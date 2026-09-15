Premium|NSE IPO : एनएसईचा बहुचर्चित आयपीओ अंतिम टप्प्यात; गुंतवणूक करण्यापूर्वी स्टॉक एक्स्चेंजची निर्मिती आणि भूमिका समजून घ्या

नंदिनी वैद्य - nandineevaidya@yahoo.comमागील बरीच वर्षे येणार... येणार... असे म्हणत, ‘कभी हाँ, कभी ना’ करत असलेला नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज अर्थात ‘एनएसई’चा बहुचर्चित ‘आयपीओ’ अगदी शेवटच्या टप्प्यात येऊन ठेपला आहे. ‘आयपीओ’च्या परवानगीसाठी ‘एनएसई’ने ‘सेबी’कडे ‘ड्राफ्ट रेड हिअरिंग प्रॉस्पेक्ट्स’ (डीआरएचपी) सादर केलेले असून, त्यानुसार लवकरच हा ‘आयपीओ’ बाजारात येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब ही असेल, की या ‘आयपीओ’साठी किती किंमतपट्टा जाहीर होईल आणि कशा प्रकारचे मूल्यांकन असेल ते!भारतीय शेअर बाजार ज्या संस्थेशिवाय काम करूच शकत नाही, समर्पकपणे बोलायचे झाले तर जशी इंजिनाशिवाय गाडी पळू शकत नाही अगदी तशीच भूमिका कॅश, डेरिव्हेटीव्हज् व्यवहारांच्या बाबतीत नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज अर्थात ‘एनएसई’ पार पाडत आहे, इतके त्याचे महत्त्व आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाची अशी ही संस्था आहे आणि म्हणूनच या संस्थेची आगामी प्राथमिक समभाग विक्री म्हणजेच ‘आयपीओ’ बहुचर्चित ठरलेला आहे.आता ‘आयपीओ’ आणि त्यात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक असलेले गुंतवणूकदार यांना सांगायचे झाले, तर जसे कोणतेही काम परिणामकारक आणि कुशलतेने करायचे झाले तर त्याच्या उत्तम नियोजनात त्याच्या यशाचे रहस्य दडलेले असते, अगदी त्याच पद्धतीने वाचकांना या ‘एनएसई’च्या आगामी महत्त्वपूर्ण पब्लिक इश्युसंदर्भात योग्य माहिती आधीच मिळाली तर निर्णय घेणे सोयीस्कर ठरेल, अगदी त्यासाठीच हा लेखनप्रपंच! एखाद्या विषयाची सखोल माहिती मिळवायची झाली तर मुळातून त्याचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते. शेअर बाजारात असणाऱ्या प्रत्येकाच्या तोंडी अनेकदा नॅशनल स्टॉक ‘एक्स्चेंज’ हा शब्द आलेला असतो; पण मुळात खरोखरच अशा ‘एक्स्चेंज’ची निर्मिती का केली जाते, हे समजून घेणे योग्य ठरेल..Premium|Study Room : आयपीओचा वाढता ट्रेंड; फ्रेश इश्यू, OFS, DRHP ते ग्रे मार्केट प्रीमियमपर्यंत गुंतवणूकदारांसाठी मार्गदर्शक विश्लेषण.स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजे काय?स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजे अशी अधिकृत बाजारपेठ जिथे कंपन्यांचे शेअर आणि इतर सिक्युरिटीज जसे, की इटीएफ, बाँड आदींचे व्यवहार अर्थात खरेदी-विक्री केली जाते. साध्या व्यावहारिक भाषेत बोलायचे झाले, तर ज्याप्रमाणे भाजी मंडईत खरेदीदार आणि विक्रेते भेटतात, त्याचप्रमाणे स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये शेअर वगैरेंचे खरेदीदार आणि विक्रेते अप्रत्यक्षपणे एका सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातून भेटतात. ही प्रक्रिया उदाहरण देऊन सांगितली तर ते अधिक सोपे ठरेल. समजा, आपल्याला ‘अ’ कंपनीचे शेअर खरेदी करायचे आहेत. तुम्ही तुमच्या ब्रोकरकडे अथवा ब्रोकर/बँक ॲपद्वारे कंपनीच्या खरेदीसाठी मागणी करता. दुसरा गुंतवणूकदार त्याच शेअरच्या विक्रीसाठी/पुरवठयासाठी ‘सेल’ अशी ऑर्डर देतो. एक्स्चेंजची जी व्यवहार पार पडण्याची व्यवस्था असते, तिथे सॉफ्टवेअर प्रणालीने या ऑर्डर जुळविण्याचे काम केले जाते. हे घडले, की त्या दिवसाचा पहिला व्यवहार पूर्ण होतो. नंतर शेअर खरेदीदाराच्या डी-मॅट खात्यात येतात आणि शेअरविक्रेत्याकडे एका ठराविक कालावधीनंतर पैसे जमा होतात. स्टॉक एक्स्चेंजची भूमिका या व्यवहारांमध्ये तटस्थ असते. ते स्वतः शेअर विकतही नाहीत आणि घेतही नाहीत. थोडक्यात सांगायचे झाले, तर ‘इझ ऑफ डुंइंग बिझनेस’साठी आवश्यक व्यवस्था पुरविणे ही त्यांची प्रमुख भूमिका असते.या सर्व गोष्टींमध्ये ‘एनएसई’चे काम म्हणजे सुरक्षित आणि पारदर्शक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणे आणि या सर्व कामाच्या मोबदल्यात एक्स्चेंजला व्यवहार पूर्ण केला म्हणून गुंतवणूकदारांकडून व बाजारातील इतर जे दुवे/मध्यस्थ जसे, की ब्रोकर यांच्याकडून फी मिळते.दोन प्रमुख स्टॉक एक्स्चेंजआपल्या देशात प्रमुख दोन स्टॉक एक्स्चेंज जसे, की एनएसई - नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि बीएसई - बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज कार्यरत आहेत. यातील बीएसई २०१७ पासूनच ‘सेकंडरी’ बाजारात नोंदणीकृत (लिस्टेड) कंपनी आहे.‘एनएसई’ची स्थापना १९९२ मध्ये झाली. एप्रिल १९९३ मध्ये ‘सेबी’ने तिला ‘स्टॉक एक्स्चेंज’ म्हणून मान्यता दिली आणि १९९४ मध्ये घाऊक कर्ज बाजार (wholesale debt market) सुरू करून कंपनीने आपल्या कामकाजास सुरुवात केली; त्यानंतर काही काळातच ‘कॅश मार्केट’ विभागही सुरू करण्यात आला. ‘एनएसई’ला ‘फर्स्ट लेव्हल रेग्युलेटर’ असे म्हटले जाते इतके तिचे महत्त्व आहे. हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण ‘एनएसई’ फक्त ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म नाही, तर शेअर बाजारात पारदर्शक व्यवहार, सर्वांना सामावून घेणे, जोखीम निरीक्षण, गुंतवणूकदार संरक्षण, बाजारातील जे सर्व मध्यस्थ (मार्केट इंटरमिडीअरी) आहेत, त्यांवर नियंत्रण आणि शिस्तपालन या सर्व भूमिका पार पाडण्याचे काम करते.‘एनएसई’चे मुख्य व्यवसाय पुढीलप्रमाणे-इक्विटी रोख बाजार (Equity Cash Market)इक्विटी फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सचलन डेरिव्हेटिव्ह्ज (Currency Derivatives)कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज (Commodity Derivatives)कर्ज रोखे बाजार (Debt Market)आयपीओ (IPO)निफ्टी निर्देशांक (Nifty Indices)बाजारविषयक माहिती आणि विश्लेषण (Market Data & Analytics)क्लिअरिंग सेवा.गुंतवणुकीशी संबंधित व्यवसाय‘एनएसई’ अंतर्गत एनएसई क्लिअरिंग, एनएसई बाजारविषयक माहिती आणि विश्लेषण, एनएसई निर्देशांक, एनएसई गुंतवणुक आदी कंपन्यांचा समावेश आहे.‘एनएसई’च्या ‘आयपीओ’बाबत अधिक माहिती मिळविण्याआधी हा ‘आयपीओ’ इतका महत्त्वाचा का आहे, हे बघणे गरजेचे आहे. प्रामुख्याने भारताच्या भांडवली आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज बाजारात ‘एनएसई’चे वर्चस्व असल्यामुळे ‘एनएसई’चा बहुचर्चित ‘आयपीओ’ सर्व संस्थात्मक, छोटे गुंतवणूकदार आणि परदेशी वित्तीय संस्थांचे लक्ष वेधून घेत आहे.ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये ‘एनएसई’चा हिस्सा पुढीलप्रमाणे-भारतातील रोख बाजारातील (कॅश-मार्केट)उलाढालीपैकी ९२.९९ टक्के हिस्साइक्विटी फ्युचर्समधील ९९.७९ टक्के हिस्सासंख्येच्या (व्हॉल्यूमच्या) दृष्टीने जागतिक इक्विटी-डेरिव्हेटिव्ह््ज व्यवहारांपैकी सुमारे ५१ टक्के हिस्सा.‘ट्रेडिंग व्हॉल्यूम’नुसार ‘एनएसई’ जगातील सर्वांत मोठ्या डेरिव्हेटिव्ह्ज बाजारांपैकी एक आहे आणि अशा संस्थेच्या शेअर बाजारातील नोंदणीमुळे (लिस्टिंग) सार्वजनिक बाजारातील गुंतवणूकदारांना भारतातील सर्वांत महत्त्वाच्या वित्तीय-बाजार पायाभूत सुविधा व्यवसायांपैकी एकामध्ये थेट गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. संपूर्ण इश्यू ‘ऑफर फॉर सेल’ (ओएफएस) पद्धतीचा असणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध होणारी सर्व रक्कम विकणाऱ्या गुंतवणूकदारांकडे जाईल. आता उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, सुमारे रु. ३०,००० कोटींची ही ऑफर असणार आहे (१४.८९ कोटी शेअर *रु. २००० प्रति शेअर अंदाजे भाव. मागील एक वर्ष अनलिस्टेड मार्केटमध्ये शेअरचा भाव रु. १८००-२१०० या पट्ट्यात आहे, त्यावरून हा अंदाज धरला आहे.)या ‘आयपीओ’चा किंमतपट्टा आॅगस्ट २०२६ अखेरपर्यंत जाहीर झाला नसल्यामुळे पुढील काही घटकांचा अभ्यास करून अंदाज वर्तविणे इष्ट ठरेल म्हणजे साधारण किती इश्यू किंमत जाहीर झाली तर ती वाजवी असेल का नसेल, याचा अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक आहे..Premium|Rajesh Exports SEBI Probe : ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’चे महाकाय महसूलकोडे.‘एनएसई’चे गेल्या तीन वर्षांतील महत्त्वाचे आर्थिक घटक‘बीएसई’च्या तुलनेत मूल्यांकनसोबतच्या तक्त्यावरून असे दिसेल, की ‘एनएसई’चा एकूण आवाका ‘बीएसई’पेक्षा खूप मोठा आहे. पण ‘बीएसई’ला नाकारून चालणार नाही. भविष्यात त्यांच्याही व्यवसायाची वाढ होणार आहेच. थोडक्यात आज ‘एनएसई’ जरी ‘लीडर’ असली तरी बेसावध राहून चालणार नाही, कारण शेअर बाजारात कोणत्याही चुकीला आणि बेसावधपणाला माफी नसते आणि मग अशावेळी कंपनी कितीही मोठी, नावाजलेली असली तरीही फरक पडत नाही, हे इतिहास सांगतो.(संदर्भ : एनएसई प्रॉस्पेक्ट्स)प्रॉस्पेक्ट्सनुसार सरासरी ईपीएस ४२.८२ आहे व रु. २०००-२१०० लिस्टिंग भाव पकडला, तर पी/ई रेशो ५०-५१ मध्ये येतो.‘आयपीओ’ संदर्भातील जोखमीचा विचार१. ‘एनएसई’चा व्यवसाय ‘ॲसेट लाइट मॉडेल’ पद्धतीचा असल्याने ‘कॅश जनरेटिंग मशीन’ असा आपण उल्लेख करू शकतो. परंतु, त्याची दुसरी बाजू म्हणजे वेगवेगळ्या व्यवसायात ही कॅश गुंतविणे इतर खासगी व्यवसायांप्रमाणे शक्य नसते. त्यामुळे अनेकदा लाभांश या पद्धतीनेच त्याचे वितरण केले जाते. परंतु, त्यामुळे इतर व्यवसायांच्या संधी सोडाव्या लागतात.२. ‘एनएसई’ ही केवळ एक वैविध्यपूर्ण वित्तीय-पायाभूत सुविधा कंपनी नाही. ती मोठ्या प्रमाणावर ट्रेडिंगच्या हालचालींवर, विशेषतः इक्विटी ऑप्शन्सवर अवलंबून आहे. त्यामुळे बाजाराच्या स्थितीवर कंपनीचा फायदा अवलंबून असतो. त्यामुळेच प्रचंड संधी अथवा सर्वांत मोठा धोका, दोन्ही निर्माण होतात. परत ‘सेबी’चे डेरिव्हेटिव्ह्जसंबंधी नियम बदलल्यास उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो.३. ‘एनएसई’चे पूर्ण काम तंत्रज्ञानावर आधारित असल्यामुळे कोणताही तांत्रिक अथवा सायबर धोका निर्माण झाला, तर मोठी जोखीम संभवते.४. ‘एनएसई’च्या व्यवसायांतर्गत संवेदनशील माहिती मिळवणे, साठवणे आणि ती प्रसारित करणे आवश्यक असते; त्यामुळे अंतर्गत व बाह्य सुरक्षा उल्लंघनांच्या धोक्यांचा सामना करावा लागतो. तसेच, गोपनीयता आणि डेटा संरक्षणाशी संबंधित लागू कायद्यांचे पालन न केल्यास कायदेशीर दावे व दायित्वे उद्भवू शकतात.५. व्यवसायाचे यश नवनवीन प्रयोग करण्याच्या आणि नव्या योजना विकसित करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असतात. असे करण्यात अपयश आल्यास, त्याचा थेट विपरीत परिणाम व्यवसायावर होऊ शकतो.६. इक्विटी फ्युचर्समधील ९९.७९ टक्के हिस्सा हा एक मोठा धोका वाटतो. मागील आर्थिक वर्षात ‘एनएसई’च्या रु. १६,६०० कोटी उत्पन्नापैकी रु. ११,३६६ कोटी डेरिव्हेटिव्ह्जमधून आले. परंतु, ‘सेबी’च्या अहवालानुसार, ‘फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स’ बाजारात सलग चार ते पाच वर्षे सक्रीय राहणाऱ्या ९५ टक्के वैयक्तिक ट्रेडरना एकत्रित निव्वळ तोटा सहन करावा लागतो. अशावेळी किती गुंतवणूकदार यात उत्सुक आणि सक्रीय राहतील, ही एक शंका आहे..गुणात्मक व संख्यात्मक मूल्यांकनआज आपली अर्थव्यवस्था (नाॉमिनल जीडीपी) ४.१५ लाख कोटी डॉलर इतकी आहे आणि २०३५ पर्यंत ती १० लाख कोटी डॉलर इतकी होऊ शकेल, याला कारणीभूत असणाऱ्या घटकांमध्ये भारताचे वाढते वित्तीयकरण, डी-मॅट खाती, म्युच्युअल फंड, छोटे गुंतवणूकदार, इतर संस्थांचा शेअर बाजारातील वेगाने वाढत असलेला सहभाग, डेरिव्हेटिव्ह्जमधील वाढते व्यवहार, वाढणारी आर्थिक बचत हे सर्व घटक ‘एनएसई’च्या भविष्यातील व्यवसायवाढीला थेट पूरक ठरणार आहेत. थोडक्यात, हा व्यवसाय एक ‘कंपाउंडिंग स्टोरी’ आणि ‘कॅश जनरेटिंग मशीन’ अशा स्वरूपाचा असणार आहे; शिवाय अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे या व्यवसायात ‘एंट्री बॅरिअर’ असतात, ही व्यवसायवाढीसाठी एक मोठीच जमेची बाजू आहे. परंतु, आता सर्वांत महत्त्वाची बाब ही असेल, की या ‘आयपीओ’साठी किती किंमतपट्टा जाहीर होईल आणि कशा प्रकारचे मूल्यांकन असेल ते!‘EVERYTHING GOOD COMES AT A PRICE’; परंतु, ‘VALUE FOR MONEY’ तितकेच महत्त्वाचे आहे. योग्य भावाला खरेदी करत राहिल्यास दीर्घकालीन मुदतीसाठी हा शेअर नक्कीच ‘सोने’ किंवा ‘कोअर पोर्टफोलिओ स्टॉक’ ठरू शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या ‘आयपीओ’कडे बारीक नजर ठेवायला हवी आणि योग्य संधी मिळताच संधीचे सोने करायला हवे.FY२४ FY२५ FY२६उत्पन्न (कोटी रु.) १४,७८० १७,१४१ १६,६०१नफा (कोटी रु.) ८,३०६ १२,१८८ १०,३०२प्रति शेअर नफा रु. ३३.५६ रु. ४९.२४ रु. ४१.६२ROE/RONW ३७.६०% ४५.१०% ३३.२०%(लेखिका ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ७३५००१६७५७).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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