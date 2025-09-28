Premium|New GST Rates:जीएसटी कमी झाल्यानंतरही दुकानदार जुन्याच MRPने पैसे घेत असेल तर काय करायचं ?

Anti-Profiteering in GST: How Customers Can Take Action, MRP vs GST 2.0: नवरात्राच्या पहिल्या दिवसापासून जीएसटी २.० लागू झालाय. या नियमाने आता रोजच्या वापरातल्या ९० टक्क्यांहून अधिक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. सरकारने स्पष्ट सांगितलं आहे की, दुकानदारांनी आता नव्या दरानेच माल विकावा, अगदी माल जुना असला तरीही... पण एखादा दुकानदार तुम्हाला अजूनही जुन्या दरांनीच वस्तू विकत असेल तर काय करायचं?याविरोधात कायदेशीर तरतूद आहे का, असेल तर मग तक्रार कुठे करायची, त्या तक्रारीचं पुढे काय होतं, अशा सगळ्याविषयी सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या लेखात..जीएसटी २.० ची वैशिष्ट्येरोजच्या वापरातील ९०% वस्तू स्वस्तजवळपास ३७५ हून अधिक वस्तूंवर दर कमी (तूप, पनीर, सुकामेवा, टीव्ही, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इ.)९९% वस्तूंवर ५% कर लागूअल्ट्रा लक्झरी वस्तूंवर ४०% कर.आजपासूनच बाजारात एमआरपी कमी झालेली दिसणार का?नाही. जुन्या मालावर जुनीच एमआरपी दिसेल. सरकारने स्टीकर लावणे बंधनकारक केलेले नाही..Premium| Study Room : जीएसटी दरात कपात २०२५, काय स्वस्त, काय महाग?.जुन्या मालावरही कमी दरांचा लाभ मिळेल का?हो. २२ सप्टेंबरपासून कमी झालेल्या दरांचा लाभ जुन्या स्टॉकवरही ग्राहकांना द्यावा लागेल..दुकानदारांना यात तोटा होईल का?नाही. सरकारच्या नियमानुसार जीएसटी रिटर्न फाईल करताना ते अॅडजस्ट करता येते..कोणत्या वस्तूंच्या किंमतीत बदल झालेला नाही?गहू, तांदूळ, पीठ, डाळी, फळे, भाज्या, दूध, दही, ताक, मीठ, अंडी, नैसर्गिक मध, पिण्याचे पाणी (बाटलीबंद सोडून), पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलेंडर, सोने-चांदी, स्मार्टफोन, लॅपटॉप यावर जुने दरच राहतील..GST on Insurance Premium: विमा पॉलिसींवर जीएसटी शून्य; लाखो ग्राहकांना दिलासा, पण 'या' पॉलिसीधारकांना फायदा मिळणार नाही कारण....दुकानदाराने सूट दिलीय की नाही, हे कसं कळेल?त्याने दिलेल्या बिलावर स्पष्ट दिसेल. ग्राहक बिलातील दरांची यादी जीएसटी कमी झालेल्या वस्तूंसोबत पडताळू शकतात..जीएसटी दर घटल्याने सरकारला कसा फायदा होणार?ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढेल, महागाई कमी होईल, उद्योगातील गुंतवणूक व रोजगार वाढतील आणि जीडीपीत वाढ होईल..जर दुकानदार जुन्याच MRPवर पैसे घेत असेल तर काय करावे?टोल फ्री क्रमांक 1800114000 किंवा 1915 वर कॉल करून तक्रार करा.8800001915 या क्रमांकावर एसएमएस/व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवाNACH अॅपवर तक्रार नोंदवू शकता व तिचा मागोवाही घेऊ शकता[https://consumerhelpline.gov.in](https://consumerhelpline.gov.in) या वेबसाइटवर नोंदणी करून तक्रार करू शकता .जीएसटी कायद्यातील कलम 171 (CGST Act, Sec. 171) मध्ये स्पष्ट नमूद आहे की – जर कर दर कमी झाला किंवा ITC (Input Tax Credit) चा फायदा मिळाला, तर त्याचा लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणं व्यापाऱ्यांसाठी बंधनकारक आहे. यालाच Anti-profiteering clause किंवा नफेखोरीविरोधातील कायदा असं म्हटलं जातं..आपल्या तक्रारीनंतर प्रक्रिया कशी होते?ग्राहकाने राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन (NCH) किंवा DGAP (Directorate General of Anti-Profiteering) कडे तक्रार दाखल केली की ती प्राथमिक तपासणीसाठी घेतली जाते.DGAP 3 महिन्यांत (गरज असल्यास वाढवून 6 महिने) व्यापाऱ्याची कागदपत्रे तपासतो आणि अहवाल तयार करतो.हा अहवाल National Anti-Profiteering Authority (NAA) कडे पाठवला जातो.NAA च्या सुनावणीनंतर व्यापाऱ्याने ग्राहकांना जादा वसूल केलेली रक्कम परत करावी किंवा दंड भरावा, असे आदेश दिले जाऊ शकतात.काहीवेळा प्रकरण अधिकच गंभीर आहे, असं आढळल्यास व्यापाऱ्याचा GST नोंदणी क्रमांक रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.