Premium|Study Room : स्वयंसेवी संस्थांसाठी परकीय निधी; संधी, नीतिमत्ता आणि देशहिताचा समतोल महत्त्वाचा

लेखक : अभिजित मोदेभारतामध्ये अनेक स्वयंसेवी संस्था, म्हणजेच एनजीओ, शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण आणि आपत्ती निवारण अशा क्षेत्रांत महत्त्वाचे काम करतात. या कामासाठी त्यांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय निधी मिळतो. आंतरराष्ट्रीय निधी उपयुक्त असतो, कारण त्यातून मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक कामे करता येतात. पण असा निधी घेताना नीतिमत्ता, पारदर्शकता आणि देशहित या गोष्टींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.आंतरराष्ट्रीय निधीचे महत्त्वआंतरराष्ट्रीय निधीमुळे एनजीओंना आर्थिक बळ मिळते. अनेक वेळा स्थानिक साधने अपुरी पडतात, तेव्हा परकीय मदत सामाजिक प्रकल्प चालू ठेवण्यासाठी उपयोगी ठरते. अशा निधीमधून संशोधन, प्रशिक्षण, आरोग्य सेवा, आपत्ती मदत आणि दुर्बल घटकांसाठी विशेष उपक्रम राबवता येतात. त्यामुळे समाजातील अनेक समस्यांवर जलद आणि व्यापक काम करणे शक्य होते.नैतिकतेचा प्रश्नआंतरराष्ट्रीय निधी उपयुक्त असला तरी त्याच्याशी काही नैतिक प्रश्न जोडलेले असतात. निधी देणाऱ्या संस्थेचे उद्देश आणि एनजीओचे उद्देश यांच्यात सुसंगती असावी. जर निधीच्या बदल्यात कोणत्याही देशविरोधी, राजकीय किंवा वादग्रस्त भूमिकेला प्रोत्साहन दिले जात असेल, तर तो गंभीर नैतिक प्रश्न ठरतो. एनजीओने समाजसेवा हेच केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे. बाह्य दबावाखाली काम करू नये..पारदर्शकता आणि जबाबदारीएनजीओने किती निधी मिळाला, तो कुठून मिळाला आणि तो कुठे खर्च झाला, हे स्पष्टपणे दाखवणे आवश्यक आहे. देणगीदार, सरकार आणि सामान्य नागरिक यांच्याप्रती असलेली जबाबदारी हा नैतिकतेचा महत्त्वाचा भाग आहे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये लपवाछपवी असेल, तर संस्थेवरील विश्वास कमी होतो. त्यामुळे लेखापरीक्षण, अहवाल लेखन आणि सार्वजनिक माहिती उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.स्वायत्तता जपणेआंतरराष्ट्रीय निधी घेताना एनजीओने आपली स्वायत्तता टिकवणे खूप महत्त्वाचे असते. निधी देणारा घटक जर संस्थेने कोणत्या विषयावर बोलावे, कोणाला समर्थन द्यावे किंवा कोणत्या मुद्द्यावर गप्प राहावे हे ठरवू लागला, तर संस्थेची स्वतंत्र ओळख धोक्यात येते. खरी समाजसेवा ही स्वतंत्र विचार, स्थानिक गरजांचे भान आणि जनहितावर आधारलेली असते. म्हणून निधी स्वीकारताना अटींचे नीट मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे..Premium|Honest Taxpayers Vs Freebie Politics India : प्रामाणिक करदाते विरुद्ध मोफतखोरीचे राजकारण; कष्ट, गुणवत्ता आणि विशेषाधिकारांच्या अन्याय्य हिशेबावर टोकदार प्रश्न.राष्ट्रीय हित आणि कायद्याचे पालनभारतासारख्या सार्वभौम देशात कोणतीही एनजीओ समाजहिताच्या नावाखाली असे काम करू शकत नाही, जे राष्ट्राच्या सुरक्षिततेला, एकतेला, सामाजिक शांततेला किंवा सार्वजनिक विश्वासाला धक्का पोहोचवते. परकीय निधी स्वीकारताना त्या निधीचा स्रोत, त्यामागील उद्देश आणि त्याचा वापर याबाबत पूर्णपणे कायदेशीर आणि नैतिक भूमिका ठेवणे आवश्यक असते.निधीचा उपयोग शिक्षण, आरोग्य, गरिबी निर्मूलन, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण संरक्षण किंवा आपत्ती मदत यांसारख्या खऱ्या सामाजिक गरजांसाठी झाला पाहिजे. त्याचा वापर गुप्त राजकीय अजेंडा, सामाजिक तणाव निर्माण करणे, चुकीची माहिती पसरवणे किंवा देशविरोधी प्रभाव वाढवणे यासाठी होऊ नये. अशा प्रकारे परकीय निधीचा योग्य आणि जबाबदार वापर केल्यास तो लोककल्याणाला चालना देतो आणि सरकार व समाज यांच्यातील विश्वास वाढवतो.पण जर निधीचा वापर फसवणूक, गैरव्यवहार किंवा देशहिताच्या विरोधातील उद्दिष्टांसाठी झाला, तर तो केवळ कायद्याचा भंग ठरत नाही, तर तो संस्थेच्या नैतिक मूल्यांवरील गंभीर आघातही मानला जातो. त्यामुळे प्रत्येक एनजीओने पारदर्शकता, जबाबदारी, स्वायत्तता आणि राष्ट्रीय हित या चार आधारस्तंभांवर आपले कार्य उभे करणे आवश्यक आहे..सामाजिक विश्वासएनजीओचे खरे बळ म्हणजे लोकांचा विश्वास. ज्या संस्था प्रामाणिक, पारदर्शक आणि निष्पक्ष असतात, त्यांना समाजाकडून अधिक पाठिंबा मिळतो. आंतरराष्ट्रीय निधी घेताना जर संस्था आपल्या उद्देशांपासून दूर गेली, तर तिची विश्वासार्हता कमी होते. म्हणून निधी ही केवळ आर्थिक मदत नसून एक नैतिक जबाबदारीदेखील आहे.निष्कर्षआंतरराष्ट्रीय निधी हा एनजीओंसाठी संधी आहे, पण त्याचबरोबर परीक्षा देखील आहे. हा निधी समाजहितासाठी वापरला गेला, तर तो देशाच्या विकासाला हातभार लावतो. मात्र पारदर्शकता, स्वायत्तता, जबाबदारी आणि कायद्याचे पालन या चार गोष्टी नसतील, तर अशा निधीचे नैतिक मूल्य कमी होते. त्यामुळे भारतातील एनजीओंनी आंतरराष्ट्रीय निधी स्वीकारताना सेवा, सत्य आणि स्वावलंबन या मूल्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.