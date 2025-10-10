Premium|Nobel Peace prize: ट्रम्पना नोबेल न मिळाल्यामुळे पाकिस्तानचं नाक का कापलं गेलं?

Donald Trump missed the Nobel Peace Prize, but Pakistan’s diplomatic overreach led to global embarrassment. Here’s how it all unfolded.नोबेल पुरस्कारासाठी मीच सगळ्यात श्रेष्ठ दावेदार आहे, अशी शेखी ट्रम्प गेले वर्षभर मिरवत होते. आपण सगळी युद्ध थांबवली, आपण peace president आहोत, अशा बढाया तर कायमच्याच होत्या पण नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर होताच, सगळं चिडीचूप झालं. ट्रम्पऐवजी व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्ष नेत्या मारिया कोरिना माचाडो यांना २०२५चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला. ट्रम्पना नोबेल जाहीर झाला नाही तर ते नॉर्वेवर राग काढतील अशी भीती खुद्द नॉर्वे सरकारलाही वाटत होती. पण अमेरिका, व्हेनेझुएला आणि नॉर्वे अशा या तिन्ही देशांऐवजी आणखी एक वेगळाच देश काळजीत पडल्याचं कळतंय. तो आहे, पाकिस्तान. गेले वर्षभर पाकिस्तान ट्रम्प आणि अमेरिकेशी जवळीक साधण्याच्या प्रयत्नात आहे, इतकंच नव्हे तर त्यांनी नुकतंच ट्रम्पनाच नोबेल शांतता पुरस्कार दिला जावा, अशी शिफारसुद्धा केली होती. पण यामुळेच ते अडचणीत सापडलेत. कसं ते वाचा सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखात..नोबेल समितीने यंदाचा म्हणजे २०२५चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर केला आणि एकच खळबळ माजली. नोबेल समितीने आपल्या निवेदनात म्हटलं की, “व्हेनेझुएलातील जनतेसाठी लोकशाही हक्कांचे संवर्धन आणि हुकूमशाहीतून लोकशाहीकडे शांततामय परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांसाठी माचाडो यांचा सन्मान करण्यात येत आहे.”.पाकिस्तानला धक्कागेलं वर्षभर आपणच युद्ध संपवली आपण ‘peace president’ आहोत म्हणत केलेल्या वल्गना अखेर फुकट गेल्या. ट्रम्पना आणि त्यांच्या समर्थकांना यामुळे जोरदार धक्का बसला. पण त्यासोबतच पाकिस्तानलाही हा धक्का बसलाय. इस्लामाबादने ट्रम्पना शांततेचे पुरस्कर्ते म्हणून मिरवले होते. शिवाय त्यांची शिफारसही नोबेलसाठी केली होती..Premium|India Pakistan: पाकिस्तानची अमेरिकेशी हातमिळवणी! पासनी बंदरामुळे भारताला धोका आहे का?.ट्रम्प पाकिस्तान जवळीकपहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवलं आणि पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला. पाकिस्तान जवळपास हरतच आलेलं हे युद्ध अचानक थांबलं कारण ट्रम्पनी तथाकथित युद्धविराम जाहीर केला. हे युद्ध आपण संपवल्याची घोषणा करून टाकली. त्यानंतर ट्रम्पचा टॅरिफ डाव आला आणि चीनसकट भारतालाही ट्रम्पनी या टॅरिफयुद्धात ओढलं. हीच संधी साधत पाकिस्तानने ट्रम्पशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. ऑगस्ट २०२५मध्ये पाकचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी वॉशिंग्टनला भेट दिली आणि व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली. दोन्ही देशांतल्या संबंधाच्या नव्या पर्वाची सुरूवात म्हणत पाकिस्तानी माध्यमांनी आणि सरकारने या भेटीला गौरवलं. या भेटीत दहशतवादविरोधी सहकार्य, प्रादेशिक सुरक्षा, आणि नव्या आर्थिक उपक्रमांवर चर्चा झाल्याचंही सांगण्यात आलं. या वर्षातली मुनीर यांची ही तिसरी व्हाईट हाऊस भेट होती..संयुक्त राष्ट्रात बोलताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान शरीफ म्हणाले होते की, “ट्रम्प शांततेचे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांचं नामांकन नोबेलसाठी करणं आमच्यासाठी कर्तव्यच होतं.” भारत–पाकिस्तान तणाव “कमी” करण्यास ट्रम्पनी हातभार लावल्याचा दावाही पाकिस्तानने केला. अर्थातच भारताने तो स्पष्टपणे नाकारला आहे..एकीकडे भारतासोबतचे अनेक व्यापार करार ठप्प झालेले असताना दुसरीकडे ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तानसोबत आर्थिक संबंध वाढवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. अमेरिकेने पाकिस्तानसोबत खनिज आणि हायड्रोकार्बन क्षेत्रात सहकार्य करण्याची घोषणा केली होती. ट्रम्प यांनी स्वतः ‘Truth Social’वर लिहीलं होतं की, “आम्ही पाकिस्तानसोबत त्यांच्या प्रचंड तेलसाठ्यांच्या विकासासाठी करार केला आहे… भविष्यात ते भारतालाही तेल विकू शकतील!” .Premium: Pakistan train hijack:पाकिस्तानच्या ट्रेनवरील बलुचिस्तानी गटांच्या हल्ल्यामागचं खरं कारण काय? आठ मुद्द्यांत जाणून घ्या!.पण उर्जा आकडेवारी मात्र काही वेगळंच सांगते, टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, पाकिस्तानकडे जगातील केवळ 0.02% कच्चे तेलसाठे आहेत — म्हणजे भारताच्या उत्पादनाच्या दशमांश इतकेही नव्हेत. .ट्रम्पचं नोबेल हुकल्याने पाकिस्तानवर कसा परिणाम?ज्या घाईत पाकिस्तानने ट्रम्पची नोबेलसाठी शिफारस केली त्यामुळे त्यांची अतिरेकी राजनैतिक भूमिका उघडी पडली. मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीकोनातून ही मोठी हार आहे. ट्रम्पला नोबेल मिळालं नाही त्यामुळे हे सगळं फुकटच गेलं. नोबेलच्या मुद्द्यालाच आणि एकूण ट्रम्पची पाठराखण करण्यासाठी पाकिस्तानने भारत-पाक युद्धातील संघर्षाच्या अंताचं श्रेयही ट्रम्पलाच दिलं. मात्र भारतीय लष्कराने हा दावा फेटाळला आणि युद्धविराम दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांमध्येच झाल्याचं सांगितलं.तिसरं म्हणजे व्हाईट हाऊसने ट्रम्प–शरीफ–मुनीर भेटीबाबत कोणतंही अधिकृत निवेदन दिलं नव्हतं. उलट पाकिस्तानने मात्र त्याचा गाजावाजा करत पत्रकार परिषद घेतली. .ट्रम्पचा अतिप्रचार आणि वल्गनाच त्यांच्यावर उलटल्याचं म्हटलं जातंय. दुसरीकडे आंधळेपणाने त्यांची पाठराखण करणाऱ्या पाकिस्तानलाही मान खाली घालावी लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.