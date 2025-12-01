Premium|Stock Market India : डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर; जागतिक बाजारातील चढ-उतारात भारतीय निर्देशांक स्थिर

गेल्या सप्ताहात गुरुवारअखेरपर्यंत (ता. २० नोव्हेंबर) सारे कसे छान छान चालले होते. अगदी दलाल स्ट्रीटच्या पानवाल्यालादेखील माहीत होते, की निफ्टीने २६१००ची पातळी ओलांडली की मग काय मज्जाच मजा. आजकाल लहानसहान पंटर्सनादेखील निर्देशांकांच्या सर्व आधार व प्रतिरोध पातळ्या माहीत असतात. तेच तज्ज्ञांना शिकवतात, आता बाजार कसा वाढतो किंवा खाली कुठे थांबेल ते बघा वगैरे वगैरे! नेमकी गुरुवारी रात्री माशी शिंकली. अमेरिकेचा बेरोजगारीचा अहवाल काही समाधानकारक आला नाही, म्हणजे खरेतर चांगला आला. म्हणजे मुलगा नापास व्हावा असे वाटत असताना त्याने चक्क पास होऊन दाखवावे याचा तिकडे राग येतो. खरेतर हा डेटा सप्टेंबर महिन्याचा आहे. पुढे ४१ दिवस सरकारी कामकाज ठप्प झाले होते, म्हणजे डिसेंबरच्या बैठकीआधी नवा अहवाल तयार होणार नाही. त्यात रोजगारनिर्मिती वाढली, म्हणजे आता डिसेंबरच्या बैठकीत व्याजदर कमी होणार नाहीत असे तेथील बाजाराने गृहीत धरले. त्याबरोबर पडझड सुरू झाली, लागलीच डॉलर सुधारला, डॉलेक्स सुधारला आणि रुपयाने शरणागती पत्करली. .Premium|Share Market : निर्देशांकाच्या तालावर नाचायचं की धीर धरायचा? .दुसरे असे, की एआय क्षेत्रातील शेअर आस्मानाला भिडले होते. ते बबल झोनमध्ये गेले की काय अशीही तेथील विश्लेषकांना भीती होती. नेमके एनव्हीडीयाचे निकाल जाहीर झाले. ते जबरदस्त होते. पुन्हा बाजार वर आला. पण नंतर यापुढे ते वाढणार नाहीत की काय अशी शंका तज्ज्ञांना येऊ लागली. पुन्हा अमेरिकी बाजार पडले. त्यात बिटकॉइनचा भाव घसरून ८१ हजार डॉलरला आला. शेअर बाजार किती जोखीम घेऊ शकतो याचा एक सूचक बिटकॉइन आहे. तेथे घसरण झाल्यास सर्व घटक सावध होतात. शुक्रवारी, २१ तारखेला पांढरे निशाण फडकावीत बहुतांश निर्देशांक खाली आले. एनव्हीडीयाने पुन्हा पुन्हा सांगितले, की आमची प्रगती खुंटली असे आम्हाला वाटत नाही, विक्री ६२ टक्क्यांनी वाढली आहे आणि ही चाल पुढेही सुरू असेल. पण शेअर बाजाराचे समाधान होईना. आज वर तर उद्या खाली अशी जेव्हा घालमेल सुरू होते, तेव्हा तो ट्रेंड बदलण्याचा संकेत असतो. भारत त्याला कसा अपवाद ठरणार? मात्र एक बाब वाखाणण्याजोगी; अमेरिकी शेअर बाजारात घसरण होऊनही आपले बाजार स्थिर राहिले..आठवड्यात निफ्टी १५८ अंश सुधारून, २६२००ला स्पर्श करून २६०६८ अंशावर बंद झाली. ‘अभी तो हम में बहोत जान है ठाकूर’ असे म्हणत रिलायन्स, भारती आणि स्टेट बँक निफ्टीला नवे बळ देऊ शकतात. पण वाहन उद्योगाचा दम संपत आलाय असे वाटते. मारुती सुझुकीने २०३०पर्यंत पाच ते सहा टक्के वार्षिक वृद्धीचा अंदाज दिला आहे. हुंदाई त्यापेक्षा चांगला, म्हणजे नऊ ते दहा टक्क्यांचा अंदाज देईल. अशा वेळी मिळकत मोठी वाढत नसताना शेअर किती वाढणार? एसकॉर्ट आणि महिंद्रा मात्र अजूनही दोन आकडी वृद्धीच्या तयारीत आहेत. महिंद्राच्या व्यवस्थापनाचे तर म्हणणे आहे, की २०३०पर्यंत २०२०च्या तुलनेत आठपट विक्री वाढेल. साधारणतः एक वर्षापूर्वी वाहन उद्योगाच्या निर्देशांकाने २७६९६ हा सर्वोच्च बिंदू नोंदवला होता. यावर्षी दोन वेळा, २३ सप्टेंबर आणि २० नोव्हेंबर रोजी हा निर्देशांक तेथून पुन्हा माघारी आला आहे. ह्यावेळी हे शिखर सर केल्यास पुढे कुठेही प्रतिरोध पातळी नाही.तेव्हा मित्रहो, जरा जपून! अगदी निराशावादी विश्लेषकांना तर असे वाटते, की अमेरिकेशी करार झाल्यास एक दिवस वरचा भाव दाखवून निफ्टी पुन्हा खाली येईल. त्यामागचे कारण असे, की निफ्टी मिळकतीचा अंदाज खालच्या बाजूला बदलला. त्यातल्या त्यात समाधान मानायचे, तर मुख्य कंपन्यांच्या मिळकतीत मोठी सुधारणा नसली, तरी आता अवनती थांबली. मागील लेखात (साडेसाती संपली, तरी शनी वक्रीच?, ता. २९ नोव्हेंबर) दर्शविल्याप्रमाणे बँकिंग क्षेत्र वगळता विक्री व नफा सहा टक्क्यांनी वाढताना दिसतो..Premium|Study Room : रुपयाची घसरण का झाली, कारणं आणि परिणाम.निफ्टी शिखराजवळ घोटाळते आहे पण बाजारात जल्लोष नाही, कारण निफ्टी व सेन्सेक्स वाढले तरी तुमचा-आमचा फोलिओ मागील पानावरच आहे. तो फारसा वाढलेला नाही. डिसेंबरअखेरच्या तिमाहीकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. त्या पूर्ण झाल्या की नाही ते स्मॉल व मिडकॅप निर्देशांक व त्यातील शेअरच्या हालचालींवरून कळेल. एक मात्र नक्की, की मिडकॅप व स्मॉलकॅप निर्देशांकांनी निफ्टीच्या खांद्याला खांदा लावून नवा उच्चांक केल्याशिवाय मोठी मंदी होणार नाही.आता रुपया का रुसला ह्याकडे वळू. नुकतेच रिझर्व्ह बँकेने भाष्य केले, की रुपयाला कुठे आधार द्यायचा असे काही टार्गेट ठरवलेले नाही. येतो खाली तर येऊ दे, घाबरायचे काय? असे मत दिसते. हा ट्रम्प टॅरिफला हूल देण्याचा देशी जुगाडदेखील असू शकतो. जर रुपया डॉलर दर १:१००/१०५ झाला, तर २५ टक्के आयात शुल्काचा ताण तितका जाणवणार नाही. अर्थात आजतरी हे सर्व कल्पनाशक्तीचे उड्डाण आहे. कारण प्रत्यक्षात रुपया दिवसाअखेरपर्यंत पुन्हा सुधारला. काहीही सबब सांगण्यात आली, तरी रुपया घसरतोय हे मान्य करायलाच हवे. त्याचे आणखी एक कारण सोन्याची ऑक्टोबर महिन्यात वाढलेली आयात आहे. सोन्याखेरीज एकूणच इतरही आयात वाढली आणि निर्यात कमी झाली. चालू खात्यातील तूट वाढली आणि परिणामतः रुपया स्वस्त झाला. मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे रिलायन्सने चांगली चाल दिली आहे. खासगी व सरकारी बँकांनी, उदाहरणार्थ, एचडीएफसी बँक, ॲक्सिस बँक, स्टेट बँक यांनी आपला आत्ताचा जोश पुढे सुरू ठेवला, तर निफ्टीला पुढे जायला वाट सापडेल. सिमेंट क्षेत्रात पुन्हा उभारी आली आहे. भाव वर जाताना दिसतात. मागील वर्षाच्या तुलनेत गोणीमागे १५ ते २० रुपयांनी भाव वर आहेत. अंबुजा आणि जेके सिमेंटचे उत्पादन १५ टक्क्यांच्या आसपास वाढले आहे. पेट कोकच्या किमती स्थिर राहिल्या, तर सिमेंट उद्योग चांगले निकाल देऊ शकेल..यावेळी अभ्यासासाठी कॅप्रीग्लोबल हा शेअर सुचवीत आहे. ₹ १९०च्या भावाला किंमत मिळकत गुणोत्तर २५ आहे. हे जरी फारसे आकर्षक नसले, तरी गेल्या साडेतीन वर्षांत कंपनीचा व्यवसाय चौपट झाला आहे. कंपनी प्रामुख्याने गृहकर्ज, वाहनकर्ज, सोने तारण कर्ज तसेच एमएसएमई उद्योगांना कर्ज देते. तसेच विमा वितरण आता हाती घेतले आहे. अनार्जित कर्जांचे प्रमाण एक टक्क्याहून कमी आहे. कंपनी मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यात प्रामुख्याने कार्यरत आहे. पुढील महिन्यात भांडवल उभारणीसाठी रोड शोज सुरू होतील. गेल्या दोन वर्षांत उभारलेल्या भांडवलाचा विनियोग चांगला आहे व त्यामुळेच कंपनीने चौपट विस्ताराची झेप घेतली आहे. आपल्या सल्लागाराला विचारून निर्णय घ्यावा.गेल्या आठवड्यातील प्रमुख घटना म्हणजे, कामगार कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. सरकारचे उद्योगस्नेही धोरण कामगारांना कसे रुचते ते काही काळात कळेलच. २९ निरनिराळे कायदे ४ विभागांत वर्ग केले आहेत. त्यात ‘कामगार’, ‘वेतन’ ह्यांच्या व्याख्या नेमक्या केल्या आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नियुक्तीपत्र देणे बंधनकारक केले आहे. योग्य ती सुरक्षा व्यवस्था असल्यास स्त्रिया रात्रपाळीत काम करू शकतील. इलेक्ट्रॉनिक व वस्त्रोद्योगाला हे वरदान आहे. बांगलादेशात जर हे चालते तर आपण का मागे राहावे? या व अशा सुधारणा केल्याशिवाय व त्या सर्व घटकांनी स्वीकारल्याशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न अंधूकच राहील.(भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.) 