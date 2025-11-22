Premium|New Labour Codes : कामगार कायद्यातील नव्या तरतुदींचा फोकस गिग अर्थव्यवस्थेवर का?

Gig Economy 2030: What New Labour Laws Mean for Millions of Workersआपण दिवेसंदिवस गिग अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने प्रवास करतो आहे. कामगार कायद्यातील नवीन प्रस्तावित बदलांमुळे गिग कामगारांना दिलासा मिळेल आणि या अर्थव्यवस्थेवरील टीका काहीशी थंडावेल, इतपत तरतुद नक्कीच केली गेलीय. पूर्वीप्रमाणे कायम स्वरुपाच्या नोकऱ्या, आस्थापनं आता हळुहळु कमी होताना दिसतायत. त्याऐवजी गिग अर्थव्यवस्थेतील झटपट व्यवस्था अस्तित्त्वात येतेय.आगामी काळात गिग अर्थव्यवस्थेतून जवळपास ९० लाख नोकऱ्या तयार होतील, असं काही मार्केट रिसर्च म्हणतायत. आपलं सरकारसुद्धा गिग अर्थव्यवस्थेला चालना देताना दिसतंय कारण त्याचं हे भविष्य. हे भविष्य नेमकं काय आहे, खरोखरच गिग अर्थव्यवस्थेतून देशाला फायदा आहे का, आकडेवारी काय सांगते आणि नव्या कामगार कायद्यातील तरतुदी या गिग अर्थव्यवस्थेला कशाप्रकारे मदत करणाऱ्या आहेत... सगळं जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..गिग अर्थव्यवस्था हे एकाअर्थी येणाऱ्या जगाचं भविष्य आहे. सध्या जगातील सगळ्यात मोठी गिग अर्थव्यवस्था चीनकडे असल्याचं म्हटलं जातं. त्यानंतर अमेरिका ब्राझील आणि जपान आणि पाचव्या क्रमांकावर भारत आहे. साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टने आपल्या लेखात म्हटलं होतं की, चीनमध्ये जवळपास २० कोटी गिग कामगार आहेत. हे कामगार तात्पुरत्या नोकऱ्यांतून उदरनिर्वाह करतात पण त्यांना पारंपरिक रोजगाराची सुरक्षितता नाही आणि इतकं असूनही चीनमध्ये बेरोजगारीची समस्यासुद्धा पूर्ण सुटलेली नाही. .नीती आयोगाच्या एका अहवालानुसार २०२०-२१मध्ये भारतात गिग वर्कर्सची संख्या ७७ लाख होती. सध्या ती दीड कोटी असेल आणि भविष्यात २०२९-३०मध्ये हाच आकडा थेट अडीच करोडपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे..आता कामगार कायद्यांकडे नजर टाकू. कामगार कायद्यांनी गिग अर्थव्यवस्थेसाठी आणि त्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी केलेल्या तरतुदी पाहू. १.कायदेशीर ओळख (Recognition)कामगार कायद्यातीन नव्या तरतुदींनुसार गिग वर्क आणि प्लेटफॉर्म वर्क यांना अधिकृतरित्या ओळख देण्यात आली होती. याआधीच्या कायद्यात याचा थेट उल्लेख नव्हता. यासोबत नव्या कायद्याने स्विगी, उबर, झोमॅटो यांच्यासारख्या अॅग्रीकेटर्सनासुद्धा (Aggregators)कायद्याच्या चौकटीत दाखल केलं आहे. २. सामाजिक सुरक्षेची हमी (social security) सर्व गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा मिळेल, त्यांना PF (Provident Fund), ESIC (Employees’ State Insurance), विमा, मातृत्व लाभ, पेन्शन यांसारखे फायदे होतील अशी तरतुद करण्यात आली आहे. अॅग्रीगेटर्सना वार्षिक उलाढालीतील १-२% निधी गिग वर्कर्सच्या कल्याण निधीसाठी बाजूला काढून द्यावा लागेल. कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एकूण रकमेच्या जास्तीत जास्त ५% पर्यंत ही तरतुद असावी लागेल.३. पोर्टेबिलिटी आणि डेटाबेसनवीन कामगार कायद्यांत असंघटित कामगारांसाठी एक राष्ट्रीय डेटाबेस तयार केला जाईल. त्यामुळे गिग वर्कर्सची ओळख, कौशल्यं, त्यांची आधीची नोकरी, त्यांचा इतिहास आदी गोष्टींची माहिती ठेवता येईल. कदाचित सामाजिक सुरक्षेपोटी जो निधी मिळणार असेल त्या अकाऊंट्स आणि अहवालांना आधारजोडणी केली असल्याने हे काम अधिकच हलके होईल. . ४. अन्य कर्मचारी हक्कनव्या कायद्याप्रमाणे कंपनीत काम करणाऱ्या व्यक्तीला नियुक्ती पत्र म्हणजे ऑफर लेटर देणं अनिवार्य आहे. या गिग वर्कर्सना किमान वेतन मिळवण्याचा अधिकारही नव्या कायद्यांनी दिलेला आहे. कारण नवीन लेबर कोड "universal minimum wage" सार्वत्रिक किमान वेतन धोरणाविषयी बोलतो. त्याच पद्धतीने वेळेवर पगार देण्यासाठीही आता कंपन्यांना बंधनकारक केलं जाणार आहे. ५. ग्रॅच्युटी (Gratuity) सुधारणाफिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांना ("fixed-term employees") आता फक्त १ वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युटी मिळण्याचा हक्क आहे (पूर्वी ही मुदत ५ वर्षांची होती. गिग वर्कर्स, कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स यांना ही तरतुद अत्यंत फायद्याची ठरणार आहे.६. आरोग्य तपासणीनव्या कायद्याअंतर्गत कंपनीने तिच्या कामगारांसाठी वार्षिक आरोग्य तपासणी करून द्यावी अशी तरतुद आहे..एकूण गिग वर्कर्सना या कायद्याने एक औपचारिक ओळख दिलीय सोबत सामाजिक सुरक्षेविषयीही तरतुदी केलेल्या आहेत. गिग वर्कर्सना कामाला ठेवणारे प्लॅटफॉर्म्स किंवा अॅग्रीगेटर्सवरही त्याची आर्थिक जबाबदारी दिलेली आहे. या वर्कर्सना होणारा पगार वेळेवर व्हावा, यासाठी करण्यात आलेली तरतुद आणि ग्रॅच्युइटीचा नवा नियम महत्त्वाचा आहे..गिग अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीकडे येऊ. साधारण २०१९पासूनच गिग अर्थव्यवस्थेची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली. कोरोनाकाळात या गिग इकॉनॉमीत अधिक वाढ झाल्याचं म्हटलं जातं. २०२१मध्ये कन्सल्टन्सी फर्म बीसीजीने सांगितलं होतं की, येत्या ३-४ वर्षांत गिग इकॉनॉमीतून ९ कोटी नोकऱ्या तयार होतील. ज्याचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या जीडीपीवर थेट होईल.कारण ही अर्थव्यवस्था लवचिक आणि झटपट प्रभाव दाखवणारी असते. .उद्योगनिहाय गिग कामगारांचं वितरण कसं आहे? नीती आयोगाच्या अहवालानुसार सुमारे २६.६लाख गिग कामगार रिटेल व्यापार आणि विक्री क्षेत्रात कार्यरत होते. तर जवळपास १३ लाख कामगार वाहतूक क्षेत्रात कार्यरत होते.उत्पादन क्षेत्रातील कामगार संख्या ६.२ लाख तर वित्तीय आणि विमा क्षेत्रात त्यांची संख्या ६.३ लाख होती. .२०११-१२ ते २०१९-२०२०दरम्यान म्हणजेच करोना काळातरिटेल क्षेत्रात १५ लाख कामगारांची वाढ झाली,वाहतूक क्षेत्रात ७.८लाख तर उत्पादन क्षेत्रात ३.९ लाख कामगार वाढले.शिक्षण क्षेत्रात २०१९-२०पर्यंत जवळपास लाखभराहून अधिक गिग कामगार होते. .गिग कार्यपद्धतीमुळे कौशल्य-विभाजन (Skill Polarisation)वाढू शकेल, असंही या अहवाला म्हटलं आहे. सध्या सुमारे ४७% गिग काम हे मध्यम कौशल्याच्या (medium skilled)नोकऱ्यांत आहे. तर २२% उच्च कौशल्याच्या (high skilled) आणि ३१ % कमी कौशल्याच्या (low skilled) कामांमध्ये आहे..ट्रेंडचा विचार केला तर मध्यम कौशल्यातील गिग वर्कर्स हळूहळू कमी होत जातील आणि कमी कौशल्य वा उच्च कौशल्य असलेल्या गिग वर्कमध्ये कामगारांचं प्र 