Premium|Nepal Flash Flood: नेपाळ प्रलयानंतर आता भारताचा नंबर? उत्तराखंडातील १३ तलाव अत्यंत संवेदनशील..!

Nepal Glacier Collapsed Like a Bomb Blast, Triggered Flash Flood; Is India Next? ISRO Tracks 13 Vulnerable Lakesनेपाळमधल्या पूराने संपूर्ण जगालाच धक्का दिला. लांगटांग लिरुंग शिखराच्या परिसरातील हिमनदीचा सुमारे २ हजार फूट लांब-रुंद असा बर्फाचा तुकडा नदीपासून वेगळा होत चार हजार फूट खाली कोसळला आणि या घटनेने नेपाळमध्ये भीषण पूर आला.या पुराने चिखल, डोंगराचे कडे, दगड, झाडं असं अक्षरश: वाटेत दिसेल ती गोष्ट आपल्यासोबत आणली. नेपाळच्या तिबेट सीमेलगतच्या भागाचा नक्षाच बदलून टाकला. अर्थात असे प्रकार होणं काही नवीन नाही. पण त्यांचं प्रमाण, त्यांचा वेग आणि तीव्रता यात नक्कीच वाढ झालेली आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) या घटनेवर विशेष लक्ष ठेऊन आहे. त्यांच्या आधीच्या अभ्यासात उत्तराखंडातील काही ग्लेशिअल लेक्सना विशेष धोका असल्याचंही निदर्शनास आलं आहे. सविस्तर जाणून घ्या, सकाळ प्लसच्या या लेखामध्ये.NDMA सविस्तर अभ्यास करणारराष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) गुरुवारी सांगितले की, नेपाळमधील या घटनेचा सर्वसमावेशक अभ्यास ते करणार आहेत. एनडीएमएचे सदस्य कृष्ण स्वरूप वत्स म्हणाले, “भारतातील अनेक भागांनाही अशाप्रकारे आपत्तींचा धोका संभवतो. याआधी अशाप्रकारच्या घटनाही आपण भारतात पाहिल्या आहेत. त्यामुळेच या घटनेचा अभ्यास करणे आणि ती समजून घेणे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. आम्ही याचा सविस्तर अभ्यास करण्याची योजना आखत आहोत.”.फ्लॅश फ्लड म्हणजे अचानक येणारा पूर आणि हिमनद्यांचे तुकडे कोसळणे (Glacier Collapse) या घटना हिमालयासाठी संपूर्णपणे नवीन नाहीत; परंतु त्यांचा वाढलेला वेग, तीव्रता आणि वारंवारता ही नक्कीच नवीन आणि अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. याआधी भारतातही अशा आपत्ती झालेल्या आहेत..भारतात यापूर्वी असं घडलं होतं का?अलीकडच्या काही वर्षांत भारतात अचानक आलेल्या पुराच्या अनेक मोठ्या घटना घडल्या आहेत. त्यामध्ये २०१३ मधील केदारनाथ दुर्घटना, २०२१ मधील चमोली आपत्ती, २०२३ मधील सिक्कीममधील घटना आणि गेल्या वर्षी धराली येथे घडलेल्या घटनेचा समावेश आहे. या घटनांमध्ये शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं..Nepal Flood : नेपाळ-तिबेट सीमेवर जलप्रलयाचा थरार! महाभयंकर विनाशादरम्यान आतापर्यंत काय-काय घडलं? जाणून घ्या .२०१३ केदारनाथ दुर्घटना (Kedarnath): जून २०१३ मध्ये अतिवृष्टी आणि चोराबारी तलाव फुटल्यामुळे मंदाकिनी नदीला भीषण पूर आला. या दुर्घटनेत केदारनाथ परिसरातील पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त होऊन जवळपास ६,००० भाविक व नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.२०२१ चमोली आपत्ती (Chamoli): ७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात नंदा देवी पर्वताचा कडा आणि हिमनदीचा भाग कोसळला. यामुळे ऋषीगंगा नदीत आलेल्या अचानक पुरात दोन मोठे जलविद्युत प्रकल्प वाहून गेले आणि २०० हून अधिक लोक मारले गेले..२०२३ सिक्कीम आपत्ती (Sikkim): ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अतिवृष्टीमुळे उत्तर सिक्कीममधील दक्षिण ल्होनाक ग्लेशियर तलाव अचानक फुटला (GLOF). या फ्लॅश फ्लडमुळे तिस्ता नदीवरील मोठे धरण वाहून गेले आणि मोठ्या जीवितहानीसह अतोनात नुकसान झाले.२०२५ धराली आपत्ती (Dharali): ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी उत्तरकाशीतील धराली येथे श्रीकंठ हिमनदीचा मोठा बर्फाचा हिस्सा कोसळल्याने खीर गंगा नदीला उधाण आले. या तीव्र चिखल-ढिगाऱ्याच्या पुरात १९ लोकांचा मृत्यू झाला आणि संपूर्ण परिसर मलब्याखाली गाडला गेला..Nepal Flood: नेपाळमध्ये पावसाविना पूर! २९१ विदेशी नागरिक बेपत्ता; १०५ भारतीयांचा समावेश, १६ जणांचा मृत्यू.हिमशिखरीय तलावांसाठी पूर्वसूचना प्रणालीग्लेशिअल लेक्स (Glacial Lakes) म्हणजे हिमशिखरीय तलाव किंवा हिमनदीमुळे तयार झालेले तलाव होय. हिमनदी (Glacier) वितळल्यामुळे किंवा तिच्या हालचालींमुळे तयार होणाऱ्या पाण्याच्या साठ्याला 'ग्लेशिअल लेक' असं म्हटलं जातं. २०२१ मध्ये चमोली दुर्घटनेनंतर हिमालयातील संवेदनशील हिमशिखरीय तलावांचा (Glacial Lakes) धोका कमी करण्यासाठी NDMAने प्रयत्न सुरू केले होते. .राष्ट्रीय GLOF जोखीम व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत (NGRMP) अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या चार डोंगराळ राज्यांमधील हिमनदीच्या तलावांच्या सीमारेषा मजबूत करणे आणि तिथे धोक्यापूर्वीच पूर्वसूचना देणारी प्रणाली सुसज्ज करणे हे उद्दिष्ट आहे. या कार्यक्रमात जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांचाही समावेश आहे..भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) केलेल्या उपग्रह सर्वेक्षणाच्या आधारे, हिमालयातील १८९ सर्वात धोकादायक तलावांची निवड प्रत्यक्ष तपासणीसाठी (Ground-Truthing) करण्यात आली आहे. यापैकी उत्तराखंडमधील १३ तलाव अत्यंत संवेदनशील घोषित करण्यात आले आहेत. एप्रिल २०२४ मध्ये इस्रोने जाहीर केले होते की, भारतीय हिमालयातील नदी खोऱ्यांमध्ये १० हेक्टरपेक्षा मोठ्या आकाराच्या २,४३१ हिमनदीजन्य तलावांपैकी ६७६ तलावांचा विस्तार १९८४ ते २०२३ या कालावधीत लक्षणीयरीत्या वाढला आहे..Nepal Flash Flood: नेपाळच्या अवस्थेला चीन जबाबदार? पुराची माहिती 45 मिनिटं उशिरा दिल्याचा आरोप; नेमकं काय घडलं?.नेपाळच्या घटनेमुळे कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखितवत्स म्हणाले, “हा कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे पुढे जात आहे. यासाठी काही काळ लागेल, पण हिमनदी फुटण्याच्या घटनांमधील धोका लक्षणीयरीत्या कमी करण्यास याची मदत होईल. नेपाळमधील या घटनेमुळे या कार्यक्रमाची आणि अभ्यासाची किती गरज आहे, हे अधोरेखित झालं आहे.”त्याचबरोबर भूस्खलनाचा अंदाज वर्तवण्याची क्षमता विकसित करणे आणि भूस्खलनासाठी पूर्वसूचना प्रणाली तयार करण्याचे प्रयत्नही अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही भागांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात भूस्खलनाचा अंदाज आधीपासूनच वर्तवला जात आहे..अचानक आलेल्या पुरामागे नेमके कारण काय?नेपाळमधील अचानक आलेल्या पुराचे नेमके कारण काय होते, याचा शोध वैज्ञानिक अद्याप घेत आहेत. मात्र, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सचे हिमनदीतज्ज्ञ अनिल कुलकर्णी यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की, हिमनदीतून मोठा बर्फाचा तुकडा आणि खडकांचा भाग कोसळणं हेच याचं सर्वाधिक संभाव्य कारण वाटत आहे. एखाद्या प्रचंड तीव्रतेच्या बॉम्बस्फोटासारखंच हे होतं, असं कुलकर्णी म्हणाले..Nepal Flood : नेपाळमध्ये पुण्याचे ४ पर्यटक अडकले, टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपनीने वाऱ्यावर सोडले; तरुणीची सरकारला मदतीसाठी आर्त हाक.उपग्रह छायाचित्रांतून काय दिसले?नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटरने गुरुवारी या घटनेपूर्वीची आणि घटनेनंतरची उपग्रह छायाचित्रे प्रसिद्ध केली. या छायाचित्रांमधून हिमनदीचा मोठा भाग कोसळल्याचे आणि भोटे कोशी नदीचे पात्र फुगल्याचे दिसून आले. कुलकर्णी यांनी सांगितले की, उपलब्ध उपग्रह छायाचित्रांवर आणि पुराव्यांवरून एक अधांतरी लोंबकळणारा, लटकणारा हिमनदीचा भाग सरळ कोसळला आणि नंतर सुमारे १.५ ते २ किलोमीटर खोल दरीत तो पडला असं दिसतंय. हा उतार अत्यंत तीव्र असून कोसळलेल्या बर्फाच्या प्रचंड वस्तुमानामुळे मोठ्या प्रमाणात उर्जा निर्माण झाल्याची शक्यता आहे. .कुलकर्णी यांच्या मते, तीव्र उतारामुळे निर्माण झालेली शक्ती, त्यासोबत आलेला ढिगारा आणि बर्फ नसलेल्या दरीतलं पाणी यामुळे हा पूर आला असण्याची शक्यता आहे. बर्फाचा मोठा भाग बर्फमुक्त क्षेत्रातील मऊ मोरेन आणि ढिगाऱ्याच्या थरावर कोसळला. हा परिसर पूर्वी बर्फाने झाकलेला होता. या आघातामुळे बर्फाचे लहान लहान तुकडे झाले. .नदीचा प्रवाह का अडला ?एनआरएससीच्या उपग्रहाधारित प्राथमिक मूल्यांकनानुसार, हिमस्खलनामुळे नदीचा प्रवाह तात्पुरता अडला असावा. त्यानंतर साचलेले पाणी आणि ढिगारा अचानक बाहेर पडला असावा. .भूकंप की हिमनदी कोसळण्याची घटना?बुधवारी, अमेरिकेच्या भूगर्भीय सर्वेक्षण विभागाने या घटनेच्या अगदी आधी परिसरात ४.४ रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप झाल्याचे नोंदवले होते. हीच गोष्ट या संपूर्ण दुर्घटनेचा पाया ठरली असल्याचं मानलं जातंय. .उमेश झिरपे - हिमनदी - सप्तरंग.Premium|Chorabari Glacier in Kedarnath : केदारनाथातील चोराबरी हिमनदी सांगते हवामान बदलाची गंभीर कहाणी.मात्र, गुरुवारी या संस्थेने आपल्या मूल्यांकनात सुधारणा केल्या. दीर्घ काळाच्या भूकंपीय लहरींच्या अतिरिक्त विश्लेषणातून ही भूकंपीय ऊर्जा प्रत्यक्षात हिमनदी कोसळणे आणि ढिगाऱ्याच्या प्रवाहामुळे निर्माण झाली असल्याचे सांगण्यात आले.सुधारित मूल्यांकनानुसार या भूकंपीय संकेताची तीव्रता ५.२ इतकी होती.तर कुलकर्णी यांनी सांगितले की, ही भूकंपीय हालचाल २६ ऑगस्टच्या सकाळी हिमनदी कोसळल्याची किंवा हिमस्खलन झाल्याची स्पष्ट खूण होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.