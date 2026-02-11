Premium|New Tax Regime : नवी करप्रणाली सक्तीची बचत गेली, शिस्त ढासळली!

अभिजित कोळपकर- abhijeetjk.ca@gmail.comमहिना दीड लाख रुपये पगार कमवणारा अमोल ३२ वर्षांचा आहे. मित्रांच्या नजरेत तो ‘सेटल’ आहे. कारण अमोलकडे ‘एसयूव्ही’ गाडी आहे. हातात दीड लाखांचा आयफोन आहे. खिशात तीन-तीन क्रेडिट कार्ड आहेत. सोशल मीडियावर त्याचं आयुष्य परफेक्ट दिसतं; पण रात्री त्याला अनेकदा झोप येत नाही, सतत बदलणाऱ्या टेक्नॉलॉजीमुळे नोकरीची पुढच्या १० ते १५ वर्षांची काहीच खात्री नाही. नोकरी गेली तर काय? आजारी पडलो तर काय? ईएमआय, कार्ड बिल आणि खर्चांची यादी डोळ्यासमोर फिरत राहते. अमोल मेहनती आहे, हुशार आहे, कमावतो आहे; पण तरीही तो आतून अस्वस्थ आहे. आणि ही गोष्ट फक्त अमोलची नाही. हे आजच्या युवा मध्यमवर्गाचं ‘नवं वास्तव’ आहे. बाहेरून संपन्न दिसणारी, आतून मात्र सतत तणावात जगणारी पिढी.प्रत्येक पिढी आपल्या पुढच्या पिढीकडे बघून नाक मुरडत म्हणते, ‘‘आमच्या काळात सगळं कसं मापात शिस्तबद्ध होतं.’’ सहसा ही वाढत्या वयाची कुरकुर म्हणून आपण दुर्लक्ष करतो; पण आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले, तर आजच्या तरुण पिढीबद्दल जुन्या पिढीचे हे मत शंभर टक्के खरे आहे. पैसे खर्च आणि बचत करण्याच्या दृष्टिकोनात आज एक भयानक बदल झाला आहे. आजच तुम्ही वेळीच सावध झाला नाही, तर उज्ज्वल भविष्य केवळ एक मृगजळ ठरेल. लक्षात ठेवा, ‘लिक्विडिटी’ म्हणजे सुरक्षितता नव्हे!.Premium|Developed India : विकसित देश होण्याचं घोडं नेमकं कुठे अडलंय?.नव्या करप्रणालीचा दुहेरी फटकाहातात खेळत्या राहणाऱ्या पैशाबाबत आमूलाग्र बदलाला कारणीभूत ठरला आहे प्राप्तिकर धोरणातील बदल. नुकत्याच आलेल्या आकडेवारीनुसार, तब्बल ७५ टक्के करदात्यांनी नवी करप्रणाली (New Tax Regime) स्वीकारली आहे. कमी करदरामुळे हे आकर्षण स्वाभाविक आहे, पण त्यासोबतच एक मोठा धोकाही आला आहे. पूर्वीची करप्रणाली एका ‘पालका’सारखी भूमिका बजावत होती; कर वाचवण्यासाठी तुम्हाला एनएससी, पीपीएफ किंवा ईएलएसएस आदींमध्ये गुंतवणूक करावीच लागायची. ती एक ‘सक्तीची बचत’ होती आणि अडचणीला तीच कामी येत होती. मात्र, नव्या करप्रणालीने (New Tax Regime) हे चित्र पूर्णपणे पालटले असून, मध्यमवर्गाला दुहेरी फटका बसला आहे.१. सक्तीच्या बचतीचा अंत : नव्या कररचनेत १५ लाखांच्या उत्पन्नावर टॅक्स वाचविण्यासाठी १.५० लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीची अट उरली नसल्याने, ‘करसवलत नाही तर बचत कशाला?’ या मानसिकतेमुळे मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक सुरक्षेची भिंतच कोसळली असून, आर्थिक शिस्त ढासळली आहे.२. कर्जाचा मोह : हातातील हा जास्तीचा पैसा तुम्हाला बँकांच्या नजरेत अधिक ‘श्रीमंत’ बनवतो. पगार वाढला, की तुमची ‘लोन इलिजिबिलिटी’ वाढते.नव्या करप्रणालीमुळे अमोलच्या हातात दरमहा १० हजार रुपये जास्त राहतात. गुंतवणुकीची सक्ती नसल्याने हा पैसा बचतीऐवजी खर्चात जातो. बँकांसाठी मात्र हा वाढलेला पगार म्हणजे तुमची ‘कर्ज पेलण्याची क्षमता’! याच १० हजार रुपयांच्या जोरावर अमोलला १५ लाख रुपयांचे वाहनकर्ज मिळते, ज्याचा ‘ईएमआय’ २५ हजार रुपयांच्या घरात जातो. थोडक्यात, वाचलेला कर भविष्याची बचत न बनता आज कर्ज घेण्याचे निमित्त ठरतो. आपण भविष्यासाठी पुंजी साठवण्याऐवजी, करातून वाचलेल्या पैशांचा वापर करून मोठ्या हप्त्यांची (EMI) ओझी अंगावर घेत आहोत. ‘ईएमआय’ म्हणजे खर्च पुढे ढकलण्याची सुविधा नाही, तर भविष्यातील उत्पन्न व्याज भरून आताच वापरायची एक गोष्ट आहे. कर्जाची ही नशा भविष्यासाठी खूप घातक आहे..धोक्याची घंटा : आकडे काय सांगतात?गेल्या तीन वर्षांत भारतीय कुटुंबांच्या आर्थिक बचतीचा कणा मोडला आहे.बचत : घरगुती आर्थिक बचत ‘जीडीपी’च्या ११.५ टक्क्यांवरून (आर्थिक वर्ष २१-२२) घसरून थेट ५.३ टक्के या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आली आहे.कर्ज : घरगुती कर्ज ‘जीडीपी’च्या ३६ टक्क्यांवरून ४१ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे (स्रोत: भारतीय रिझर्व्ह बँक, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय)वैयक्तिक कर्जवाढपूर्वी बँकांकडून मिळणाऱ्या एकूण कर्जापैकी वैयक्तिक कर्जाचे (Personal Loans) प्रमाण खूप कमी होते. लोक सोने गहाण ठेवून किंवा ओळखीच्यांकडून कर्ज घेणे पसंत करत. गेल्या पाच वर्षांत असुरक्षित कर्जांमध्ये (Unsecured Loans) २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वार्षिक वाढ झाली आहे. ‘बाय नाऊ पे लेटर’मुळे (Buy Now Pay Later) कर्ज घेणे आता चहा घेण्याइतके सोपे झाले आहे. (स्रोत : भारतीय रिझर्व्ह बँक- रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स अँड प्रोग्रेस ऑफबँकिंग इन इंडिया २०२४-२५)‘ईएमआय’चा सापळा : आजचा सरासरी पगारदार माणूस आपल्या उत्पन्नाच्या ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा केवळ कर्जाचे हप्ते भरण्यात खर्च करत आहे.(स्रोत: ट्रान्सयुनिअन सिबिल - क्रेडिट मार्केट इंडिकेटर रिपोर्ट आणि बँकबझार - ॲस्पिरेशन इंडेक्स सर्व्हे २०२४)ही आकडेवारी एखाद्या आर्थिक संकटाची सुरुवात आहे, की नाही, याचं उत्तर पुढील पाच वर्षांत मिळेल. आपण वाढीसाठी बचत करण्याऐवजी जगण्यासाठी कर्ज घेत आहोत. जे आज शिस्त पाळत आहेत, ते स्वतःच्या भविष्याला सुरक्षित बनवत आहेत. बाकीच्यांसाठी मात्र सर्व काही भगवान भरोसे आहे!.Premium|Credit Score Improvement : क्रेडिट स्कोअरमध्ये सुधारणा कशी करावी?.नियंत्रणाचा आभासखिशात खुळखुळणारा पैसा एक श्रीमंतीचा मानसिक भ्रम निर्माण करतो. आपल्याला वाटते, की आपण आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आहोत; पण प्रत्यक्षात हे नियंत्रण नसून केवळ एक आभास आहे. ‘ईएमआय’मुळे खरेदीचे ‘दुःख’ लगेच जाणवत नाही, त्यामुळे भविष्यातील धोका आपल्याला दूरचा वाटतो. स्वतःला एक प्रश्न विचारा: आज तुमचं उत्पन्न बंद झालं, तर कर्ज न काढता तुम्ही किती महिने तग धरू शकाल? आजची ‘लिक्विडिटी’ आजची चिंता कमी करते; पण उद्याचे संकट मात्र अनेक पटींनी वाढवते.जुना भारत विरुद्ध नवा भारत ही तुलना पिढ्यांची नाही; सवयींची आहे.दुःखी रिटायरमेंटहे उदाहरण नव्या करप्रणालीवर टीका करण्यासाठी नाही, तर त्यामुळे मानसिकतेत काय बदल होतो आहे, हा धोका दाखवण्यासाठी आहे.समजा, ३० वर्षांच्या मिहीरने नवी करप्रणाली स्वीकारली आहे. गुंतवणुकीची कोणतीही सक्ती नसल्याने त्याने ‘नंतर बघू’ म्हणत निवृत्तीनिधी तयार करण्यासाठी गुंतवणुकीची सुरुवात करायला १० वर्षे उशीर केला. त्याला वयाच्या साठाव्या वर्षीपर्यंत दोन कोटी रुपयांचा निवृत्तीनिधी तयार करायचा होता. मात्र, सुरुवात उशीरा केल्यामुळे त्याला दोन मोठे फटके बसले.पहिला फटका : १० वर्षांच्या ‘कंपाउंडिंग’च्या अमूल्य संधीचा कायमचा नाश झाला. हा तो काळ असतो, जिथे पैसा सर्वांत वेगाने वाढायला सुरुवात झालेली असते.दुसरा फटका : वयाच्या ४० व्या वर्षी जेव्हा त्याला जाग येते, तेव्हा ३० व्या वर्षीचे मूळ उद्दिष्ट गाठण्यासाठी त्याला तिप्पट जास्त कष्ट करावे लागतात. जिथे महिना पाच हजार रुपयांची गुंतवणूक पुरेशी होती, तिथे आता त्याला दरमहा १५ हजार रुपये गुंतवावे लागतात.आर्थिक सापळानव्या करप्रणालीचे मुख्य आकर्षण म्हणजे कमी कर. मात्र, हा एक मोठा सापळा ठरू शकतो. तुम्ही आज कर वाचविण्याच्या निमित्ताने का होईना; पण गुंतवणूकच केली नाही, तर निवृत्तीच्या वेळी एक विदारक चित्र असेल. समजा, तुम्ही दोन कोटी रुपये जमा केले आणि त्यावर सहा टक्क्यांनी सुरक्षित व्याज धरले, तर तुमच्या हातात तेव्हा महिना जेमतेम एक लाख रुपये येतील. भविष्यातील महागाई पाहता, ही रक्कम केवळ ‘तग धरण्यासाठी’ पुरेल, सुखी आयुष्यासाठी नाही. आज कमी कर भरण्याच्या समाधानापायी आपण भविष्यातील ‘सन्मानाने जगण्याची’ संधी तर गमावत नाही ना? हे तपासा.नव्या करप्रणालीने तुम्हाला गुंतवणुकीच्या ‘बंधनातून’ मुक्त केले आहे, पण ‘निवृत्तीच्या जबाबदारीतून’ नाही. जितकी जास्त आणि जितकी लवकर गुंतवणूक, तितकी निवृत्ती सुखी! नवी करप्रणाली हे आर्थिक स्वातंत्र्याचे एक उत्तम साधन ठरू शकते; पण फक्त तेव्हाच, जेव्हा तुमच्याकडे स्वतःची पोलादी शिस्त असेल. ‘सक्ती’ नसेल तर आपण ‘गुंतवणूक’ करणार नसू, तर ही प्रणाली आपल्यासाठी एक आर्थिक सापळा ठरेल. येणाऱ्या दशकात तुमचे उत्पन्न किती आहे यापेक्षा तुमची आर्थिक शिस्त किती आहे, यावर तुमचे भवितव्य अवलंबून असेल. ‘लिक्विडिटी’ ही एक संधी आहे, तिचा वापर संपत्ती निर्माण करण्यासाठी करायचा, की स्वतःला कर्जाच्या खाईत ढकलण्यासाठी, हा निर्णय सर्वस्वी तुमचा आहे..तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः॥ - कठोपनिषद (१.२.२)प्रत्येकाच्या समोर दोन मार्ग असतात. प्रेय म्हणजे तात्काळ सुख, श्रेय म्हणजे दीर्घकालीन हित. धैर्यशाली व्यक्ती मोहापेक्षा दूरदृष्टी निवडतो. आजचा संयम म्हणजेच उद्याची सुरक्षितता! आपल्याला आपला प्रत्येक रुपया खर्च करण्याचे ‘स्वातंत्र्य’ मिळाले आहे; पण हेच स्वातंत्र्य आपल्या विनाशाचा सापळा ठरू नये.आजचा मध्यमवर्ग गरीब नाही; पण तो असुरक्षित आहे. येणाऱ्या दशकात तुमचे उत्पन्न किती आहे, यापेक्षा तुमची आर्थिक शिस्त किती आहे, यावर तुमचे भवितव्य अवलंबून आहे. तेव्हा आपल्या कुटुंबासोबत बसा आणि तुमची ‘नेटवर्थ’ तपासा. आपण भविष्याकडे जात आहोत की कर्जाच्या गर्तेकडे? याचे उत्तर शोधणे हीच तुमच्या सुखी निवृत्तीची पहिली पायरी असेल!आर्थिक आरोग्यासाठी सहा नियमनवी करप्रणाली स्वीकारली असेल, तर पुढील नियम पाळलेच पाहिजेत-कर्जहप्ता : ४० टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा : तुमचे सर्व ‘ईएमआय’ मिळून तुमच्या पगाराच्या ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावेत.सुरक्षाकवच : चैनीवर खर्च करण्याआधी किमान सहा महिन्यांचा ‘इमर्जन्सी फंड’ तयार करा.कर्जाचा नियम : मोबाईल, कपडे, महागड्या ट्रिप यांच्यासाठी कधीही कर्ज काढू नका. रोख पैसे नसतील, तर ती वस्तू तुम्हाला परवडणारी नाही, हे समजून घ्या.बचतीचे ऑटोमेशन : पगार झाला, की आधी गुंतवणुकीचे पैसे गेले पाहिजेत; मग उरलेल्या पैशात खर्च करा.बचतीचा वेग : उत्पन्न वाढले, तर जीवनशैलीपेक्षा बचतीचा वेग जास्त असायला हवा.मासिक बजेट आणि वार्षिक आढावा : प्रत्येक महिन्याचा खर्च लिहून काढण्याची शिस्त लावा आणि दर सहा ते १२ महिन्यांनी तुमच्या आर्थिक आरोग्याचा आढावा घ्या. यामध्ये तुमची एकूण संपत्ती (NetWorth), कर्जाचे उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण (Debt-to-Income) आणि ‘इमर्जन्सी फंड’ची स्थिती तपासा. तुमच्या उद्दिष्टांनुसार प्रगती होत आहे की नाही, हे तपासणे भविष्यातील मोठ्या संकटांना टाळण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए असून, कर्जमुक्त व्हा!, अर्थसाक्षर व्हा!, या बेस्टसेलर पुस्तकांचे लेखक आहेत. ९५०३०८२७७८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.