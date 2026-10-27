Premium|Nobel Prize Research : नोबेलची ‘पाया’भरणी!

डॉ. दिलीप निकम - sakal.avtaran@gmail.comनोबेल दर्जाच्या संशोधनासाठी सातत्य ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असते आणि ते ‘पायथा ते माथा’ या तत्त्वानुसार घडते. त्याची सुरुवात शालेय शिक्षणापासून होते आणि पुढे विद्यापीठीय शिक्षणात त्याचे रूपांतर होते. कुतूहल, नावीन्याचा ध्यास, चिकाटी आणि जोखीम स्वीकारण्याची तयारी, हे गुण विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणापासूनच विकसित व्हावे लागतात. नोबेल जिंकणारे वैज्ञानिक एका दिवसात तयार होत नाहीत.दरवर्षी शास्त्रज्ञांना नोबेल पुरस्कार जाहीर झाले की आपण काही दिवस त्यावर चर्चा करत राहतो. भारतीयांना नोबेल पुरस्कार का मिळत नाहीत, आपल्या विद्यापीठांमध्ये आणि शालेय शिक्षणव्यवस्थेत नावीन्यपूर्ण (इनोव्हेशन) आणि नवनिर्मितीक्षम (इन्व्हेन्शन) विचारांना पुरेसा वाव का मिळत नाही, यावर चर्चा होते. चार दिवसांनी आपण हे सगळे विसरून जातो आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा त्याच चर्चा सुरू होतात.खरे तर, नावीन्यपूर्ण हा आपल्या दैनंदिन जगण्याचा भाग झाला आहे. नवीन गोष्टींची निर्मिती अनेक क्षेत्रांत सातत्याने होत असते. मात्र, नोबेल पुरस्कार केवळ इनोव्हेशन किंवा इन्व्हेन्शनसाठी दिला जात नाही, तर तो प्रामुख्याने डिस्कव्हरी म्हणजेच नवीन वैज्ञानिक सत्याचा किंवा घटनेचा शोध आणि त्यासंबंधीच्या महत्त्वपूर्ण योगदानासाठी दिला जातो. जगाला माहीत नसलेल्या गोष्टींचा उलगडा करून त्या पहिल्यांदा जगासमोर आणणाऱ्या संशोधकांना हा पुरस्कार मिळू शकतो. मात्र, असा शोध एका रात्रीत केलेल्या प्रयत्नांतून लागत नाही.डिस्कव्हरीची पहिली पायरी म्हणजे संशोधन (रिसर्च). अनेक वर्षे केवळ कुतूहलापोटी किंवा काहीतरी नवीन जाणून घेण्याच्या आणि करण्याच्या उर्मीपोटी संशोधन सुरू असते. जेव्हा एखाद्या प्रश्नाभोवती किंवा विषयाभोवती अविरतपणे संशोधन होत राहते, तेव्हा त्यातून एखादा महत्त्वपूर्ण शोध लागतो. प्रत्येक शोधाचा मानवाला तत्काळ उपयोग होईलच, असे नाही; मात्र त्याचे महत्त्व भविष्यात लक्षात येऊ शकते.याच वर्षीच्या भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराचे उदाहरण घ्या. न्यूट्रिनोंशी संबंधित संशोधनाचा विचार केला, तर त्याचा आजच्या घडीला थेट व्यावहारिक उपयोग मर्यादित असू शकतो. मात्र, लाखो वर्षांपूर्वी विश्वात घडलेल्या एखाद्या घटनेचा उलगडा आपण आज करू शकत असू आणि त्या ज्ञानाच्या आधारे विश्वाचे स्वरूप, त्याचा इतिहास किंवा भवितव्य समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असू, तर अशा संशोधनाचे महत्त्व निश्चितच मोठे आहे..एवढेच काय, तीस वर्षांपूर्वी कण भौतिकशास्त्राच्या (Particle Physics) अभ्यासातून शास्त्रज्ञांना मिळालेल्या काही महत्त्वपूर्ण निष्कर्षांनी पुढील काळातील तंत्रज्ञानाच्या विकासाला हातभार लावला. आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग यांसारख्या क्षेत्रांत विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानामागे अनेक दशकांच्या मूलभूत संशोधनाचा वाटा आहे. अशा अनेक शोधांचे महत्त्व कालांतराने सिद्ध झाले असून, ते मानवी जीवनासाठी उपयुक्त ठरले आहेत.अशा प्रकारच्या महत्त्वपूर्ण शोधांसाठी आवश्यक असलेल्या संशोधनात दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. वेळ आणि पैसा. एखाद्या संशोधनासाठी काही लाख किंवा एक-दोन कोटी रुपयांचा निधी दिला की त्यातून लगेचच एखादी मोठी क्रांतिकारी प्रगती (Breakthrough) घडावी, अशी अपेक्षा आपण ठेवतो. मात्र, मूलभूत वैज्ञानिक संशोधनासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक, सातत्य आणि संयम आवश्यक असतो. काही संशोधनांसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी आणि अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो.त्याचबरोबर शास्त्रज्ञांना संशोधनासाठी मोकळीक द्यावी लागते. त्यांना लालफितीच्या कारभारातून बाहेर काढावे लागते आणि त्यांच्या कामावर विश्वास ठेवावा लागतो.१९६४ मध्ये पीटर हिग्ज (Peter Higgs) आणि फ्राँस्वा आंगलर (François Englert) यांनी हिग्ज बोसॉनशी संबंधित सैद्धांतिक मांडणी केली. या संकल्पनेच्या आधारे पुढे अनेक वर्षे संशोधन सुरू राहिले. हिग्ज यांनी काही काळ संशोधनपत्रे प्रकाशित केली नसली, तरी एडिनबरा विद्यापीठाने त्यांच्याशी असलेले शैक्षणिक नाते कायम ठेवले. १९९६ मध्ये निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांना एमेरिटस प्राध्यापक म्हणून मानाचे स्थान देण्यात आले. पुढे, प्रचंड खर्च आणि अनेक वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांनंतर, २०१२ मध्ये लार्ज हॅड्रॉन कोलायडरच्या प्रयोगांतून हिग्ज बोसॉनच्या अस्तित्वाला पुष्टी देणारे पुरावे मिळाले. त्यानंतर २०१३ मध्ये पीटर हिग्ज आणि फ्राँस्वा आंगलर यांना भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.या उदाहरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते : मूलभूत संशोधनाला यश मिळण्यासाठी अनेक दशके लागू शकतात. त्यामुळे संशोधकांनी दरवर्षी संशोधनपत्रे प्रकाशित केलीच पाहिजेत किंवा तत्काळ आर्थिक फायदा मिळवून दिलाच पाहिजे, अशी सक्ती करणे योग्य नाही. संशोधनाचे मूल्य केवळ त्यातून त्वरित काय मिळते यावर ठरवता येत नाही. शास्त्रज्ञांवर एवढा विश्वास दाखवता आला पाहिजे..Premium|R K Laxman Birth Anniversary : विनोदाचे ‘शास्त्र’कार! .दुर्दैवाने, भारतात याबाबतीत अनेक अडचणी आहेत. नोबेल दर्जाच्या संशोधनासाठी आवश्यक असलेला पुरेसा निधी आणि दीर्घकालीन पाठबळ आपल्याकडे अनेकदा अपुरे पडते. शास्त्रज्ञांना संशोधनासाठी पुरेशी मोकळीक मिळत नाही. त्यांनी संशोधनातून लगेच पैसे मिळवावेत, कंपन्या उभ्या कराव्यात आणि आपल्या संशोधनाचे व्यावसायिकीकरण करावे, यावर अधिक भर दिला जातो.मिळालेला तुटपुंजा निधीही अनेकदा प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये अडकून पडतो. संशोधनासाठी किती पैसे खर्च करायचे, कोणत्या विषयावर संशोधन करायचे आणि त्याचे प्राधान्यक्रम काय असावेत, हे अनेकदा प्रशासकीय यंत्रणा ठरवते. विज्ञानाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेली लवचीकता आणि संशोधकांचे स्वातंत्र्य याच ठिकाणी बाधित होते.नोबेल पुरस्काराने गौरवले जाणारे अनेक शोध हे पुरस्कार मिळण्याच्या पंचवीस-तीस वर्षे आधी लागलेले असतात. म्हणजेच, आज नोबेल पुरस्कार मिळवणाऱ्या शास्त्रज्ञांचे संशोधन अनेकदा दशकांपूर्वी सुरू झालेले असते. त्यामुळे भारताला पुढील पंचवीस-तीस वर्षांत विज्ञानातील नोबेल पुरस्कार मिळवायचे असतील, तर त्यासाठीचे संशोधन आजच सुरू झाले पाहिजे. त्यातून नवीन वैज्ञानिक शोध लागले पाहिजेत, ते विविध प्रयोगांतून सिद्ध झाले पाहिजेत, विज्ञानाच्या कसोट्यांवर तपासले गेले पाहिजेत आणि जगभरातील वैज्ञानिक समुदायाने ते मान्य केले पाहिजेत. आज भारतात अशा प्रकारचे संशोधन किती प्रमाणात होत आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.शेजारच्या चीनने मूलभूत संशोधनाला दीर्घकालीन प्राधान्य देण्यासाठी विविध कार्यक्रम सुरू केले आहेत. संशोधकांना अनेक वर्षांचे आर्थिक पाठबळ, आधुनिक प्रयोगशाळा आणि संशोधनासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर ते भर देत आहेत. कोविडनंतर परदेशात कार्यरत असलेल्या अनेक चिनी शास्त्रज्ञांना मायदेशी परतण्यासाठी आकर्षित करण्याचे प्रयत्नही झाले आहेत. त्यांना योग्य सुविधा आणि संशोधनासाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. दुर्दैवाने, भारतात परदेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय शास्त्रज्ञांना मायदेशी परत आणण्यासाठी आणि त्यांना जागतिक दर्जाच्या संशोधनासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणखी बरेच प्रयत्न करण्याची गरज आहे.युरोप आणि अमेरिकेत अनेक संशोधकांना पाच ते सात वर्षांच्या कालावधीसाठी संशोधन निधी उपलब्ध होतो. एकदा निधी मंजूर झाल्यानंतर त्यांना संशोधनासाठी तुलनेने अधिक स्वातंत्र्य मिळू शकते. अर्थात, तेथील प्रत्येक संशोधकाला असे स्वातंत्र्य किंवा निधी मिळतोच असे नाही. मात्र, दीर्घकालीन निधी, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि संशोधकांवरील विश्वास यांमुळे मूलभूत संशोधनासाठी पोषक वातावरण निर्माण होते..म्हणूनच, भारतानेही मूलभूत संशोधनासाठी दीर्घकालीन धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. संशोधकांना किमान पाच ते पंधरा वर्षांचे स्थिर आर्थिक पाठबळ, आधुनिक प्रयोगशाळा, निधीच्या वापरातील स्वायत्तता आणि प्रशासकीय अडथळ्यांपासून मुक्त वातावरण उपलब्ध करून दिले पाहिजे. संशोधनाचे मूल्यमापन केवळ तत्काळ परिणामांवर किंवा पेटंटच्या संख्येवर न करता, त्याच्या वैज्ञानिक गुणवत्तेवर आणि दीर्घकालीन योगदानावर केले पाहिजे. नोबेल पारितोषिक मिळवून देणारे संशोधन हे अत्यंत खर्चिकही असू शकते. केवळ काही लाख, दहा लाख किंवा काही कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला म्हणजे नोबेल दर्जाचे संशोधन घडतेच असे नाही. उदाहरणार्थ, यावर्षी भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कारासाठी गौरवण्यात आलेल्या संशोधनाशी संबंधित प्रयोगशाळा आणि संशोधन सुविधांवर अंदाजे २,५०० कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. अनेक नोबेल विजेत्यांच्या संशोधन प्रयोगशाळा हजारो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर उभ्या राहिलेल्या असतात. अशा प्रयोगशाळा ज्या विद्यापीठांमध्ये असतात, ती विद्यापीठेही आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत सक्षम असतात. उदाहरणार्थ, हार्वर्ड विद्यापीठाचे वार्षिक अंदाजित बजेट सुमारे ६५ हजार कोटी रुपये असून, सुमारे २०० नोबेल विजेते कार्यरत राहिले आहेत. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे वार्षिक बजेट सुमारे ३८ हजार कोटी रुपये असून, त्याचा संबंध १०० हून अधिक नोबेल विजेत्यांशी आहे. केंब्रिज विद्यापीठाचे वार्षिक बजेट सुमारे ३३ हजार कोटी रुपये असून तेथून १२५ हून अधिक नोबेल विजेते घडले आहेत. एमआयटीचे वार्षिक बजेट सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये असून त्याचा संबंध ११० हून अधिक नोबेल विजेत्यांशी जोडला जातो. याउलट, भारताचे एकूण वार्षिक सार्वजनिक संशोधन बजेट सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. ही तुलना मूलभूत संशोधनासाठी लागणाऱ्या संसाधनांची प्रचंड व्याप्ती अधोरेखित करते.नोबेल दर्जाच्या संशोधनासाठी सातत्य ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असते आणि ते ‘पायथा ते माथा’ या तत्त्वानुसार घडते. त्याची सुरुवात शालेय शिक्षणापासून होते आणि पुढे विद्यापीठीय शिक्षणात त्याचे रूपांतर होते. कुतूहल, नावीन्याचा ध्यास, चिकाटी, चौकटीबाहेरचा विचार (Out of the box Thinking) आणि जोखीम स्वीकारण्याची तयारी, हे गुण विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणापासूनच विकसित व्हावे लागतात. याउलट, जर शिक्षणपद्धतीचा भर केवळ गणितीय आकडेमोड, पाठांतर किंवा काही ठरावीक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपुरता मर्यादित राहिला, तर मूलभूत संशोधनासाठी आवश्यक असलेली सर्जनशीलता विकसित होण्यास अडथळा निर्माण होतो. परिणामी, जागतिक दर्जाचे संशोधक घडण्याची प्रक्रिया कमकुवत होते. नोबेल पुरस्कार जिंकणारे वैज्ञानिक एका दिवसात तयार होत नाहीत; त्यांच्या घडणीत संपूर्ण शिक्षणव्यवस्था, संशोधनसंस्कृती आणि समाजाचा विज्ञानाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यांचा दीर्घकालीन वाटा असतो. आजचा संशोधनातील गुंतवणुकीचा निर्णयच पुढील पंचवीस-तीस वर्षांतील भारताच्या वैज्ञानिक यशाचा पाया ठरू शकतो. त्यामुळे विज्ञानातील नोबेल पुरस्कारांच्या घोषणेनंतर केवळ चर्चा करून थांबण्यापेक्षा, पुढील पिढीच्या संशोधनासाठी आज आपण काय करत आहोत, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.भारताला विज्ञानातील नोबेल पुरस्कार मिळवायचे असतील, तर केवळ पुरस्कार मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून चालणार नाही. त्यासाठी मूलभूत विज्ञान, दीर्घकालीन गुंतवणूक, संशोधकांवरील विश्वास आणि संशोधनस्वातंत्र्य यांना प्राधान्य देणारी व्यवस्था उभी करावी लागेल. तेव्हाच आज सुरू झालेले संशोधन भविष्यात जागतिक स्तरावरील महत्त्वपूर्ण शोधांना जन्म देऊ शकेल आणि कदाचित तीस वर्षांनंतर विज्ञानातील नोबेल पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीत भारताचे नाव अभिमानाने झळकेल.thoratnd@gmail.comलेखक आयर्लंडमध्ये आरोग्य विज्ञान प्राध्यापक-संशोधक आणि ‘रॉयल सोसायटी ऑफ मेडिसीन, लंडन’चे ‘फेलो’ आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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