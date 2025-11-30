Premium|Study Room : दिल्ली प्रदूषण : मूळ समस्या आणि उपाय

दरवर्षी हिवाळ्याची चाहूल लागताच, नवी दिल्लीचे स्वरूप बदलते. एक राखाडी, विषारी धुक्याची चादर क्षितिजावर पसरते, हवा तीव्र आणि श्वास घेण्यास अयोग्य बनते आणि शहर सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीच्या स्थितीत प्रवेश करते. हा नोव्हेंबरही त्याला अपवाद नाही. प्रदूषण पातळी ‘गंभीर श्रेणी’ ओलांडत असताना, आपत्कालीन उपाययोजना लागू केल्या जात आहेत. पण दिल्लीची हवा इतकी धोकादायक कशामुळे बनते? हे केवळ पेंढा जाळण्यामुळे होते का? GRAP सारख्या बहुचर्चित उपाययोजना काय आहेत आणि त्या प्रभावी ठरतायेत का?.Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.सध्या दिल्लीतील प्रदूषणाची स्थिती काय आहे?नोव्हेंबर २०२५ च्या मध्यापर्यंत, परिस्थिती चिंताजनक आहे. दिल्लीचा हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) सातत्याने 'अतिशय निकृष्ट' (३०१-४००) आणि 'गंभीर' (४०१-५००) श्रेणींमध्ये आहे. १५ नोव्हेंबरच्या सकाळी, शहराचा सरासरी AQI ३८६ इतका नोंदवला गेला.मात्र, ही सरासरी अधिक धोकादायक वास्तव समोर आणत नाही. राजधानीतील अनेक निरीक्षण केंद्रे, ज्यात अशोक विहार (AQI ४१५), बवाना (AQI ४४१), आणि चांदणी चौक (AQI ४१९) यांसारख्या 'हॉटस्पॉट्स'चा समावेश आहे. या श्रेणीतील AQI चा अर्थ असा आहे की, ही हवा केवळ श्वसनाचे आजार असलेल्यांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण लोकसंख्येवर गंभीर आरोग्य परिणाम करू शकते.यातील प्राथमिक प्रदूषक PM2.5 (अतिसूक्ष्म धूलिकण) आहे, जे इतके सूक्ष्म असतात की ते रक्तप्रवाहात प्रवेश करू शकतात, ज्यामुळे श्वसन आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग होतात. याला प्रतिसाद म्हणून, प्रशासनाने श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती योजनेचा (GRAP) तिसरा टप्पा (Stage III) लागू केला आहे..दिल्ली इतकी प्रदूषित का आहे?दिल्लीचे प्रदूषण हे दोन मुख्य घटकांचे एकत्रिकरण आहे : तिची भौगोलिक रचना (Geography), ज्यामुळे एक नैसर्गिक सापळा तयार होतो आणि त्या सापळ्यात ओतला जाणारा प्रदूषकांचा प्रचंड भार.भौगोलिक सापळा (The Geographical Trap)दिल्ली हे एका खोऱ्यात (basin) वसलेले भूवेष्टित (landlocked) शहर आहे. ही भौगोलिक रचना हाच दिल्लीचा पहिला शाप ठरला आहे.हिमालयाचा अडथळा : उत्तरेकडील हिमालय पर्वत प्रदूषकांना बाहेर पडण्याचा नैसर्गिक मार्ग रोखतो.अरवलीचा अडथळा: पश्चिम आणि दक्षिणेकडील अरवली पर्वत वाऱ्याचा वेग मंदावतो.हिवाळी तापमान व्युत्क्रमण (Winter Temperature Inversion): हिवाळ्यादरम्यान, थंड, जड हवा जमिनीलगत अडकून राहते आणि तिच्यावर गरम हवेचा एक थर तयार होतो. 'तापमान व्युत्क्रमण म्हणून ओळखली जाणारी ही नैसर्गिक घटना एका झाकणाप्रमाणे कार्य करते.मानववंशीय (Anthropogenic) स्त्रोतभौगोलिक रचना प्रदूषणाला अडकवत असली तरी यात मानवनिर्मित भाग देखील अधिक आहे. दिल्लीतील प्रदूषणाचे स्रोत खालील प्रमाणे आहेत :वाहनांचे उत्सर्जन (४१% - ५१%) : हा सर्वात मोठा एकल स्थानिक स्त्रोत आहे. दिल्लीच्या PM2.5 पैकी जवळपास निम्म्या भागासाठी कार, ट्रक आणि दुचाकींमधून होणारे उत्सर्जन जबाबदार आहे.बांधकामाची धूळ (२०%) : मोठ्या संख्येने सुरू असलेल्या बांधकाम आणि पाडकाम (demolition) साईट्सवरून येणारी धूळ.औद्योगिक उत्सर्जन (१८%) : शहरातील आणि आसपासच्या औद्योगिक वसाहतींमधून होणारे प्रदूषण.यामुळे दिल्लीमध्ये प्रदूषणाची स्तर baseline उच्च आहे. हिवाळ्यामध्ये पेंढा जाळल्यामुळे आणि हवामानाच्या सापळ्यामुळे ही स्थिती अधिकच बिघडते, ज्यामुळे AQI 'निकृष्ट' वरून 'गंभीर' पातळीवर जातो..Premium|Municipal Council Governance Structure : नगर परिषद : लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या विश्वासाचा पूल.दिल्लीच्या प्रदूषणासाठी आसपासची राज्येही जबाबदार आहेत का?होय, पण ते एकमेव कारण नसून एक हंगामी समस्या वाढवणारा घटक आहे. पंजाब आणि हरियाणातील भाताचा पेंढा (पराली) जाळणे शेत साफ करण्याचा एक सोपा मार्ग आहे आणि हा या विशिष्ट वेळी त्याचा प्रभाव हवा प्रदूषणावर अधिक दिसून येतो.वायव्येकडून (North-westerly) येणारे वारे हा धूर थेट दिल्ली-एनसीआरच्या खोऱ्यात वाहून आणतात. यावर्षी, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) पंजाबमधील शेतातील आगींमध्ये ९५% घट झाल्याचा दावा केला आहे. ही एक सकारात्मक घडामोड असली तरी, दिल्लीचे प्रदूषण हे प्रामुख्याने तिचे स्वतःचे आहे की, हे एक प्रादेशिक संकट आहे, यावर वादविवाद सुरूच आहे..श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती योजना (GRAP) म्हणजे काय?श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती योजना (GRAP) ही एक आपत्कालीन, प्रतिक्रियात्मक (reactive) योजना आहे. हा दीर्घकालीन उपाय नाही. हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाद्वारे (CAQM) अंमलात आणलेली, ही ४-टप्प्यांची, रंग-संकेतित (colour-coded) उपायांची एक प्रणाली आहे, जी हवेची गुणवत्ता एका विशिष्ट उंबरठ्यावर पोहोचताच आपोआप कार्यान्वित होते.टप्पा I : निकृष्ट (AQI २०१-३००) - PUC नियमांची अंमलबजावणी करणे यासारखे तात्पुरते उपायटप्पा II : अतिशय निकृष्ट (AQI ३०१-४००) - डिझेल जनरेटरवर बंदी, पार्किंग शुल्कात वाढटप्पा III : गंभीर (AQI ४०१-४५०) - हा एक मोठा शटडाऊन असतो. यात खालील उपाय समाविष्ट आहे:सर्व अनावश्यक बांधकाम आणि पाडकामांवर कठोर बंदीBS-III पेट्रोल आणि BS-IV डिझेल वाहनांवर बंदीदगड क्रशर (Stone crushers) आणि खाणकाम बंद करणेटप्पा IV : अतिगंभीर (AQI > ४५०) - हा अंतिम आपत्कालीन टप्पा आहे. यामध्ये ट्रकला दिल्लीत प्रवेश बंदी, सर्व बांधकामे थांबवणे आणि शाळांसाठी ऑनलाइन वर्ग सुरू करणे यांचा समावेश असू शकतो..GRAP प्रभावी आहे का?नाही, एक उपाय म्हणून ती प्रभावी नाही. GRAP हे गंभीर जखमेवर मलमपट्टी करण्यासारखे आहे. हा एक 'इमर्जन्सी ब्रेक' आहे, इंजिन दुरुस्त करण्याचा मार्ग नाही. तिची परिणामकारकता अत्यंत मर्यादित आहे. GRAP सर्वोत्तम स्थितीत हवेला आणखी बिघडण्यापासून थांबू शकते, परंतु ती हवा स्वच्छ करू शकत नाही.दिल्ली सरकारची योजना काय आहे?दिल्ली सरकारची स्वतःची ‘वायू प्रदूषण शमन योजना’ (Air Pollution Mitigation Plan) आहे. २०२५ साठी, यात खालील उपाययोजनांचा समावेश आहेवाहतूक : हजारो नवीन इलेक्ट्रिक बसेस ताफ्यात आणणे आणि आंतर-राज्य बस टर्मिनल्स (ISBTs) चे विद्युतीकरण करणे.धूळ नियंत्रण : मोठ्या बांधकाम साइटवर अँटी-स्मॉग गन अनिवार्य करणेवाहने : १ नोव्हेंबरपासून BS-VI, CNG किंवा EV मानकांशी सुसंगत नसलेल्या कोणत्याही व्यावसायिक वाहनाला शहरात प्रवेश बंदीतंत्रज्ञान : केंद्र सरकार आणि हवामान खात्याच्या मंजुरीच्या अधीन राहून, कृत्रिम पाऊस (मेघबीजन - cloud seeding) साठी एक प्रायोगिक प्रकल्पविशेष म्हणजे, सरकारने सध्या सम-विषम (Odd-Even) वाहन योजना नाकारली आहे, तिला तात्पुरता उपाय म्हटले आहे आणि अधिक प्रमाणयोग्य आणि शाश्वत उपायांवर लक्ष केंद्रित केले आहे..आणखी काय करता येईल? दीर्घकालीन उपाय काय आहेत?१. पेंढा जाळण्याची समस्या (कायमस्वरूपी) सोडवणेसमस्या आर्थिक आहे. पिकांमधील २० दिवसांचा कालावधी खूप कमी असतो आणि मजूरी महागात पडते ज्यातून पेंढ्याला आग लावणे हा सर्वात स्वस्त पर्याय बनतो. पण यावर खरे उपाय हे आहेत-मूळ स्थानाबाहेर (Ex-Situ) : एक प्रचंड पुरवठा साखळी तयार करणे. यामध्ये पेंढा गोळा करण्यासाठी बेलर मशीनला अनुदान देणे, जो नंतर बायोमास ऊर्जा प्रकल्पांना किंवा खतनिर्मिती प्रकल्पांना विकला जातो. औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये या बायोमासचे सह-ज्वलन अनिवार्य केल्यास कायमस्वरूपी, मोठ्या प्रमाणावर मागणी निर्माण होईल.मूळ स्थानी (In-Situ): हॅपी सीडर एक मशीन जे पेंढ्यामधूनच गव्हाची पेरणी करते आणि जैविक विघटक स्प्रे जो पेंढा कुजवून खतात रूपांतरित करतो यांसारख्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे.२. शहरी वाहतुकीत आमूलाग्र फेररचनावाहतूक ही दिल्लीची सर्वात मोठी स्थानिक समस्या आहे. लक्ष 'गाड्या हलवण्या' (moving cars) वरून 'माणसे हलवण्या' (moving people) वर केंद्रित करणे आवश्यक आहे.व्यापक सार्वजनिक वाहतूक : DMRC (मेट्रो) प्रमाणेच, NCR-व्यापी एकच, युनिफाइड बस कॉर्पोरेशन तयार करणे. यामुळे दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम आणि फरिदाबादमध्ये अखंड, विश्वासार्ह बस कनेक्टिव्हिटी निर्माण होईल.शेवटच्या टप्प्यातील जोडणी (Last-Mile Connectivity) : मेट्रो स्टेशनना घरे आणि कार्यालयांशी जोडण्यासाठी फीडर बस आणि ई-रिक्षा नेटवर्कचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करणे.गर्दी कर (Congestion Tax) : गर्दीच्या वेळी उच्च-वाहतूक क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या खाजगी वाहनांवर शुल्क आकारणारे 'कन्जेशन प्रायसिंग' धोरण लागू करणे. व्यवहार्यता अभ्यास आधीच सुरू आहे. या महसुलाचा उपयोग सार्वजनिक वाहतुकीसाठी निधी पुरवण्यासाठी केला जाऊ शकतो..निष्कर्षदिल्लीला कमी गाड्या, स्वच्छ उद्योग आणि पीक अवशेषांवर कायमस्वरूपी, आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा उपाय हवा आहे. जोपर्यंत वाहतूक, ऊर्जा आणि कृषी यासाठी एक समन्वित, बहु-राज्यीय योजना राजकीय इच्छाशक्तीने राबवली जात नाही, तोपर्यंत हे विषारी धुके दिल्लीच्या हिवाळ्याचे वार्षिक, प्राणघातक वैशिष्ट्य बनून राहील. अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.