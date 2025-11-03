Latest Marathi News Live Update : अफगाणिस्तानात ६.३ तीव्रतेचा भूकंप, ७ जणांचा मृत्यू, भारतापर्यंत जाणवले भूकंपाचे धक्के

खानापूर : खानापूर तालुक्यातील नागरगाळी वनपरिक्षेत्रातील देवराई गावाजवळील सुळेगाळी शेतात पडलेल्या विजेच्या तारेच्या संपर्कात येऊन रविवारी (ता. २) दोन जंगली हत्तींचा मृत्यू झाला. २०-२२ वर्षांचा एक नर हत्ती आणि ४०-४५ वर्षांचा एक नर हत्ती, जो काही दिवसांपूर्वी शेजारच्या दांडेली जंगलातून अन्नाच्या शोधात तालुक्यात आला होता, त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेसंदर्भात, नागरगाळी वनाधिकारी क्षेत्रात हत्तींचे मृतदेह सापडलेल्या जमीन मालकाविरुद्ध, सुळेगाळी गावातील शेतकरी गणपती सातेरी गुरव आणि हेस्कॉम विभागाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.