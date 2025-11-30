Premium|Study Room : दिल्ली प्रदूषण : मूळ समस्या आणि उपाय

प्रीमियम आर्टिकल

New Delhi Air Pollution : नवी दिल्लीतील हिवाळ्यातील 'गंभीर' प्रदूषण पातळी, त्याची कारणे (वाहतूक, भूगोल, पेंढा जाळणे) आणि GRAP, तसेच आवश्यक असलेल्या दीर्घकालीन उपायांचे विश्लेषण.
महेश शिंदे
दरवर्षी हिवाळ्याची चाहूल लागताच, नवी दिल्लीचे स्वरूप बदलते. एक राखाडी, विषारी धुक्याची चादर क्षितिजावर पसरते, हवा तीव्र आणि श्वास घेण्यास अयोग्य बनते आणि शहर सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीच्या स्थितीत प्रवेश करते. हा नोव्हेंबरही त्याला अपवाद नाही. प्रदूषण पातळी ‘गंभीर श्रेणी’ ओलांडत असताना, आपत्कालीन उपाययोजना लागू केल्या जात आहेत. पण दिल्लीची हवा इतकी धोकादायक कशामुळे बनते? हे केवळ पेंढा जाळण्यामुळे होते का? GRAP सारख्या बहुचर्चित उपाययोजना काय आहेत आणि त्या प्रभावी ठरतायेत का?

