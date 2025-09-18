प्रीमियम आर्टिकल
Premium| Social Media Geopolitics: नेपाळमधल्या घटनेतून भरताने काय धडा घ्यावा? जागतिक राजकारणात भारत कसा टिकणार?
India's Digital Future: नेपाळमधील एका घटनेने भारताला धोक्याची जाणीव करून दिली आहे. परदेशी सोशल मीडिया कंपन्यांवरील अवलंबित्व देशासाठी गंभीर परिणाम घडवू शकते.
एका देशात सरकार कोसळलं, कारण त्यांनी लोकांच्या संवादाचं माध्यमच हिरावून घेतलं. ही घटना भारतासाठी एक धोक्याची घंटा आहे का? यावर विचार करणं आवश्यक आहे.
जर आपल्यासारख्या मोठ्या लोकशाही देशात, जिथे निम्मी लोकसंख्या परदेशी सोशल मीडिया कंपन्यांवर अवलंबून आहे, अशी परिस्थिती उद्भवली तर काय होईल? चीन, अमेरिका आणि भारताचा नेपाळमधल्या घटनेशी संबंध काय? भारताने यातून काय शिकायला हवं?