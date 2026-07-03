Premium|Anti Slavery Movement : शोषणाला चेहरा नसतो, सीमाही नसतात...

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.comआम्हाला लंडनमध्ये गुलामीविरोधी आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्याच्या निमित्ताने anti-slavery या संस्थेने लंडनमधल्या अन्य काही नागरी संस्थांसोबत आमच्या अनुभवांच्या देवाण-घेवाणीसाठी बैठक आयोजित केली होती. पुरस्कारानंतर या बैठकीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं होतं. आम्हाला या क्षेत्रातलं कळतं, असा विश्वास यानिमित्ताने जगभरातल्या गुलामीविरोधी काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये निर्माण झाला होता. ‘ॲक्शन एड’सारख्या काही संस्था ज्या जगभरातील ग्रामविकास, आदिवासी विकास, मानवी हक्क यासाठी कार्य करीत होत्या, त्या संस्थांचे प्रमुख आणि कार्यकर्ते यांची ती बैठक होती. या बैठकीत मी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्यक्ष येऊन गुलामांना संघटित करण्यासाठी त्यांना मदत करावी तसेच तिथल्या कार्यकर्त्यांचं प्रशिक्षण घ्यावं, असा मनोदय उपस्थित बहुतांशी संस्था-संघटनांनी व्यक्त केला. जवळपास गेली दहा वर्षं ठाणे जिल्ह्यात, मराठवाड्यात मी हे कार्य करीतच होतो. त्यामुळे मी त्यांना आनंदाने होकारही दिला.‘ॲक्शन एड’ या संस्थेने मला नेपाळमध्ये काही संस्थांच्या प्रमुखांना मार्गदर्शन करण्यासाठी येण्याबद्दल विनंती केली. पुरस्काराहून परत येताच महिनाभराच्या आतच मी काठमांडू येथे गेलो. नेपाळमध्ये जाण्याची ती माझी पहिलीच वेळ होती. ‘ॲक्शन एड’ यांनी काठमांडूला दोन दिवसांची कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेसाठी भारताच्या उत्तर सीमेला लागून असणाऱ्या तराई भागातील बर्दिया, बाके, कैलाली, कांचनपूर, डांग या जिल्ह्यांतील कार्यकर्ते आले होते.दिल्ली बहादूर चौधरी हा आदिवासी तरुण गेली काही वर्षं ‘बेस’ या संस्थेच्या माध्यमातून तिथे काम करीत होता. १९९६मध्ये तो त्या भागातल्या वेठबिगारांच्या मुक्तीसाठी इतर अनेक संस्था-संघटनांसोबत कार्यरत होता. तो काम करीत असलेला नेपाळचा तराई भाग हा आपल्या कल्पनेतला नयनरम्य नेपाळ वाटतच नव्हता. आपल्या कल्पनेतला नेपाळ म्हणजे हिमालयाच्या कुशीत विसावलेला, उंचच उंच पर्वतरांगांचे शिखर असणारा, सौंदर्याची भरभरून देणगी लाभलेला असा पहाडी भाग. मात्र तराई भाग हा याच्या नेमका विसंगत. या भागात फिरताना आपण नेपाळमध्ये आहोत, याचा कुठेही लवलेश दिसत नव्हता. उलट आपण भारतातल्या दारिद्र्यात खितपत असलेल्या खेड्यांमध्येच फिरतो आहोत, असा भास होत होता. नेपाळ आणि भारत यातली सीमा ही बिहार, उत्तर प्रदेशपासून जवळपास सातशे किलोमीटरची. हा सीमा भाग पूर्ण मोकळा आहे. दोन देशांतली सीमा असूनही त्याचं काही विशेष वेगळं अस्तित्व तिथे दिसत नाही..Premium|Bonded Labour Act : वेठबिगारीच्या कायद्याची पहिली अंमलबजावणी; श्रमजीवी संघटनेचा ऐतिहासिक लढा.पश्चिम तराई भागात म्हणजे नेपाळच्या भारताला लागून असलेल्या सपाट भूभागात विशेषकरून थारू जमातीचे आदिवासी राहतात. या थारू जमातीमध्ये ठाणे जिल्ह्यातल्या लगीनगड्याच्या प्रथेसारखी वेठबिगारीची प्रथा मी पाहिली. थारू जमातीतील कुटुंबात लहानपणापासूनच मुलं मालकाकडे कामाला जात. बकऱ्या सांभाळत, जनावरं चारत आणि मग मूलं थोडी मोठी झाली, की ती नांगर जुंपायला लागत. मग त्यांचं लग्न लावून दिलं जाई. मग पुन्हा हे नवरा-बायको दोघंही मिळून त्याच मालकाकडे काम करीत. अशी गुलामीची प्रथा पिढ्यान्-पिढ्या त्या ठिकाणी प्रचलित होती. सर्व प्रकारची घरची आणि शेतीची कामं त्यांना करावी लागत. ही ठाणे जिल्ह्यातल्या लगीनगड्यासारखीच पद्धत होती. मालकाला ‘नाही’ म्हणण्याचीही इथे सोय नव्हती. मालकाचे अत्याचार निमूट सहन करण्यापलीकडे त्यांच्याकडे काहीएक पर्याय नव्हता. डोळ्यांमध्ये कोणतंही स्वप्नं नव्हतं. त्यांच्या मुलांना शिक्षण नव्हतं. स्वप्नहीन असा हा थारू समाज अत्यंत हीन-दीन जिणं जगत होता.जातीव्यवस्थेबाबतीत या तराई भागात मी मराठवाड्यासारखीच कडवी आणि चिवट जातीव्यवस्था पाहिली. तीच शिवाशिव, तोच चातुर्वर्ण्याचा पगडा, तशाच पद्धतीचा गावगाडा मला इथल्या गावोगावी दिसला. शोषितांची आणि शोषकांची मनोवृत्तीही सारखीच.जगभरातल्या गुलामांचं जिणं जवळून अनुभवल्यानंतर मला वाटलं, शोषणाला चेहरा नसतो. देश-राज्य-प्रदेश यांच्या सीमारेषाही नसतात. शोषणाची शास्त्रीय भाषेत व्याख्या करायची झाली, तर शोषण हे स्थायू-द्रव-वायू या तीनही अवस्थेपलीकडलं वस्तुजात आहे, जे कोणत्याही देशाच्या-प्रदेशाच्या, कोणत्याही वंशाच्या-जमातीच्या किंवा कोणत्याही भाषेच्या-धर्माच्या साच्यांमध्ये हुबेहूब तसाच आकार धारण करतं आणि तरीही शोषण कोणत्याही आकारात तितकंच वेदनादायी अन् भीषण असतं. मग भारत असो वा अमेरिका असो, आफ्रिका वा नेपाळ असो. शोषण हे मूलद्रव्य तेच राहतं. फक्त एखाद्या रासायनिक प्रक्रियेनंतर व्हावं तसं देश-समाज यांच्यासंदर्भात शोषणाचं बाह्य स्वरूप तितकं बदलतं..मी तिथली परिस्थिती आधी प्रत्यक्ष समजून घेतली. लोकांशी बोललो. माहिती घेतली. तराई भागातल्या या वेठबिगारी पद्धतीला ‘कमैया’ म्हणत. जसं ठाणे जिल्ह्यात लगीनगडी म्हटलं की वेठबिगार, तसं इथं कमैया म्हटलं की तो मालकाला पिढ्यान्-पिढ्या बांधलेला मजूर. त्याला स्वातंत्र्य नाही. मालक सांगेल त्या पद्धतीने त्याने काम करायचं. ‘कमैयामुक्ती’ हा प्रकल्प गेली दहा वर्षं अनेक संस्था तिथे राबवित होत्या. मी माहिती घेतल्यावर लक्षात आलं, की काही संस्था या साऱ्यांचे बचत गट करीत होत्या, तर काही त्यांना पर्यायी रोजगार देण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. तर काही संस्था जाणीव-जागृतीचे कार्यक्रम करीत होत्या आणि प्रौढ शिक्षणही घेत होत्या; परंतु कुणीही आदिवासींना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करताना आणि प्रयत्न करताना दिसत नव्हतं. कार्यशाळेत मी या सर्व संस्थांना याबाबतीत तपशीलवार माहिती विचारली आणि यातून झालेल्या चर्चेतून माझं आणि त्यांचं दोघांचंही शिक्षण झालं.मूलभूत फरक दृष्टिकोनांचा होता. ठाणे जिल्ह्यात लगीनगड्याची मुक्ती हा एक संघटित संघर्ष होता; तर इथे कमैयामुक्ती हा एक प्रकल्प होता, जो संस्था-संघटना राबवत होत्या. वादळ-वाऱ्याने एखादं रोपटं झोडपून माना टाकू नये, म्हणून त्याला काठीच्या आधाराचा टेकू लावावा, तशा इथल्या संस्था-संघटना कमैयांना प्रकल्पामार्फत तात्पुरता टेकू देत होत्या; परंतु कमैयांना जगण्यास सक्षम बनवित नव्हत्या. रोपट्याच्या मुळांनाच जर बळकटी दिली तर रोपटं तात्पुरत्या टेकूवर टिकवून ठेवण्याची गरज भासत नाही. रोपट्याच्या मुळांनाच बळ दिलं की ते मातीला घट्ट धरून राहण्याची क्षमता स्वतःत निर्माण करतं आणि मग कितीही वादळ-वाऱ्यात ते तगून राहतं. बचत गट, जाणीव-जागृती, पर्यायी रोजगार या प्रकल्पांचे टेकू त्यांना दीर्घकाळ टिकवून ठेवू शकत नाहीत. गुलामांना त्यांच्यावरील अन्यायाची जाणीव करून द्यायची, मग त्या गुलामीविरोधात स्वतः लढण्याची ताकद त्यांच्या मनात जागवायची, अशा संघर्षाची ताकद जागवलेल्या मनांना संघटित करायचं आणि मग लढा उभारायचा, हाच पिढ्यान्-पिढ्यांची गुलामी समूळ नष्ट करण्याचा एकमेव मार्ग असतो. त्याला अन्य सोपा मार्ग नाही. या मार्गाने ठाणे जिल्ह्यातला वेठबिगार मुक्त झाला, म्हणूनच ठाणे जिल्ह्यात वेठबिगारी समूळ नष्ट झाली आणि मुक्त वेठबिगारांच्या पिढ्यांमध्ये सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक प्रगतीही झाली आणि पुन्हा ठाणे जिल्ह्यातला आदिवासी वेठबिगारीत गेला नाही. कमैयांबाबत असा कोणताही प्रयत्न इथल्या संस्था-संघटनांनी केला नव्हता, त्यामुळे कमैया गुलामीतून मुक्त होऊच शकले नव्हते. शिवाय तांत्रिकदृष्ट्या इथली कमैया ही पद्धत गुलामीची, वेठबिगारीची, बांधलेल्या मजुरांची होती; ज्यामध्ये मालकापासून मजुराला मुक्ती नव्हती. कामाचंही स्वातंत्र्य नव्हतं. त्याला मालकाकडेच काम करावं लागत होतं. जर असं असेल तर पर्यायी रोजगाराचा प्रकल्प राबवून त्यांना उपयोग कसा होणार होता? आणि जर ते पर्यायी रोजगाराला येत असतील तर ते वेठबिगार कसे राहतील? म्हणजे मग ते गुलामीतून मुक्त झाले, असं म्हणावं लागेल. असे प्रश्न त्यांना विचारीत विचारीत मी या प्रश्नाकडे पाहण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनातले निसटलेले दुवे लक्षात आणून दिले.या पहिल्या बैठकीनंतर माझ्या असं लक्षात आलं, की अनेक कार्यकर्ते या मजुरांना संघटित करून व्यवस्थेशी संघर्ष करण्यातला धोका स्वीकारायला तयार नाहीत आणि त्यामुळे त्यांचा प्रकल्प राबवण्याकडे अधिक कल होता. प्रकल्प राबवणं संघर्ष करण्यापेक्षा सोपं आणि सोयीचं होतं. त्यात धोका पत्करण्याची जोखीम नव्हती; परंतु त्याचा कमैयांच्या मुक्तीसाठी उपयोगही नव्हता. मी ‘ॲक्शन एड’ला याची माहिती दिली, ‘या अशा पद्धतीच्या संस्थांच्या सोबतीने काम करण्याचं कौशल्य माझ्याकडे नाही. या संस्था केवळ प्रकल्प राबवण्याचं काम करतात. शोषिताला संघटित करून अन्यायाविरुद्ध व्यवस्थेशी संघर्ष करण्याचं काम करीत नाहीत. त्यामुळे यासाठी आपल्याला दुसरा सल्लागार बघावा लागेल. माझ्याकडे शोषितांना संघटित करून लढा देण्याचं ज्ञान आहे.’माझी पहिली भेट या मुद्द्यावर संपल्यानंतर त्यांनी मला पुन्हा नेपाळमध्ये येण्याची विनंती केली. त्यानंतर तीन महिन्यांतून दहा दिवस मी नेपाळच्या कानाकोपऱ्यात जात-फिरत राहिलो. विशेषतः तराईच्या भागात. मुंबईहून लखनौला जायचं. लखनौहून नेपाळगंज, महेंद्रनगर किंवा धनगडी इथे जायचं. त्या ठिकाणी बाके, बर्दिया, कैलाली, कांचनपूर, डांग या जिल्ह्यांमध्ये संस्था-संघटना करीत असलेलं काम बघायचं, त्यांच्याशी गप्पांमधून तिथली परिस्थिती, काम समजून घ्यायचं आणि त्यांची या गुलामांना संघटित करून संघर्ष करण्याची मनोभूमी तयार करायची. कारण या संस्था-संघटनांच्या मनाचं असं प्रशिक्षण झाल्याशिवाय ते कमैयांना त्यांच्या मुक्तीसाठी मदत करू शकणार नव्हते. हे मी करीत असतानाच या चारही जिल्ह्यांतील प्रमुखांची बैठक दिल्ली चौधरी या कार्यकर्त्याने बोलावली होती. या बैठकीत आपण जे प्रकल्प चालवित आहोत, त्या प्रकल्पाने कमैयामुक्ती होणार नाही. या मजुरांची मनं आधी स्वतंत्र व्हावी लागतील; मगच त्यांच्या पिढ्या गुलामीतून मुक्त होतील. हे संघर्ष केल्याशिवाय शक्य होणार नाही आणि संघर्षाशिवाय जरी ते मुक्त झालेच तरीही ते पुन्हा वेठबिगारीत जातील. त्यामुळे त्यांना मानसिक मुक्ती मिळाल्याशिवाय केवळ पुनर्वसनातून त्यांची कायमची मुक्तता होणार नाही, हे मी अनेक उदाहरणांद्वारे त्यांना समजावून देण्याचा प्रयत्न करीत होतो.यातूनच इथल्या कार्यकर्त्यांच्या मनाने उभारी घेतली आणि ते मजुरांना संघटित करण्यासाठी आणि त्यांना ‘गुलामीतून तुम्ही मुक्त व्हा’ असं सांगून चेतवण्यासाठी तयार झाले. मार्च २०००मध्ये नेपाळगंज इथे सुमारे दहा हजार थारू आदिवासींचा एक मोर्चा नेपाळमधल्या सगळ्या संघटनांनी दिल्ली चौधरीच्या नेतृत्वाखाली आयोजित केला. मी श्रमजीवी संघटनेच्या काही सहकाऱ्यांना घेऊन त्या ठिकाणी गेलो. नेपाळमध्ये संघटना असणं हे नवीन नव्हतं; परंतु श्रमजीवी संघटनेसारखी माणसाच्या हक्कावर आधारलेली अहिंसेच्या तत्त्वाने संघर्ष करणारी संघटना नेपाळमध्ये नव्हती. नेपाळमधल्या बहुतांश संघटना माओवादी हिंसक होत्या..Premium|Thane labour movement case : स्वतःच्या झाकूनी भेगा मनुष्ये सांधतो आम्ही....नेपाळी युवकांच्या मनात भारताबद्दल ओतप्रोत द्वेष भरून असल्याचं मला पदोपदी जाणवत होतं. नेपाळ हा भारताचा हिमालयाकडील सीमांचा प्रदेश. चीनपासून भारताचं रक्षण करण्यासाठी ‘बफर झोन’ म्हणून भारत नेपाळचा वापर करतो, असा नेपाळी युवकांचा समज होता. यातूनच भारताविषयी त्यांच्या मनात राग निर्माण झाला होता. साहजिकच चीनकडे त्यांचं आकर्षण अधिक होतं. माओवाद त्यांना आकर्षित करीत होता. त्यामुळेच अनेक ठिकाणी हिंसक माओवादी नेपाळच्या कानाकोपऱ्यात वाढत होते. इथल्या संघटनांनी कमैयांच्या प्रश्नांकडे लक्षच दिलं नव्हतं. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर नेपाळबरोबर जो करार भारताच्या पंतप्रधानांनी केला. त्यामध्ये नेपाळ सरकारचं रक्षण, नेपाळच्या सीमांचं रक्षण भारताचं सैन्य करील, असं अंतर्भूत असल्यामुळे नेपाळ हे भारताचं ‘गुलाम राष्ट्र’ आहे, अशीही भावना युवकांमध्ये दृढ होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर कमैया या वेठबिगार पद्धतीला आव्हान देणं कठीण काम होतं. शिवाय इथे वेठबिगारमुक्तीचा, कमैयामुक्तीचा कायदा अस्तित्वात नव्हता. जेव्हा आम्ही वेठबिगारीचा प्रश्न ठाणे जिल्ह्यात समोर आणला त्या वेळेस वेठबिगारीचा कायदा किमान अस्तित्वात तरी होता; फक्त त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. नेपाळमध्ये मात्र परिस्थिती निराळी होती. इथे वेठबिगारांच्या मुक्तीचा कायदाच अस्तित्वात नव्हता. इथल्या संस्था-संघटना अनेक वर्षं अशा कायद्याची शासनाकडे मागणी करीत होत्या; परंतु शासन स्तरावर त्याची दखल घेतली जात नव्हती.मार्च २००० मध्ये झालेल्या या मोर्चात या मजुरांचा आक्रोश नेपाळच्या रस्त्यावर आला, ज्याची ‘नेपाळी टाइम्स’सह सर्व वर्तमानपत्रांनी खूप मोठ्या प्रमाणात दखल घेतली. समर्थनचं काम धोरणात्मक प्रभाव टाकण्यासाठी कसं करायचं याचा अनुभव मला भारतात होताच. ‘नॅशनल सेंटर फॉर ॲडवोकेसी स्टडीज’ ही त्यासाठी मी निर्माण केलेली एक संस्था होती, ज्याचे अध्यक्ष भारताचे सरन्यायाधीश माननीय पी. एन. भगवती होते, तसेच विजय तेंडुलकर उपाध्यक्ष होते. त्यामध्ये मी स्वतः माझ्या श्रमजीवीच्या अनुभवातून तयार केलेलं कोणत्याही प्रश्नाच्या सोडवणुकीचं ‘लाइफ स्केच’ तयार केलं होतं. त्यानुसार एखादा प्रश्न सोडवायचा असेल आणि त्यासाठी संघर्ष करायचा असेल, तर संघर्ष कसा, कुठून सुरू करायचा, यात कोणते कोणते टप्पे असतील, कोणत्या कोणत्या पायऱ्या कशाकशा घ्याव्या लागतील याबद्दलची आखणी मी या संस्थांबरोबर केली.कोणताही प्रश्न कसा सोडवावा याबाबत लाइफ स्केच तयार करताना संघर्ष कसा करायचा याबरोबरीनेच हा संघर्ष करताना आपल्या लढायांमध्ये आपल्या सोबतीने संघर्षभूमीवर उतरणारे कोण, आपले विरोधक कोण, आपले हितचिंतक-मित्र कोण, मित्र आणि विरोधक यामधल्या सीमारेषेवरले कोण, याचा आराखडा कसा तयार करायचा, कमैयामुक्तीमुळे आनंदित होणारे कोण, त्यांची बलस्थानं आणि मर्यादा कोणत्या तसेच कमैयामुक्ती कायद्याने दुखावले जाणारे, हितसंबंधांना बाधा येणारे कोण, त्यांची शक्तिस्थानं आणि मर्यादा कोणत्या आणि त्यांच्यापासून लढ्याला येणाऱ्या बाधा कोणत्या आणि त्यावरची आपली पूर्वतयारी काय, कमैयामुक्ती करण्याची कायदेशीर, तांत्रिक क्षमता ठेवणारे कोण? जर शासन असेल तर त्या शासनातले नेमके कोण आणि त्यांच्यावर प्रभाव पाडणारे कोण आणि त्यांच्यापर्यंत कुणी, कसं नि कधी पोहोचायचं, त्यासाठीचे मार्ग आणि साधनं कोणती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यांच्यासाठी हा लढा उभारायचा आहे, त्यांची बलस्थानं आणि मर्यादा दोन्हीचा उपयोग संघर्षभूमीवर कसा व कधी करायचा? ज्यांच्या विरोधात लढा उभारायचा आहे, त्यांची बलस्थानं लक्षात घेऊन त्यांच्या मर्यादांना आव्हान कसं, कधी व कुणी द्यायचं, असा आराखडा (life sketch) तिथल्या कार्यकर्त्यांसोबत आधी तयार केला.मार्चमधला मोर्चा संपवून मी काठमांडू येथे गेलो. नेपाळचे त्या वेळचे पंतप्रधान गिरिजाप्रसाद कोइराला यांच्याशी माझी भेट नेपाळचे ज्येष्ठ पत्रकार आशुतोष तिवारी यांनी घडवून आणली. केशव गौतम, मानवी कुलश्रेष्ठ असे अनेक मान्यवर, दिल्ली चौधरीसारखे कार्यकर्ते पंतप्रधानांसोबतच्या त्या बैठकीला हजर होते. भारतातल्या वेठबिगाराची स्थिती आणि त्यांच्या मुक्तीचा कायदा तसेच मुक्तीनंतरची त्यांची आजची स्थिती हे सारं आम्ही त्यांना समजावून सांगितलं. गिरिजाप्रसाद कोइराला यांनी आमचं म्हणणं अतिशय सहृदयतेने ऐकूनही घेतलं आणि १७ जुलै २००० रोजी गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारने कमैया पद्धत निषिद्ध ठरवणारी घोषणा केली. त्यांच्या या निर्णयाचं स्वागत करण्यासाठी धनगडी येथे आयोजित केलेल्या विजयोत्सवाकरिता मी नेपाळला गेलो. ‘ही पद्धत माणुसकीच्या विरोधी आहे, म्हणून आजपासून सर्व कमैया मुक्त झालेले आहेत,’ असं कोइराला सरकारने जाहीर केलं. मला याचा आनंद झालाच आणि माझ्यासोबत तिथल्या संस्था-संघटनांनाही झाला. परंतु माझ्या हे लक्षात आलं, की या घोषणांना कायद्याचा आधार लागेल. कायद्याविना घोषणा उपयोगाची नाही. नेपाळ सरकारवर नेपाळच्या जनतेपेक्षाही आंतरराष्ट्रीय दबाव अधिक प्रभाव टाकत असे, याचा अनुभव मी नेपाळमध्ये काम करताना पावलोपावली घेतला होता आणि म्हणूनच नेपाळमध्ये विकासाचं काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मी भेटीगाठी घेतल्या. नेपाळमधलं विकासाचं काम प्रामुख्याने या आंतरराष्ट्रीय संस्था आजही करतात..नेपाळकडे शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी, इतर विकासकामांसाठी, रोजगारनिर्मितीसाठी कोणतंही दुसरं साधन नव्हतं, नाही. यासाठी त्यांना आंतरराष्ट्रीय संस्थांवरच अवलंबून राहावं लागतं आणि या परावलंबित्वामुळे आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा एक दबदबा नेपाळ सरकारमध्ये होता. आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या भेटीसोबतच नेपाळमधले अनेक पत्रकार, नेपाळ काँग्रेसमधले अनेक नेते, विशेषतः थारू समाजातले अनेक मान्यवर नेते, मानवी हक्काशी संबंधित असणारे नेपाळमधले नेते यांना भेटून नेपाळ सरकारला वेठबिगारीच्या संदर्भातला कायदा बनविण्याबाबत समजाविण्याचे, प्रभाव टाकण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न आम्ही या साऱ्या भेटीनिमित्ताने केले. याचा परिणाम असा झाला, की नेपाळ सरकारसोबत या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी एकत्र येऊन काठमांडू येथे एक परिषद बोलावली. मलाही त्यात निमंत्रित केलं गेलं. या परिषदेत कमैयामुक्तीचा कायदा कसा असावा, याबाबत विस्तृत चर्चा झाली. या परिषदेत नेपाळ सरकारचे कामगार मंत्री निमंत्रित होतेच. याव्यतिरिक्त भारतात वेठबिगारमुक्ती करताना ज्यांच्यामुळे मला यश मिळालं, ते न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती आणि माझ्या वेठबिगारीच्या आंदोलनात सहभागी झालेले बंधूआ मुक्ती मोर्चाचे स्वामी अग्निवेश यांना निमंत्रित करण्याबाबत मी आयोजकांना सूचित केलं होतं. या दोन दिवसांच्या परिषदेचं तपशीलवार नियोजनही आम्ही तयार केलं. या बैठकीत भारतातील वेठबिगार पद्धतीच्या निर्मूलनाबाबत असलेल्या कायद्याच्या आधारे नेपाळमधील कमैया पद्धतीचे निर्मूलन करणारा कायद्याचा मसुदा मी, नेपाळ सरकार आणि तिथल्या संस्था यांनी एकत्रितपणे तयार केला. २००२ साली शेर बहादूर देऊबा या सरकारने कमैयामुक्ती अधिनियम-२००२ असा कायदा नेपाळमध्ये जारीही केला.दुसऱ्या देशातल्या कायद्याची निर्मिती करण्यात मला हातभार लावता आला, ज्यामुळे तिथली कमैया प्रथा कायद्याने नष्ट झाली होती, याचं मला समाधान मिळालं. या कायद्यामुळे सर्व कमैया मजूर मुक्त झाले. आता ते त्यांच्या पसंतीनुसार कुठेही काम करू शकणार होते. त्यांच्यावरल्या पिढ्यान्-पिढ्यांच्या कर्जातून ते मुक्त झाले. त्यांचं राहतं घर त्यांच्या नावे होणार होतं, ज्यातून कुणीही त्यांना आता हाकलून लावू शकणार नव्हतं. ते पुन्हा वेठबिगारीत जाऊ नयेत, म्हणून त्यांच्या पुनर्वसनाची तरतूदसुद्धा या कायद्यात करण्यात आलेली होती.दुसऱ्या देशाचा कायदा बनवून तिथल्या गुलामांना मुक्त होताना पाहून मी गहिवरून गेलो होतो. नेपाळमधला कमैया मुक्त होताना पाहताना anti-slavery पुरस्कारापेक्षाही आनंदाने-समाधानाने माझा ऊर भरून येत होता. मी कायद्याचा विद्यार्थी नाही; परंतु दुसऱ्या देशाचा कायदा बनविण्यासाठी मी सहभागी होऊ शकलो, याइतकं समाधान मला दुसरं नाही.दिल्ली चौधरी या थारू तरुणाने या लढ्यात पुढाकार घेतला होता. पुढे हाच दिल्ली चौधरी नेपाळच्या राजकाणात कामगार मंत्री म्हणून आणि सध्या लुंबिनीचे मुख्यमंत्री म्हणून आपला ठसा उमटवित आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या प्रभावामुळे मुक्तीच्या पुनर्वसनाचे प्रकल्प हाती घेण्याकडेच इथल्या संस्था-संघटनांचा कल अधिक राहिला. कायद्याने वेठबिगारी नष्ट झाल्यामुळे उघड उघड दिसणारी कामाची सक्ती आता होत नव्हती; परंतु गुलामीच्या विळख्यातून बाहेर येण्याकरिता संघटित होऊन संघर्ष करून मुक्त होणारा आदिवासी जसा मी ठाणे जिल्ह्यात पाहिला, तसा मला तराई भागात मुक्त झालेला दिसला नाही. कमैया प्रथा कायद्याने जरूर नष्ट झाली; परंतु भारतात लगीनगड्याची प्रथा जशी प्रत्यक्षात, व्यवहारातही समूळ नष्ट झाली तशी ती नेपाळमध्ये होऊ शकली नाही. वेठबिगार ठेवणाऱ्या मालकावर गुन्हा दाखल करण्याची आणि शिक्षेची तरतूद आपल्या कायद्यात जशी होती तशीच ती नेपाळच्या कमैयामुक्ती कायद्यातही करण्यात मी यशस्वी झालो; परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र इथल्या संस्था-संघटना नंतर करू शकल्या नाहीत, याची खंत मला कायमची राहिली. आणि पुन्हा एकदा माझ्या आजवरच्या अनुभवातून आलेल्या निष्कर्षावरून शिक्कामोर्तब झालं, की कोणताही कायदा मुक्ती देत नसतो. कायदा हा अशा मुक्तीसाठीची तजवीज करतो. कायद्याच्या या चौकटीच्या आधारावर संघटित संघर्षाची मशाल कायमच पेटती ठेवावी लागते. संघटित संघर्षाच्या या धगीतच कायद्याने बहाल केलेली मुक्ती प्रत्यक्षात येते, दीप्तीमान होते. (क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.