांना मिळणाऱ्या संस्थात्मक पाठबळाची आहे.यूडायस+ आणि शिक्षण मंत्रालयाच्या अहवालांनुसार, अनेक राज्यांत विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागात शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे आहेत. अनेक शाळा मंजूर पदांपेक्षा कमी शिक्षकांवर चालवल्या जातात. काही ठिकाणी एकाच शिक्षकाला अनेक इयत्तांचे अध्यापन करावे लागते. अशा शिक्षकांच्या कमतरतेचा परिणाम वर्गातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होणे साहजिक आहे. असर (ॲन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपाेर्ट)२०२४ देखील असेच चित्र मांडतो. शाळांतील प्रवेशाचे प्रमाण समाधानकारक असले, तरी अनेक मुलांना आजही मूलभूत वाचन आणि अंकगणितातील कौशल्ये आत्मसात करण्यात अडचणी येतात. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केवळ प्रवेशसंख्या वाढवणे पुरेसे नाही. शिक्षकांना सक्षम करणे, मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान विकसित करणे तसेच वर्गातील अध्यापनाची गुणवत्ता उंचावणे यासाठी सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आवश्यक आहे.अनेक युरोपीय देशांत शिकवण्या या वर्गातील शिक्षणाला पूरक असतात. भारतात मात्र त्या वर्गातील उणिवांची भरपाई करू लागल्या आहेत. शिक्षण समान आणि गुणवत्तेवर आधारित ठेवायचे असेल, तर शिक्षकांच्या गुणवत्तेवरील गुंतवणूक ही पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीइतकीच महत्त्वाची ठरली पाहिजे. चांगल्या शाळा आणि समर्पित शिक्षक मिळाले, तरी एक मूलभूत प्रश्न उरतो. एखाद्या विद्यार्थ्याच्या क्षमतेचे मूल्यमापन राष्ट्राने नेमके कसे करावे? याच ठिकाणी भारत आणि अनेक युरोपीय देशांच्या शैक्षणिक तत्त्वज्ञानात स्पष्ट फरक दिसून येतो. भारताने जगातील सर्वांत मोठ्या आणि अत्यंत स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षा व्यवस्थांपैकी एक उभी केली आहे. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी नीट, जेईई, सीएलएटी आणि इतर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षांद्वारे प्रतिष्ठित संस्थांतील मर्यादित जागांसाठी स्पर्धा करतात. प्रचंड मागणी लक्षात घेता स्पर्धात्मक परीक्षा या गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड करण्याचा सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ मार्ग मानल्या गेल्या आहेत. अनेक वर्षांच्या तयारीचा काही तासांच्या एका परीक्षेत निकाल लागताे. आजारपण, मानसिक ताण, तांत्रिक अडचणी किंवा प्रशासकीय त्रुटी यांपैकी कोणतीही बाब विद्यार्थ्याचे संपूर्ण भविष्य एका दिवसात बदलू शकते. या परीक्षा किशोरवयीन विद्यार्थ्यांवर प्रचंड मानसिक दडपण निर्माण करतात, याकडे मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वारंवार लक्ष वेधले आहे.अनेक युरोपीय देशांनी यासाठी वेगळा मार्ग स्वीकारला आहे. विद्यापीठ प्रवेशाची पद्धत देशागणिक बदलत असली, तरी ती एका राष्ट्रीय परीक्षेवर अवलंबून नाही. वैद्यकीय शिक्षणासारख्या अभ्यासक्रमांसाठी अतिरिक्त निवड प्रक्रिया असली तरी प्रवेश प्रक्रिया अनेक टप्प्यांत विभागलेली असल्यामुळे सर्व काही एका परीक्षेवर अवलंबून राहत नाही. तेथे उच्च शिक्षणासाठी अनेक पर्यायी मार्ग उपलब्ध असतात. एखाद्या विद्यार्थ्याला इच्छित अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळाला नाही, तरी फाउंडेशन कोर्स, व्यावसायिक शिक्षण, विद्यापीठांमधील बदली किंवा पुढील प्रवेश फेऱ्यांद्वारे त्याला पुन्हा संधी मिळू शकते. जर्मनी आणि नेदरलँड्ससारख्या देशांत व्यावसायिक शिक्षणाला सन्मानाचे स्थान आहे आणि ते कौशल्याधारित रोजगारासह उच्च शिक्षणाचाही मार्ग खुला करते. त्यामुळे एका परीक्षेतील अपयशामुळे विद्यार्थ्याचे संपूर्ण भविष्य ठरत नाही. भारतातील नीट पेपरफुटीने हा फरक नेमका स्पष्ट केला. सर्वांत मोठे नुकसान केवळ प्रश्नपत्रिका फुटल्या म्हणून झाले नाही; तर लाखो विद्यार्थ्यांची स्वप्ने आणि भविष्य एकमेव परीक्षेवर अवलंबून असल्यामुळे झाले. जेव्हा संपूर्ण प्रवेश व्यवस्था एका मूल्यांकनावर आधारलेली असते, तेव्हा मानवी चूक, तांत्रिक बिघाड किंवा संस्थात्मक अपयश यांपैकी कोणतीही बाब राष्ट्रीय संकटाचे रूप धारण करू शकते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० अंतर्गत भारत उच्च शिक्षणाचा विस्तार करत असताना केंद्रीभूत परीक्षेवरील अवलंबित्व कमी करण्याची मोठी संधी आहे.प्रत्येक परीक्षा व्यवस्थेचा पाया एका अलिखित सामाजिक करारावर उभा असतो. विद्यार्थी अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे अभ्यास करतात. त्यांना विश्वास असतो, की त्यांची मेहनत योग्य न्याय मिळवून देईल. पालक मोठा आर्थिक आणि वैयक्तिक त्याग करतात. त्यांना खात्री असते, की गुणवत्तेलाच यश मिळेल. विद्यापीठेही प्रवेश परीक्षेच्या गुणांवर विश्वास ठेवतात. त्या गुणांत विद्यार्थ्याच्या वास्तविक क्षमता ते पाहतात. एकदा हा विश्वास ढासळला, तर त्याचे परिणाम केवळ एका परीक्षापुरते मर्यादित राहत नाहीत. याचे नीट पेपरफुटी हे उत्तम उदाहरण आहे. यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मनातच निष्पक्ष वातावरणाविषयी शंका निर्माण झाली. पालकांना गुणवत्तेबाबत प्रश्न पडले आणि परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचे समर्थन करण्याची वेळ संस्थांवर आली..युरोपमधील अनेक देशांनी पारदर्शक प्रशासन, स्वतंत्र देखरेख व्यवस्था आणि स्पष्ट कायदेशीर चौकट यांच्या माध्यमातून हा विश्वास टिकवून ठेवला आहे. ओईसीडीच्या डिजिटल एज्युकेशन आऊटलूक २०२३ अहवालानुसार, सुरक्षित डिजिटल परीक्षा, सांकेतिक प्रश्नसंच आणि मजबूत ओळख पडताळणी व्यवस्था यांमुळे परीक्षेची विश्वासार्हता वाढू शकते. त्यासाठी संस्थात्मक प्रशासनही तितकेच सक्षम असणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान हा उपायाचा केवळ एक भाग आहे. त्याच अहवालात डिजिटल व्यवस्थांनाही सायबर सुरक्षेचे धोके आणि प्रशासकीय त्रुटींविरुद्ध तितकीच मजबूत सुरक्षा आवश्यक असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या आव्हानांची दखल घेत भारत सरकारने नीट परीक्षा वादानंतर उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली. संगणकाधारित परीक्षा, अधिक मजबूत सायबर सुरक्षा, विविध संस्थांमधील समन्वय सुधारणा आणि परीक्षा सुरक्षेची बळकटी अशा समितीच्या शिफारशी या निश्चितच योग्य दिशेने टाकलेली महत्त्वाची पावले आहेत; पण तेवढेच पुरेसे नाही. विश्वास सातत्य, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वही महत्त्वाचे आहे. कधीच चूक केली नाही म्हणून कुठल्या संस्थेची विश्वासार्हता निर्माण होत नाही. चूक झाल्यानंतर ती किती वेगाने, पारदर्शकपणे आणि ठामपणे त्यावर उपाययोजना करते, यावर तिची विश्वासार्हता टिकून राहते. गुणवत्तेची विश्वासार्हता ही तिचे संरक्षण करणाऱ्या व्यवस्थेवरच अवलंबून असते. सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था ही व्यापक शैक्षणिक परिसंस्थेचा एक भाग आहे. खऱ्या अर्थाने विद्यार्थी स्पर्धात्मक परीक्षेला बसण्याच्या अनेक वर्षे आधी शिक्षणव्यवस्थेची पायाभरणी करतानाच सुधारणा सुरू हाेतात.भारतात २५ कोटींहून अधिक शालेय विद्यार्थी आहेत. या देशासाठी सार्वजनिक शिक्षणावरील विश्वास पुन्हा संपादन करणे हे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. सरकारी शाळांतील पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, डिजिटल साधने आणि शिक्षक यांच्यावर सातत्यपूर्ण गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. भारताची ताकद कधीच परीक्षा नव्हत्या. तरुण पिढी हीच त्यांची ताकद राहिली आहे. एखाद्या शिक्षणव्यवस्थेचे खरे मूल्यमापन हे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता यादीत नाही. प्रत्येक मुलाला स्वतःची क्षमता पूर्णत्वास नेण्यासाठी ती किती सक्षम आहे, यावर ठरते. हे भारताला दुर्लक्षून चालणार नाही. शिक्षण आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी मंजूर करून ताे याेग्यरीत्या खर्चही झाला पाहिजे. देशातील मुलांचे भविष्यच राष्ट्राचे भवितव्य ठरवते. त्यामुळे अशा महत्त्वाच्या जबाबदारीकडे निष्काळजीपणाने पाहता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.